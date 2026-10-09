Dr Reddy's, Nestle અને Netmedsને FSSAIની નોટિસ, પ્રોટીન અંગે ગેરમાર્ગે દોરનારા દાવાઓ બદલ માગ્યો ખુલાસો
FSSAIએ જણાવ્યું કે, ઈ-કોમર્સ પ્લેટફોર્મ પર CELEVIDA GLP+ ઉત્પાદન માટે નિયમોનું પાલન ન કરતી જાહેરાતો અને દાવાઓ અંગે આ નોટિસ જારી કરવામાં આવી છે.
Published : October 9, 2026 at 11:04 AM IST
નવી દિલ્હી: FSSAIએ Dr Reddy's, Nestle Health Science, Tirupati Wellness, Flipkart, Amazon અને Netmedsને હેલ્થ સપ્લિમેન્ટ ઉત્પાદનોના વેચાણ દરમિયાન ગેરમાર્ગે દોરનારા દાવાઓ કરવા બદલ નોટિસ ફટકારી છે.
'X' પોસ્ટ કરીને ફૂડ સેફ્ટી એન્ડ સ્ટાન્ડર્ડ્સ ઓથોરિટી ઓફ ઈન્ડિયા (FSSAI)એ જણાવ્યું કે, કંપનીઓને એ સમજાવવા માટે નિર્દેશ આપવામાં આવ્યો છે કે, તેમની સામે કાર્યવાહી કેમ ન કરવી જોઈએ. વધુમાં જણાવ્યું કે, સ્નાયુઓની મજબૂતી, રોગપ્રતિકારક શક્તિમાં સહાય અને એનર્જી મેટાબોલિઝમ અંગેના દાવાઓ એવી રીતે રજૂ કરવામાં આવ્યા હતા. જે ગ્રાહકોને ઉત્પાદનના સ્વાસ્થ્ય લાભો વિશે ગેરમાર્ગે દોરી શકે છે.
વધુમાં FSSAIએ જણાવ્યું કે, ઈ-કોમર્સ પ્લેટફોર્મ પર CELEVIDA GLP+ ઉત્પાદન માટે નિયમોનું પાલન ન કરતી જાહેરાતો અને દાવાઓ અંગે Dr Reddy's, Nestle Health Science, Tirupati Wellness Pvt Ltd, Flipkart India, Amazon Seller Services અને Netmeds Healthcareને નોટિસ ફટકારવામાં આવી છે.
FSSAI takes action against M/s Dr. Reddy’s and Nestle Health Science Limited, M/s Nex International and M/s Shreyash Retail Pvt. Ltd. for non-compliant advertising and misleading claims, sale of unsafe food, and sale of expired/rotten food products, respectively. #FSSAINotice https://t.co/mXgu6vbcVJ— FSSAI (@fssaiindia) October 8, 2026
વિગતવાર માહિતી આપતા FSSAI જણાવ્યું હતું કે, "આ ઉત્પાદનની જાહેરાત GLP-1/GIP થેરાપી દરમિયાન સ્નાયુઓ જાળવી રાખવા માટે હાઈ પ્રોટીન સપોર્ટ તરીકે કરવામાં આવતી હતી, જેમાં તેના સેવનને GLP-1/GIP થેરાપી અને મસલની જાળવણી સાથે જોડતા દાવાઓ કરવામાં આવ્યા હતા." તેમણે ઉમેર્યું કે, આવા દાવાઓ કોઈ ચોક્કસ શારીરિક સ્થિતિ માટે ઉત્પાદનની યોગ્યતા સૂચવતા હોવાનું જણાયું હતું.
તેમણે વધુમાં જણાવ્યું હતું કે Celevida GLP+ બ્રાન્ડ નામ અને GLP-1/GIP થેરાપી સંબંધિત દાવાઓ ઉત્પાદન અને આવી થેરાપીઓ વચ્ચે ગેરમાર્ગે દોરનારો સંબંધ ઊભો કરતા હોવાનું જણાયું હતું. વધુમાં કહ્યું કે, 'લીન મસલ જાળવવામાં મદદ કરે છે', 'સ્નાયુઓની મજબૂતીમાં સહાય કરે છે' અને 'લીન મસલ જાળવી રાખે છે' જેવા દાવાઓ એવું સૂચવે છે કે, આ ઉત્પાદન વજન ઘટાડવાની પ્રક્રિયા અને GLP-1/GIP થેરાપી દરમિયાન શરીરના સ્નાયુબદ્ધ પેશીઓના ઘટાડાને રોકવામાં મદદ કરી શકે છે.
FSSAI એ જણાવ્યું હતું કે, આ ઉત્પાદનનું માર્કેટિંગ સંપૂર્ણ પોષણયુક્ત ઉત્પાદન તરીકે કરવામાં આવ્યું હતું. 'શુદ્ધતા માટે યુરોપથી આયાત કરેલ' તેવું નિવેદન ગેરમાર્ગે દોરનારું હોવાનું જણાયું હતું. છેલ્લા છ મહિનામાં FSSAIએ ખાદ્ય વ્યવસાયના સંચાલકો અને ઈ-કોમર્સ કંપનીઓ સામે અમલીકરણની કાર્યવાહી તેજ બનાવી છે.
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