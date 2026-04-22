તમારી સાચી ઉંમર કૅલેન્ડર નહીં, પણ તમારું શરીર નક્કી કરે છે: જાણો શું છે 'જીવનશૈલી યુગ'

જ્યારે જીવનશૈલી યુગ બતાવે છે કે તમારું શરીર ખરેખર કેટલી સારી રીતે કાર્ય કરે છે.

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : April 22, 2026 at 4:55 PM IST

આજના સમયમાં પરફોમન્સ સાયન્સ, દીર્ધાયુષ્ય સંશોધન અને નિવારક દવાઓનીની દુનિયામાં એક મહત્વપૂર્ણ કોન્સેપ્ટ સામે આવ્યું છે, 'જીવનશૈલી યુગ'. આ એવો આંકડો છે જે તમારી કાલક્રમિક ઉંમર કરતાં ઘણી વધારે સાચી તસવીર આપે છે. તમારી વાસ્તવિક ઉંમર ફક્ત બતાવે છે કે તમે કેટલા વર્ષ જીવ્યા છો, જ્યારે જીવનશૈલી યુગ બતાવે છે કે તમારું શરીર ખરેખર કેટલી સારી રીતે કાર્ય કરે છે. ઘણી વખત આ બંને વચ્ચેનો ફરક આશ્ચર્યજનક હોઈ શકે છે.

જયપુરમાં સીકે ​​બિરલા હોસ્પિટલ્સના સિનિયર કન્સલ્ટન્ટ - ઇન્ટરનલ મેડિસિન ડૉ. નિરંજન સિંહ મુજબ જીવનશૈલી યુગ તમારા લાંબા ગાળાના આરોગ્ય વિશે વધુ સ્પષ્ટ માહિતી આપે છે. તેઓ કહે છે કે વાસ્તવિક ઉંમર ફક્ત વર્ષોની ગણતરી કરે છે, જ્યારે જીવનશૈલી યુગ બતાવે છે કે શરીર કેવી રીતે કામ કરે છે. એ તમારા સ્વાસ્થ્ય સમયગાળા વિશે વધુ સાચી વાત કહે છે. મોટા ભાગના લોકો આયુષ્ય પર ધ્યાન આપે છે, એટલે કે તેઓ કેટલા વર્ષ જીવશે, પરંતુ સ્વાસ્થ્ય સમયગાળા વધુ મહત્વપૂર્ણ છે, એટલે કે તમે કેટલા વર્ષ સુધી તંદુરસ્ત, ઊર્જાવાન અને બીમારી વિના જીવશો. આ સંપૂર્ણપણે તમારી રોજિંદી જીવનશૈલી પર આધારિત છે.

તમારા શરીરને ઉચ્ચ-પ્રદર્શન મશીન તરીકે વિચારો. જો તમે તેની સારી કાળજી લો છો, તો તે દાયકાઓ સુધી સરળતાથી ચાલી શકે છે. તેની અવગણના કરવાથી અપેક્ષા કરતાં ઘણી ઝડપથી ઘસારો થઈ શકે છે. આધુનિક જીવનશૈલી છુપાયેલા પ્રવેગકોથી ભરેલી છે જે શરીરને અકાળે વૃદ્ધ બનાવે છે. પ્રોસેસ્ડ ફૂડથી ભરપૂર આહાર, ઓછી શારીરિક પ્રવૃત્તિ, ક્રોનિક તણાવ, ઊંઘનો અભાવ, ધૂમ્રપાન અને સતત સ્ક્રીન સમય, આ બધું મળીને શરીરમાં બળતરા વધારવાનું કામ કરે છે.

જ્યારે શરીર સતત તણાવના સંજોગોમાં રહે છે, ત્યારે તેની અંદર ધીમી ગતિએ સોજા કે બળતરા શરૂ થઈ જાય છે. કોષોમાં નુકસાન એકઠું થવા લાગે છે અને સમારકામની પ્રક્રિયા ધીમી પડી જાય છે. ચયાપચય અને પુનઃપ્રાપ્તિ માટે જવાબદાર અંગો તેમની ક્ષમતા કરતાં વધુ કામ કરવા લાગે છે. ડૉ. સિંહ સમજાવે છે કે આ પ્રક્રિયા શરીરને અસરકારક રીતે ઝડપી વૃદ્ધત્વ તરફ ધકેલે છે.

ડૉ. નિરંજન સિંહ કહે છે, "પ્રોસેસ્ડ ફૂડથી ભરપૂર આહાર, ઓછી શારીરિક પ્રવૃત્તિ, સતત તણાવ, અધૂરી ઊંઘ, ધૂમ્રપાન અથવા સ્ક્રીનનું વળગણ કોષીય સ્તરે થતા ર્હાસને વેગ આપી શકે છે." તેમના જણાવ્યા અનુસાર, "ત્યારે જ સોજા કે બળતરા વધે છે અને નુકસાન એકઠું થાય છે. શરીર ઝડપથી ઘરડું થવા લાગે છે, મુખ્યત્વે તે અંગોમાં જે ચયાપચય અને સમારકામનું કામ સંભાળે છે."

સરળ ભાષામાં કહીએ તો, કેલેન્ડરમાં તમારી ઉંમર ભલે એ જ રહે, પણ તમારી જૈવિક મશીનરી વહેલી ઘસાઈ રહી છે.

આરોગ્યના કયા માર્કર્સ તમારી લાઇફસ્ટાઇલની ઉંમર દર્શાવે છે?

તો ડૉક્ટરો કેવી રીતે નક્કી કરે છે કે કોઈની જીવનશૈલીની ઉંમર તેની વાસ્તવિક ઉંમર કરતાં વધારે છે? તેઓ ડેટા પર નજર કરે છે. ખાસ કરીને, કેટલાક ચયાપચય અને હૃદય સંબંધિત માર્કર્સ પર, જે શરીર રોજિંદા તણાવનો કેવી રીતે સામનો કરે છે તેની તસવીર રજૂ કરે છે. ડૉક્ટરો નિયમિતપણે નીચેના સૂચકાંકોની તપાસ કરે છે:

  • HbA1c
  • કોલેસ્ટ્રોલ ટેસ્ટ
  • બ્લડ પ્રેશર ટેસ્ટ
  • બોડી માસ ઇન્ડેક્સ (BMI)
  • લિવર ફંક્શન ટેસ્ટ
  • સી-રિએક્ટિવ પ્રોટીન (CRP) ટેસ્ટ

આ દરેક માર્કર્સ તમારી આંતરિક પ્રણાલીઓ કેટલી સારી રીતે કાર્ય કરે છે તેનો સંકેત આપે છે. જો આમાંથી કેટલાંક માર્કર્સ સ્વસ્થ મર્યાદાની બહાર હોય, તો તે સૂચવે છે કે શરીર સતત ઘસારો સામે લડી રહ્યું છે. ડૉ. સિંહ નોંધે છે, "શરીર આરામ કરતું નથી. તે તેની પ્રણાલીઓ પર સામાન્ય કરતાં વધુ તણાવ સામે લડી રહ્યું છે."

જીવનશૈલીની ઉંમરનું સૌથી ચોંકાવનારું ઉદાહરણ ત્યારે જોવા મળે છે જ્યારે યુવાન પુખ્ત વયના લોકો ઘણી મોટી ઉંમરના લોકો જેવું ચયાપચય ધરાવતા હોય છે. કલ્પના કરો કે એક ૩૫ વર્ષીય વ્યાવસાયિક જે લાંબા સમય સુધી કામ કરે છે, રાત્રે માત્ર પાંચ કલાક ઊંઘે છે, બહારનું ભોજન લે છે અને ભાગ્યે જ કસરત કરે છે. બહારથી તેઓ સંપૂર્ણ સ્વસ્થ લાગે છે.

ડૉ. સિંહ વર્ણન કરે છે કે, જ્યાં પ્રમાણમાં યુવાન વ્યક્તિ અનિયંત્રિત ડાયાબિટીસ, ખૂબ ઊંચા એલડીએલ કોલેસ્ટ્રોલ અને નબળી સહનશક્તિ સાથે ચયાપચયની રીતે ઘણા વૃદ્ધ વ્યક્તિ જેવો લાગવા લાગે છે. તેઓ સમજાવે છે, "અનિયંત્રિત ડાયાબિટીસ, ખૂબ ઊંચા એલડીએલ સ્તરો અને નબળી સહનશક્તિ ધરાવતો 35 વર્ષીય વ્યક્તિ ચયાપચયની રીતે 50 વર્ષના પુરુષ જેવો દેખાઈ શકે છે." લાંબા ગાળાના જોખમો નાટકીય રીતે વધી જાય છે. હાર્ટ એટેકનું જોખમ વધે છે. સ્ટ્રોકની સંભાવના વધે છે. દીર્ઘકાલીન બીમારીઓ જીવનમાં વહેલી દેખાવા લાગે છે. મૂળભૂત રીતે તો, શરીર જરૂર કરતાં વહેલું ભવિષ્ય જીવવાનું શરૂ કરી દે છે.

શા માટે કેટલાક લોકો લાંબા સમય સુધી યુવાન રહે છે?

અલબત્ત, આપણે બધા એવા લોકોને ઓળખીએ છીએ, જેઓ ધીમે ધીમે વૃદ્ધ થતા હોય તેમ લાગે છે. 60 વર્ષના વ્યક્તિ જે દર સપ્તાહના અંતે હાઇકિંગ કરે છે. 70 વર્ષના વ્યક્તિ જે હજુ પણ રોજ સાઇકલ ચલાવે છે. 80 વર્ષના વ્યક્તિ જે નોંધપાત્ર ઊર્જા અને સ્પષ્ટતા જાળવી રાખે છે. તેમનું રહસ્ય સામાન્ય રીતે કોઈ ચમત્કારિક પૂરક દવા કે પ્રાયોગિક ઉપચાર નથી હોતું. તે છે સાતત્યતા.

ડૉ. સિંહ જણાવે છે કે જે લોકો લાંબુ અને સ્વસ્થ જીવન જીવે છે તેઓ ઘણીવાર સમાન આદતો વહેંચતા હોય છે: નિયંત્રણમાં રહેલો તણાવનો સ્તર, નિયમિત શારીરિક પ્રવૃત્તિ, સ્થિર દિનચર્યા અને સંતુલિત આહાર.

તેઓ કહે છે, "જીવવિજ્ઞાન કેલેન્ડરના સમયને બરાબર અનુસરતું નથી. તમારી આદતો જ આકાર આપે છે કે તમે જીવનના દરેક તબક્કે ખરેખર શું અનુભવો છો." અહીં એક એવો ભાગ છે જેને મોટા ભાગના લોકો ઓછો આંકે છે. જ્યારે કાલક્રમિક ઉંમર માત્ર એક જ દિશામાં આગળ વધે છે, ત્યારે જીવનશૈલીની ઉંમર બંને દિશામાં જઈ શકે છે. તમારી રોજિંદી આદતોમાં સુધારો કરો, અને તમારી જૈવિક પ્રણાલીઓ આશ્ચર્યજનક રીતે સારી રીતે પુનઃપ્રાપ્ત થઈ શકે છે.

ડૉ. સિંહ ભારપૂર્વક જણાવે છે કે નાના ફેરફારો પણ નોંધપાત્ર સુધારામાં પરિણમી શકે છે. "ઉંમર પથ્થરની લકીર નથી," તેઓ કહે છે. "તમે તેને રોજિંદી આદતો વડે બદલી શકો છો." આ આદતો આશ્ચર્યજનક રીતે સરળ છે.

  • વધુ ચાલો
  • અલ્ટ્રા-પ્રોસેસ્ડ ભોજનને બદલે વાસ્તવિક ખોરાક ખાઓ
  • શાકભાજી અને આખા ખોરાકનો વધારો કરો
  • ખાંડનું સેવન ઓછું કરો
  • સ્ક્રીન સમય માટે આરામનું બલિદાન આપવાને બદલે યોગ્ય રીતે સૂઈ જાઓ
  • નિયમિત તબીબી તપાસનું સમયપત્રક બનાવો

જો કોઈ એક સિદ્ધાંત પર પ્રદર્શન નિષ્ણાતો સતત ભાર મૂકે છે, તો તે માપન છે. તમે જે ટ્રેક નથી કરતા તેને તમે સુધારી શકતા નથી. લાઇફસ્ટાઇલ એજ મૂળભૂત રીતે તમને તમારા શરીરના પ્રદર્શનનો સ્કોરબોર્ડ આપે છે. તમારી આદતો કામ કરી રહી છે કે નહીં તે અનુમાન કરવાને બદલે, બાયોમાર્કર્સ સત્ય જાહેર કરે છે

કેટલીકવાર ડેટા પુષ્ટિ કરે છે કે તમારું શરીર સારી સ્થિતિમાં છે. ક્યારેક તે કેટલીક અસ્વસ્થતાપૂર્ણ સત્યો જાહેર કરે છે. બંને કિસ્સાઓમાં, તે તમને કંઈક અમૂલ્ય આપે છે: શરૂઆતમાં તમારી દિશા બદલવાની તક. છેવટે, ધ્યેય ફક્ત લાંબા સમય સુધી જીવવાનો નથી. શક્ય તેટલા વર્ષો સુધી સક્ષમ, ઉર્જાવાન અને માનસિક રીતે તીક્ષ્ણ રહેવાનો છે.

આ પણ વાંચો...

  1. શું તમે પણ વજન ઘટાડવા માંગો છો? તો આજથી આ 4 વસ્તુઓ ખાવાનું બંધ કરો
  2. બધી મહિલાઓએ તેમની ઉંમર અનુસાર આ ટેસ્ટ કરાવવા જોઈએ

