જાણો પેકેજ્ડ અને પ્રોસેસ્ડ ફૂડમાં છુપાયેલું SOS તમારા કિડનીને કેવી રીતે કરી રહ્યું છે ડેમેજ!
આજકાલ પેકેજ્ડ ફૂડ, ફાસ્ટ ફૂડ અને પ્રોસેસ્ડ ડાયટ ખાવાનું ચલણ વધી રહ્યું છે, જેના કારણે આપણે અજાણતા જ આ ત્રણ વસ્તુઓનું સેવન કરીએ છીએ...
Published : September 30, 2026 at 12:50 PM IST
ભારતમાં ડાયાબિટીસ, મોટાપો અને જીવનશૈલી સંબંધિત બીમારીઓને કારણે કિડનીના રોગનો વ્યાપ ઝડપથી વધી રહ્યો છે, જે સૌના માટે ચિંતાનો વિષય બની ગયો છે. બદલાતી જીવનશૈલી, વધતી આવક, જંક ફૂડ અને પેકેજ્ડ ફૂડની સરળ ઉપલબ્ધતા તથા શારીરિક પ્રવૃત્તિનો અભાવ જેવા પરિબળોએ શહેરી અને ગ્રામીણ એમ બંને વસ્તીમાં આ સમસ્યાને વધુ ગંભીર બનાવી દીધી છે.
મુંબઈની સૈફી હોસ્પિટલમાં કન્સલ્ટન્ટ નેફ્રોલોજિસ્ટ ડૉ. હેમલ શાહના જણાવ્યા અનુસાર, ડાયાબિટીસ, હાઈ બ્લડ પ્રેશર અને ડિસ્લિપિડેમિયા (લોહીમાં ફેટનું અસંતુલન) જેવી જીવનશૈલી-સંબંધિત સમસ્યાઓના વ્યાપમાં આહાર મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકા ભજવે છે. સમય જતાં, આ સમસ્યાઓ કિડનીના રોગ, હૃદયરોગ અને મેટાબોલિક-સંબંધિત ફેટી લિવર રોગમાં પરિણમી શકે છે.
મીઠું, ખાંડ અને તેલની છે મોટી ભૂમકિ
આજના સમયમાં આ રોગોના વિકાસમાં મીઠું, ખાંડ અને તેલ મુખ્ય ભૂમિકા ભજવે છે. તેમને ઘણીવાર સ્વાસ્થ્ય માટે "ત્રણ સફેદ ઝેર" અથવા "મૂંગા દુશ્મનો" તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. જોકે આપણે ઘરે રાંધેલા ભોજનમાં તેના વપરાશ પર ધ્યાન રાખતા હોઈએ છીએ, તેમ છતાં પેકેજ્ડ ફૂડ અને રેસ્ટોરન્ટના ભોજનમાં તે છુપાયેલા હોવાથી, આપણે ઘણીવાર જાણ્યા-અજાણ્યામાં જ તેની દૈનિક મર્યાદા કરતાં વધુ માત્રામાં તેનું સેવન કરી લઈએ છીએ.
SOS અભિયાન શું છે જાણો
ડૉ. હેમલ શાહ જણાવે છે કે, સૌથી મોટી સમસ્યા આ છુપાયેલા તત્વોને કારણે ઊભી થાય છે, કારણ કે આપણે ઘણીવાર એ વાતથી અજાણ રહીએ છીએ કે આપણે દૈનિક સેવનની મર્યાદા વટાવી ચૂક્યા છીએ. મુંબઈ કિડની ફાઉન્ડેશન અને અમર ગાંધી ફાઉન્ડેશન સાથે સંકળાયેલા નેફ્રોલોજિસ્ટ્સ (મૂત્રપિંડ રોગના નિષ્ણાતો) એ 'SOS' સંદેશ દ્વારા મીઠું, તેલ અને ખાંડ, આ ત્રણ ઘટકોના વપરાશમાં ઘટાડો કરવા પર ભાર મૂકતું અભિયાન શરૂ કર્યું છે. આ પહેલનો ઉદ્દેશ્ય પેકેજ્ડ અને પ્રોસેસ્ડ ખોરાકમાં રહેલા છુપાયેલા મીઠા, તેલ અને ખાંડના પ્રમાણ વિશે જનજાગૃતિ લાવવાનો છે.
S – Salt મીઠું: પેકેજ્ડ અને પ્રોસેસ્ડ ખોરાકમાં સોડિયમનું પ્રમાણ વધુ હોય છે, જેનાથી હાઈ બ્લડ પ્રેશર અને કિડનીની બીમારી થઈ શકે છે.
O - Oil તેલ: તેમાં રહેલા છૂપાયેલા સૈચુરેટેડ (saturated) અને ટ્રાન્સ ફેટ્સ હૃદયરોગ અને સ્થૂળતાનું જોખમ વધારે છે.
S – Sugar (ખાંડ): કોલ્ડ ડ્રિંક્સ, કેચઅપ અને પેકેજ્ડ સ્નેક્સમાં રહેલી છુપી ખાંડ (જેમ કે હાઈ-ફ્રુક્ટોઝ કોર્ન સીરપ) એ ડાયાબિટીસ અને લીવરની સમસ્યાઓનું મુખ્ય કારણ છે.
પેકેજ્ડ ફૂડના વધતા વપરાશને ધ્યાનમાં લેતા આ અભિયાન જરૂરી
ડૉ. હેમલ શાહના જણાવ્યા અનુસાર, પેકેજ્ડ ફૂડ, ફાસ્ટ ફૂડ અને પ્રોસેસ્ડ ડાયટ લેવાનું પ્રમાણ વધી રહ્યું છે. પરિણામે, આપણે અજાણતા જ આ વસ્તુઓનું સેવન નિર્ધારિત મર્યાદા કરતાં ઘણું વધારે કરીએ છીએ, એવી આદત જે અંતે વિવિધ ગંભીર બીમારીઓનું કારણ બની શકે છે. પેકેજ્ડ ફૂડના વધતા વપરાશે આ અભિયાનને વધુ મહત્વપૂર્ણ બનાવ્યું છે. તબીબોના જણાવ્યા અનુસાર, કેટલાક લોકપ્રિય પેકેજ્ડ સ્નેક્સમાં મીઠાનું પ્રમાણ અત્યંત વધારે હોઈ શકે છે. તેમણે બટાકાની ચિપ્સના પેકેટનું એક ઉદાહરણ આપ્યું જેમાં આશરે 15 ગ્રામ મીઠું હોય છે, અને જણાવ્યું કે, આ માત્રા ઘણા દિવસો માટે નિર્ધારિત દૈનિક મીઠાના મહત્તમ સેવનની મર્યાદા જેટલી જ છે.
'સાયલન્ટ કિલર' છે કિડનીની બીમારી
ડૉ. હેમલ શાહ જણાવે છે કે, કિડનીના રોગને સામાન્ય અને જોખમી બંને માનવામાં આવે છે; તેને ઘણીવાર "સાયલન્ટ કિલર" પણ કહેવામાં આવે છે, કારણ કે શરૂઆતના તબક્કામાં તેના કોઈ સ્પષ્ટ લક્ષણો દેખાતા નથી. કિડનીનો રોગ સામાન્ય રીતે પાંચ તબક્કાઓમાંથી પસાર થાય છે. જો તેનું વહેલું નિદાન થાય (ખાસ કરીને 1 થી 3 તબક્કાની વચ્ચે) તો યોગ્ય સારવાર અને જીવનશૈલીમાં ફેરફાર દ્વારા કિડનીને સંપૂર્ણપણે નિષ્ફળ થતી અટકાવી શકાય છે.
ડૉક્ટરે 2008-2009ના એક અભ્યાસનો પણ ઉલ્લેખ કર્યો હતો, જેમાં જાણવા મળ્યું હતું કે, લગભગ દર દસ પુખ્ત વયના લોકોમાંથી એક વ્યક્તિ કિડનીના રોગથી પીડાતી હતી. વધુમાં, તેમણે જણાવ્યું હતું કે ડાયાબિટીસ, હાઈ બ્લડ પ્રેશર અને સ્થૂળતાના વધતા વ્યાપને કારણે આ સમસ્યાનું ભારણ વધી શકે છે.
પેકેજ્ડ ફૂડમાં છુપાયેલા જોખમને ઓળખો
ડૉ. હેમલ શાહના જણાવ્યા અનુસાર, આ ચિંતાનો વિષય માત્ર કિડની પૂરતો સીમિત નથી; ક્રોનિક કિડનીની બીમારીના (chronic kidney disease)ને કારણે ડાયાલિસિસ કે ટ્રાન્સપ્લાન્ટની જરૂર પડી શકે છે. તેનો સંબંધ હૃદયરોગના ગંભીર જોખમો, જેમ કે હાર્ટ અટેક અને સ્ટ્રોક સાથે પણ છે. તેથી, પેકેજ્ડ ફૂડમાં છુપાયેલા મીઠા, ખાંડ અને તેલ વિશે યોગ્ય જાણકારી હોવી અને જીવનશૈલી સાથે જોડાયેલી બીમારીઓ થતા પહેલાં યોગ્ય પસંદગી કરવી, એ લાંબા ગાળે કિડનીના સ્વાસ્થ્યના રક્ષણમાં મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકા ભજવી શકે છે.
(અસ્વીકરણ: અહીં આપવામાં આવેલી સ્વાસ્થ્ય-સંબંધિત માહિતી અને સૂચનો માત્ર શૈક્ષણિક હેતુ માટે છે. અમે આ માહિતી વૈજ્ઞાનિક સંશોધનો, અભ્યાસો અને તબીબી તથા સ્વાસ્થ્ય નિષ્ણાતોની ભલામણોના આધારે પ્રદાન કરીએ છીએ. આ સૂચનોનું પાલન કરતા પહેલા તમારા ડૉક્ટરની સલાહ લેવી હિતાવહ છે.)
આ પણ વાંચોઃ
અમદાવાદમાં હિંદુ-મુસ્લિમ પરિવારો વચ્ચે અનોખું ‘કિડની સ્વેપ’ ટ્રાન્સપ્લાન્ટ, ધર્મની બંધનો તૂટ્યા માનવતા ખીલી ઉઠી
આ કિડની કેન્સરના શરૂઆતના સંકેતો હોઈ શકે છે, જાણો કોનેનિયમિત ચેક-અપ કરાવવું જોઈએ