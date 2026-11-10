સતત ખાંસીને ન કરો નજરઅંદાજ, હોઈ શકે છે ગંભીર બીમારીનો સંકેત
કારણ જાણ્યા વિના જાતે દવા લેવાથી બીમારી વધુ બગડી શકે છે અને કેટલાક કિસ્સાઓમાં તો તે જીવલેણ પણ સાબિત થઈ શકે છે.
Published : November 10, 2026 at 10:10 AM IST
હૈદરાબાદ: લોકો ઘણીવાર ખાંસીને (ભલે તે ઋતુ બદલાવા, એલર્જી કે કોઈ ચેપને કારણે હોય) એક સામાન્ય સમસ્યા માને છે. પરંતુ, જો ખાંસી લાંબા સમય સુધી (ઘણા અઠવાડિયા સુધી) રહે છે, તો તેને સામાન્ય સમજીને નજરઅંદાજ ન કરવી જોઈએ, કારણ કે તે કોઈ અંદરની બીમારી કે શ્વાસને લગતી સમસ્યાનો સંકેત હોઈ શકે છે. લક્ષણો એક સરખા લાગે તો પણ, અંદર છુપાયેલી બીમારીની ગંભીરતા ઘણી અલગ-અલગ હોઈ શકે છે. નિષ્ણાતોનું કહેવું છે કે સાચું કારણ જાણ્યા વિના જાતે દવા લેવાથી બીમારી વધુ બગડી શકે છે, અને કેટલાક કિસ્સાઓમાં તો તે જીવલેણ પણ સાબિત થઈ શકે છે.
જયપુરની સીકે બિરલા હોસ્પિટલ્સમાં કન્સલ્ટન્ટ પલ્મોનોલોજિસ્ટ ડૉ. હર્ષિલ અલવાણીનું કહેવું છે કે ખાંસી ફક્ત ફેફસાં કે શ્વસન તંત્રની સમસ્યા નથી, પરંતુ તે શરીરના અન્ય અંગોને લગતી બીમારીઓનો સંકેત પણ હોઈ શકે છે, જેમ કે...
- અસ્થમા: તેના લક્ષણોમાં ખાંસી, ઘરઘરાટી, છાતીમાં જકડન અને શ્વાસ લેવામાં તકલીફ સામેલ છે. આ સમસ્યા રાત્રે કે કેટલીક વિશેષ પરિસ્થિતિઓમાં વધી જાય છે.
- સીઓપીડી: સતત ખાંસી, કફ બનવો અને શ્વાસ લેવામાં મુશ્કેલી સીઓપીડીના લક્ષણો છે. આ ધૂમ્રપાન કરનારા અને પ્રદૂષણના સંપર્કમાં આવતા લોકોમાં ખાસ કરીને સામાન્ય છે.
- બ્રોન્કિએક્ટેસિસ: તેના મુખ્ય લક્ષણો વારંવાર થતા શ્વસન ચેપ અને ભારે માત્રામાં કફ વાળી જૂની ખાંસી છે.
- શ્વસન ચેપ: વાયરલ કે બેક્ટેરિયલ ચેપ મટ્યા પછી પણ ખાંસી કેટલાક અઠવાડિયા સુધી રહી શકે છે.
- એસિડ રિફ્લક્સ (જીઈઆરડી): પેટનો એસિડ જ્યારે અન્નનળીથી થઈને ગળામાં પાછો આવી જાય છે, ત્યારે પણ ખાંસી આવી શકે છે. ઘણા લોકોને છાતીમાં બળતરા ન થતી હોય તો પણ આ પ્રકારની ખાંસી આવી શકે છે.
- નાકમાંથી કફ નીકળવો: નાક કે સાઇનસમાંથી નીકળતો કફ પણ સતત ખાંસીનું કારણ બની શકે છે.
- ક્રોનિક સાઇનોસાઇટિસ: સાઇનસમાં લાંબા સમય સુધી રહેતા ચેપ કે સોજાને કારણે પણ ફેફસાંની બીમારી વિના સતત ખાંસી આવી શકે છે.
- હાર્ટ ફેલ્યોર: જ્યારે હૃદય આખા શરીરમાં બરાબર લોહી પંપ નથી કરી શકતું, તો ફેફસાંમાં પ્રવાહી જમા થવા લાગે છે. તેનાથી સુકી ખાંસી આવી શકે છે અને શ્વાસ લેવામાં મુશ્કેલી થઈ શકે છે, ખાસ કરીને સૂતી વખતે કે રાત્રે.
જાતે દવા લેવી (સેલ્ફ-મેડિકેશન) ખતરનાક કેમ છે?
એક સરખા લક્ષણોનો અર્થ હંમેશા એ નથી કે બીમારી પણ એક જ છે. જો તમને સતત ખાંસી આવી રહી છે, તો એમ માની લેવું કે તે ફક્ત કોઈ એલર્જી કે સામાન્ય ચેપ છે અને ડૉક્ટરની સલાહ વિના દવા લેવી સમજદારી નથી. આવું કરવાથી તમે કોઈ ગંભીર બીમારીને શરૂઆતના તબક્કામાં ઓળખવાની તક ગુમાવી શકો છો.
ડૉક્ટર તમારી ખાંસીની ગંભીરતા અને તે કેટલા સમયથી છે, તેના પર ધ્યાન આપશે. સાથે જ, તેઓ તમારી ધૂમ્રપાનની ટેવો, પ્રદૂષણના સંપર્કમાં આવવું અને તમારા મેડિકલ ઇતિહાસ જેવી બાબતોને પણ જોશે. તેના આધારે તેઓ નક્કી કરશે કે શું તમને આગળ વધુ તપાસ (જેમ કે એક્સ-રે, સીટી સ્કેન કે પલ્મોનરી ફંક્શન ટેસ્ટ (PFT)) કરાવવાની જરૂર છે કે નહીં.
તમારે ડૉક્ટરની સલાહ ક્યારે લેવી જોઈએ?
જો તમને નીચે આપેલા લક્ષણો અનુભવાય છે, તો તમારે વિલંબ કર્યા વિના પલ્મોનોલોજિસ્ટ (ફેફસાંના નિષ્ણાત)ની સલાહ લેવી જોઈએ...
- સતત કે વારંવાર થતી ખાંસી
- ખાંસી સાથે શ્વાસ લેવામાં મુશ્કેલી અને ઘરઘરાટી થવી
- ખૂબ વધુ કે સતત કફ (ગળફો) બનવો
- કોઈ સ્પષ્ટ કારણ વિના વજન ઘટવું અને છાતીમાં દુખાવો થવો
- ખાંસી સાથે લોહી આવવું
- ઊંઘ કે રોજિંદા કામોમાં ઘણી રુકાવટ આવવી
- સતત સારવાર કરાવવા છતાં ખાંસી મટતી ન હોય
તેથી, એમ માનીને જાતે બીમારીનો અંદાજ ન લગાવવો જોઈએ કે સતત થતી ખાંસી ફક્ત એલર્જી કે એસિડિટીને કારણે છે. સમયસર ડૉક્ટરની સલાહ લેવાથી બીમારીની વહેલી ખબર પડી શકે છે, અને સાચી સારવારથી આ સમસ્યાને જલ્દી દૂર કરવામાં મદદ મળી શકે છે.
(ડિસ્ક્લેમર: અહીં આપવામાં આવેલી સ્વાસ્થ્ય સંબંધી માહિતી અને સૂચનો ફક્ત શૈક્ષણિક હેતુઓ માટે છે. અમે આ માહિતી વૈજ્ઞાનિક સંશોધન, અભ્યાસો અને તબીબી તેમજ સ્વાસ્થ્ય નિષ્ણાતોની ભલામણોના આધારે આપી રહ્યા છીએ. આ સૂચનોનું પાલન કરતા પહેલા તમારા ડૉક્ટરની સલાહ લેવી શ્રેષ્ઠ રહેશે.)
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