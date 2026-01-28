ETV Bharat / health

ડાયાબિટીસના દર્દીઓ માટે આશિર્વાદ સમાન છે અંજીર પરંતુ પ્રમાણ અને રીતથી ખાવા જરૂરી

ઘણા બધા સ્ટડીઝમાં નોંધવામાં આવ્યું છે કે, અંજીરથી ડાયાબિટીસ સહિત ઘણી બીમારીઓમાં રાહત મળી શકે છે

ડાયાબિટીસના દર્દીએ રોજ કેટલા અને કેવી રીતે અંજીર ખાવા જોઈએ? ચાલો જાણીએ
ડાયાબિટીસના દર્દીએ રોજ કેટલા અને કેવી રીતે અંજીર ખાવા જોઈએ? ચાલો જાણીએ (GETTY IMAGES)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : January 28, 2026 at 8:17 PM IST

3 Min Read
ડાયાબિટીસ એક ગંભીર સ્વાસ્થ્ય સમસ્યા છે જે વિશ્વભરના લાખો લોકોને અસર કરે છે. નિષ્ણાતો કહે છે કે, જો ડાયાબિટીસ ધરાવતા લોકો તેમના બ્લડ સુગરના સ્તરને નિયંત્રણમાં ન રાખે, તો તે સમય જતાં ધીમે-ધીમે શરીરના મહત્વપૂર્ણ અવયવોને નુકસાન પહોંચાડી શકે છે. આ રોગ આંખો, હૃદય અને કિડની સહિત શરીરના દરેક અંગને અસર કરી શકે છે. હાઈ બ્લડ સુગરથી કિડનીને સૌથી વધુ નુકસાન થવાની સંભાવના હોય છે. ડોકટરો આ સ્થિતિને "ડાયાબિટીક નેફ્રોપથી" કહે છે. કારણ કે આ સમસ્યા આંતરિક છે અને બહારથી દેખાતી નથી, ડાયાબિટીસના દર્દીઓ માટે નિયમિત કિડની ચેકઅપ કરાવવું અને સ્વસ્થ આહાર જાળવવો ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ છે.

બ્લડ સુગર લેવલ ઘટાડવામાં મદદ કરે છે અંજીર

આ સંદર્ભમાં ડોકટરો કહે છે કે, ડાયાબિટીસના દર્દીઓ માટે અંજીર ખાવા ખૂબ ફાયદાકારક છે. અસંખ્ય સ્ટડીઝ દર્શાવે છે કે અંજીરમાં પોટેશિયમ ભરપૂર હોય છે અને તેમાં રહેલું ક્લોરોજેનિક એસિડ બ્લડ સુગર લેવલ ઘટાડવામાં મદદ કરે છે. જર્નલ ઓફ ન્યુટ્રિશન રિસર્ચમાં પ્રકાશિત 2019 ના અભ્યાસ મુજબ, દરરોજ બે અંજીર ખાવાથી બ્લડ સુગર લેવલ નિયંત્રિત કરવામાં મદદ મળી શકે છે. વધુમાં, એ પણ સાબિત થયું છે કે અંજીર ખાવાથી હૃદય રોગ અને કેન્સર જેવા રોગોથી બચી શકાય છે.

તમે દરરોજ કેટલા અંજીર ખાઈ શકો? શું પલાળેલા ખાવા સારા છે? તેનો પૂરો ફાયદો મેળવવા માટે તમારે તેને કેવી રીતે ખાવા જોઈએ? ચાલો જાણીએ...

નિષ્ણાતો કહે છે કે, વ્યક્તિ દરરોજ બે અંજીર ખાઈ શકે. બે કરતાં વધુ ખાવાથી નુકસાન થઈ શકે છે. તેથી, તેને મધ્યમ માત્રામાં ખાવા વધુ ફાયદાકારક છે. નિષ્ણાતો એવી પણ ભલામણ કરે છે કે, પલાળેલા અંજીર ખાવા વધુ ફાયદાકારક છે. આના માટે, સૂતા પહેલા બે અંજીરને પાણીમાં પલાળી રાખો. જો શક્ય હોય તો, તેને બદામ અને અખરોટ સાથે પલાળી રાખો અને સવારે ખાલી પેટ ખાઓ. આનાથી તમારા બ્લડ સુગર લેવલ સહિત તમારા એકંદર સ્વાસ્થ્યને ફાયદો થશે.

અંજીર ખાવાના અન્ય ફાયદા

કબજિયાત: કબજિયાતથી પીડાતા લોકો માટે અંજીર એક ઉત્તમ ખોરાક છે. કબજિયાતથી પીડાતા લોકોએ ખાલી પેટે દરરોજ બે પલાળેલા અંજીર ખાવા જોઈએ. તે પેટને સાફ કરે છે અને કબજિયાતથી રાહત આપે છે.

વજન ઘટાડવામાં મદદ કરે છે: ઘણા લોકો વજન ઘટાડવાનો પ્રયાસ કરે છે પરંતુ સફળ થતા નથી. અંજીરમાં ફાઇબરનું પ્રમાણ વધુ હોવાથી તે વજન ઘટાડવાનો પ્રયાસ કરતા લોકો માટે ઉત્તમ ખોરાક બને છે. સવારે ખાલી પેટે અંજીર ખાવાથી વજન ઘટાડવામાં મદદ મળી શકે છે. ધ્યાનમાં રાખો કે વધુ પડતા અંજીર ખાવાથી વજન પણ વધી શકે છે.

બ્લડ પ્રેશર નિયંત્રિત કરે છે: ડોકટરો કહે છે કે અંજીરમાં રહેલા એન્ટીઑકિસડન્ટ બ્લડ પ્રેશરને નિયંત્રિત કરવામાં મદદ કરે છે. અંજીર ખાવાથી શરીરમાં ટ્રાઇગ્લિસરાઇડનું સ્તર પણ ઓછું થાય છે. તે ધમનીઓમાં અવરોધ અટકાવે છે, હૃદયનું સ્વાસ્થ્ય સુધારે છે.

હોર્મોનલ અસંતુલન: ડોકટરો કહે છે કે, દરરોજ અંજીર ખાવાથી હોર્મોનલ અસંતુલન સુધારવામાં મદદ મળી શકે છે. મેનોપોઝ પછીની સ્ત્રીઓ અને માસિક સ્રાવની સમસ્યાઓ ધરાવતી સ્ત્રીઓમાં હોર્મોનલ અસંતુલન વધુ જોવા મળે છે. તેથી, નિષ્ણાતો ભલામણ કરે છે કે, આ સમસ્યાઓથી પીડાતી સ્ત્રીઓ તેમના આહારમાં અંજીરનો સમાવેશ કરે.

(ડિસ્ક્લેમર: અહીં આપેલી બધી આરોગ્ય માહિતી અને સલાહ ફક્ત તમારી સમજણ માટે છે. આ માહિતી વૈજ્ઞાનિક સંશોધન, અભ્યાસો અને તબીબી અને આરોગ્ય નિષ્ણાતોની સલાહ પર આધારિત છે. આ સૂચનાઓનું પાલન કરતા પહેલા તમારા ડૉક્ટરની સલાહ લેવી શ્રેષ્ઠ છે.)

