એક લિટર પાણીની બોટલમાં હોય છે 2 લાખથી વધુ પ્લાસ્ટિકના કણો, કેવી રીતે આપણા શરીરને કરે છે અસર?
માઇક્રોપ્લાસ્ટિક્સ પાણી સાથે પ્રતિક્રિયા કરીને સક્રિય અણુઓ ઉત્પન્ન કરી શકે છે, જે પ્રાણીઓ અને મનુષ્યોમાં જૈવિક નુકસાન પહોંચાડી શકે છે.
Published : October 15, 2026 at 7:49 PM IST
હૈદરાબાદ: એક નવા અભ્યાસમાં સૂચવવામાં આવ્યું છે કે, માઇક્રોપ્લાસ્ટિક્સ કદાચ રાસાયણિક રીતે નિષ્ક્રિય નથી, જેવું અગાઉ માનવામાં આવતું હતું અને જ્યારે તે બોટલબંધ પાણીમાં હોય અથવા લોહીના પ્રવાહમાં ભળી જાય, ત્યારે તે વાસ્તવમાં જૈવિક નુકસાન પહોંચાડી શકે છે.
વર્ષ 2024માં વૈજ્ઞાનિકોએ લેસર આધારિત માઇક્રોસ્કોપ ટેકનોલોજીનો ઉપયોગ કરીને શોધી કાઢ્યું કે, બોટલબંધ પાણીના એક લિટરમાં 2 લાખથી વધુ પ્લાસ્ટિકના કણો રહેલા હોય છે, જેમાંથી મોટાભાગના નેનોમીટર કદના હોય છે. આ અભ્યાસે વ્યાપક ધ્યાન ખેંચ્યું અને માઇક્રોપ્લાસ્ટિક્સ સામેની લડતને જાહેર આરોગ્યની પ્રાથમિકતા બનાવવામાં મદદ કરી.
એક અગ્રણી જર્નલમાં સંશોધનમાં માઇક્રો/નેનોપ્લાસ્ટિક એક્સપોઝર અને હાર્ટ એટેક, સ્ટ્રોક, ડિમેન્શિયા અને મગજની ગાંઠો વચ્ચેના સંબંધો જોવા મળ્યા. જો કે તેમની માનવામાં આવતી જડતાને કારણે, માઇક્રોપ્લાસ્ટિક્સ આ બીમારીઓમાં કઈ પદ્ધતિ ફાળો આપી શકે છે તે અસ્પષ્ટ હતું. નેચર જર્નલમાં પ્રકાશિત થયેલા નવા અભ્યાસમાં, તે ખાલી જગ્યા ભરવા માટે અગાઉ અવગણવામાં આવેલી પદ્ધતિનો ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો છે.
કોલંબિયા યુનિવર્સિટી અને કેલિફોર્નિયા યુનિવર્સિટી, બર્કલેના સંશોધકોએ શોધી કાઢ્યું છે કે, જ્યારે પ્લાસ્ટિક નાના કણોમાં વિભાજીત થાય છે, માઇક્રોપ્લાસ્ટિક્સ અથવા નેનોપ્લાસ્ટિક્સ આસપાસના પાણી સાથે પ્રતિક્રિયા આપીને અત્યંત પ્રતિક્રિયાશીલ અણુઓ ઉત્પન્ન કરી શકે છે. તેમનો અભ્યાસ સમજાવે છે કે, પાણી અને પ્લાસ્ટિક વચ્ચેનો સંપર્ક એક એવું વાતાવરણ બનાવે છે, જે ઇલેક્ટ્રોન ટ્રાન્સફર અને પ્રતિક્રિયાશીલ રેડિકલની રચનાને સરળ બનાવે છે. જ્યારે પ્લાસ્ટિક નાના કણોમાં વિભાજીત થાય છે, ત્યારે તેમનો સપાટી વિસ્તાર તેમના જથ્થાની તુલનામાં વધે છે, જેનાથી આ પ્રતિક્રિયાઓ થઈ શકે તેવી વધુ જગ્યાઓ બને છે.
પ્લાસ્ટિકના વ્યાપક ઉપયોગને કારણે જેમાં ખાદ્ય પદાર્થોના પેકેજિંગ અને બોટલબંધ પાણીનો પણ સમાવેશ થાય છે. આપણી સમગ્ર ખાદ્ય પ્રણાલીમાં માઇક્રોપ્લાસ્ટિક્સ અને નેનોપ્લાસ્ટિક્સ હાજર છે. પરિણામે પ્લાસ્ટિકના આ અત્યંત સૂક્ષ્મ કણો વિશ્વભરમાં લગભગ તમામ મનુષ્યોના શરીરમાં જોવા મળે છે. આ કણો શરીરમાં ખોરાક કે પાણી દ્વારા, શ્વાસ દ્વારા અથવા ત્વચા દ્વારા શોષાઈને પ્રવેશ કરે છે. એક જૂના અભ્યાસમાં તો શરીરના વિવિધ અંગો, પેશીઓ અને પ્રવાહીઓમાં પણ આ કણોની હાજરી જોવા મળી હતી; જેમાં મગજ, હૃદય, લિવર, કિડની, ફેફસાં, વૃષણ, રક્ત, સ્તન દૂધ, વીર્ય, પેશાબ અને મળનો સમાવેશ થાય છે.
કોલંબિયાના રસાયણશાસ્ત્ર અને બાયોમેડિકલ એન્જિનિયરિંગના પ્રોફેસર વેઈ મિને કહ્યું. "પ્લાસ્ટિકના ટુકડા નાના કણોમાં ફેરવાય છે, તેમ તેની સપાટીનો વિસ્તાર ખૂબ જ વધે છે, પછી માઇક્રોપ્લાસ્ટિક્સ તેમની આસપાસના પાણીમાં ફેરફાર કરે છે, ઉચ્ચ-ઊર્જા, પ્રતિક્રિયાશીલ રેડિકલ ઉત્પન્ન કરે છે, જે માઇક્રોપ્લાસ્ટિકના સંપર્કના પરિણામે પ્રાણીઓ અને સંભવિત રીતે મનુષ્યોમાં જોવા મળતા જૈવિક નુકસાનમાં ફાળો આપે છે."
નવા તારણો રક્ત અને કોષોના પાણીથી ભરપૂર વાતાવરણ સહિત માઇક્રોપ્લાસ્ટિકના સંપર્કમાં આવવાથી જૈવિક નુકસાન માટે સંભવિત પદ્ધતિ ઓળખે છે.
વેઇ મિનની પ્રયોગશાળાના પોસ્ટ ડોક્ટરલ સંશોધક નાઇક્સિન કિઆને જણાવ્યું કે, "અમારા સંશોધનમાં જાણવા મળ્યું છે કે, જ્યારે માઇક્રોપ્લાસ્ટિક્સ પાણી સાથે ક્રિયા-પ્રતિક્રિયા કરે છે, જેમ કે જ્યારે તેઓ બોટલબંધ પાણીમાં હોય છે, અથવા જ્યારે તેઓ આપણા લોહીના પ્રવાહમાં શોષાય છે, ત્યારે તેઓ સ્વયંભૂ ઉચ્ચ-ઊર્જા પ્રતિક્રિયાશીલ રેડિકલ ઉત્પન્ન કરે છે, આ એવા પ્રકારના અણુઓના પાઠ્યપુસ્તક ઉદાહરણો છે, જે પ્રાણીઓ અને માનવ પેશીઓને નુકસાન પહોંચાડી શકે છે."
સંશોધકો માને છે કે, આ રસાયણશાસ્ત્રને સમજવાથી માનવ સ્વાસ્થ્ય અને પર્યાવરણ પર તેમની સંભવિત અસરો ઘટાડવા માટે પ્લાસ્ટિકને ફરીથી ડિઝાઇન કરવામાં મદદ મળી શકે છે.
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