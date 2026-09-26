ETV Bharat / health

બોલિવુડ એક્ટર મુસ્તાક ખાનનું લિવર કેન્સરથી મોત, જાણો શું છે આ બીમારી

લિવરનું કેન્સર એક ગંભીર જીવણેલ બીમારી છે. બોલિવુડ એક્ટર મુસ્તાક ખાન આ ગંભીર બીમારી સામે જીવનનો જંગ હારી ગયા છે. આપને જણાવીએ આ બિમારી વિશે....

લિવરનું કેન્સર એક ગંભીર જીવણેલ બીમારી છે. પ્રખ્યાત બોલિવુડ એક્ટર મુસ્તાક ખાન આ ગંભીર બીમારી સામે જીવનનો જંગ હારી ગયા છે. આપને જણાવીએ આ બીમારી વિશે....
લિવરનું કેન્સર એક ગંભીર જીવણેલ બીમારી છે. પ્રખ્યાત બોલિવુડ એક્ટર મુસ્તાક ખાન આ ગંભીર બીમારી સામે જીવનનો જંગ હારી ગયા છે. આપને જણાવીએ આ બીમારી વિશે.... (GETTY IMAGES AND IANS)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 26, 2026 at 7:19 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

હિન્દી સિનેમામાં ત્રણ દાયકાથી વધુ પ્રખ્યાત ચહેરો રહેલા બોલિવુડ એક્ટર મુસ્તાક ખાનનું નિધન થયું છે. ગુરુવાર સાંજે 24 સપ્ટેમ્બરે મુંબઇની નાણાવટી હોસ્પિટલમાં નિધન થયું, તેઓ છેલ્લા 15 દિવસથી દાખલ હતા. ફેડરેશન ઓફ વેસ્ટર્ન ઇન્ડિયા સિને એમ્પ્લોઇઝ (FWICE)ના પ્રેસિડેન્ટ બીએન તિવારીએ સમાચાર એજન્સી ANIને જણાવ્યું હતું કે મુસ્તાક ખાને અંતિમ શ્વાસ લીધા.

અહેવાલો અનુસાર મુસ્તાક ખાનની લિવરના કેન્સરની સારવાર ચાલી રહી હતી અને સ્વાસ્થ્ય કથળતા તેમને નાણાવટી હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવામાં આવ્યા હતા. તેઓ લગભગ 15 દિવસથી હોસ્પિટલમાં દાખલ હતા. રિપોર્ટ અનુસાર એક્ટરે પહેલીવાર લગભગ પાંચ વર્ષ પહેલા કેન્સર અંગે જાણ થઇ હતી અને હાલમાંજ તેઓ ફરી બિમાર થયા હતા. આપને જણાવીએ કે કેટલું જોખમી છે કે લિવર કેન્સર અને તેના લક્ષણ શું છે?

લિવર કેન્સર કેટલું જોખમી છે?

ગાંધીધામની સ્ટર્લિંગ હોસ્પિટલ્સમાં કાર્ડિયોથોરેસિક અને વેસ્ક્યુલર સર્જીરીના અનુભવી સ્પેશ્યાલિસ્ટ ડૉ. હાર્દિક સોલંકીનું કહેવું છે કે લિવર માણસના શરીરનું સૌથી જરુરી અંગોમાં એક છે. આમ છતાં દુનિયાભરમાં લિવર સાથે જોડાયેલી બીમારીના કેસ વધી રહ્યા છે. ભારતમાં લિવર કેન્સર અને લિવર સાથે જોડાયેલી બીમારીઓ એક ગંભીર ચિંતાનો વિષય બની રહી છે. GLOBOCAN અને અન્ય મેડિકલ રિપોર્ટ અનુસાર ભારતમાં દર વર્ષે લિવર કેન્સર (ખાસ કરીને હેપેટોસેલુલર કોર્સિનોમા —HCC)ના કારણે લગભગ 34 હજારથી 37 હજાર લોકોના મોત થાય છે.

લિવર કેન્સર એક ગંભીર અને જીવલેણ બીમારી છે જે લિવર સેલ્સથી શરુ થાય છે. આ એ સેલ્સના અનકંટ્રોલ ગ્રોથના કારણે થાય છે. સામાન્ય રીતે તે લિવરમાં હેપેટોસેલુલર કાર્સિનોમા HCCના રુપમાં દેખાય છે જે પહેલેથી જૂની બીમારી કે નિશાન (સિરોસિસ)થી થઇ ચુક્યુ હોય. ખાસ વાત પર ધ્યાન આપવાની જરુર છે કે લિવર સૌથી જરુરી અંગ છે અને તેના વિના જીવવું શક્ય નથી.

લિવર કેન્સર સાથે જોડાયેલી સૌથી મોટી સમસ્યા એ છે કે શરુઆતી સ્ટેજમાં મોટાભાગના દર્દીઓમાં તેના લક્ષણો સ્પષ્ટ રીતે નથી દેખાતા. જેના કારણે ઘણા લોકોને મામૂલ જ નથી થતું કે તેમને આ બીમારી થઇ છે. તેના લક્ષણો ત્યારે જ વધારે બહાર આવે છે જ્યારે બીમારી ખૂબ વધી જાય.

લિવર કેન્સર
લિવર કેન્સર (GETTY IMAGES)

Liver Cancer બે પ્રકારના હોય છે: પ્રાયમારી અને સેકન્ડરી. પ્રાયમરી કેન્સર લિવરમાં જ શરુ થાય છે, જ્યારે સેકન્ડરી કેન્સર શરીરના બીજા હિસ્સાથી લિવર સુધી ફેલાય છે.

ડૉ. હાર્દિક સોલંકીના જણાવ્યા અનુસાર લિવર સેલ્સથી શરુ થતાં કેન્સરની સરખામણીએ શરીરના બીજા હિસ્સાથી લિવરમાં ફેલાનારા કેન્સરની સંખ્યા વધુ હોય છે. લિવર સેલ્સમાં શરુ થનારા કેન્સરને પ્રાયમરી લિવર કેન્સર કહેવામાં આવે છે. તેનો સામાન્ય પ્રકાર હેપેટોસેલુલર કાર્સિનોમા (HCC) છે. જે મોટાભાગે ક્રોનિક હેપેટાઇટિસ, સિરોસિસ, ફેટી લિવરની બીમારી અને લાંબા સમય સુધી દારુ પીવાથી લિવરને થયેલા નુકશાન જેવી સ્થિતિઓ સાથે જોડાયેલું હોય છે. બીમારી વધવા પર જ તેના લક્ષણ દેખાય છે. તેમાં કોઇ કારણ વિના વજન વધુ કે ઘટવું, ભૂખ ન લાગવી, થાક, પેટમાં બેચેની, સોજો, કમળો કે પેટના ઉપરના ભાગમાં ભારેપણુ અનુભવવું સામેલ છે.

તેનાથી ઉલટું જ્યારે શરીરના અન્ય હિસ્સા (જેવા કે મોટું આંતરડું, ફેફસા, પેટ કે બ્રેસ્ટ)નું કેન્સર લોહી દ્વારા લિવર સુધી પહોંચે છે. જેને મેટાસ્ટેટિક કેન્સર કહેવામાં આવે છે. પાચનતંત્રનું લોહી પોર્ટલ વેન દ્વારા સીધું લિવરમાં જાય છે. જેથી આ સ્થિતિ વિશે જાણકારી રાખવી અને સમય પર મેડિકલ તપાસ કરાવવી જ જરુરી છે.

ફરી કેન્સર થવું જીવલેણ બની શકે છે

ડૉ. હાર્દિક સોલંકીનું કહેવું છે કે કેન્સર ફરીવાર થવાથી ખૂબ જ મુશ્કેલ સ્થિતિ પેદા કરી શકે છે. જ્યારે લિવર કેન્સર ફરી થાય તો તે લિવરના સૌથી મોટા હિસ્સાને અસર કરી શકે છે અથવા શરીરના બીજા હિસ્સામાં ફેલાઇ શકે છે. જેમ જેમ બીમારી વધે છે લિવર ધીમે ધીમે પોતાના જરુરી કામ કરવાની ક્ષમતા ગુમાવી શકે છે, જેમ કે ટોક્સિન્સને ફિલ્ટર કરવા, લોહી માટે જરુરી પ્રોટીન બનાવવું અને શરીરનું મેટાબોલિક બેલેન્સ જાળવી રાખવું. જેથી કમળો, શરીરમાં ફ્લૂડ જમા થવું, બ્લીડિંગ સાથે જોડાયેલી સમસ્યાઓ, મૂંજવણ અને કિડની યોગ્ય રીતે કામ ન કરવા જેવી સમસ્યાઓ સર્જાઇ શકે છે.

ગંભીર બાબતોમાં લિવર ફેલિયરની પ્રક્રિયા ઘણા અંગો પર અસર કરી શકે છે, જેથી અંતે મલ્ટી ઓર્ગન ફેલિયર થઇ શકે છે અને દર્દીની હાલત ઝડપથી ખરાબ થાય છે. એક્ટર મુસ્તાક ખાનના આ બીમારીની થયેલા નિધને ફરી એકવાર લિવર કેન્સર વિશે લોકોમાં ચર્ચા જગાવી છે. આ બીમારીની અસર દરેક દર્દીને અલગ-અલગ રીતે થાય છે. ઇલાજ બાદ રેગ્યુલર ફોલોઅપ અને નવા લક્ષણોની સમય પર તપાસ કરાવવી જરુરી છે. બીમારીએ ઉથલો માર્યો છે તેની જો જલ્દી જાણ થાય તો સારવાર માટે ઓપ્શન વધુ મળે છે અને ડોક્ટર સ્થિતિ ગંભીરતા થાય તે પહેલા જ કોમ્લીકેશન્સને મેનેજ કરી શકે છે.

આ પણ વાંચો:

પિતાની બીડી ચોરવાથી લઈને શોખની લત સુધી... કેન્સર પીડિતોની આ આપવીતી છે મોટી ચેતવણી!

હુક્કો નહીં, 85 સિગારેટ ફૂંકી રહ્યા છો તમે, હજુ નહીં ચેતો તો થઈ શકે છે કેન્સર, ડોક્ટરોએ આપી ચેતવણી

TAGGED:

LIVER CANCER
BOLLYWOOD ACTOR
MUSHTAQ KHAN
લિવર કેન્સર
LIVER CANCER AWARNESS

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.