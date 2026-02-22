Explained: શું છે ALS બીમારી, જેના કારણે હોલિવૂડ એક્ટર એરિક ડેનનું 53 વર્ષની વયે નિધન થયું
એરિક ડેનથી લઈને સ્ટીફન હોકિંગના વોઇસ સિન્થેસાઇઝર અને આઇસ બકેટ ચેલેન્જ સુધી, ALS છે પણ હજુ પણ એક રહસ્ય છે.
Published : February 22, 2026 at 10:32 PM IST
હોલિવૂડ અભિનેતા એરિક ડેન, જે હિટ સીરિઝ ગ્રે'સ એનાટોમી અને યુફોરિયામાં તેમના અભિનય માટે જાણીતા છે, તેમનું 53 વર્ષની વયે એક રોગથી અવસાન થયું જેના વિશે ઘણા લોકોએ સાંભળ્યું છે પરંતુ બહુ ઓછા લોકો ખરેખર સમજે છે: ALS. તેમને રોગનું નિદાન થયું હોવાનું જાહેર કર્યાના 1 વર્ષ કરતા પણ ઓછાં સમયમાં તેમનું નિધન થઈ ગયું.
ALS શું છે?
ALS એટલે એમાયોટ્રોફિક લેટરલ સ્ક્લેરોસિસ. નામ સાંભળવામાં તમને થોડું જટિલ લાગતું હશે. આ રોગ તેનાથી પણ વધુ જટિલ છે. સરળ ભાષામાં કહીએ તો, ALS એક વધતી જતી ન્યુરોડિજનરેટિવ બીમારી છે. તેનો અર્થ એ છે કે તે મગજ અને કરોડરજ્જુમાં આપમેળે સ્નાયુઓને નિયંત્રિત કરતા ચેતા કોષોને નુકસાન પહોંચાડે છે - એ સ્નાયુઓ જેનો ઉપયોગ તમે સભાનપણે ચાલવા, બોલવા, ઉઠવા, હસવા, શ્વાસ લેવા માટે કરો છો.
આ રોગને સમજવા માની લો કે તમારું શરીર એક કંપની છે. તમારું મગજ CEO છે. તમારા સ્નાયુઓ કર્મચારીઓ છે. ચેતા તેમને જોડતી ઇમેઇલ સિસ્ટમ છે. ALS માં, તે ઇમેઇલ સિસ્ટમ નિષ્ફળ થવા લાગે છે. મગજમાંથી સંદેશાઓ સ્નાયુઓ સુધી યોગ્ય રીતે પહોંચતા નથી. સમય જતાં, સ્નાયુઓ નબળા પડે છે, સંકોચાય છે અને આખરે કામ કરવાનું બંધ કરે છે. વ્યક્તિ ધીમે ધીમે હલનચલન કરવાની, બોલવાની, ગળવાની અને અંતે શ્વાસ લેવાની ક્ષમતા ગુમાવે છે. જોકે, મગજ સતત કાર્યરત રહે છે. આ જ બાબત ALS ને ખાસ કરીને ખતરનાક બનાવે છે. શરીર બંધ થઈ જાય છે, પરંતુ અવેરનેસ રહે છે.
તેને લૂ ગેહરિગ રોગ કેમ કહેવામાં આવે છે?
યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સમાં, ALS ને ઘણીવાર લૂ ગેહરિગ રોગ કહેવામાં આવે છે, જેનું નામ પ્રખ્યાત બેઝબોલ ખેલાડી લૂ ગેહરિગના નામ પરથી રાખવામાં આવ્યું છે, જેમને 1939 માં તેનું નિદાન થયું હતું. તેમને તેમની કારકિર્દીના શિખર પર નિવૃત્તિ લેવી પડી હતી. બે વર્ષ પછી તેમનું અવસાન થયું. ત્યારથી, ALS ન્યુરોલોજીમાં સૌથી ખતરનાક નિદાનમાંનો એક બની ગયો છે.
મોટાભાગના દર્દીઓ બીમારીની જાણ થયાના ત્રણથી પાંચ વર્ષમાં મૃત્યુ પામે છે. કેટલાક લાંબા સમય સુધી જીવે છે. એક અસાધારણ અપવાદ પ્રખ્યાત વૈજ્ઞાનિક સ્ટીફન હોકિંગ હતા. તેમને 20ના દાયકાની શરૂઆતમાં ALS હોવાનું નિદાન થયું હતું. ડોક્ટરોએ તેઓ માત્ર થોડા જ વર્ષો જીવી શકશે એમ કહી દીધું હતું. તેઓ આ રોગ સાથે 50 વર્ષથી વધુ જીવ્યા. પરંતુ તેમનો કેસ અત્યંત દુર્લભ હતો. સમય જતાં, તેમણે ચાલવાની, બોલવાની અને હલનચલનની ક્ષમતા ગુમાવી દીધી. છતાં તેમનું મગજ તેજસ્વી રહ્યું. સહાયક તકનીક અને અવાજ ઉત્પન્ન કરતા ઉપકરણોનો ઉપયોગ કરીને, તેમણે ફિઝિક્સમાં તેમનું જબરજસ્ત કાર્ય ચાલુ રાખ્યું.
આઈસ બકેટ ચેલેન્જ
2014 માં, કંઈક અણધાર્યું બન્યું. વિશ્વભરના લોકોએ તેમના માથા પર બરફના પાણીના ડોલ નાખવાનું અને ઑનલાઇન વિડિઓઝ પોસ્ટ કરવાનું શરૂ કર્યું. તેને આઈસ બકેટ ચેલેન્જ કહેવામાં આવતું હતું. કેટલાક લોકોએ તેને સોશિયલ મીડિયા ડ્રામા તરીકે ફગાવી દીધી હતી. પરંતુ તેણે ALS સંશોધન માટે વૈશ્વિક સ્તરે $200 મિલિયનથી વધુ એકત્ર કર્યા.
આ બીમારીનો કોઈ ઈલાજ છે?
વર્ષોથી, ALS સારવાર મુખ્યત્વે લક્ષણોને મેનેજ કરવા પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરતી હતી. બીમારીને થોડી ધીમી કરવી, શ્વાસ લેવામાં મદદ કરવી અને આરામમાં સુધારો કરવો. પરંતુ હવે, થોડો બદલાવ આવી રહ્યો છે. પરંપરાગત રીતે, દવા રિલુઝોલ મુખ્ય સારવાર રહી છે. તે સામાન્ય રીતે બાકી રહેલી ઉંમરને થોડી લંબાવે છે.
રૂબી હોલ ક્લિનિકના ન્યુરોલોજીસ્ટ અને ન્યુરો-ઇન્ટરવેન્શનલિસ્ટ ડૉ. લોમેશ ભીરુડ કહે છે, "ફેબ્રુઆરી 2026 સુધીમાં, ઈન્ડસ્ટ્રી મૂળભૂત લક્ષણોના મેનેજમેન્ટથી બીમારીને બદલનારી થેરાપી અને મદદરૂપ સફળતાઓ તરફ એક મજબૂત બદલાવ જોઈ રહી છે." હવે, નવી ઉપચાર પદ્ધતિઓ સામે આવી રહી છે.
- ટોફરસન, ખાસ કરીને SOD1-ALS નામની આનુવંશિકતા ધરાવતા દર્દીઓ માટે
- એડારાવોનનું ઓરલ ફોર્મ્યુલેશન, હવે ભારતમાં વધુ સરળતાથી મળી રહ્યા છે
- ઝાયડસ, સન ફાર્મા અને ગ્લેનમાર્ક જેવી કંપનીઓ દ્વારા ઉત્પાદિત જેનરિક વર્ઝન
ડૉ. ભીરુડ કહે છે કે, ભારતીય ફાર્મા કંપનીઓ હવે ફક્ત સોલ્યુશન્સ ઈમ્પોર્ટ કરતી નથી. ઉદાહરણ તરીકે, ઝાયડસ લાઇફસાયન્સિસે ઉસ્નોફ્લાસ્ટ નામની દવા માટે USFDA પાસેથી "ઓર્ફન ડ્રગ" ડેઝિગ્નેશન મેળવ્યું છે. ઓર્ફન ડ્રગનો દરજ્જો કંપનીઓને ટેક્સ ફાયદા અને માર્કેટિંગ એક્સક્લુસિવિટી આપીને દુર્લભ રોગો માટે સારવાર વિકસાવવા માટે પ્રોત્સાહિત કરે છે.
દવાઓ ઉપરાંત, ટેકનોલોજી ALSની કહાણી બદલી રહી છે. ઇન્ડિયા AI ઇમ્પેક્ટ સમિટ 2026માં, AI-સંચાલિત બ્રેન-કોમ્પ્યુટર ઇન્ટરફેસ (BCIs) પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવામાં આવ્યું. આ સિસ્ટમો દર્દીઓને આંખની ગતિવિધિઓ અથવા ન્યુરલ સિગ્નલોનો ઉપયોગ કરીને વાતચીત કરવામાં મદદ કરે છે. ALS દર્દીઓ માટે, વાતચીત જ બધું છે. બોલવાની શક્તિ ગુમાવવી, હલન-ચલનની ક્ષમતા ગુમાવવાથી વધારે ખરાબ હોઈ શકે છે. BCIs લાઈફલાઈન પ્રદાન કરે છે.
ઈન્ડિયન મેડિકલ કોમ્યુનિટી હવે આ બાબતો પર ભાર આપી રહી છે:
- રેર ડિસીઝ ફંડ
- સ્થાનિક મેન્યુફેક્ચરિંગ
- નવી થેરાપી માટે સરળ રેગ્યુલેટરી મંજૂરીઓ
જ્યારે એક્ટર એરિક ડેને એપ્રિલ 2025 માં જાહેરમાં તેમના ALS નિદાનની જાહેરાત કરી, ત્યારે તેઓ પણ એક સપોર્ટર બન્યા. તેમણે હેલ્થ ઈન્શ્યોરન્સના અવરોધો અને અગાઉના મંજૂર મુદ્દાઓ વિશે વાત કરી, અને જણાવ્યું કે ડેવલપ્ડ હેલ્થકેર સિસ્ટમ્સમાં પણ, ઍક્સેસ મુશ્કેલ છે. આ એક એવો રોગ છે જે ધીમે ધીમે આઝાદી છીનવી લે છે. પરંતુ તેણે વૈજ્ઞાનિકો, ફાર્મા કંપનીઓ, ટેક્નોલોજિસ્ટ્સ અને દર્દીઓ વચ્ચે અસાધારણ સહયોગ પણ શરૂ કર્યો છે.
