હાઈ બ્લડ પ્રેશરના કારણે કેવી રીતે આવી શકે હાર્ટ એટેક? જાણો બંને વચ્ચે શું છે સંબંધ
સારવાર અને જીવનશૈલીમાં ફેરફાર દ્વારા હાઈ બ્લડ પ્રેશરને નિયંત્રિત કરી શકાય છે, જેનાથી જીવલેણ સ્વાસ્થ્ય સમસ્યાઓનું જોખમ ઘટે છે.
Published : September 17, 2026 at 9:23 AM IST
હાઈ બ્લડ પ્રેશર, જેને હાયપરટેન્શન તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે, તે લક્ષણો દેખાય તે પહેલાં વર્ષો સુધી શરીરને શાંતિથી નુકસાન પહોંચાડી શકે છે. જો સારવાર ન કરવામાં આવે તો, તે વિકલાંગતા, ખરાબ જીવન સ્તર કે હાર્ટ એટેક અને સ્ટ્રોક જેવી જીવલેણ પરિસ્થિતિઓ તરફ દોરી શકે છે. બ્લડ પ્રેશર પારાના મિલીમીટર (mm Hg) માં માપવામાં આવે છે. સામાન્ય રીતે, 130/80 mm Hg અથવા તેથી વધુ વાંચનને હાયપરટેન્શન માનવામાં આવે છે.
અમેરિકન હાર્ટ એસોસિએશન અનુસાર, જ્યારે લાંબા સમય સુધી બ્લડ પ્રેશર સતત ઊંચું રહે છે, ત્યારે તે રક્ત વાહિનીઓની દિવાલોને નુકસાન પહોંચાડી શકે છે, જેના કારણે નાના કટ અથવા તિરાડો પડી શકે છે. આ ક્ષતિગ્રસ્ત વિસ્તારોને સુધારવા માટે, શરીર ખાસ કોષો મોકલે છે જે સ્થળને વળગી રહે છે. સમય જતાં, કોલેસ્ટ્રોલ અને ચરબી જેવા પદાર્થો આ ક્ષતિગ્રસ્ત સ્થળોએ એકઠા થઈ શકે છે, જેનાથી પ્લાક બની જાય છે.
જેમ જેમ પ્લાક ધીમે ધીમે જમા થાય છે. આ ધમનીઓના આંતરિક ભાગને સાંકડી કરી શકે છે અને હૃદયમાં રક્ત પ્રવાહને રોકી શકે છે. જો પ્લાક ફાટી જાય અથવા તૂટીને અલગ થઈ જાય અને ગંઠાઈ જાય તો રક્ત પ્રવાહ પણ અવરોધિત થઈ શકે છે. જ્યારે રક્ત પ્રવાહ અવરોધાય છે, હૃદયનો અસરગ્રસ્ત ભાગ આવશ્યક ઓક્સિજન અને પોષક તત્વોથી વંચિત રહે છે. આ જ હૃદયરોગના હુમલાનું કારણ બને છે.
હાઈ બ્લડ પ્રેશરના કારણે વિવિધ સમસ્યાઓ થઈ શકે છે, જેમ કે...
ધમનીને નુકસાન - સ્વસ્થ ધમનીઓ મજબૂત, સ્થિતિસ્થાપક અને લવચીક હોય છે. તેમનું અંદરનું પડ ચીકણું હોય છે, જેનાથી લોહી સરળતાથી વહે છે અને મહત્વપૂર્ણ અવયવો અને પેશીઓને પોષક તત્વો અને ઓક્સિજન પહોંચાડે છે. સમય જતાં, હાઈ બ્લડ પ્રેશર ધમનીઓમાંથી વહેતા લોહીના બળમાં વધારો કરે છે. આનાથી સમસ્યાઓ થઈ શકે છે જેમ કે...
ધમનીને નુકસાન અને સાંકડી થવું - હાઈ બ્લડ પ્રેશર ધમનીઓની આંતરિક દિવાલોના પડના કોષોને નુકસાન પહોંચાડી શકે છે. જ્યારે ખોરાકમાંથી ચરબી લોહીના પ્રવાહમાં પ્રવેશ કરે છે, ત્યારે તે ક્ષતિગ્રસ્ત ધમનીઓમાં એકઠી થઈ શકે છે. સમય જતાં, ધમનીની દિવાલો તેમની સ્થિતિસ્થાપકતા ગુમાવે છે, જેનાથી સમગ્ર શરીરમાં રક્ત પ્રવાહ ઓછો થાય છે.
એન્યુરિઝમ—સમય જતાં, નબળી ધમનીમાંથી વહેતા લોહીના સતત દબાણને કારણે ધમનીની દિવાલનો એક ભાગ બહારની તરફ ફૂલી શકે છે; આને એન્યુરિઝમ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. એન્યુરિઝમ ફાટી શકે છે, જેનાથી જીવલેણ આંતરિક રક્તસ્રાવ થાય છે. જ્યારે એન્યુરિઝમ કોઈપણ ધમનીમાં બની શકે છે, તે શરીરની સૌથી મોટી ધમની, એઓર્ટામાં સૌથી સામાન્ય છે.
હૃદયને નુકસાન—હાઈ બ્લડ પ્રેશર હૃદય સંબંધિત વિવિધ બિમારીઓ પૈદ કરી શકે છે, જેમ કે...
કોરોનરી આર્ટરી ડિસીઝ—હાઈ બ્લડ પ્રેશર હૃદયને લોહી પહોંચાડતી ધમનીઓને સાંકડી કરીને નુકસાન પહોંચાડી શકે છે. આ નુકસાનને કોરોનરી આર્ટરી ડિસીઝ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. હૃદયમાં લોહીનો પ્રવાહ ઓછો થવાથી છાતીમાં દુખાવો થઈ શકે છે, જેને એન્જેના તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. તે અનિયમિત ધબકારા તરફ દોરી શકે છે, જેને એરિથમિયા કહેવાય છે, અથવા હૃદયરોગનો હુમલો આવી શકે છે.
હાર્ટ ફેલ્યોર—હાઈ બ્લડ પ્રેશર હ્રદય પર ભાર નાખે છે. સમય જતાં, આ હૃદયના સ્નાયુઓ નબળા અથવા કડક થઈ શકે છે, જે તેમને યોગ્ય રીતે કાર્ય કરતા અટકાવે છે. વધુ પડતા પ્રેશર હેઠળનું હૃદય ધીમે ધીમે નિષ્ફળ થઈ શકે છે.
હૃદયની ડાબી બાજુનો ભાગ વધવો—હૃદયને શરીરના બાકીના ભાગમાં લોહી પંપ કરવા માટે વધુ મહેનત કરવા દબાણ કરે છે. આનાથી હૃદયનો નીચલો ડાબો ભાગ જેનાથી ડાબી વેન્ટ્રિકલની દિવાલ જાડી થાય છે અને તે ભાર મોટો થાય છે. મોટો અને જાડો ડાબો વેન્ટ્રિકલ ભાગ હૃદયરોગનો હુમલો અને હાર્ટ ફેલ્યોરનું જોખમ વધારે છે. તે અચાનક કાર્ડિયાક મૃત્યુનું જોખમ પણ વધારે છે.
મેટાબોલિક સિન્ડ્રોમ—હાઈ બ્લડ પ્રેશર મેટાબોલિક સિન્ડ્રોમનું જોખમ વધારે છે. આ સિન્ડ્રોમ એ સ્વાસ્થ્ય સમસ્યાઓનું જૂથ છે જે હૃદય રોગ, સ્ટ્રોક અને ડાયાબિટીસ તરફ દોરી શકે છે. મેટાબોલિક સિન્ડ્રોમ સાથે સંકળાયેલી પરિસ્થિતિઓમાં હાઈ બ્લડ પ્રેશર, હાઈ બ્લડ સુગર, બ્લડ ફેટનું એલિવેટેડ લેવલ, હાઈ-ડેન્સિટી લિપોપ્રોટીન (HDL) કોલેસ્ટ્રોલનું નીચું સ્તર અને કમરની આસપાસ વધારાની ચરબીનો સમાવેશ થાય છે.
હાઈ બ્લડ પ્રેશર ઈમરજન્સી
માયો ક્લિનિક અનુસાર, હાઈ બ્લડ પ્રેશર સામાન્ય રીતે એવી સ્થિતિ છે જે ઘણા વર્ષો સુધી ધીમે ધીમે નુકસાન પહોંચાડે છે. જો કે, ક્યારેક બ્લડ પ્રેશર એટલું ઝડપથી અને ગંભીર રીતે વધે છે કે તે મેડિકલ ઈમરજન્સી બની જાય છે. આવી પરિસ્થિતિઓમાં તાત્કાલિક સારવારની જરૂર પડે છે, ઘણીવાર હોસ્પિટલમાં દાખલ થવાની જરૂર પડે છે.
આ કિસ્સાઓમાં, હાઈ બ્લડ પ્રેશર નીચેની ગૂંચવણો તરફ દોરી શકે છે:
અંધત્વ
છાતીમાં દુખાવો
ગર્ભાવસ્થાની ગૂંચવણો, જેમ કે બ્લડ પ્રેશર સંબંધિત સમસ્યાઓ જેમ કે પ્રી-એક્લેમ્પસિયા અથવા એક્લેમ્પસિયા
હાર્ટ એટેક
યાદશક્તિમાં ઘટાડો, વ્યક્તિત્વમાં ફેરફાર, ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવામાં મુશ્કેલી, ચીડિયાપણું, અથવા ધીમે ધીમે ચેતના ગુમાવવી
શરીરની મુખ્ય ધમની (આર્ટરી) ને ગંભીર નુકસાન, જેને એઓર્ટિક ડિસેક્શન તરીકે ઓળખવામાં આવે છે
સ્ટ્રોક
હૃદયની લોહી પંપ કરવાની ક્ષમતામાં અચાનક ક્ષતિ; આનાથી ફેફસાંમાં પ્રવાહી જમા થઈ શકે છે, જેના પરિણામે શ્વાસ લેવામાં તકલીફ પડે છે—આ સ્થિતિને 'પલ્મોનરી એડીમા' (pulmonary edema) તરીકે ઓળખવામાં આવે છે.
અચાનક કિડની ફેલ થવી.
(ડિસ્ક્લેમર: અહીં આપવામાં આવેલી સ્વાસ્થ્ય-સંબંધિત માહિતી અને સૂચનો માત્ર શૈક્ષણિક હેતુ માટે છે. અમે આ માહિતી વૈજ્ઞાનિક સંશોધનો, અભ્યાસો અને તબીબી તથા સ્વાસ્થ્ય નિષ્ણાતોની ભલામણોના આધારે પ્રદાન કરીએ છીએ. આ સૂચનોનું પાલન કરતા પહેલાં તમારા ડૉક્ટરની સલાહ લેવી હિતાવહ છે.)
આ પણ વાંચો: