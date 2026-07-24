ચોમાસાની સીઝનમાં સામાન્ય તાવ-થાકને અવગણવું જોખમી બની શકે, જાણો રેટ ફીવર વિશે શું કહે છે ડોક્ટર?
ડોક્ટરો કહે છે કે, લેપ્ટોસ્પાયરોસિસ ચેપ, જે સામાન્ય તાવની જેમ શરૂ થાય છે, તે લીવરને અસર કરી શકે છે અને જો સમયસર સારવાર ન કરવામાં આવે તો...
Published : July 24, 2026 at 10:14 PM IST
ચોમાસાની ઋતુ ચાલી રહી છે, જેના કારણે દેશના ઘણા ભાગોમાં ભારે વરસાદ પડી રહ્યો છે અને અનેક વિસ્તારોમાં પૂર જેવી સ્થિતિ સર્જાઈ છે. પાણી ભરાવા અને વરસાદને કારણે ઘણા પ્રદેશોમાં ચેપી રોગોનું જોખમ વધી ગયું છે. ડેન્ગ્યુ, કમળો અને ઝાડા જેવી બીમારીઓની સાથે, આ ઋતુ દરમિયાન "રેટ ફીવર" (લેપ્ટોસ્પાયરોસિસ) ના કેસ પણ ઝડપથી વધી રહ્યા છે. ડોકટરો જણાવે છે કે લેપ્ટોસ્પાયરોસિસ ચેપ સામાન્ય તાવની જેમ શરૂ થાય છે, પરંતુ જો સારવાર ન કરવામાં આવે તો તે લીવર, કિડની અને મગજ જેવા મહત્વપૂર્ણ અંગોને નુકસાન પહોંચાડી શકે છે.
રેટ ફીવર શું છે?
રેટ ફીવર - જેને વૈજ્ઞાનિક રીતે લેપ્ટોસ્પાયરોસિસ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે, એક ખતરનાક બેક્ટેરિયલ ચેપ છે જે પ્રાણીઓ (જેમ કે ઉંદર અને ચામાચીડિયા) થી મનુષ્યોમાં ફેલાય છે. તે માત્ર ઉંદરના કરડવાથી જ નહીં પરંતુ ઉંદરના પેશાબ અને મળથી દૂષિત પાણી અથવા માટીના સંપર્ક દ્વારા પણ ફેલાય છે. આરોગ્ય નિષ્ણાતો કહે છે કે ચોમાસાની ઋતુ અને પૂર દરમિયાન સ્થિર પાણીના સંપર્કમાં આવતા વ્યક્તિઓને રેટ ફીવર થવાનું જોખમ વધારે હોય છે.
લેપ્ટોસ્પાયરોસિસ કેવી રીતે ફેલાય છે?
લેપ્ટોસ્પાયરોસિસ લેપ્ટોસ્પાયરા નામના બેક્ટેરિયા હોય છે. આ બેક્ટેરિયા મુખ્યત્વે ઉંદરોના શરીરમાં જોવા મળે છે અને પ્રાણીઓના પેશાબ, મળ અને લાળ દ્વારા બહાર નીકળે છે. આ બેક્ટેરિયા ગંદા પાણી, કાદવ અથવા ભીની માટીમાં થોડા સમય માટે જીવિત રહી શકે છે. આવા વિસ્તારોમાં ખુલ્લા પગે ચાલવાથી બેક્ટેરિયા પગમાં નાના કટ દ્વારા શરીરમાં પ્રવેશ કરે છે, જેના કારણે ચેપ થાય છે. ખેડૂતો, સફાઈ કામદારો, મ્યુનિસિપલ કર્મચારીઓ, માછીમારો અને પૂરગ્રસ્ત વિસ્તારોમાંથી પસાર થતા લોકો સૌથી વધુ જોખમમાં છે.
તેને સામાન્ય તાવ સમજવો ખતરનાક બની શકે
રેટ ફીવરના શરૂઆતના લક્ષણો સામાન્ય વાયરલ તાવ જેવા હોય છે. તીવ્ર તાવ, શરીર અને અંગોમાં દુખાવો, થાક અને માથાનો દુખાવો એ લક્ષણોમાંનો એક છે. જો ચેપ ચાલુ રહે, તો તે લીવરને નુકસાન અને કમળો થઈ શકે છે. કેટલાક કિસ્સાઓમાં, તે કિડની, ફેફસાં અને મગજને પણ અસર કરી શકે છે. ડોકટરો કહે છે કે સારવારમાં વિલંબથી રોગ ગંભીર અને જીવલેણ બનવાનું જોખમ વધે છે.
રેટ ફીવરથી બચવા માટેની સાવચેતીઓ
વરસાદની ઋતુમાં શક્ય તેટલું ખુલ્લા પગે ચાલવાનું ટાળો. ખેતરો અથવા કાદવવાળા વિસ્તારોમાં જનારાઓ માટે જૂતા પહેરવા શ્રેષ્ઠ છે. પીવાનું પાણી ઉકાળીને ફિલ્ટર કરવું જોઈએ. ઉંદરોની વસ્તીને નિયંત્રિત કરવા અને ઘરની આસપાસ સ્વચ્છતા જાળવવા માટે પગલાં લેવા મહત્વપૂર્ણ છે. ડૉક્ટરો સલાહ આપે છે કે જો તમને તાવ આવે, તો જાતે દવા લેવાને બદલે, નજીકના પ્રાથમિક આરોગ્ય કેન્દ્રમાં જાઓ અથવા ચેકઅપ માટે ડૉક્ટરની સલાહ લો.
લક્ષણોને અવગણવાથી જીવલેણ બની શકે છે
દક્ષિણ કન્નડ જિલ્લાના આરોગ્ય અધિકારી ડૉ. એચ.આર. થિમ્મૈયાના જણાવ્યા અનુસાર, રેટ ફીવર એક સામાન્ય ચેપ લાગે છે, પરંતુ જો અવગણવામાં આવે તો તે જીવલેણ બની શકે છે. જો કે, જો વહેલી તકે સારવાર કરવામાં આવે અને તબીબી સલાહ મુજબ, તે સંપૂર્ણપણે મટી શકે છે. ઘરેલું ઉપચાર અથવા જાતે-દવા અજમાવવાને બદલે, લોકોએ તાત્કાલિક ડૉક્ટરનો સંપર્ક કરવો જોઈએ. વરસાદની ઋતુમાં શક્ય તેટલું ખુલ્લા પગે ચાલવાનું ટાળવું જોઈએ. પાણી ફક્ત ઉકાળીને પીવું જોઈએ. ચોમાસાની ઋતુ દરમિયાન, હળવો તાવ પણ ક્યારેક ગંભીર ખતરાની નિશાની હોઈ શકે છે, તેથી તેને નાની બીમારી તરીકે અવગણવો જોઈએ નહીં. તેઓ તાત્કાલિક તબીબી તપાસની ભલામણ કરે છે.
ભારતીય રાજ્યો જ્યાં લેપ્ટોસ્પાયરોસિસ ઝડપથી ફેલાઈ રહ્યું છે
ભારતમાં ચોમાસા અને ભારે વરસાદની ઋતુ દરમિયાન લેપ્ટોસ્પાયરોસિસના કેસોમાં વધારો જોવા મળે છે. દેશમાં આ રોગ સામાન્ય છે અને દર વર્ષે હજારો લોકોને અસર કરે છે, ખાસ કરીને કેરળ, મહારાષ્ટ્ર (મુંબઈ), ગુજરાત, કર્ણાટક, તમિલનાડુ અને આંદામાન અને નિકોબાર ટાપુઓ જેવા દરિયાકાંઠાના અને વરસાદી વિસ્તારોમાં. આ વર્ષે (2026), જેમ જેમ ચોમાસું આગળ વધે છે, દરિયાકાંઠાના અને વરસાદી રાજ્યોમાં ઉંદર તાવના કેસોમાં તીવ્ર વધારો જોવા મળી રહ્યો છે. મુંબઈ, કેરળ, કર્ણાટક અને અન્ય દરિયાકાંઠાના વિસ્તારોમાં ભારે વરસાદ અને પાણી ભરાઈ જવાને કારણે, આરોગ્ય વિભાગો વારંવાર ચેતવણીઓ અને સલાહ આપી રહ્યા છે.
(ડિસ્ક્લેમર: અહીં આપેલી બધી આરોગ્ય માહિતી અને ટિપ્સ ફક્ત તમારી સમજણ માટે છે. આ માહિતી વૈજ્ઞાનિક સંશોધન, અભ્યાસો અને તબીબી અને આરોગ્ય નિષ્ણાતોની સલાહ પર આધારિત છે. જો કે, આ ટિપ્સને અનુસરતા પહેલા તમારા ડૉક્ટરની સલાહ લેવી હંમેશા શ્રેષ્ઠ છે.)
આ પણ વાંચો: