દર 7માંથી 1 મહિલા પિડિત છે એ એંડોમેટ્રિયોસિસ વધારી રહ્યું છે ટાઇપ-2 ડાયાબિટિસનું જોખમ?
એંડોમેટ્રિયોસિસ એક એવી બિમારી છે જે ન માત્ર મહિલાઓની દરરોજના જીવન પર અસર કરે છે, પરંતુ સમગ્ર શરીરમાં લાંબા સમય સુધી રહે છે.
Published : October 6, 2026 at 4:39 PM IST
એંડોમેટ્રિયોસિસ મહિલાઓની થનારી એવી ખૂબ જ પીડિયાદયક અને ગંભીર સ્વાસ્થ્ય સંબંધિત સમસ્યા છે. NIHમાં પ્રકાશિત એક અધ્યયનમાં જણાવ્યા અનુસાર દુનિયાભરમાં સાતમાંથી એક મહિલા આ કંડીશનથી પરેશાન છે. આ બીમારી માત્ર મહિલાઓના દરરોજના જીવન પર અસર કરવાની સાથે ટાઇપ 2 ડાયાબિટિસનું જોખમ પણ વધારે છે. એંડોમેટ્રિયોસિસથી પીડિત મહિલાઓમાં ટાઇપ 2 ડાયાબિટિસ થવાનું જોખમ 46 ટકા સુધી વધુ હોય છે. આ સંબંધ તે મહિલાઓ (પ્રીમોનોપોજલ અને મેદસ્વીતા વિનાની મહિલાઓ)માં સૌથી વધુ જોવા મળે છે. તેને સામાન્ય રીતે ડાયાબિટિસના ઓછા જોખમવાળું માનવામાં આવે છે.
એંડોમેટ્રિયોસિસને હવે માત્ર મહિલાઓ સાથે જોડાયેલી બીમારી નથી માનવામાં આવતી પરંતુ સમગ્ર શરીરને અસર કરતી એક જૂની બીમારી છે, જેને ઇન્સુલિન રેજિસ્ટેન્સ અને મોટાબોલિઝમમાં ફેરફાર કરી શકે છે. આ બીમારી ગર્ભાશયથી ફેલાઇને શરીરના બીજા અંગો જેવા કે ઓવરી, આંતરડા, બ્લેડર અને ક્યારેક ક્યારેક છાતી કે ફેફસા સુધી પહોંચી શકે છે. તેથી સમગ્ર શરીર લાંબા સમય સુધી રહેનારા સોજા આવી શકે છે.
એંડોમેટ્રિયોસિસ સમગ્ર શરીરને કેવી રીતે પ્રભાવિત કરે છે
હકિકતમાં એંડોમેટ્રિયોસિસથી શરીરમાં પ્રો-ઇંફ્લેમેટરી સાયટોકિન્સ અને ઇંફ્લેમેટરી માર્કર વધી જાય છે. આ ક્રોનિક સોજો ઇન્સ્યુલિનના કામમાં અડચણ પદા કરે છે, જેથી સેલ્સ ઇન્સ્યુલિનનો યોગ્ય ઉપયોગ નથી કરતી શકતા. પરિણામે રિજિસ્ટેન્સ એંડોમેટ્રિયોસિસથી પીડિત મહિલાઓમાં ટાઇપ-2 ડાયાબિટિસ અને મેટાબોલિક સિન્ડ્રોમનું જોખમ ઘણું વધી જાય છે.
આ સ્થિત લિપિડ પ્રોફાઇલ (કોલેસ્ટ્રોલ લેવલ) પર ખરાબ અસરની સાથે બ્લડ સુગર વધારી શકે છે અને વજન મેનેજ કરવું મુશ્કેલ બનાવી શકે છે. આંતરડાની આસપાસ ટીશ્યુ વધવાથી મોટાભાગે પેટ ફૂલવા, જૂની કબજીયાત, ડાયરિયા જેવા લક્ષણો જોવા મળે છે. આ સિવાય ઇમ્યુન સિસ્ટમ સતત એક્ટિવ રહેવાથી પ્રભાવિત મહિલાઓને ખૂબ જ વધુ થાક અનુભવાય છે. સતત દર્દ અને શારીરિક પરિવર્તન ડિપ્રેશન અને એન્જાયટીનું જોખમ વધારે છે.
એંડોમેટ્રિયોસિસ શું છે?
એંડોમેટ્રિયોસિસ એક એવી સ્થિતિ છે જેમાં તમારા ગર્ભાશયની લાઇનિંગ જેવા ટિશ્યુ શરીરના બીજા ભાગમાં વધવા લાગે છે. જ્યારે આ ટિશ્યુ ખોટી જગ્યાએ વધે છે ચો તેનાથી પીડાદાયક સ્થિતિની સાથે માસિક ધર્મ ચક્ર (પિરિયડ્સ)ને અને રોજબરોજના જીવનને પણ પ્રભાવિત કરી શકે છે. એંડોમેટ્રિયોસિસથી પીડિત કેટલાક લોકોને સ્કારિંગ અને એલોપિયન ટ્યુબમાં અડચણના કારણે ગર્ભવતી થવામાં પણ મુશ્કેલી થઇ શકે છે.
કેટલી જગ્યાઓએ તમને એંડોમેટ્રિયોસિસ થઇ શકે જેમ કે...
- યુટ્રસની પાછળની જગ્યાએ
- માયોમેટ્રિયમ (તમારી યુટ્રસની દીવાલ પર)
- ઓવરીજ
- પેરિટોનિયમ
- ફેલોપિયન ટ્યુબ
ઓછા સામાન્ય જગ્યાઓ પર જેમ કે...
- રેક્ટમ
- બ્લેડર
- ઇન્ટેસ્ટાઇન
- ડાયાફ્રામ
- વજાઇના
- લંગ
એંડોમેટ્રિયોસિસના લક્ષણ
એંડોમેટ્રિયોસિસના મુખ્ય લક્ષણ પેલ્વિક પેઇન કે પેટના નીચલા હિસ્સામાં દુખાવો થવો છે. આ મોટાભાગે માસિક ધર્મ સાથે જોડાયેલું છે. ઘણી મહિલાઓને પિરિયડ્સ દરમિયાન મરોડ અનુભવાય છે. પરંતુ મરોડ કરતાં પણ એંડોમેટ્રિયોસિસથી પીડિત મહિલાઓને સામાન્ય રીતે વધુ દર્દ અનુભવાય છે. આ દુખાવો સમયની સાથે સાથે વધી શકે છે.
એંડોમેટ્રિયોસિસના સામાન્ય લક્ષણો
માસિક ધર્મ દરમિયાન દુખાવો- પીરિયડ્સ શરુ થયા પહેલા પેલ્વિક દુખાવો અને મરોડ શરુ થવી. ઘણા દિવસો સુધી આ દુખાવો રહેવો. દુખાવો પીઠના નીચલા ભાગમાં અને પેટમાં થઇ શકે છે. પિરિયડ્સના દુખાવાને ડિસ્મેનોરિયા પણ કહેવામાં આવે છે.
- સેક્સ દરમિયાન દુખાવો- એંડોમેટ્રિયોસિસમાં સેક્સ દરમિયાન અને બાદમાં દુખાવો સામાન્ય બાબત છે.
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- મળ ત્યાગ અને પેશાબ દરમિયાન દુખાવો- આ લક્ષણ મોટાભાગે પિરિયોડ્સ પહેલા કે તે દરમિયાન રહે છે.
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- ખૂબ જ વધારે બ્લિડિંગ- ક્યારેક ક્યારે પિરિડ્સમાં ખૂબ જ વધુ બ્લિડિંગ કે પિરિયોડ્સ વચ્ચે બ્લિડિંગ થઇ શકે છે.
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- ઇનફર્ટિલિટી- કેટલાક લોકોમાં એંડોમેટ્રિયોસિસની જાણ સૌથી પહેલા ઇનફર્ટિલિટીના ઇલાજ માટે કરવામાં આવેલા ટેસ્ટ દરમિયાન થાય છે.
દર્દની ગંભીરતાથી એ માલૂમ પડે છે કે તમારા શરીરમાં એંડોમેટ્રિયોસિસ કિટલું ફેલાયેલું છે. બની શકે કે ઘણા ઓછા ટિશ્યુના કારણે ખૂબ દુખાવો થાય, અથવા તેનાથી ઉલટું ઘણા બધા એંડોમેટ્રિયલ ટિશ્યુ થવા છતાં બહુ ઓછું કે બિલકુલ દર્દ ન થાય. આ સિવાય કેટલાક લોકોમાં એંડોમેટ્રિયોસિસના કોઇ લક્ષણ નથી દેખાતા, તેમને મોટાભાગે આ સ્થિતિ વિશે ત્યારે જાણ થાય છે જ્યારે તેઓ ગર્ભધારણ નથી કરી શકાત કે કોઇ અન્ય સર્જરી કરાવે છે.
(ડિસ્ક્લેમર: અહીંયા આપવામાં આવેલી સ્વાસ્થ્ય સંબંધિત માહિતી અને સલાહ માત્ર શૈક્ષણિક હેતુ માટે છે. અમે આ માહિતી વૈજ્ઞાનિક શોધ, અધ્યયનો અને ચિકિત્સા તેમજ સ્વાસ્થ્ય નિષ્ણાતોના પરામર્શના આધારે પ્રદાન કરવામાં આવી રહ્યા છે. આ સલાહનું પાલન કરતા પોતાના ડાક્ટર પાસેથી કન્સલ્ટેશન કરાવવું સર્વોત્તમ રહેશે.)
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