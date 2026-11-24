શાહરુખ માટે 'મિતવા' સહિત બોલિવૂડમાં અનેક સુપરહીટ ગીત ગાનારા સિંગરને બ્લડ કેન્સર, જાણો શું હોય છે મલ્ટીપલ માયલોમા અને તેના લક્ષણ
સ્વસ્થ પ્લાઝ્મા કોષો 'એન્ટિબોડીઝ' નામના પ્રોટીનનું નિર્માણ કરે છે. રોગપ્રતિકારક તંત્રના અન્ય ભાગોની સાથે મળીને, એન્ટિબોડીઝ શરીરને રોગાણુઓ સામે રક્ષણ આપવામાં મદદ કરે છે...
Published : November 24, 2026 at 11:51 AM IST
2006ની શાહરૂખ ખાનની ફિલ્મ 'કભી અલવિદા ના કહેના'ના 'મિતવા' ગીત દ્વારા ભારતમાં લોકપ્રિય થનારા પાકિસ્તાની સિંગર શફકત અમાનત અલીએ 17 નવેમ્બર, 2026ના રોજ કરાચીમાં એક પત્રકાર પરિષદ યોજી તેમના સ્વાસ્થ્ય અને સંગીતની દુનિયામાં પરત ફરવા અંગે એક મહત્વપૂર્ણ ખુલાસો કર્યો હતો. તેમણે જણાવ્યું કે તેમને 'મલ્ટીપલ માયલોમા' (multiple myeloma) હોવાનું નિદાન થયું હતું, જે રક્ત કેન્સરનો એક પ્રકાર છે અને તે અસ્થિમજ્જા (bone marrow) માં રહેલા પ્લાઝ્મા કોષોને અસર કરે છે. તેમની સારવાર માટે કીમોથેરાપીની જરૂર પડી હતી અને તેઓ લગભગ એક વર્ષ સુધી પથારીવશ રહ્યા હતા. શરૂઆતમાં, તેમણે અને તેમના પરિવારે આ બીમારી વિશે ઘણા મિત્રોને જાણ કરી ન હતી, જેથી તેઓ સંપૂર્ણપણે પોતાની સારવાર પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરી શકે.
શફકતે શાહરુખ માટે 'કભી અલવિદા ના કહેના' ઉપરાંત 'માય નેમ ઈઝ ખાન', 'રા.વન' અને ઈમરાન હાશ્મી માટે 'જન્નત-2' માટે ગીત ગાયા હતા. આ ઉપરાંત તેમણે 'આઈ હેટ લવ સ્ટોરીઝ', 'પટિયાલ હાઉસ', 'મર્ડર 3' સહિતની ઘણી ફિલ્મોમાં પોતાના અવાજનો જાદુ પાથર્યો છે.
મીડિયા અહેવાલો અનુસાર, તે મુશ્કેલ સમયને યાદ કરતા અલીએ તેને પોતાના જીવનના સૌથી કઠિન અને પડકારજનક સમયગાળામાંનો એક ગણાવ્યો હતો. આ બીમારીની તેમના પર, તેમજ તેમના પરિવાર, મિત્રો અને ચાહકો પર ઊંડી અસર પડી હતી. તેમણે કેટલાક મિત્રોથી પણ આ વાત છુપાવી રાખી હતી, કારણ કે તે સમયે તેમનું એકમાત્ર ધ્યાન સ્વસ્થ થવા પર હતું. તેમણે વધુમાં જણાવ્યું કે, જોકે 'મલ્ટીપલ માયલોમા' એક અત્યંત ગંભીર સ્થિતિ છે, પરંતુ જો તેના લક્ષણો સમયસર ઓળખી લેવામાં આવે, તો તેની સારવાર શક્ય છે.
મલ્ટીપલ માયલોમા શું છે?
એમ.ઓ.સી. કેન્સર કેરના કન્સલ્ટન્ટ પીડિયાટ્રિક હેમેટો-ઓન્કોલોજિસ્ટ અને બીએમટી નિષ્ણાત ડૉ. લિઝા બુલસારા સમજાવે છે કે બ્લડ કેન્સર એ ગંભીર રોગો (મેલિગ્નન્સી) નો એક જૂથ છે જે લોહી, અસ્થિ મજ્જા અથવા લસિકા તંત્રમાં વિકસે છે. તેમને મુખ્યત્વે ત્રણ પ્રકારોમાં વર્ગીકૃત કરવામાં આવ્યા છે:
- લ્યુકેમિયા
- લિમ્ફોમા
- મલ્ટીપલ માયલોમા
દરેક પ્રકારની પોતાની વિશિષ્ટ લાક્ષણિકતાઓ હોય છે, તે અલગ રીતે આગળ વધે છે અને ચોક્કસ સારવાર વ્યૂહરચનાની જરૂર હોય છે.
મલ્ટીપલ માયલોમા: ડૉ. લિઝા બુલસારાના મતે, મલ્ટીપલ માયલોમા એ બ્લડ કેન્સરનો એક પ્રકાર છે જે પ્લાઝ્મા કોષોમાં વિકસે છે, જે ચોક્કસ પ્રકારના શ્વેત રક્તકણો છે. સ્વસ્થ પ્લાઝ્મા કોષો એન્ટિબોડીઝ નામના પ્રોટીન ઉત્પન્ન કરે છે. રોગપ્રતિકારક શક્તિના અન્ય ઘટકોની સાથે, આ એન્ટિબોડીઝ શરીરને જંતુઓ સામે રક્ષણ આપવામાં મદદ કરે છે. મલ્ટીપલ માયલોમામાં, કેન્સરગ્રસ્ત પ્લાઝ્મા કોષો અસ્થિ મજ્જામાં એકઠા થાય છે - હાડકાંની અંદર જોવા મળતી નરમ, સ્પોન્જી પેશી જ્યાં રક્તકણો ઉત્પન્ન થાય છે.
માયલોમા કોષો મોનોક્લોનલ પ્રોટીન અથવા એમ-પ્રોટીન તરીકે ઓળખાતા અસામાન્ય પ્રોટીન ઉત્પન્ન કરે છે. આ એકઠા થઈ શકે છે અને કિડની જેવા અંગોને નુકસાન પહોંચાડી શકે છે. મલ્ટીપલ માયલોમા ઘણીવાર અનિશ્ચિત મહત્વની મોનોક્લોનલ ગેમોપથી (MGUS) નામની સ્થિતિ દ્વારા શરૂ થાય છે. MGUS માં, મોનોક્લોનલ પ્રોટીનનું સ્તર ઓછું હોય છે, અને પ્લાઝ્મા કોષો માયલોમા સાથે સંકળાયેલા અંગને નુકસાન પહોંચાડતા નથી. MGUS ધરાવતા મોટાભાગના વ્યક્તિઓમાં મલ્ટીપલ માયલોમા વિકસિત થતો નથી.
જ્યારે મલ્ટીપલ માયલોમા, લ્યુકેમિયા અને લિમ્ફોમા બ્લડ કેન્સરના બધા સ્વરૂપો છે, તે વિવિધ પેશીઓ અથવા કોષોમાં ઉદ્ભવે છે. મલ્ટીપલ માયલોમા પ્લાઝ્મા કોષોમાં શરૂ થાય છે. લ્યુકેમિયા ત્યારે થાય છે જ્યારે અસામાન્ય શ્વેત રક્ત કોશિકાઓ અતિશય રીતે ફેલાય છે અને રક્ત બનાવતી પેશીઓ, જેમ કે અસ્થિ મજ્જામાં સામાન્ય રીતે કાર્ય કરવામાં નિષ્ફળ જાય છે. બીજી બાજુ, લિમ્ફોમા, લિમ્ફોસાઇટ્સ તરીકે ઓળખાતા રોગપ્રતિકારક કોષોમાં ઉદ્ભવે છે.
આ સૂક્ષ્મ સંકેતોને અવગણશો નહીં
ડૉ. લિઝા બુલસારા જણાવે છે કે વારંવાર આવતો તાવ, સતત થાક અને વારંવાર થતા ચેપ જેવા લક્ષણોને ઘણીવાર સામાન્ય કે નજીવી બીમારીઓ સમજી લેવામાં આવે છે. જો કે, જ્યારે આવી સમસ્યાઓ કોઈ સ્પષ્ટ કારણ વિના લાંબા સમય સુધી ચાલુ રહે, ત્યારે તેને અવગણવી જોઈએ નહીં. જોકે આ લક્ષણો અન્ય વિવિધ સ્વાસ્થ્ય સમસ્યાઓ સાથે જોડાયેલા હોઈ શકે છે, પરંતુ ક્યારેક તે લોહીને લગતા ગંભીર રોગો, જેમ કે બ્લડ કેન્સર (રક્ત કેન્સર) તરફ પણ ઈશારો કરી શકે છે.
ભારતમાં બ્લડ કેન્સર: આંકડાઓને સમજવા
ભારતમાં કેન્સરના કુલ કેસોનો એક નોંધપાત્ર હિસ્સો બ્લડ કેન્સરનો છે. ઈન્ડિયન કાઉન્સિલ ઓફ મેડિકલ રિસર્ચ (ICMR) ના 'નેશનલ કેન્સર રજિસ્ટ્રી પ્રોગ્રામ' દ્વારા વર્ષ 2022 માટે જાહેર કરાયેલા અંદાજો મુજબ, સમગ્ર દેશમાં લ્યુકેમિયાના આશરે 55,573, લિમ્ફોમાના 55,349 અને મલ્ટીપલ માયલોમાના 19,426 નવા કેસો નોંધાયા હતા. આ આંકડાઓ જનજાગૃતિ વધારવાની, સમયસર તબીબી તપાસ (સ્ક્રીનિંગ) સુનિશ્ચિત કરવાની અને કેન્સરની વિશિષ્ટ સારવાર સુધી પહોંચ સુધારવાની તાતી જરૂરિયાત પર ભાર મૂકે છે.
પ્રારંભિક લક્ષણો અને ચેતવણીના સંકેતો
ડૉ. લિઝા બુલસારાના જણાવ્યા અનુસાર, બ્લડ કેન્સરના પ્રારંભિક લક્ષણો રોગના પ્રકાર અને તબક્કાના આધારે અલગ-અલગ હોઈ શકે છે. અમુક એવા લક્ષણો છે જેના માટે ડૉક્ટરની સલાહ લેવી આવશ્યક છે:
- સતત થાક, નબળાઈ અથવા કોઈ સ્પષ્ટ કારણ વગર વજન ઘટવું.
- વારંવાર તાવ આવવો અને વારંવાર ઇન્ફેક્શન લાગવું.
- કોઈ દેખીતી ઈજા વગર શરીરે નિશાન (bruising) પડવા, પેઢામાંથી લોહી આવવું અથવા ઘામાંથી લાંબા સમય સુધી લોહી વહેવું.
- ગળામાં, બગલમાં અથવા સાથળના સાંધાના ભાગે (groin area) લસિકા ગ્રંથીઓ (lymph nodes) પર દુખાવો વગર સોજો આવવો.
- રાત્રે ખૂબ વધારે પરસેવો થવો.
- હાડકાં કે સાંધાઓમાં સતત દુખાવો થવો.
એ નોંધવું મહત્વપૂર્ણ છે કે આ લક્ષણો માત્ર બ્લડ કેન્સર પૂરતા સીમિત નથી, પરંતુ તે અન્ય સ્વાસ્થ્ય સમસ્યાઓ સાથે પણ સંકળાયેલા હોઈ શકે છે. તેમ છતાં, જો આ લક્ષણો લાંબા સમય સુધી રહે અથવા કોઈ સ્પષ્ટ કારણ વગર દેખાય, તો તમારે તપાસ માટે ડૉક્ટરની સલાહ લેવી જોઈએ.
નિદાન પ્રક્રિયાઓ અને ઉપલબ્ધ સારવાર વિકલ્પો
નિદાન પ્રક્રિયા સામાન્ય રીતે 'કમ્પ્લીટ બ્લડ કાઉન્ટ' (CBC) થી શરૂ થાય છે, જે રક્ત કોશિકાઓના સ્તરને માપે છે અને કોઈપણ અસામાન્યતાને ઓળખવામાં મદદ કરે છે. પરિણામોના આધારે, વધુ તપાસમાં પેરિફેરલ બ્લડ સ્મીયર, બોન મેરો બાયોપ્સી અથવા પરીક્ષા, લિમ્ફ નોડ બાયોપ્સી, મોલેક્યુલર ટેસ્ટિંગ અને ઇમેજિંગ સ્કેનનો સમાવેશ થઈ શકે છે.
સારવાર યોજના ઘણા પરિબળો પર આધાર રાખે છે, જેમ કે કેન્સરનો પ્રકાર, રોગનો તબક્કો, દર્દીની ઉંમર, તેમનું સામાન્ય સ્વાસ્થ્ય અને તેમની સ્થિતિની ચોક્કસ લાક્ષણિકતાઓ.
નિદાનના તારણોના આધારે, સારવારમાં કીમોથેરાપી, લક્ષિત ઉપચાર, ઇમ્યુનોથેરાપી, રેડિયેશન અથવા સ્ટેમ સેલ ટ્રાન્સપ્લાન્ટનો સમાવેશ થઈ શકે છે.
તબીબી વિજ્ઞાનમાં પ્રગતિએ વધુ વિશિષ્ટ સારવાર વિકલ્પો ઉપલબ્ધ કરાવ્યા છે. લક્ષિત ઉપચાર કેન્સર કોષોમાં થતા ચોક્કસ ફેરફારો પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરે છે, જ્યારે ઇમ્યુનોથેરાપી શરીરની રોગપ્રતિકારક શક્તિને કેન્સર કોષોને ઓળખવામાં અને હુમલો કરવામાં મદદ કરે છે. દર્દીની સ્થિતિ અને તેમના શરીરે અગાઉની સારવારોને કેવી પ્રતિક્રિયા આપી છે તેના આધારે, કેટલાક કિસ્સાઓમાં સ્ટેમ સેલ ટ્રાન્સપ્લાન્ટનો પણ વિચાર કરી શકાય છે.
કેન્સર નિદાન પછીનું જીવન: પુનઃપ્રાપ્તિમાં શું શામેલ છે
ડૉ. લિઝા બુલસારા જણાવે છે કે પુનઃપ્રાપ્તિ યાત્રા દરેક દર્દી માટે અનન્ય છે. જ્યારે કેટલાક વ્યક્તિઓ લાંબા સમય સુધી કેન્સર મુક્ત (માફીમાં) રહી શકે છે, ત્યારે અન્યને સતત સારવાર, જાળવણી ઉપચાર અથવા નિયમિત તબીબી દેખરેખની જરૂર પડી શકે છે.
કેન્સરની સારવારની સાથે, ચેપ અટકાવવા, યોગ્ય પોષણ સુનિશ્ચિત કરવા, રક્ત ગણતરીઓનું નિરીક્ષણ કરવા અને સંભવિત આડઅસરોનું સંચાલન કરવા પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવું મહત્વપૂર્ણ છે. માનસિક સુખાકારી, પરિવાર તરફથી ટેકો અને નિયમિત ફોલો-અપ એપોઇન્ટમેન્ટ જીવનની સારી ગુણવત્તા જાળવવા માટે સમાન રીતે મહત્વપૂર્ણ છે.
બ્લડ કેન્સરનું નિદાન કરવાનો અર્થ એ નથી કે કોઈ સારવાર વિકલ્પો નથી. વિવિધ પ્રકારના બ્લડ કેન્સર માટે સ્થાપિત સારવાર પ્રોટોકોલ અસ્તિત્વમાં છે, અને ચાલુ તબીબી સંશોધન ઉપલબ્ધ સારવાર પસંદગીઓમાં સુધારો કરવાનું ચાલુ રાખે છે.
લક્ષણોને વહેલા ઓળખવા અને સમયસર તબીબી સલાહ લેવી એ પ્રથમ અને સૌથી મહત્વપૂર્ણ પગલું છે. કેન્સરના પ્રકારને સચોટ રીતે ઓળખવા અને હિમેટોલોજિસ્ટ (રક્ત વિકૃતિઓના નિષ્ણાત) અથવા મેડિકલ ઓન્કોલોજિસ્ટ (કેન્સર નિષ્ણાત) ની દેખરેખ હેઠળ સંભાળ મેળવવાથી દર્દીઓને તેમની સારવાર યાત્રા વધુ અસરકારક રીતે નેવિગેટ કરવામાં મદદ મળી શકે છે.
ગાયક શફકત અમાનત અલીની વર્તમાન સ્થિતિ
ગાયક શફકત અમાનત અલીએ કેટલાક સારા સમાચાર શેર કર્યા છે. તેમણે જાહેર કર્યું કે તેમના તાજેતરના બોન મેરો બાયોપ્સીના પરિણામો 'સ્પષ્ટ' પાછા આવ્યા છે, અને તેઓ હવે ઘણા સારા અનુભવી રહ્યા છે. જોકે, તેમની સારવાર હજુ પૂર્ણ થઈ નથી. તેઓ હાલમાં સાપ્તાહિક ધોરણે ઓછી માત્રામાં કીમોથેરાપી (જાળવણી ઉપચાર) કરાવી રહ્યા છે, અને ત્યારબાદ તેમને સ્ટેમ સેલ થેરાપી (ઓટોલોગસ ટ્રાન્સપ્લાન્ટ) ની જરૂર પડશે. બીમારીમાંથી બહાર આવ્યા પછી, તેઓ હવે લાઇવ પર્ફોર્મન્સમાં પાછા ફરવા માટે તૈયાર છે.
- (ડિસ્ક્લેમર: અહીં આપવામાં આવેલી સ્વાસ્થ્ય સંબંધિત માહિતી અને સૂચનો માત્ર શૈક્ષણિક હેતુ માટે છે. અમે આ માહિતી વૈજ્ઞાનિક સંશોધનો, અભ્યાસો અને તબીબી તથા સ્વાસ્થ્ય નિષ્ણાતોની ભલામણોના આધારે પ્રદાન કરીએ છીએ. આ સૂચનોનું પાલન કરતા પહેલા તમારા ડૉક્ટરની સલાહ લેવી હિતાવહ છે.)
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