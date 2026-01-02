ETV Bharat / health

શરીરમાં આ લક્ષણો દેખાય તો તરત જ થઇ જાઓ સાવધાન! તમારું કોલેસ્ટ્રોલનું લેવલ તો નથી વધી ગયું ને?

શરીર કોઇ પણ બીમારી ગંભીર થયા પહેલા સ્પષ્ટ સંકેતો આપે છે. જાણકારો અનુસાર, કોલેસ્ટ્રોલ કેસમાં પણ આવું જ થાય છે

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : January 2, 2026 at 5:50 PM IST

હાઈ કોલેસ્ટ્રોલ એક એવી સમસ્યા છે જે બિનઆરોગ્યપ્રદ આદતોને કારણે થાય છે. ચરબીયુક્ત આહાર, શારીરિક પ્રવૃત્તિનો અભાવ, ધૂમ્રપાન અને દારૂનું સેવન એ બધા પરિબળો છે જે હાઈ કોલેસ્ટ્રોલ વધારે છે, માટે એક્સપર્ટ્સ આપણને હાઇ કોલેસ્ટ્રોલને લઇને સાવચેત રહેવાની સલાહ આપે છે. જોકે, એક્સપર્ટ્સનું કહેવું છે કે શરીરમાં હાઇ કોલેસ્ટ્રોલ લેવલના કેટલાક એવા સંકેત છે જેમણે આપણે તરત જ ઓળખી લેવી જોઇએ. આવો આ આર્ટિકલમાં ડિટેલમાં જાણીએ શું છે તે સંકેત?

શરીરમાં કોલેસ્ટ્રોલ વધવાના ચેતવણી સંકેત

નિષ્ક્રિયતા: નિષ્ણાતો કહે છે કે પગ અને આંગળીઓમાં નિષ્ક્રિયતા આવવીએ ઉચ્ચ કોલેસ્ટ્રોલની નિશાની હોઈ શકે છે. નિષ્ણાતોના મતે, ઉચ્ચ કોલેસ્ટ્રોલ સ્તર ધમનીઓમાં પ્લેક જમા થવાનું કારણ બની શકે છે, જેને એથરોસ્ક્લેરોસિસ કહેવાય છે. આ પ્લેક ધમનીઓને સાંકડી કરે છે અને રક્ત પ્રવાહ ઘટાડે છે. એવું કહેવાય છે કે પગ અને આંગળીઓમાં લોહીનો પ્રવાહ ઓછો થવાથી નિષ્ક્રિયતા, દુખાવો અને ઝણઝણાટ જેવા લક્ષણો થઈ શકે છે.

અમેરિકન જર્નલ ઓફ કાર્ડિયોલોજીમાં પ્રકાશિત 2018ના એક અભ્યાસમાં જાણવા મળ્યું છે કે ઉચ્ચ કોલેસ્ટ્રોલ સ્તર ધરાવતા લોકોમાં હાથ અને પગમાં નિષ્ક્રિયતા આવવાની શક્યતા 50 ટકા વધુ હોય છે. યુનિવર્સિટી ઓફ પેન્સિલવેનિયાના પ્રખ્યાત કાર્ડિયોલોજિસ્ટ ડૉ. ડેવિડ લી માર્ટિન, MDએ અભ્યાસમાં ભાગ લીધો હતો.

આંખો: કોલેસ્ટ્રોલનું પ્રમાણ વધારે હોવાથી આંખો પર સૌથી વધુ અસર પડે છે. કોલેસ્ટ્રોલનું પ્રમાણ વધારે હોવાથી ઝેન્થેલાસ્મા નામની બીમારી થઈ શકે છે. આનો અર્થ એ થાય કે પોપચા પર પીળો ચરબીવાળો પદાર્થ જમા થાય છે. આંખો નીચેની ત્વચા નારંગી કે પીળી થઈ શકે છે, અથવા તે રંગની ફોલ્લીઓ દેખાઈ શકે છે. જો પીળા, નારંગી કે સફેદ ફોલ્લીઓ દેખાય, તો તેને તબીબી ભાષામાં આર્કસ સેનિલિસ કહેવામાં આવે છે. આ શરીરમાં કોલેસ્ટ્રોલના ઊંચા સ્તરના સંકેતો છે. જો આ લક્ષણો દેખાય, તો ડૉક્ટરની સલાહ લેવી મહત્ત્વપૂર્ણ છે.

છાતીમાં દુખાવો: નિષ્ણાતો કહે છે કે જો તમને વારંવાર છાતીમાં દુખાવો અને અસ્વસ્થતા અનુભવાય છે, તો તેને હળવાશથી ન લો. તેઓ માને છે કે આ ઉચ્ચ કોલેસ્ટ્રોલનું લક્ષણ હોઈ શકે છે. જો તમે સમયસર ડૉક્ટરનો સંપર્ક નહીં કરો, તો સમસ્યા વધુ વકરી જશે. નિષ્ણાતો એમ પણ કહે છે કે શ્વાસ લેવામાં તકલીફ પણ ઉચ્ચ કોલેસ્ટ્રોલની નિશાની છે.

થાક: વ્યસ્ત જીવનશૈલી અને કામના દબાણને કારણે થાક સામાન્ય છે. જો તમને પૂરતો આરામ કર્યા પછી પણ થાક અને સુસ્તી લાગે છે, તો ડૉક્ટરની સલાહ લેવી મહત્ત્વપૂર્ણ છે. આ ઉચ્ચ કોલેસ્ટ્રોલનું સંકેત માનવામાં આવે છે.

અપચો: લિવર પાચન માટે જરૂરી રસ ઉત્પન્ન કરે છે. લિવરમાં ઉચ્ચ કોલેસ્ટ્રોલ જમા થવાથી લિવરના કાર્યને અસર કરે છે, ચરબી પચાવવાની ક્ષમતા ઘટાડે છે. નિષ્ણાતો કહે છે કે આનાથી પેટનું ફૂલવું, અપચો, દુખાવો અને આંતરડામાં બળતરા જેવા લક્ષણો થઈ શકે છે.

માથાનો દુખાવો: નિષ્ણાતો કહે છે કે ઉચ્ચ કોલેસ્ટ્રોલ ધમનીઓમાં એકઠા થઈ શકે છે, તેમને સાંકડી કરી શકે છે અને મગજમાં રક્ત પ્રવાહ ઘટાડી શકે છે. આ ઘટાડો રક્ત પ્રવાહ મગજમાં પીડા સંકેતો ટ્રાન્સમિટ કરી શકે છે, જેના કારણે માથાનો દુખાવો અને માઇગ્રેન થાય છે.

એકાગ્રતા અથવા યાદશક્તિ સમસ્યાઓ: ઉચ્ચ કોલેસ્ટ્રોલ ધમનીઓમાં એકઠા થઈ શકે છે, તેમને સાંકડી કરી શકે છે, મગજમાં રક્ત પ્રવાહ ઘટાડી શકે છે. રક્ત પ્રવાહ ઓછો થવાથી મગજના કોષોને ઓક્સિજન અને પોષક તત્વો પ્રાપ્ત કરવામાં મુશ્કેલી પડે છે. આ એકાગ્રતા, યાદશક્તિ અને વિચારસરણીને અસર કરે છે તેવું માનવામાં આવે છે.

પુરુષોમાં ઇરેક્ટાઇલ ડિસફંક્શન: નિષ્ણાતો કહે છે કે ઉચ્ચ કોલેસ્ટ્રોલ શિશ્નમાં રક્ત પ્રવાહ ઘટાડે છે, જે ઇરેક્ટાઇલ ડિસફંક્શન તરફ દોરી શકે છે.

(ડિસ્ક્લેમર- આ અહેવાલમાં આપેલી બધી આરોગ્યની માહિતી અને સલાહ માત્ર જાણકારી માટે છે. અમે આ માહિતી સાઇન્ટિફિક રિસર્ચ, અભ્યાસ અને મેડિકલ અને હેલ્થ એક્સપર્ટની સલાહના આધારે આપી રહ્યા છીએ પરંતુ આ જાણકારીનો અમલ કરતા પહેલા તમારે પર્સનલ ડોક્ટરની સલાહ લેવી જોઇએ.)

