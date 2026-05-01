ભારતમાં 7 વર્ષમાં ત્રણ ગણા વધ્યા હાર્ટના દર્દી, મહિલાઓને વધારે જોખમ, 15-29 વર્ષના લોકો પણ તેના શિકાર: NSO
એપ્રિલ 2026માં જાહેર કરાયેલા નેશનલ સ્ટેટિસ્ટિકલ ઓફિસના સર્વે મુજબ, મેટાબોલિક અને ક્રોનિક બીમારીઓ દેશમાં બીમારીનું મુખ્ય કારણ છે.
Published : May 1, 2026 at 4:55 PM IST
છેલ્લા સાત વર્ષોમાં, ભારતમાં હૃદય રોગથી પીડિત લોકોની સંખ્યા લગભગ ત્રણ ગણી વધી ગઈ છે. તેનાથી પણ વધુ ચિંતાજનક બાબત એ છે કે, એપ્રિલ 2026 માં નેશનલ સ્ટેટિસ્ટિકલ ઓર્ગેનાઇઝેશન (NSO) દ્વારા તાજેતરમાં બહાર પાડવામાં આવેલા એક સર્વેના પરિણામો અનુસાર, 15 થી 29 વર્ષની વયના યુવાનો પણ હૃદય રોગનો ભોગ બની રહ્યા છે. NSO ના 2025 ના સર્વે મુજબ, આશરે 13.1 ટકા ભારતીયોએ પાછલા બે અઠવાડિયામાં બીમાર થવાની જાણ કરી હતી, જ્યારે 100,000 વસ્તી દીઠ બીમારીના કુલ 15,217 કેસ નોંધાયા હતા. આ સૂચવે છે કે ઘણા વ્યક્તિઓ એક કરતાં વધુ સ્વાસ્થ્ય સમસ્યાઓથી પીડાતા હતા. સ્ત્રીઓમાં, આ આંકડો 17,006 હતો જે પુરુષો (13,504) કરતા વધારે છે.
મેટાબોલિક અને લાઈફસ્ટાઈલ સંબંધિત બીમારીઓ આજે જાહેર આરોગ્ય માટે સૌથી મોટા ખતરા તરીકે ઉભરી આવી છે. આ આંકડા આ બીમારીઓની ગંભીર અસરને દર્શાવે છે. સર્વે મુજબ, હૃદય સંબંધિત બીમારીઓ (3,891) (જેમ કે હાઈ બ્લડ પ્રેશર અને હાર્ટ એટેક) ટોચ પર છે. ડાયાબિટિસ (3681) મેટાબોલિક ડિસઓર્ડર (જેમ કે ટાઇપ 2 ડાયાબિટીસ)ના આંકડા પણ ખૂબ વધારે છે, જે લાઈફસ્ટાઈલમાં ફેરફારની તાત્કાલિક જરૂરિયાત પર ભાર મૂકે છે. શ્વસન રોગો (1,536) (જેમ કે અસ્થમા અને COPD) પણ એક મોટી સમસ્યા બન્યા છે. વધુમાં, હાડકા અને સાંધાના દુખાવા (1,226) (જેમ કે સંધિવા અને અન્ય મસ્ક્યુલોસ્કેલેટલ ડિસઓર્ડર) સમસ્યાઓ લોકોના જીવનની ગુણવત્તા પર અસર કરી રહ્યા છે. પ્રતિ 1 લાખની વસ્તીએ હાઇપરટેન્શનની ફરિયાદ કરનારા લોકોની સંખ્યા 3358 હતી, જ્યારે અન્ય બીમારીઓની સંખ્યા 533 નોંધવામાં આવી. આંકડા દર્શાવે છે કે ભારતમાં હેલ્થ સિસ્ટમ પર મેટાબોલિક અને ક્રોનિક પેઇનનો બોજ વધારે છે.
ઝડપથી વધી રહ્યા છે હાર્ટના રોગો
દેશમાં હાર્ટની બીમારીઓ સૌથી મોટા સ્વાસ્થ્ય પડકાર તરીકે ઉભરી આવી છે. આંકડા મુજબ, બધી બીમારીઓમાં તેનો હિસ્સો સૌથી વધુ 25.6 ટકા છે, જે બાકી તમામ અન્ય કેટેગરીથી વધારે છે. આ પછી હોર્મોનલ અસંતુલન, બ્લડ સુગર અને પોષણ સંબંધિત બીમારીઓ છે. હૃદય સંબંધિત રોગોની અસર ઉંમર સાથે ઝડપથી વધે છે. જ્યારે 0-4 વર્ષની વયના લોકોમાં આ પ્રમાણ માત્ર 0.3 ટકા અને 5-14 વર્ષની વયના લોકોમાં 0.2 ટકા છે, તે 15-29 વય જૂથમાં વધીને 2.1 ટકા સુધી છે અને 30-44 વર્ષની વયના લોકોમાં 15.3 ટકા સુધી છે. 45-59 વર્ષની વયના લોકોમાં, આ આંકડો 30.1 ટકા સુધી પહોંચ્યો છે, અને 60 વર્ષથી વધુ ઉંમરના લોકો માટે, તે 37.8 ટકા સુધી છે. આ ટ્રેન્ડ સ્પષ્ટપણે દર્શાવે છે કે હૃદય રોગો હવે દેશમાં સૌથી મહત્વપૂર્ણ આરોગ્ય સંબંધિત સમસ્યા બની રહ્યા છે.
સર્વેમાં જાણવા મળ્યું છે કે, ઈન્ફેક્શનના કારણે હોસ્પિટલમાં દાખલ થયેલા વ્યક્તિઓમાં સૌથી વધારે 15થી 29 વર્ષના વયજૂથના લોકો હતા, જે 27 ટકા હતા. આ જ વય જૂથમાં, ખાસ કરીને હૃદય રોગને કારણે હોસ્પિટલમાં દાખલ થયેલા લોકોની સંખ્યા 3.4 ટકા હતી. 30-44 વય જૂથમાં, 2025 દરમિયાન 7.3 ટકા વ્યક્તિઓ હૃદય રોગને કારણે હોસ્પિટલમાં દાખલ થયા હતા. 45-59 વય જૂથમાં, 13.9 ટકા વ્યક્તિઓ હૃદય રોગને કારણે હોસ્પિટલમાં દાખલ થયા હતા. 60 અને તેથી વધુ ઉંમરના લોકોમાં, 18.2 ટકા લોકો હૃદય રોગને કારણે હોસ્પિટલમાં દાખલ થયા હતા.
ત્રણ ગણો વધારો
રિપોર્ટમાં 2017-18 અને 2025 વચ્ચે બીમારીઓના બદલાતા ટ્રેન્ડનો પણ ઉલ્લેખ છે, જે ખૂબ ચિંતાની બાબત છે. આ સાત વર્ષોમાં, ઈન્ફેક્શન સંબંધિત રોગોમાં ઘટાડો થયો છે; 2017-18માં પ્રતિ 1 લાખની વસ્તી દીઠ 2547 કેસ હતા, જ્યારે 2025-26માં આ આંકડો ઘટીને 2302 થઈ ગયો. જોકે, હૃદયરોગ લગભગ ત્રણ ગણો વધ્યો છે અને હવે તે પ્રથમ સ્થાને છે. 2017-18માં, પ્રતિ 1 લાખની વસ્તી દીઠ 1333 કેસ હતા. 2025માં આ આંકડો પ્રતિ 1 લાખની વસ્તીએ 3891 કેસ સુધી પહોંચી ગયો.
રિપોર્ટ મુજબ, ગ્રામીણ અને શહેરી બંને વિસ્તારોમાં હૃદયરોગ સાથે સંકળાયેલા હોસ્પિટલમાં દાખલ થવાનું પ્રમાણ નોંધપાત્ર રીતે ઊંચું છે. ગ્રામીણ વિસ્તારોમાં, આ પ્રમાણ પુરુષો માટે 11.5 ટકા, સ્ત્રીઓ માટે 9 ટકા અને ઓવરઓલ 10.3 ટકા છે. શહેરી વિસ્તારોમાં, આ આંકડા પુરુષો માટે 13.2 ટકા, સ્ત્રીઓ માટે 10.5 ટકા અને ઓવરઓલ 11.9 ટકા છે. આ સ્પષ્ટપણે દર્શાવે છે કે હૃદય રોગને કારણે હોસ્પિટલમાં દાખલ થવાની સંખ્યા ગ્રામીણ વિસ્તારોની તુલનામાં શહેરી વિસ્તારોમાં વધુ છે, અને હોસ્પિટલમાં દાખલ પુરુષોનું પ્રમાણ સ્ત્રીઓ કરતાં વધુ છે.
સારવારનો ખર્ચ
એક રિપોર્ટ મુજબ, હોસ્પિટલમાં દાખલ થવાના ખર્ચની દ્રષ્ટિએ હૃદયરોગ સૌથી મોંઘી બીમારીઓમાંથી એક છે. જોકે, કેટલીક અન્ય ગંભીર બીમારીઓની સારવાર પણ વધુ મોંઘી છે. શહેરી વિસ્તારોમાં, હૃદયરોગની સારવાર ઘણી અન્ય મેડિકલ સ્થિતિઓ કરતાં નોંધપાત્ર રીતે વધુ છે. હૃદયરોગની સારવારનો સરેરાશ ખર્ચ ₹69,451 છે, જે ઈન્ફેક્શન (₹17,879), લોહી સંબંધિત બીમારીઓ (₹23,565) અને શ્વસન રોગો (₹42,520)ના ખર્ચ કરતાં વધુ છે. વધુમાં, હૃદયરોગની સારવારનો ખર્ચ મેટાબોલિક બીમારીઓ (₹37,166) અને પેટથી જોડાયેલી સમસ્યાઓ (₹40,409) કરતા પણ વધુ છે.
તેમ છતાં, કેન્સર (₹104,424), કિડની ફેલ્યોર (₹71,246), અને મસ્ક્યુલોસ્કેલેટલ સમસ્યાઓ (₹76,106) જેવી કેટલીક બીમારીઓની સારવાર વધુ મોંઘી છે. આમ છતાં, એકંદર ખર્ચની દ્રષ્ટિએ હૃદયની બીમારીઓ સૌથી ઉપર છે.
ગ્રામીણ વિસ્તારોમાં, હૃદય રોગની સારવારનો સરેરાશ ખર્ચ ₹47,135 છે, જે ઇન્ફેક્શન (₹14,397) અને શ્વસન રોગો (₹22,881) કરતા વધારે છે. જોકે, આ ખર્ચ કેન્સર (₹62,588) અને કિડની ફેલ્યોર (₹76,004) કરતા ઓછો છે, જે સારવારની દ્રષ્ટિએ સૌથી મોંઘી બીમારીઓ છે. વધુમાં, હૃદય રોગની સારવાર મેટાબોલિક (₹29,179) અને પેટની સમસ્યાઓ (₹34,451)ની બીમાીરીઓ કરતાં ઘણી મોંઘી છે.
