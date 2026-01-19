નવજાત શિશુને ચુંબન કરવું ખતરનાક બની શકે છે, જન્મ પછી આટલા મહિનાઓ સુધી રાખો 1 ફૂટનું અંતર
મોટાભાગના લોકો નવજાત બાળકોને પકડી રાખવા, ગળે લગાવવા અને ચુંબન કરવાનું પસંદ કરે છે, પરંતુ આ બાળકો માટે ખતરનાક બની શકે છે.
Published : January 19, 2026 at 7:30 PM IST
નવજાત શિશુઓને જોઈને માતા-પિતા અને સંબંધીઓ ખૂબ જ ખુશ થાય છે. મિત્રો અને પરિચિતો પણ નાના શિશુઓને જોઈને ઉત્સાહિત થઈ જાય છે. પોતાનો પ્રેમ દર્શાવવા માટે, તેઓ તરત જ તેમને ઉપાડે છે અને તેમના ગાલ અને કપાળ પર ચુંબન કરે છે. નવજાત શિશુઓને ગળે લગાવવા અને ચુંબન કરવું એ એક કુદરતી લાગણી છે, આનંદ અને પ્રેમ વ્યક્ત કરવાની એક રીત છે.
જો કે, નિષ્ણાતો કહે છે કે આ દેખીતી રીતે હાનિકારક સ્નેહનું સ્વરૂપ બાળકના સ્વાસ્થ્ય માટે હાનિકારક હોઈ શકે છે. આ સમાચાર અહેવાલમાં, પ્રખ્યાત બાળરોગ ચિકિત્સક અને નિયોનેટોલોજિસ્ટ ડૉ. ગૌતમ યલમુડી પાસેથી શીખો કે નવજાત શિશુને ચુંબન કરવાથી તેમના સ્વાસ્થ્ય માટે કેવી રીતે નુકસાન થઈ શકે છે.
ડૉક્ટર શું કહે છે?
બાળરોગ અને નિયોનેટોલોજિસ્ટ ડૉ. ગૌતમ યેલામુડી કહે છે કે નવજાત શિશુઓમાં રોગપ્રતિકારક શક્તિ ખૂબ જ નબળી હોય છે. તેમનું શરીર હજુ સુધી બહારની દુનિયાના જંતુઓ સામે અસરકારક રીતે લડવા સક્ષમ નથી. જ્યારે આપણે બાળકને ચુંબન કરીએ છીએ, ત્યારે લાળ દ્વારા વિવિધ બેક્ટેરિયા અને વાયરસ ટ્રાન્સફર થઈ શકે છે, જે તેમના સ્વાસ્થ્ય માટે ખતરો ઉભો કરે છે. હળવી શરદી કે ચેપ પણ બાળકો માટે ખૂબ જ ખતરનાક બની શકે છે. કારણ કે તેમના અંગો અને રોગપ્રતિકારક શક્તિ સંપૂર્ણપણે વિકસિત નથી, તેઓ હળવા ચેપ અને તાવને પણ સરળતાથી સંભાળી શકતા નથી, અને પરિણામે, તેઓ ઝડપથી ગંભીર રીતે બીમાર થઈ શકે છે. ક્યારેક, આ બેક્ટેરિયા અને વાયરસ જીવલેણ પણ બની શકે છે.
અભ્યાસ શું કહે છે?
એક નવા અભ્યાસમાં સૂચવવામાં આવ્યું છે કે બાળકોને ચુંબન કરવાથી શ્વસન સિન્સિટીયલ વાયરસ (RSV) ચેપનું જોખમ વધે છે. નવજાત શિશુઓમાં રોગપ્રતિકારક શક્તિ નબળી હોવાથી, તેઓ ચેપ માટે વધુ સંવેદનશીલ હોય છે. આનાથી શ્વાસ લેવામાં તકલીફ, ડિહાઇડ્રેશન અને ક્યારેક લાંબા સમય સુધી હોસ્પિટલમાં દાખલ થવાની પણ જરૂર પડી શકે છે.
ધ લેન્સેટ રિજનલ હેલ્થ યુરોપમાં પ્રકાશિત થયેલા એક અભ્યાસ મુજબ, 2001 થી 2022 ની વચ્ચે સ્વીડનમાં જન્મેલા 2.3 મિલિયનથી વધુ બાળકોનું વિશ્લેષણ કરવામાં આવ્યું હતું. સંશોધકોએ શોધી કાઢ્યું કે સ્વસ્થ દેખાતા પૂર્ણ-ગાળાના બાળકો પણ RSV થી ગંભીર રીતે બીમાર થઈ શકે છે, જેને સઘન સંભાળની જરૂર પડે છે. અભ્યાસમાં જાણવા મળ્યું કે ગંભીર રીતે બીમાર બાળકોની સરેરાશ ઉંમર બે મહિનાથી ઓછી હતી, જે સૂચવે છે કે નવજાત શિશુઓ RSV માટે વધુ સંવેદનશીલ હોય છે.
વિશ્વ આરોગ્ય સંસ્થા (WHO) અનુસાર, દર વર્ષે વિશ્વભરમાં પાંચ વર્ષથી ઓછી ઉંમરના આશરે 3.6 મિલિયન બાળકો RSV ને કારણે હોસ્પિટલમાં દાખલ થાય છે, જેમાંથી આશરે 100,000 મૃત્યુ પામે છે. આ મૃત્યુમાંથી લગભગ અડધા 6 મહિનાથી ઓછી ઉંમરના શિશુઓમાં થાય છે. ભારતમાં, ચોમાસા અને શિયાળાની શરૂઆતમાં RSV ને કારણે ICU માં દાખલ થયેલા નવજાત શિશુઓની સંખ્યા વધી જાય છે. જો કે, ચોક્કસ સાવચેતી અને સલામતીના પગલાં લઈને આ સ્થિતિને મોટાભાગે અટકાવી શકાય છે.
RSV ચેપ શું છે અને તે નવજાત શિશુઓ માટે શા માટે વધુ ખતરનાક છે?
RSV, અથવા શ્વસન સિન્સિટીયલ વાયરસ, બાળકોના ફેફસાં અને વાયુમાર્ગોને અસર કરે છે. આ ચેપ સામાન્ય રીતે શરદી જેવા લક્ષણોથી શરૂ થાય છે, પરંતુ નવજાત શિશુઓ અને નાના બાળકોમાં, તે ઝડપથી બ્રોન્કિઓલાઇટિસ (ફેફસાંની બળતરા) અથવા ન્યુમોનિયામાં પ્રગતિ કરી શકે છે.
નવજાત શિશુઓ માટે તે વધુ ખતરનાક છે કારણ કે તેમની રોગપ્રતિકારક શક્તિ સંપૂર્ણપણે વિકસિત નથી, તેમના ફેફસાં નાના અને નાજુક હોય છે, અને તેઓ શ્વાસ લેવામાં તકલીફોને યોગ્ય રીતે વ્યક્ત કરવામાં અસમર્થ હોય છે. તે સામાન્ય રીતે સપ્ટેમ્બર અને માર્ચ વચ્ચે સૌથી વધુ પ્રચલિત હોય છે.
બાળકોમાં RSV ચેપના મુખ્ય લક્ષણો નીચે મુજબ છે
- શ્વાસ લેવામાં તકલીફ
- ઝડપી શ્વાસ
- ખાંસી અને તાવ
- સતત છીંક આવવી
- દૂધ ઓછું પીવું અથવા બિલકુલ દૂધ ન પીવું
- ઊંઘમાં મુશ્કેલી અને ઊંઘ દરમિયાન વારંવાર જાગવું
- બાળકની ત્વચાનો વાદળી રંગ બદલાઈ જવો
- નવજાત શિશુમાં ડિહાઇડ્રેશન
કયા બાળકોને RSV ચેપનું જોખમ વધારે છે?
કોઈપણ બાળકને RSV થઈ શકે છે, પરંતુ અમુક તબીબી પરિસ્થિતિઓ અને પર્યાવરણીય પરિબળો કેટલાક બાળકો માટે જોખમ વધારે છે. જેમ કે...
- 6 મહિનાથી ઓછી ઉંમરના બાળકો
- શિયાળામાં જન્મેલા બાળકો અને અકાળ બાળકો.
- જન્મજાત હૃદય રોગથી પીડાતા બાળકો.
- ફેફસાં અથવા અન્ય ફેફસાંના રોગોથી પીડાતા બાળકો.
- કિડની અથવા લીવરના રોગોથી પીડાતા બાળકો.
- આનુવંશિક અથવા ન્યુરોલોજીકલ વિકૃતિઓ ધરાવતા બાળકો.
- ઓછા વજનવાળા બાળકો
- ધૂમ્રપાન અથવા પ્રદૂષિત ઘરની હવાના સંપર્કમાં આવતા બાળકો.
- જે બાળકો જન્મ પછીના પહેલા અઠવાડિયામાં વધુ લોકોના સંપર્કમાં આવે છે.
- ઘરના મોટા બાળકો શાળામાંથી અથવા બહારથી વાયરસ લાવે છે અને નવજાત શિશુને સ્પર્શ કરે છે, જેનાથી RSV થવાનું જોખમ પણ વધે છે.
(અસ્વીકરણ: ખાંડના સેવન અને ડાયાબિટીસ સંબંધિત અહીં આપેલી બધી આરોગ્ય માહિતી અને ટિપ્સ ફક્ત માહિતીના હેતુ માટે છે. આ માહિતી વૈજ્ઞાનિક સંશોધન, અભ્યાસો અને તબીબી અને આરોગ્ય નિષ્ણાતોની સલાહ પર આધારિત છે. આ ટિપ્સને અનુસરતા પહેલા તમારા ડૉક્ટરની સલાહ લેવી શ્રેષ્ઠ છે.)
આ પણ વાંચો...