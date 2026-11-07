શું વારંવાર X-ray અથવા CT Scan કરાવવું શરીર માટે નુકસાનગ્રસ્ત છે? MRI, CT અને X Ray સાથે જોડાયેલા સવાલોના જવાબ
CT Scanમાં X-rayની મદદથી શરૂરના અંદરના ભાગની વિસ્તૃત તસવીરો તૈયાર કરવામાં આવે છે. આ ઇજા, આંતરિક રક્તસ્રાવ, ગાંઠો અને અન્ય ઘણી બાબતો માટે થાય છે.
Published : November 7, 2026 at 1:15 PM IST
મૉર્ડન હેલ્થકેરમાં મેડિકલ ઇમેજિંગની જરૂરી ભૂમિકાને ઓળખવા માટે દર વર્ષે 8 નવેમ્બરે ઇન્ટરનેશનલ ડે ઓફ રેડિયોલોજી (IDoR) મનાવવામાં આવે છે, તેને 2012માં યૂરોપિયન સોસાયટી ઓફ રેડિયોલોજી (ESR), રેડિયોલોજિકલ સોસાયટી ઓફ નોર્થ અમેરિકા (RSNA) અને અમેરિકન કોલેજ ઓફ રેડિયોલોજી (ACR)ની મિશ્ર પહેલ તરીકે શરૂ કરવામાં આવી હતી.
આ પહેલનો ઉદ્દેશ્ય સામાન્ય લોકો અને હેલ્થકેર પ્રોફેશનલ્સ વચ્ચે જાગૃતિ લાવવાનો છે કે કેવી રીતે ડાયગ્નોસ્ટિક અને ઇન્ટરવેન્શનલ રેડિયોલોજી-જેમ કે એક્સ-રે, MRI સ્કેન, CT સ્કેન અને અલ્ટ્રાસાઉન્ડ) દર્દીની સુરક્ષિત સંભાળ, ઝડપી નિદાન અને વધુ સારી સારવાર પરિણામોમાં ફાળો આપે છે.
જોકે, જ્યારે ડૉક્ટર એક્સ-રે, સીટી સ્કેન અથવા MRI જેવી પ્રક્રિયાઓની ભલામણ કરે છે, ત્યારે દર્દીઓને ઘણીવાર ઘણા પ્રશ્નો હોય છે. શું વારંવાર એક્સ-રે કરાવવાથી કેન્સરનું જોખમ વધે છે? શું સીટી સ્કેન શરીરને નુકસાન પહોંચાડે છે? MRI અને સીટી સ્કેનમાં શું અંતર છે? આવા મેડિકલ ટેસ્ટના નામ સાંભળતા જ લોકો ડરી જાય છે પરંતુ સમયસર ઇમેજિંગ ટેસ્ટ કરાવવાથી રોગ શોધવામાં અને સારવારની દિશા નક્કી કરવામાં મહત્ત્વપૂર્ણ ભૂમિકા ભજવે છે.
જયપુરની નારાયણા હોસ્પિટલમાં સીનિયર કંસલ્ટન્ટ રેડિયોલોજિસ્ટ, ડૉ. જૈનેન્દ્ર જૈન જણાવે છે કે આધુનિક તબીબી વિજ્ઞાનનો મહત્ત્વપૂર્ણ ભાગ છે. તે સર્જરી કર્યવા વગર શરીરના આંતરિક અંગે, હાડકાં, સ્નાયુઓ, રક્તવાહિનીઓ અને અન્ય પેશીઓની તપાસ કરવામાં મદદરૂપ થાય છે. જોકે, દરેક નિદાન પરીક્ષણ એક ચોક્કસ હેતુ ધરાવે છે, અને ડોક્ટરો દર્દીની વ્યક્તિગત જરૂરિયાતોને ધ્યાનમાં રાખીને યોગ્ય પરીક્ષણની પસંદગી કરે છે.
શું વારંવાર X-ray અથવા CT Scan કરાવવું ખતરનાક છે?
ડૉ. જૈનેન્દ્ર જૈન જણાવે છે કે એક્સ-રે અને સીટી સ્કેનમાં આયનાઇઝિંગ રેડિએશનનો ઉપયોગ થયા છે. આ તપાસમાં રેડિએશનની માત્રા અલગ અલગ હોય છે. એક સામાન્ય એક્સ રેમાં ખાસ કરીને રેડિએશનનો ઓછો ખોરાક લાગે છે જ્યારે સીટી સ્કેનમાં અવાર નવાર વધુ ખોરાક લાગે છે. વારંવાર અને બિનજરૂરી તપાસ કરાવવાથી રેડિએશનનું કૂલ જોખમ વધી જાય છે. જોકે, તેનો અર્થ એવો નથી કે જ્યારે આ તપાસ જરૂરી હોય ત્યારે જ તેનાથી બચવું જોઇએ. ડૉક્ટર તપાસની જરૂરિયાત અને તેની સાથે જોડાયેલા જોખમને ધ્યાનમાં રાખીને જ કોઇ નિર્ણય કરે છે.
MRI અને CT Scanમાં શું અંતર છે?
CT સ્કેનમાં, શરીરની અંદરના ભાગમાં ડિટેલ્ડ ઇમેજ બનાવવા માટે X-rayનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. તે ઇજાઓ, આંતરિક રક્તસ્ત્રાવ, ટ્યૂમર અને અન્ય વિવિધ તબીબી સ્થિતિઓને ઓળખવા માટે ઉપયોગી છે. બીજી તરફ MRIમાં શક્તિશાળી મેન્ગેટિક ફીલ્ડનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે જેમાં એક્સ-રે રેડિયેશન સામેલ નથી. MRI ખાસ કરીને મગજ, કરોડરજ્જુ, સ્નાયુઓ, સાંધાઓ અને શરીરના સોફ્ટ ટિશ્યૂની તપાસ માટે ઉપયોગી છે. કઇ તપાસ વધુ સારી છે, તેનો આધાર દર્દીની ચોક્કસ તબીબી સ્થિતિ અને ડૉક્ટરની જરૂરિયાતો પર રહેલો છે.
શું UltraSound પણ રેડિયોલોજીનો ભાગ છે?
ડૉ. જૈનેન્દ્ર જૈન જણાવે છે કે જી હાં, UltraSound પણ રેડિયોલોજીનો ભાગ છે. અલ્ટ્રાસાઉન્ડમાં શરીરની અંદરની તસવીરો બનાવવા માટે હાઇ ફ્રીકવન્સી ધ્વનિ તરંગોનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે જેમાં આયનાઇજિંગ રેડિએશનનો ઉપયોગ થતો નથી. ગર્ભાવસ્થા દરમિયાન તેનો ઉપયોગ બાળકોની સ્થિતિ તપાસવા, પેટના અંગોને જોવા અને અન્ય કેટલીક તબીબી સ્થિતિઓને તપાસવા માટે કરવામાં આવે છે.
શું ગર્ભાવસ્થામાં X-ray અથવા CT Scan કરાવવું સુરક્ષિત છે?
ગર્ભાવસ્થા દરમિયાન કોઇ પણ તપાસની સલાહ આપતા પહેલા ડૉક્ટર તેના ફાયદા અને સંભવિક રિસ્કનું આકલન કરે છે. તપાસની જરૂરિયાત થવા પર શરીરના ક્યા ભાગની ઇમેજિંગ કરવામાં આવી રહી છે તે પણ મહત્ત્વપૂર્ણ હોય છે માટે ગર્ભવતી મહિલાઓની તપાસ પહેલા ડૉક્ટર અને રેડિયોલોજીની ટીમને ગર્ભાવસ્થા વિશે જરૂર જણાવવું જોઇએ.
રેડિયોલોજીનું મહત્ત્વ
રેડિયોલોજીનું મહત્ત્વ માત્ર બીમારી તપાસવા સુધી સીમિત નથી, તેની મદદથી ડૉક્ટર સારવારની યોજના બનાવવા, સર્જરી દરમિયાન યોગ્ય દિશા નક્કી કરવા અને સારવારના પરિણામોને સમજવામાં પણ સક્ષમ હોય છે.
ડૉ. જૈનેન્દ્ર જૈનનું કહેવું છે કે International Day Of Radiology પર દર્દીઓ માટે સૌથી જરૂરી મેસેજ આ છે કે X-ray, CT Scan અથવા MRIથી ડરવાની જગ્યાએ તેમના ઉદ્દેશ્યને સમજે. પોતાનો જૂનો તપાસ રિપોર્ટ ડૉક્ટરને બતાવે અને તપાસ પહેલા ગર્ભાવસ્થા, એલર્જી, કિડની સાથે જોડાયેલી સમસ્યા અથવા શરીરમાં લાગેલા કોઇ ઇમ્પ્લાન્ટની જાણકારી જરૂર આપે. યોગ્ય સમય પર, યોગ્ય કારણ અને જાણકારોની સલાહ પર કરાવવામાં આવેલી ઇમેજિંગ તપાસ સારી સારવારની દિશામાં મહત્ત્વપૂર્ણ પગલું બની શકે છે.
(ડિસ્ક્લેમર: અહીં આપવામાં આવેલી સ્વાસ્થ્ય સંબંધિત જાણકારી અને સૂચનો માત્ર શૈક્ષણિક ઉદ્દેશ્ય માટે છે. અમે આ જાણકારી વૈજ્ઞાનિક સંશોધનો, અભ્યાસ અને તબીબી તથા સ્વાસ્થ્ય નિષ્ણાતોની ભલામણોના આધારે પ્રદાન કરીએ છીએ. આ સૂચનાઓનું પાલન કરતા પહેલા તમારા ડૉક્ટરની સલાહ લેવી હિતાવહ છે.)
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