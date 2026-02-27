ETV Bharat / health

20-25 વર્ષની વયના યુવાનોમાં આ બે કારણોથી કિડનીની વધી રહી છે બીમારી? પ્રાથમિક લક્ષણ બચવાના ઉપાય જાણો

નિષ્ણાતોની સલાહ, ડિહાઇડ્રેશન અને પેઇનકિલર્સના વધુ પડતા ઉપયોગથી કિડની ફેલ થવાનું જોખમ વધી જાય છે

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : February 27, 2026 at 1:59 PM IST

ઘણીવાર કિડનીના રોગને વૃદ્ધાવસ્થા સાથે સાંકળવામાં આવે છે, પરંતુ તાજેતરના અભ્યાસો અને નિષ્ણાતોના મતે, 20-25 વર્ષની વયના યુવાનોમાં પણ કિડનીની બીમારીઓ ઝડપથી વધી રહી છે. ખરાબ જીવનશૈલી અને કેટલીક સામાન્ય આદતો આ માટે જવાબદાર છે. ડોક્ટરોએ ચેતવણી આપી છે કે આ પરિબળો 30 વર્ષની ઉંમર પહેલાં જ કિડની ફેલ થવાનું જોખમ વધારી શકે છે.

કિડની આપણા શરીરના મહત્વપૂર્ણ અંગો છે, જે લોહીને ફિલ્ટર કરીને ઝેરી પદાર્થો બહાર કાઢે છે, પ્રવાહીનું સંતુલન જાળવે છે અને બ્લડ પ્રેશરને નિયંત્રિત કરે છે. જીએસવીએમ મેડિકલ કોલેજના વરિષ્ઠ ડિરેક્ટર ડૉ. એસ.કે. ગૌતમના જણાવ્યા અનુસાર, યુવાનોમાં કિડની રોગના વધતા જતા બે મુખ્ય પરિબળો છે.

૧. સતત ડિહાઇડ્રેશન અને ખાંડયુક્ત પીણાંનું સેવન:


યુવાનોમાં પાણીની અછત અને સોફ્ટ ડ્રિંક્સ, એનર્જી ડ્રિંક્સ જેવા વધુ પડતા મીઠા અને સોડિયમવાળા પીણાં પીવાનું પ્રમાણ વધી રહ્યું છે. ડિહાઇડ્રેશનને કારણે લોહી ઘટ્ટ બને છે, જેના કારણે કિડનીને ઝેરી તત્વો ફિલ્ટર કરવામાં વધુ મહેનત કરવી પડે છે. આનાથી કિડનીમાં પથરી થવાનું જોખમ પણ વધે છે. વધુ પડતી ખાંડ અને સોડિયમ ડાયાબિટીસ અને હાઈ બ્લડ પ્રેશર જેવી સ્થિતિઓને જન્મ આપે છે, જે ક્રોનિક કિડની રોગ (CKD) ના મુખ્ય કારણો છે. લાંબા ગાળે આ આદતો કિડનીની ફિલ્ટરેશન ક્ષમતા (eGFR) ઘટાડી શકે છે.

૨. ડૉક્ટરની સલાહ વિના પેઇનકિલર્સનો વધુ પડતો ઉપયોગ:


માથાનો દુખાવો, સ્નાયુઓના દુખાવા કે રમતગમતની ઈજામાં યુવાનો વારંવાર આઇબુપ્રોફેન, નેપ્રોક્સેન જેવી નોન-સ્ટીરોઇડલ એન્ટિ-ઇન્ફ્લેમેટરી દવાઓ (NSAIDs) લે છે. નેશનલ કિડની ફાઉન્ડેશન અનુસાર, આ દવાઓ કિડનીમાં લોહીનો પ્રવાહ ઘટાડે છે અને પ્રોસ્ટાગ્લાન્ડિનના ઉત્પાદનમાં અવરોધ ઊભો કરે છે, જે કિડની માટે જરૂરી છે. ડિહાઇડ્રેશનની સ્થિતિમાં અથવા આલ્કોહોલ સાથે આ દવાઓ લેવાથી તીવ્ર કિડની ઈજા (AKI) થઈ શકે છે, જે લાંબા ગાળે ક્રોનિક નુકસાનમાં ફેરવાઈ શકે છે.

શરૂઆતના લક્ષણો:


  • કિડની રોગ ઘણીવાર 'સાયલેન્ટ કિલર' હોય છે, કારણ કે પ્રારંભિક તબક્કામાં લક્ષણો દેખાતા નથી. જ્યારે લક્ષણો દેખાય છે, ત્યારે ઘણું નુકસાન થઈ ચૂક્યું હોય છે. સામાન્ય લક્ષણોમાં નીચે મુજબ છે:
  • પગ, પગની ઘૂંટી કે ચહેરા પર સોજો (એડીમા)
  • સતત થાક અને નબળાઈ
  • પેશાબમાં ફેરફાર (વધુ કે ઓછું આવવું)
  • પેશાબમાં ફીણ આવવું (પ્રોટીન લીકેજની નિશાની)
  • હાઈ બ્લડ પ્રેશર
  • ઉબકા અને ભૂખ ન લાગવી

બચાવની સરળ રીતો:


  • યુવાનો આ સરળ ઉપાયો અપનાવીને કિડનીને સ્વસ્થ રાખી શકે છે:
  • પૂરતું પાણી પીવો: દરરોજ ઓછામાં ઓછું 8-10 ગ્લાસ પાણી પીવો.
  • મીઠા અને પ્રોસેસ્ડ પીણાં ટાળો: સોફ્ટ ડ્રિંક્સ અને એનર્જી ડ્રિંક્સને બદલે પાણી, નારિયેળ પાણી કે લીંબુ પાણી પસંદ કરો.
  • પેઇનકિલર્સનો ઉપયોગ ટાળો: કોઈપણ પીડાની દવા ડૉક્ટરની સલાહ લઈને જ લો.
  • બ્લડ પ્રેશર અને બ્લડ સુગર નિયંત્રણમાં રાખો: નિયમિત તપાસ કરાવો.
  • સંતુલિત આહાર લો: તાજા ફળો, શાકભાજી અને ઓછું મીઠું ખાઓ.
  • નિયમિત વ્યાયામ અને પૂરતી ઊંઘ લો.

(ડિસ્ક્લેમર: અહીં આપેલી બધી આરોગ્ય માહિતી અને સલાહ ફક્ત માહિતીના હેતુ માટે છે. આ માહિતી વૈજ્ઞાનિક સંશોધન, અભ્યાસો અને તબીબી અને આરોગ્ય નિષ્ણાતોની સલાહ પર આધારિત છે. આ સૂચનાઓનું પાલન કરતા પહેલા તમારા ડૉક્ટરની સલાહ લેવી જરૂરી છે.)

