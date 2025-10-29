ETV Bharat / health

2025 લેન્સેટ કાઉન્ટડાઉન રિપોર્ટ: આબોહવા પરિવર્તન હવે ભારતનો સૌથી મોટો જાહેર આરોગ્ય ખતરો છે

2025ના લેન્સેટ કાઉન્ટડાઉન રિપોર્ટમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે દેશની મહત્વપૂર્ણ પ્રણાલીઓ આપણી સંસ્થાઓ અનુકૂલન કરી શકે તે કરતાં વધુ ઝડપથી અસ્થિર થઈ રહી છે.

લેન્સેટનો તાજેતરનો અહેવાલ તાવગ્રસ્ત ગ્રહ પૃથ્વીની સળગતી છબી
લેન્સેટનો તાજેતરનો અહેવાલ તાવગ્રસ્ત ગ્રહ પૃથ્વીની સળગતી છબી (Getty Images)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : October 29, 2025 at 9:11 PM IST

5 Min Read
જો તમે દબાણ હેઠળ કોઈ ગ્રહના ધબકારા શોધવા માંગતા હો, તો તમે ગલન ધ્રુવો કે શ્વાસ લેવા માટે હાંફતા કોરલ રીફ્સ તરફ નહીં જોશો, તમે ભારત તરફ જોશો. 1.4 અબજનો દેશ, જ્યાં માનવજાતની અસ્તિત્વની વાર્તાનો આગામી પ્રકરણ સેલ્સિયસ, માઇક્રોન અને કણોમાં લખાઈ રહ્યો છે.

વિશ્વભરના 128 નિષ્ણાતોના સહયોગથી તૈયાર કરાયેલ, આરોગ્ય અને આબોહવા પરિવર્તન પરનો 2025નો લેન્સેટ કાઉન્ટડાઉન રિપોર્ટ, તાવગ્રસ્ત પૃથ્વીના નિદાન જેવો વાંચે છે. અને ભારતના ચાર્ટ સૌથી ચિંતાજનક છે. શ્રેણીનો નવમો અને સૌથી વ્યાપક અહેવાલ, એક વાત સ્પષ્ટ કરે છે: ગ્રહની મહત્વપૂર્ણ પ્રણાલીઓ (હવા, પાણી, માટી અને માનવ જીવનને ટકાવી રાખતી આબોહવા) આપણી સંસ્થાઓ અનુકૂલન કરી શકે તે કરતાં વધુ ઝડપથી અસ્થિર થઈ રહી છે. ડેટા તેની સુસંગતતામાં લગભગ અલ્ગોરિધમિક લાગે છે: રેકોર્ડ ગરમી, રેકોર્ડ દુષ્કાળ, રેકોર્ડ વરસાદ, રેકોર્ડ રોગ વેક્ટર. દરેક જગ્યાએ, ગ્રાફ તકલીફમાં હૃદયના ધબકારાની જેમ સ્પાઇક કરે છે.

તાવ વધતો જાય છે

2024માં, સરેરાશ ભારતીયે 19.8 દિવસ ગરમીનો અનુભવ કર્યો. વૈજ્ઞાનિકો કહે છે કે, આમાંથી સાડા 6 દિવસ હવામાન પરિવર્તન વિના શક્ય ન હોત. અસ્વસ્થતાનું ગણિત વધુ ક્રૂર બને છે. 1990ના દાયકાની તુલનામાં, દરેક ભારતીયને 366 કલાક વધુ ગરમીનો સામનો કરવો પડ્યો જે બહારના કામ દરમિયાન તણાવ પેદા કરી શકે છે. આ ફક્ત પરસેવો અને અસ્વસ્થતા નથી, તે અર્થશાસ્ત્ર છે. લેન્સેટ રિપોર્ટનો અંદાજ છે કે 2024માં જ ભારે ગરમીને કારણે 247 અબજ સંભવિત શ્રમ કલાકોનું નુકસાન થયું. કૃષિ (ઉપખંડમાં સૌથી જૂનો વ્યવસાય) એ બે તૃતીયાંશ હિટનો ભોગ બન્યો, જ્યારે બાંધકામ, જે ગરમીથી પ્રભાવિત અન્ય ક્ષેત્ર છે, એ પાંચમા ભાગનું નુકસાન થયું.

આ ગરમીના મોજાના અર્થતંત્રનું બિલ શું? લગભગ US$194 બિલિયનની સંભવિત આવક સૂકી માટી અને ડામરમાંથી ઉગતા ધુમ્મસમાં ગાયબ થઈ ગઈ. GDP લક્ષ્યો અને ઉત્પાદકતા માપદંડોમાં સપના જોતા રાષ્ટ્ર માટે, આ એક શાંત કટોકટી છે... પૂર કે ચક્રવાત કરતાં ઓછી દેખાતી, પણ વધુ કપટી. જ્યારે ખેતરોમાં મજૂરો પડી ભાંગે છે, જ્યારે શાળાઓ વહેલા બંધ થઈ જાય છે કારણ કે વર્ગખંડો ભઠ્ઠીમાં ફેરવાઈ જાય છે, જ્યારે પરિવારો ભોજન છોડી દે છે કારણ કે ખોરાક ઝડપથી બગડે છે.

સરેરાશ વાર્ષિક ગરમીના દિવસો
સરેરાશ વાર્ષિક ગરમીના દિવસો (Image courtesy Lancet))

આપણે શ્વાસમાં લઈએ છીએ તે હવા

ભારતની હવા લાંબા સમયથી કુખ્યાત રહી છે. પરંતુ 2025ના ડેટા એ કુખ્યાતીમાં એક ભયાનક ચોકસાઈ ઉમેરે છે. 2022 માં, ભારતના પાવર પ્લાન્ટ્સના ગંદા જીવન રક્ત, એકલા કોલસાએ તે વર્ષે 394,000 લોકોના જીવ લીધા. માર્ગ પરિવહન માટે વપરાતા પેટ્રોલે બીજા 269,000 લોકોના જીવ લીધા. સંપૂર્ણ આર્થિક દ્રષ્ટિએ, આ અકાળ મૃત્યુનો ખર્ચ US$339.4 બિલિયન (ભારતના GDPના આશરે 9.5%) જેટલો હતો. સંદર્ભમાં કહીએ તો: તે વર્ષે દેશનું સમગ્ર આરોગ્ય બજેટ તે સંખ્યાનો માત્ર એક અંશ હતું.

ઇન્ફોગ્રાફિક
ઇન્ફોગ્રાફિક (ETV Bharat)

ઘરો, માનવામાં આવતા અભયારણ્યો, પણ સમસ્યાનો ભાગ છે. ભારતના અડધાથી વધુ ઘરો હજુ પણ રસોઈ માટે ઘન જૈવ ઇંધણ (લાકડું, છાણ, પાકના અવશેષો) પર આધાર રાખે છે. આ ચૂલાઓમાંથી નીકળતો ધુમાડો શાંતિથી મૃત્યુ પામે છે, જે ગ્રામીણ મહિલાઓ અને બાળકોને અપ્રમાણસર અસર કરે છે. 2022 માં, ઘરગથ્થુ વાયુ પ્રદૂષણને કારણે પ્રતિ 100,000 લોકો દીઠ 113 મૃત્યુ થયા, જેમાં શહેરો કરતાં ગામડાઓમાં મૃત્યુદર 25% વધુ છે.

વિડંબના એ છે કે પ્રગતિના નામે સબસિડી આપવામાં આવતા ઇંધણ જ દેશના પતનને ટેકો આપી રહ્યા છે. 2023 માં, ભારતે કાર્બન કિંમત નિર્ધારણથી મેળવેલા કમાણી કરતાં અશ્મિભૂત ઇંધણ સબસિડી પર US$48.5 બિલિયન વધુ ખર્ચ કર્યા: ચોખ્ખી-નકારાત્મક કાર્બન આવક.

ઇન્ફોગ્રાફિક
ઇન્ફોગ્રાફિક (ETV Bharat)

આગ, પૂર અને દુકાળ

જંગલમાં લાગેલી આગ પહેલા ઓસ્ટ્રેલિયન કે કેલિફોર્નિયાની સમસ્યા હતી. હવે નહીં. 2020 અને 2024 ની વચ્ચે, ભારતમાં જંગલની આગના ધુમાડાએ વાર્ષિક સરેરાશ 10,200 લોકોના જીવ લીધા, જે પાછલા દાયકા કરતા 28% વધુ છે. દરમિયાન, દુષ્કાળે તેનું વર્ચસ્વ વધાર્યું છે: ભારતના 35% ભૂમિ વિસ્તાર હવે દર વર્ષે ઓછામાં ઓછા એક મહિના માટે ભારે દુષ્કાળનો સામનો કરે છે, જે 1950 ના દાયકાથી 138% નો આશ્ચર્યજનક વધારો છે.

જ્યારે વરસાદ આખરે આવે છે, ત્યારે તે ઘણીવાર વિનાશક વિસ્ફોટોમાં હોય છે. દેશમાં હવે બંને ચરમસીમાઓ જોવા મળે છે, મહિનાઓ સુધી ખૂબ ઓછું પાણી, પછી એક અઠવાડિયામાં ખૂબ વધારે. દરિયાકાંઠાના ભારતમાં, જ્યાં 18 મિલિયનથી વધુ લોકો સમુદ્ર સપાટીથી એક મીટરથી ઓછા અંતરે રહે છે, ભરતી સાથે બીજો ખતરો વધે છે. વિબ્રિઓ બેક્ટેરિયા (કોલેરા જેવા રોગો માટે જવાબદાર) માટે યોગ્ય કુલ દરિયાકાંઠાનો વિસ્તાર 1980 ના દાયકાથી 46% વધ્યો છે. આંતરિક ભાગમાં, ડેન્ગ્યુ વહન કરતો એડીસ આલ્બોપિક્ટસ મચ્છર હવે પર્વતો પર ઉત્તર અને ઊંચાઈએ વધુ ખીલે છે, તેનો પ્રજનન દર (R₀) અડધી સદીમાં 0.86 થી 1.60 સુધી વધી રહ્યો છે. એક સમયે મોસમી અથવા પ્રાદેશિક લાગતા રોગચાળા સ્થાનિક બની રહ્યા છે.

વિશ્વમાં ગરમીથી થતા કુલ મૃત્યુની સરેરાશ ટકાવારી
વિશ્વમાં ગરમીથી થતા કુલ મૃત્યુની સરેરાશ ટકાવારી (Image courtesy Lancet)

ધ એનર્જી પેરાડોક્સ

ભારતની આબોહવા વાર્તા અજ્ઞાનતાનો નથી પણ મર્યાદાનો છે. આ અહેવાલ એક પીડાદાયક વાસ્તવિકતા પર ભાર મૂકે છે: અશ્મિભૂત ઇંધણ હજુ પણ ભારતના કુલ ઉર્જા પુરવઠાના 46% અને તેના વીજળી ઉત્પાદનના 72% જેટલા આશ્ચર્યજનક છે. રાજકીય ધામધૂમ છતાં, નવીનીકરણીય ઊર્જા વીજળીના માત્ર 10% અને કુલ ઉર્જાના 2% ફાળો આપે છે.

ઇલેક્ટ્રિક વાહનો હજુ પણ અપનાવવાના પ્રથમ ખૂણામાં છે... ભારતના રોડ ટ્રાન્સપોર્ટના માત્ર 0.3% ભાગને વીજળી પાવર આપે છે. ડિજિટલ ટ્રાન્સફોર્મેશન પર ગર્વ કરતા રાષ્ટ્ર માટે, ઊર્જા સંક્રમણ સોફ્ટવેર ક્રાંતિથી પાછળ છે. તમે દરેક વસ્તુ માટે એક એપ્લિકેશન બનાવી શકો છો, પરંતુ તમે કોલસામાંથી તમારો રસ્તો કોડ કરી શકતા નથી. 2016 અને 2022 ની વચ્ચે, અશ્મિભૂત ઇંધણના દહનથી ભારતનું CO₂ ઉત્સર્જન 21% વધ્યું. તે જ સમયે, 2023 અને 2024 ની વચ્ચે ઓછા કાર્બન સંક્રમણ માટે તેની તૈયારીમાં ખરેખર 2% ઘટાડો થયો. સંદેશ સ્પષ્ટ છે: પ્રગતિ બિન-રેખીય છે, અને ભારતના કિસ્સામાં, ક્યારેક પ્રતિગામી છે.

ફૂડ ફ્રન્ટીયર

ભારતની સૌથી જૂની નવીનતા, કૃષિ પણ તેના સૌથી પ્રદૂષકોમાંની એક છે. 2022 માં, લાલ માંસ અને ડેરી ઉત્પાદનોનો હિસ્સો કૃષિ ઉત્સર્જનમાં 65% હતો. 2000 થી 2022 સુધીમાં, આ ક્ષેત્રના ઉત્સર્જનમાં 13% નો વધારો થયો, જ્યારે 2.33 મિલિયન હેક્ટર વૃક્ષ આવરણ અદૃશ્ય થઈ ગયું - ફક્ત 2023 માં 143,000.

વૈશ્વિક સ્તરે શહેરી લીલા અને વાદળી જગ્યા કવરેજ
વૈશ્વિક સ્તરે શહેરી લીલા અને વાદળી જગ્યા કવરેજ (Image courtesy Lancet)

દરમિયાન, શહેરો કોંક્રિટ માઇક્રોક્લાઇમેટમાં ફેરવાઈ રહ્યા છે. ભારતના ૧૮૯ સૌથી મોટા શહેરી કેન્દ્રોમાંથી, ૧૧૦માં હરિયાળીનું સ્તર ખૂબ જ ઓછું છે, અને ફક્ત એક - તમલુક - "ઉચ્ચ" ક્રમે છે. ૨૦૧૫ અને ૨૦૨૪ ની વચ્ચે, શહેરી હરિયાળીમાં ૩.૬% ઘટાડો થયો. ડેટા પર્યાવરણીય ઉપેક્ષાના ડિજિટલ હીટમેપ જેવો વાંચે છે: ઓછો લીલો, વધુ ભૂખરો, વધુ ગરમી, ઓછું જીવન. છતાં, અહેવાલ ભારપૂર્વક જણાવે છે કે, ખોરાક અને જમીનના ઉપયોગમાં સંક્રમણ સૌથી ઝડપી વળતર આપી શકે છે.

મૂળભૂત રીતે, સ્વસ્થ આહાર, પુનઃવનીકરણ અને ટકાઉ કૃષિ એ જાહેર આરોગ્ય હસ્તક્ષેપો છે જે વધવાની રાહ જોઈ રહ્યા છે.

સ્ત્રોત:

https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(25)01919-1/abstract

