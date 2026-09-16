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વજન ઘટાડવાની દવાઓ પુરુષોમાં વધારી શકે છે ટાલ પડવાનું જોખમ? જાણો શું કહે છે રિસર્ચ

એક નવી સ્ટડીમાં જાણવા મળ્યું છે કે જે પુરૂષોને પહેલાથી જ જેનેટિકલી વાળ ખરવાનું સામાન્ય જોખમ છે, જો તેઓ..

વજન ઘટાડવાની દવાઓ
વજન ઘટાડવાની દવાઓ (AI GENRATED)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 16, 2026 at 12:03 PM IST

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આજકાલ ઘણા લોકો મોટાપાથી પરેશાન છે. તેનાથી પ્રભાવિત લોકો વજન ઘટાડવા માટે GLP-1 દવાઓનો ઉપયોગ કરી રહ્યા છે, અને આ ટ્રેન્ડ ભારતમાં પણ ઝડપથી વધી રહ્યો છે. આ દવાઓ શરીરમાં રહેલા એક પ્રાકૃતિક હૉર્મોન (ગ્લુકાગૉન-લાઈક પેષ્ટાઈડ-1)ની જેમ કામ કરે છે અને ભૂખ ઓછી કરે છે, જેનાથી પેટ ભરેલુ લાગે છે અને બ્લડ શુગર લેવલને કંટ્રોલ કરવામા પણ મદદ મળે છે. જો કે, તાજેતરના રિસર્ચમાં જાણવા મળ્યું છે કે વજન ઘટાડતી દવાઓના ઉપયોગથી ટાલ પડવાનું જોખમ 7 ટકા સુધી વધી જાય છે. આ સ્ટડીમાં શું જણાવાયુ છે? તેને કેવી રીતે કરવામા આવી? રિસર્ચ કરનાર લોકોનું શું કહેવું છે? બધું જ વિસ્તારથી જાણીશું...

NYU લેંગોન હેલ્થના સંશોધકોએ શોધી કાઢ્યું છે કે, ઓઝેમ્પિક (Ozempic), વેગોવી (Wegovy) અને ઝેપબાઉન્ડ (Zepbound) જેવી વજન ઘટાડવાની દવાઓ પુરુષોમાં ટાલ પડવાનું જોખમ વધારે છે. અભ્યાસ દર્શાવે છે કે જે પુરુષોમાં આનુવંશિક (જેનેટિક) રીતે ટાલ પડવાની શક્યતા પહેલેથી જ હોય ​​છે, તેમનામાં આ દવાઓ વાળ ખરવાનું જોખમ 7 ટકા સુધી વધારે છે. 'જર્નલ ઓફ ઇન્વેસ્ટિગેટિવ ડર્મેટોલોજી'માં 3 સપ્ટેમ્બરના રોજ પ્રકાશિત થયેલા અહેવાલ મુજબ, આ પ્રથમ વખત છે જ્યારે GLP-1 દવાઓની અસરો અને જેનેટિક ટાલ પડવાની સમસ્યા વચ્ચેનો જેનેટિક સંબંધ વૈજ્ઞાનિક રીતે સાબિત થયો છે.

આ સંશોધનના આધારે, ભવિષ્યમાં આ દવાઓ આપતા પહેલાં ટાલ પડવાનું જોખમ ધરાવતા વ્યક્તિઓની ઓળખ કરવી શક્ય બનશે. આનાથી વાળ ખરતા અટકાવવા માટેની કૉમ્બિનેશન થેરેપી (જેમાં વજન ઘટાડવાની દવાઓનો પણ સમાવેશ થાય છે) માટેનો માર્ગ પણ મોકળો થશે. આ અભ્યાસમાં મુખ્યત્વે યુરોપિયન મૂળના વ્યક્તિઓના એક મોટા જેનેટિક ડેટાબેસ (eQTLGen, Complex Trait Genetics)નો ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો હતો. આ સ્ટડીમાં યુનિવર્સિટી ઓફ પેન્સિલવેનિયા, કિંગ્સ કોલેજ લંડન અને કોલંબિયા યુનિવર્સિટીના સંશોધકોએ પણ ભાગ લીધો હતો.

સ્ટડીની મુખ્ય વાતો

જેનેટિક લિંક (GLP1R જિન): સંશોધકોએ GLP1R જિનનું વિશ્લેષણ કર્યું, જે શરીરમાં GLP-1 રિસેપ્ટર પ્રોટીનને કન્ટ્રોલ કરે છે. દરમિયાન જાણવા મળ્યું છે કે, જે વ્યક્તિઓમાં આ રિસેપ્ટર્સનું પ્રમાણ વધુ હોય છે, તેમનામાં એન્ડ્રોજેનેટિક એલોપેસિયા (ટાલ પડવી) થવાની શક્યતા વધુ હોય છે.

અન્ય સ્વાસ્થ્ય સમસ્યાઓ પર વિચાર: હાઈ બ્લડ પ્રેશર, ઇન્સ્યુલિન રેઝિસ્ટન્સ અને ટેસ્ટોસ્ટેરોનનું ઓછું સ્તર એ વાળ ખરવાના સામાન્ય કારણો છે, જેમાં બ્લડ ફ્લો ઓછો થઈ શકે છે. જો કે, આ પરિબળોને ધ્યાનમાં લીધા પછી પણ, GLP-1 સાથે જોડાયેલુ 7% જોખમ રહે છે.

ધ્યાન આપવા જેવી બાબત: આ રિસર્ચ મુખ્યત્વે પુરુષોના જીન્સ પર કેન્દ્રિત હતું. હજુ એ સ્પષ્ટ નથી કે મહિલાઓમાં GLP-1 એક્ટિવિટી વાળના મૂળ (હેયર ફૉલિકલ્સ) પર કેવી રીતે અસર કરે છે, અને તેને જાણવા માટે વધારે રિસર્ચની જરૂર છે.

નોંધ: અહીં આપવામાં આવેલી સ્વાસ્થ્ય-સંબંધિત માહિતી અને સૂચનો માત્ર શૈક્ષણિક હેતુઓ માટે છે. અમે આ માહિતી વૈજ્ઞાનિક સંશોધનો, અભ્યાસો અને તબીબી તથા સ્વાસ્થ્ય નિષ્ણાતોની ભલામણોના આધારે પ્રદાન કરીએ છીએ. આ સૂચનોનું પાલન કરતા પહેલા તમારા ડૉક્ટરની સલાહ લેવી જરૂરી છે.

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