હૃદયની બીમારીનું જોખમ ઘટાડી શકે છે આ નાનું ફળ, જાણો હાથોર્ન બેરી વિશે
હાથોર્ન બેરી રોસેસી પરિવારનું નાનું ફળ છે, જે યુરોપ, એશિયા અને નોર્થ અમેરિકાના ટેમ્પરેટ વિસ્તારોમાં જોવા મળે છે અને પરંપરાગત દવાઓમાં વપરાય છે.
Published : July 18, 2026 at 3:02 PM IST
હૈદરાબાદ : હાથોર્ન બેરી એક નાનું પરંતુ પોષક તત્વોથી ભરપૂર ફળ છે, જે હૃદયની તકલીફો ઘટાડવામાં મદદરૂપ માનવામાં આવે છે. તેમાં રહેલા એન્ટીઑક્સિડેન્ટ, એન્ટી-ઇન્ફ્લેમેટરી ગુણો અને અન્ય બાયોએક્ટિવ સંયોજનો બ્લડ પ્રેશર, કોલેસ્ટ્રોલ અને સોજો ઘટાડવામાં મદદ કરી શકે છે.
હાથોર્ન બેરી શું છે?
હાથોર્ન બેરીઝ, જેને હિન્દીમાં 'વન-સંજલી' પણ કહેવામાં આવે છે, રોસેસી પરિવારના ક્રેટેગસ જિનસથી જોડાયેલી કાંટેદાર ઝાડીઓ અને નાના વૃક્ષો પર ઉગે છે. આ ફળો મોટાભાગે યુરોપ, એશિયા અને નોર્થ અમેરિકાના ટેમ્પરેટ વિસ્તારોમાં જોવા મળે છે. પાક્યા પછી આ નાની બેરીઝ ચમકતા લાલ અથવા ઘાટા રંગની દેખાય છે. આ નાની બેરીને પરંપરાગત ચીની દવાનો મહત્વપૂર્ણ ભાગ માનવામાં આવે છે. ઓરિએન્ટલ દવાઓમાં હાથોર્ન ફળનો ઉપયોગ કન્જેસ્ટિવ હાર્ટ ફેલિયર (CHF), એરિથમિયા, હાઈ અથવા લો બ્લડ પ્રેશર, એથેરોસ્ક્લેરોસિસ અને હાઈ બ્લડ કોલેસ્ટ્રોલ લેવલ જેવી બીમારીઓના ઉપચાર માટે કરવામાં આવે છે.
હાથોર્ન ફળમાં અનેક જરૂરી ન્યુટ્રિએન્ટ્સ હોય છે અને તેનો સ્વાદ ખાટો, સુગંધિત અને થોડો મીઠો હોય છે. ફળનો રંગ પીળાથી લઈને ઘાટા લાલ અથવા કાળા સુધી હોઈ શકે છે. આ ઉપરાંત, હાથોર્ન ફળનો ઉપયોગ કૅન્ડીડ ફ્રૂટ, જેલી, જેમ અને અલ્કોહોલિક ડ્રિંક્સ બનાવવા માટે પણ ખૂબ થાય છે. જો તમે હાલમાં ડોક્ટરની દવા લઈ રહ્યા હો, તો કોઈપણ સંભવિત આડઅસરથી બચવા માટે હાથોર્ન ફળ ખાવા પહેલાં તેમની સલાહ લેવી જોઈએ.
હાથોર્નના હેલ્થ બેનેફિટ્સ શું છે?
તેની સમૃદ્ધ અને વિવિધ ન્યુટ્રિશનલ રચનાને કારણે, હાથોર્ન ફળ માનવ શરીર માટે એક ઉત્તમ ફૂડ સોર્સ માનવામાં આવે છે. હાથોર્ન બેરીઝના કેટલાક મુખ્ય હેલ્થ બેનેફિટ્સ આ પ્રમાણે છે:
એન્ટીઑક્સિડેન્ટથી ભરપૂર હાથોર્ન ફળ
નેશનલ લાઇબ્રેરી ઓફ મેડિસિન મુજબ, હાથોર્ન ફળ પોલીફેનોલ જેવા શક્તિશાળી એન્ટીઑક્સિડેન્ટ્સનો સમૃદ્ધ સ્ત્રોત છે. આ એન્ટીઑક્સિડેન્ટ્સ શરીરમાં ફ્રી રેડિકલ્સ સામે લડે છે, જેના કારણે હૃદયની તંદુરસ્તી સુધરે છે, સોજો ઓછો થાય છે અને બ્લડ પ્રેશરને નિયંત્રણમાં રાખવામાં મદદ મળે છે. આ ઉપરાંત, તે કેન્સરના જોખમને ઘટાડવામાં પણ મદદ કરી શકે છે. હાથોર્ન ફળમાં અસ્થમા, ઇન્ફેક્શન અને ટાઇપ 2 ડાયાબિટીસના જોખમને ઘટાડવાની ક્ષમતા પણ હોવાનું માનવામાં આવે છે.
હાથોર્નમાં શક્તિશાળી એન્ટી-ઇન્ફ્લેમેટરી ગુણો
જૂની સોજાને અનેક ગંભીર બીમારીઓનું મૂળ માનવામાં આવે છે, અને હાથોર્ન ફળ પર થયેલા સંશોધનોએ તેને એક પ્રાકૃતિક ઉપચાર તરીકે આશાસ્પદ બતાવ્યું છે. તાજેતરમાં પ્રાણીઓ પર થયેલા અભ્યાસોમાં જાણવા મળ્યું છે કે હાથોર્ન ફળનો એક્સટ્રેક્ટ શરીરમાં સોજો પેદા કરનારા સંયોજનોના સ્તરને નોંધપાત્ર રીતે ઘટાડે છે, જેના કારણે સોજો અને અસ્થમાના લક્ષણો ઓછા થઈ શકે છે. આ તારણોના આધારે, નિષ્ણાતોનું માનવું છે કે હાથોર્ન ફળના સપ્લિમેન્ટ્સ માનવો માટે એન્ટી-ઇન્ફ્લેમેટરી ફાયદા આપી શકે છે. હાથોર્ન ફળમાં રહેલા બાયોએક્ટિવ સંયોજનો, જેમ કે પોલીફેનોલ અને ફ્લેવનોઇડ, ક્રોનિક સોજાને નિયંત્રિત કરવામાં અસરકારક ભૂમિકા ભજવે છે.
હાથોર્ન ફળનો ઉપયોગ હૃદયની બીમારીઓ માટે
નેશનલ લાઇબ્રેરી ઓફ મેડિસિન મુજબ, હાથોર્નના ફળ, પાંદડા અને ફૂલનો ઉપયોગ હૃદયની બીમારીઓના ઉપચાર માટે પરંપરાગત અને આધુનિક હર્બલ દવાઓમાં કરવામાં આવે છે. તેને હૃદયની તંદુરસ્તી સુધારતો એક અસરકારક પ્રાકૃતિક ટોનિક માનવામાં આવે છે. તે હળવા થી મધ્યમ ક્રોનિક હાર્ટ ફેલિયરનાં કેસોમાં હૃદયની પંપિંગ ક્ષમતા વધારવામાં મદદ કરે છે. કોરોનરી આર્ટરીઝને પહોળી કરીને હાથોર્ન હૃદયની માંસપેશીઓ સુધી લોહી અને ઓક્સિજનના પ્રવાહને સુધારે છે. પરંપરાગત ચીની ચિકિત્સા અને સંશોધન મુજબ, તે બ્લડ વેસલ્સને આરામ આપીને હાઈ બ્લડ પ્રેશર ઘટાડવામાં મદદરૂપ થઈ શકે છે. તે શરીરમાં 'ખરાબ' કોલેસ્ટ્રોલ (LDL) અને ટ્રાઇગ્લિસરાઇડ્સના સ્તરને ઘટાડવામાં પણ મદદ કરે છે. તેમાં રહેલા ફ્લેવનોઇડ્સ અને પોલીફેનોલ્સ હૃદયના ટિશ્યૂને ઓક્સિડેટિવ નુકસાનથી બચાવે છે.
ઉપયોગ અને જરૂરી સાવચેતી
સામાન્ય રીતે તેનો ઉપયોગ ચા, એક્સટ્રેક્ટ, ટિન્ચર અથવા કેપ્સ્યુલના રૂપમાં કરવામાં આવે છે. આ ધીમે અસર કરનારી જડીબુટી છે અને તેના સંપૂર્ણ લાભ દેખાવામાં 1 થી 2 મહિના લાગી શકે છે. જો તમે પહેલેથી જ હૃદયની દવાઓ, જેમ કે બ્લડ થિનર અથવા બ્લડ પ્રેશરની દવા લઈ રહ્યા હો, તો ડોક્ટરની સલાહ વગર તેનો ઉપયોગ ન કરો, કારણ કે તે આ દવાઓના અસરને પ્રભાવિત કરી શકે છે.
(ડિસ્ક્લેમર: અહીં આપવામાં આવેલી તમામ હેલ્થ માહિતી અને સૂચનો માત્ર તમારી સમજ માટે છે. આ માહિતી વૈજ્ઞાનિક સંશોધન, અભ્યાસો અને મેડિકલ તથા હેલ્થ એક્સપર્ટ્સની સલાહના આધારે આપવામાં આવી રહી છે. જોકે, આ ટીપ્સ ફોલો કરતા પહેલાં હંમેશાં તમારા ડોક્ટરની સલાહ લેવી સૌથી સારી છે.)
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