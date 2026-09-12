ગણેશ ચતુર્થી 2026: શું ડાયાબિટીસના દર્દી મોદક કે અન્ય મીઠાઈ ખાઈ શકે? જાણો ડોક્ટરે શું કહ્યું
જો ડાયાબિટીસના દર્દી ગણેશ ચતુર્થી દરમિયાન સ્વાદિષ્ટ મિઠાઈઓની મજા લેવા ઈચ્છે છે, તો તેમણે નિશ્ચિત રીતે આ ખાસ ટિપ્સનું પાલન કરવું...
Published : September 12, 2026 at 8:02 AM IST
ગણેશોત્સ્વનું નામ સાંભળતા જ ભગવાન ગણેશની પૂજા, સંબંધીઓ સાથે મુલાકાત અને ઘરે બનેલા મોદકની સુગંધની યાદો તાજી થઈ જાય છે. મોદકને જોતા જ આપણને ખાવાની ઈચ્છા થઈ જાય છે. પણ, જેમને ડાયાબિટીસ છે, તે ઘણીવાર વિચારે છે કે શું મારે મોદક ખાવા જોઈએ? શું તેનાથી મારુ બ્લડ શુગર વધી જશે? ડાયાબિટીસના દર્દીના મનમાં આવા ઘણા સવાલ આવે છે.
આ સંદર્ભમાં, ચેન્નાઈ સ્થિત ડૉ. મોહનના ડાયાબિટીસ સ્પેશિયાલિટીઝ સેન્ટરના ડાયાબિટીસ એજ્યુકેટર, ડાયેટિશિયન અને આસિસ્ટન્ટ મેનેજર ઉમાશક્તિ જણાવે છે કે, ડાયાબિટીસ થવાનો અર્થ એ નથી કે તમારે તમારી મનગમતી ચીજો ખાવાનું સંપૂર્ણ રીતે છોડી દેવી પડે. પરંતુ, મહત્ત્વની બાબત એ છે કે તમારે તેને યોગ્ય માત્રામા અને સાચી રીતે ખાવી જોઈએ. તહેવારોના પકવાનોની મજા લેવાની સાથે-સાથે બ્લડ શુગર લેવલને કંટ્રોલમાં રાખવા માટે કેટલીક ખાસ બાબતોનું ધ્યાન રાખો.
જેમાં સામેલ છે સ્માર્ટ ઈટિંગ અને પોર્શન કંટ્રોલ. ઉદાહરણ માટે, જો તમને કંઈ ગળ્યું ખાવાનું મન થાય છે, તો બસ તેનો એક નાનો ટુકડો લો. આખી ચીજ ખાવાના બદલે તેના સ્વાદની મજા લેવા પર ધ્યાન આપો. સાથે જ, તમારા કાર્બોહાઈડ્રેટના સેવનને સંતુલિત રાખો, એટલે કે જો તમે ખાવામાં કોઈ ગળી ચીજ સામેલ કરો છો, તો ભાત, રોટલી કે કાર્બોહાઈડ્રેટના અન્ય મુખ્ય સ્ત્રોતની માત્રા થોડી ઓછી કરી દો. સીમિત માત્રામાં ખાઈને અને સંતુલિત આહાર બનાવી રાખીને તમે તહેવારોનો આનંદ પણ લઈ શકો છો અને પોતાના બ્લડ શુગર લેવલને પણ કંટ્રોલમાં રાખી શકો છો.
શું ડાયાબિટીસના દર્દી મોદક ખાઈ શકે છે?
મોદક એક પારંપરિક મીઠાઈ છે. તેમાં રહેલી ખાંડ અને કાર્બોહાઈડ્રેટ બ્લડ શુગર લેવલ પર અસર કરે છે અને તેનાથી શુગર લેવલ ઝડપથી વધી શકે છે. જો કે, તેનો અર્થ એ નથી કે ડાયાબિટીસના દર્દીઓને મોદક ખાવાની સંપૂર્ણ રીતે મનાઈ છે. તમારી પસંદગીની મિઠાઈથી સંપૂર્ણ રીતે દૂર રહેવાના બદલે, તેની માત્રા, તેને ખાવાનો સમય અને તેની સાથે શું ખાવું, આ વાતો પર ધ્યાન આપવું જોઈએ. જો ડાયાબિટીસના દર્દીને મોદક ખાવાની ઈચ્છા થાય છે, તો તેમણે મોદકને થોડીક જ માત્રામાં ખાવા જોઈએ. એકવારમાં ઘણાબધા ખાવાની જગ્યાએ, તેઓ પોતાના આહારમાં એક કે બે મોદક સામેલ કરી શકે છે.
ચેન્નાઈમાં સ્થિત ડૉ. મોહનના ડાયાબિટીસ સ્પેશિયાલિટીઝ સેન્ટરના ડાયાબિટીસ એજ્યુકેટર, ડાયેટિશિયન અને આસિસ્ટન્ટ મેનેજર ઉમાશક્તિ જણાવે છે કે, તહેવારોની સીઝનમાં મીઠાઈઓ અને ખાસ પકવાન સંપૂર્ણ રીતે છોડવાના બદલે, પોર્શન કંટ્રોલ અને સંતુલિત ભોજન કરીને ડાયાબિટીસને સરળતાથી મેનેજ કરી શકાય છે. આ વાત પર ધ્યાન આપો કે તમે કેટલું અને ક્યારે ખાઈ રહ્યા છે, અને તમારા બાકીના ખોરાકમાં શું-શું સામેલ છે. બ્લડ શુગરની ચિંતા કરવાની જગ્યાએ, ક્યારેક-ક્યારેક કોઈ ચિંતા કર્યા વગર આ ખાસ પળોનો આનંદ લેવો પણ માનસિક સ્વાસ્થ્ય માટે ખૂબ સારુ હોય છે.
તમે તમારા ખાવાની સાથે એક મોદક ખાઈ શકો છો. બસ તેને ધ્યાનથી ધીરે-ધીરે ખાઓ. આરામથી ખાઓ અને તેના સ્વાદનો આનંદ લો. WhatsApp મેસેજનો જવાબ આપતા કે સંબંધીઓ સાથે વાતચીત કરતી વખતે મોદક ખાવાનું ટાળો. ધ્યાનથી ખાઓ (માઈન્ડફુલ ઈટિંગ) એક સારી રીત છે.
જો તમે મોદક ખાવા ઈચ્છો છો, તો બીજી મીઠાઈઓ ન ખાઓ
ડાયાબિટીસના દર્દીઓએ મોદક ઓછા ખાવા જોઈએ અને તેમણે બીજી મીઠાઈઓ કે ડ્રિંક્સ સાથે ન ખાવા જોઈએ. તહેવારના ભોજનમાં ફક્ત ભાત, રોટલી કે કાર્બોહાઈડ્રેટવાળી ચીજો જ ન હોવી જોઈએ. તેમાં શાકભાજી, પ્રોટીન અને ફાઈબરવાળી ચીજો પણ સામેલ હોવી જોઈએ. બ્લડ શુગર લેવલને કંટ્રોલમાં રાખવા માટે, ખાવામાં દાળ, અંકુરિત અનાજ, ઓછા ફેટવાળા વિકલ્પ, ટોફૂ અને પનીર જેવી ચીજો સામેલ કરી શકાય છે.
તહેવાર દરમિયાન બ્લડ શુગર લેવલને નિયંત્રિત કરવાની ટિપ્સઃ ખાવાનું ન છોડવું જોઈએ અને પર્યાપ્ત કેલરી લીધા વગર મીઠાઈ ન ખાવી જોઈએ. મોદક ખાવાની યોજના બનાવીને ખાવાનું છોડવું યોગ્ય નથી. એવું કરવાથી ભૂખ વધશે અને વધારે ખાવાની શક્યતાઓ પણ વધી જશે. તમારો ખાવાનો સમય નિયમિત રાખો. તમારા દૈનિક શૈડ્યુઅલનું પાલન કરો.
નોંધઃ અહીં આપવામાં આવેલી સ્વાસ્થ્ય સંબંધી જાણકારી અને સૂચનો ફક્ત શૈક્ષિક ઉદ્દેશ્ય માટે છે. અમે આ જાણકારી વૈજ્ઞાનિક શોધ, અધ્યયનો અને ચિકિત્સા તેમજ સ્વાસ્થ્ય વિશેષજ્ઞોની ભલામણો પર પ્રદાન કરી રહ્યા છીએ. આ સૂચનોનું પાલન કરતા પહેલા પોતાના ડૉક્ટર સાથે ચર્ચા કરવી જરૂરી છે.
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