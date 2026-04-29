Exclusive Interview | ટોચના ગેસ્ટ્રોએન્ટેરોલોજિસ્ટ ડૉ. રાકેશ કલપલાએ આંતરડા અને ડાયાબિટીસ વચ્ચેનો સંબંધ સમજાવ્યો
ડૉ. રાકેશ કલપલાએ રામ્યા નવીન કત્રાગડ્ડાને જણાવ્યું કે કેવી રીતે આંતરડાનું સ્વાસ્થ્ય, આંતરડાની ચરબી અને ઉભરતી એન્ડોસ્કોપિક થેરેપી ડાયાબિટીસની સારવારની રીતને બદલી શકે છે.
Published : April 29, 2026 at 12:48 PM IST
ડાયાબિટીસને ઘણીવાર બ્લડ સુગર અને ઇન્સ્યુલિનના રોગ તરીકે જોવામાં આવે છે પરંતુ ડોકટરોનું કહેવું છે કે આ વાર્તા ઘણી જટિલ છે. ડાયાબિટીસને વધારવામાં આંતરડા, પાચન હોર્મોન્સ, સ્થૂળતા અને માઇક્રોબાયોમ પણ મહત્ત્વની ભૂમિકા ભજવે છે. ડાયાબિટીસ સામે ETV ભારતના કેમ્પેઇન હેઠળ, અમે જાણીતા ગેસ્ટ્રોએન્ટેરોલોજી અને એન્ડોસ્કોપી અને કોલોનોસ્કોપીના સ્પેશ્યાલિસ્ટ ડૉ. રાકેશ કલપલાને મળ્યા હતા.
એશિયન ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઑફ ગેસ્ટ્રોએન્ટેરોલોજી (AIG હોસ્પિટલ)માં કન્સલ્ટન્ટ ગેસ્ટ્રોએન્ટેરોલોજિસ્ટ, ડૉ. કલપલાએ M.D (ઇન્ટર્નલ મેડિસિન) અને ત્યારબાદ મેડિકલ ગેસ્ટ્રોએન્ટેરોલોજીમાં નેશનલ બોર્ડ (D.N.B)માં ડિપ્લોમેટ કર્યું છે. એક દાયકાથી વધુ અનુભવ અને 10,000 કેસ સાથે, તેમણે એન્ડોસ્કોપી, કોલોનોસ્કોપી, ઇન્ટરવેન્શનલ EUS, થેરાપ્યુટિક ERCP અને બેરિયાટ્રિક એન્ડોસ્કોપી ફિલ્ડમાં પોતાનું નામ બનાવ્યું છે. ETV ગ્રુપના રામ્યા નવીન કટરાગડ્ડા સાથે એક ખાસ ઇન્ટરવ્યૂના કેટલાક અંશ.
સવાલ 1. લોકો ઘણીવાર માને છે કે ડાયાબિટીસ ફક્ત સુગર લેવલ વિશે છે. પાચનતંત્ર અને આંતરડાના સ્વાસ્થ્ય ડાયાબિટીસના જોખમ અને નિયંત્રણ પર કેવી રીતે અસર કરે છે?
આ એક ખૂબ જ મહત્ત્વપૂર્ણ મુદ્દો છે. મોટાભાગના લોકો વિચારે છે કે ડાયાબિટીસ ફક્ત સ્વાદુપિંડ અથવા ઇન્સ્યુલિનમાં સમસ્યાઓને કારણે થાય છે પરંતુ આંતરડા પણ મહત્ત્વપૂર્ણ ભૂમિકા ભજવે છે. નાના આંતરડા (ખાસ કરીને બીજો ભાગ જેને ડ્યુઓડેનમ કહે છે) GLP-1 અને GIP જેવા ઇન્ક્રિટીન્સ તરીકે ઓળખાતા હોર્મોન્સ રિલીઝ કરે છે. આ હોર્મોન્સ ઇન્સ્યુલિન અને બ્લડ સુગરના લેવલને નિયંત્રિત કરવામાં મદદ કરે છે. ડાયાબિટીસ અને વજન ઘટાડવા માટે વપરાતી ઘણી દવાઓ GLP-1 પર આધઆરિત છે જે નેશનલ હોર્મોન્સની નકલ કરે છે.
જો આંતરડાનું અસ્તર અનહેલ્ધી છે (ઉદાહરણ તરીકે, લીકી ગટ સિન્ડ્રોમ જેવી પરિસ્થિતિઓમાં) તો ડ્યુઓડેનમ આ હોર્મોન્સ યોગ્ય રીતે ઉત્પન કરી શકશે નહીં. શરીરમાં ઓછી માત્રામાં બળતરા થઇ શકે છે. સાથે જ આંતરડામાંથી ઝેરી તત્ત્વો લોહીના પ્રવાહમાં પ્રવેશી શકે છે. આ ઝેર હોર્મોનલ બેલેન્સને બગાડે છે અને ઇન્સ્યુલિન રેજિસ્ટેન્સ અને ડાયાબિટીસમાં યોગદાન આપે છે, માટે આંતરડા અને ડાયાબિટીસ વચ્ચે નજીકનો સંબંધ છે.
સવાલ 2. શું આંતરડાના માઇક્રોબાયોમ ટાઇમ 2 ડાયાબિટીસ જેવા મેટાબોલિક બીમારીઓમાંથી એક જરૂરી ફેક્ટર બની રહ્યું છે?
હા, બિલકુલ. આંતરડાના માઇક્રોબાયોમ (આપણા આંતરડાની અંદર રહેતા અબજો બેક્ટેરિયા) મેટાબોલિક સ્વાસ્થ્યમાં મુખ્ય ભૂમિકા ભજવે છે. આંતરડામાં લગભગ એક ટ્રિલિયન બેક્ટેરિયા હોય છે, જેમાં ફાયદાકારક અને હાનિકારક બંને પ્રકારોનો સમાવેશ થાય છે. જ્યારે સંતુલન બદલાય છે અને હાનિકારક બેક્ટેરિયા પ્રભુત્વ મેળવવાનું શરૂ કરે છે, ત્યારે તે મેટાબોલિક સમસ્યાઓ તરફ દોરી શકે છે. લેક્ટોબેસિલસ અને બાયફિડોબેક્ટેરિયમ જેવા ફાયદાકારક બેક્ટેરિયા આંતરડાના સ્વાસ્થ્યને જાળવવામાં મદદ કરે છે. જ્યારે આ ફાયદાકારક બેક્ટેરિયા ઘટે છે, ત્યારે હાનિકારક બેક્ટેરિયા ઝેરી તત્વો મુક્ત કરે છે જે લોહીના પ્રવાહમાં જાય છે.આ ઝેર હોર્મોનલ રેગ્યુલેશનમાં વિક્ષેપ કરે છે અને ડાયાબિટીસ, સ્થૂળતા, ઇન્સ્યુલિન રેજિસ્ટન્સ અને અન્ય મેટાબોલિક બીમારીઓમાં યોગદાન આપે છે, માટે એક સ્વસ્થ માઇક્રોબાયોમ જાળવવું અત્યંત મહત્ત્વપૂર્ણ છે.
સવાલ 3.ઘણા ભારતીયોનું વજન વધારે ના હોવા છતા ડાયાબિટીસનો ભોગ બને છે. શું આંતરડાનું સ્વાસ્થ્ય અથવા આંતરડાની ચરબી કોઇ ભૂમિકા ભજવે છે?
હા, આ એક ખૂબ રસપ્રદ વાત છે.
ભારતને ઘણીવાર દુનિયાનું ડાયાબિટીસ કેપિટલ કહેવામાં આવે છે પરંતુ ડાયાબિટીસ ધરાવતા ઘણા ભારતીયો દેખીતી રીતે મેદસ્વી નથી હોતા. ભારતીયોમાં મધ્ય અથવા પેટની સ્થૂળતા વિકસાવવાનું વલણ ધરાવે છે, જેને સેન્ટ્રીપેટલ મેદસ્વીતા પણ કહે છે. આ સ્થિતિમાં, હાથ અને પગ પાતળા દેખાઇ શકે છે પરંતુ પેટની આસપાસ ચરબી એકઠી થાય છે.
શરીરમાં બે મુખ્ય પ્રકારની ચરબી હોય છે:
સબક્યુટેનીયસ ચરબી - ત્વચાની નીચેની ચરબી
વિસેરલ ચરબી - આંતરિક અવયવોની આસપાસ ચરબી
વિસેરલ ચરબી વધુ ખતરનાક હોય છે. તે લિવર, સ્વાદુપિંડ અને આંતરડા જેવા અવયવોની આસપાસ એકઠી થાય છે. આ ચરબી સાયટોકાઇન્સ નામનું બળતરા વિરોધી રસાયણો છોડે છે, જે શરીરમાં બળતરા વધારે છે. તે બળતરા હોર્મોન્સને ખરાબ કરે છે અને ઇન્સ્યુલિન રેજિસ્ટેન્સ અને ડાયાબિટીસ તરફ દોરી જાય છે. તેથી વિસેરલ ચરબી એક મુખ્ય કારણ છે.
સવાલ 4. શું હોસ્પિટલ અથવા રિસર્ચ ઇન્સ્ટીટ્યૂશન આંતરડાની ચરબીને ટાર્ગેટ કરતી સારવાર પર કામ કરી રહી છે?
હા, આ વિસ્તારમાં સતત સંશોધન ચાલી રહ્યું છે. એક ઉભરતો કોન્સેપ્ટ છે જેને મેટાબોલિક ડ્યુઓડોનોપેથી કહેવામાં આવે છે, જે ડ્યુઓડેનમમાં થતા ફેરફાર પર ફોકસ કરે છે. રસપ્રદ વાત એ છે કે, ડ્યુઓડેનમને હવે ઘણા સંશોધકો શરીરનું બીજુ મગજ માને છે. આંતરડામાં નસોનું એક જટિલ નેટવર્ક હોય છે જેને આંતરડાની નર્વસ સિસ્ટમ કહે છે. ઉદાહરણ તરીકે, ઘણા લોકો માને છે કે સેરોટોનિન (જેને 'ખુશીનું હોર્મોન' કહેવામાં આવે છે) મુખ્તત્વે મગજમાં ઉત્પન્ન થાય છે પરંતુ અસલમાં લગભગ 85% સેરોટોનિન આંતરડામાં ઉત્પન્ન થાય છે, ખાસ કરીને ડ્યુઓડેનમમાં.
અમારૂ રિસર્ચ એન્ડોસ્કોપિક પ્રક્રિયાઓ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરે છે જે ડ્યુઓડેનમના અસ્તરને સુધારે છે. આવી એક ટેકનિકમાં ડ્યુઓડેનલ મ્યુકોસાને દૂર કરવાનો અથવા ધીમેધીમે બાળવાનો સમાવેશ થાય છે. આ પ્રક્રિયા આંતરડાના અસ્તરને પુનર્જીવનને ઉત્તેજિત કરે છે, હોર્મોન સેક્રેશનમાં સુધારો કરે છે, માઇક્રોબાયોમને બદલે છે અને આંતરડાની નર્વસ સિસ્ટમને પ્રભાવિત કરે છે. આ બદલાવ ડાયાબિટીસને કંટ્રોલ, સ્થૂળતા અને આંતરડાની ચરબી ચયાપચયને સંભવિત રીતે સુધારી શકે છે.
સવાલ 5. આ રિસર્ચ હાલમાં ક્યા તબક્કામાં છે?
રિસર્ચ અત્યારે ફેઝ 3 અને ફેઝ 4 ક્લિનિકલ ટ્રાયલ્સમાં છે અને હ્યુમન ટ્રાયલ તાજેતરમાં શરૂ થયા છે. વિજ્ઞાન ધીમે ધીમે આગળ વધી હ્યું છે, તેથી આપણને નિર્ણાયક પરિણામો એક વર્ષ અથવા તેથી વધુ સમય લાગી શકે છે. જો પરિણામો પોઝિટિવ આવે છે તો ટેકનોલોજીને વ્યાપક ક્લિનિકલ ઉપયોગ માટે ઉપલબ્ધ મેડિકલ ડિવાઇસમાં ડેવલપ કરી શકાય છે.
સવાલ 6. ભારતીયોમાં ઘણીવાર ઓછું વજન છતાં પેટ વધી જાય છે, આવું શા માટે થાય છે?
ઘણા કારણો છે. પ્રથમ- જેનેટિક્સ એક ભૂમિકા ભજવે છે.
ભારતીયોમાં સેન્ટ્રલ ફેટ જમા થવાનું એક નેચરલ વલણ હોય છે. બીજું, આપણા શરીરની બનાવટ પશ્ચિમી વસ્તીથી અલગ છે. પશ્ચિમી વસ્તીમાં ચરબી સમગ્ર શરીરમાં સબક્યુટેનીયસ ચરબી તરીકે વધુ સમાનરૂપે વિતરિત થાય છે. તેનાથી, વિપરીત, ભારતીયો મુખ્યત્વે પેટની આસપાસ ચરબી એકઠી કરે છે. ત્રીજું, કસરતનો અભાવ અને શારીરિક પ્રવૃતિ સહિત જીવનશૈલીના પરિબળો પણ યોગદાન આપે છે. તેથી તે જેનેટિક્સ, બોડી સ્ટ્રક્ચર અને લાઇફસ્ટાઇલનું કોમ્બિનેશન છે.
સવાલ 7. તમે બેરિયાટ્રિક એન્ડોસ્કોપીમાં નિષ્ણાત છો. આ પ્રોસીઝર દર્દીઓને સ્થૂળતા અને ડાયાબિટીસ મેનેજ કરવામાં કેવી રીતે મદદ કરે છે?
બેરિયાટ્રિક એન્ડોસ્કોપી વજન ઘટાડવા અને મેટાબોલિક કંટ્રોલ માટે ન્યૂનતમ વિકલ્પો આપે છે. એક અભિગમ એ છે કે એન્ડોસ્કોપિક ટાંકા લગાવવાની ટેકનિકનો ઉપયોગ કરીને પેટ ઘટાડવું, આ સર્જરી વગર બાહ્ય ડાઘ વિના અને સામાન્ય રીતે ડે-કેર પ્રક્રિયા તરીકે કરવામાં આવે છે. બીજો વિકલ્પ ઇન્ટ્રાગેસ્ટ્રિક બલૂન મૂકવાનો છે, જે પેટમાં જગ્યા રોકે છે અને ભૂખ ઘટાડે છે. આ પ્રક્રિયાઓ દર્દીઓને ઓછું ખાવામાં અને વજન ઘટાડવામાં મદદ કરે છે. અમારી પાસે એવી પ્રક્રિયાઓ પણ છે જે ડ્યુઓડેનમને લક્ષ્ય બનાવે છે, જે મેટાબોલિક હોર્મોન્સને પ્રભાવિત કરે છે અને ડાયાબિટીસ નિયંત્રણમાં સુધારો કરી શકે છે, તેથી કેટલીક એન્ડોસ્કોપિક પ્રક્રિયાો મુખ્યત્વે વજન ઘટાડવામાં મદદ કરે છે જ્યારે અન્ય સીધી મેટાબોલિક રેગ્યુલેશન પર અસર કરે છે.
સવાલ 8. એન્ડોસ્કોપિક વજન ઘટાડવાની થેરેપી ટ્રેડિશનલ બેરિયાટ્રિક સર્જરીથી કેવી રીતે અલગ છે?
પરંપરાગત બેરિયાટ્રિક સર્જરીમાં પાચનતંત્રને કાપવા અથવા બદલવાનો સમાવેશ થાય છે.
ઉદાહરણ તરીકે:
સ્લીવ ગેસ્ટ્રેક્ટોમી પેટનો ભાગ દૂર કરે છે
ગેસ્ટ્રિક બાયપાસ આંતરડાને ફરીથી રૂટ કરે છે
બીજી બાજુ, એન્ડોસ્કોપિક પ્રોસીઝર નોન-સર્જિકલ છે. આપણે એન્ડોસ્કોપ દ્વારા પેટ સુધી પહોંચીએ છીએ અને અંદરથી પ્રક્રિયાઓ કરીએ છીએ. કોઈ બાહ્ય ચીરો નથી લાગતો, કોઇ ડાઘ નથી પડતો અને રિકવરી પણ જલદી થાય છે. આ સૌથી મોટુ અંતર છે.
સવાલ 9. GERD અથવા ક્રોનિક એસિડ રિફ્લક્સ, સામાન્ય બની રહ્યું છે. GERD શું છે?
GERD એટલે ગેસ્ટ્રોએસોફેજલ રિફ્લક્સ રોગ. રસપ્રદ વાત એ છે કે, લગભગ દરેક વ્યક્તિ ક્યારેક રિફ્લક્સનો અનુભવ કરે છે. ઓડકાર અથવા સામાન્ય છાતીમાં બળતરા કોઇને પણ થઇ શકે છે પરંતુ GERD ત્યારે થાય છે જ્યારે એસિડ વારંવાર પેટમાંથી અન્નનળીમાં પાછો ફરે છે. પેટ અને અન્નનળી વચ્ચે ગેસ્ટ્રોએસોફેજલ જંકશન નામનો વાલ્વ હોય છે. જો આ વાલ્વ નબળો પડી જાય અથવા પેટમાં એસિડનું ઉત્પાદન વધે, તો રિફ્લક્સ થાય છે. સ્થૂળતા મુખ્ય જોખમ પરિબળોમાંનું એક છે. પેટની વધારાની ચરબી પેટ અને વાલ્વ પર દબાણ વધારે છે, જેના કારણે એસિડ ઉપર તરફ વહે છે.
સવાલ 10. શું GERD, સ્થૂળતા અને ડાયાબિટીસ વચ્ચે કોઇ કનેક્શન છે?
હા, એક મજબૂત કનેક્શન છે. સ્થૂળતા પેટના દબાણમાં વધારો કરે છે, જે રિફ્લક્સને પ્રોત્સાહન આપે છે. GERD ધરાવતા લોકો ક્યારેક એસિડિટીના લક્ષણો ઘટાડવા માટે વધુ વારંવાર ખાવાનું શરૂ કરે છે, જેનાથી વજન વધે છે. આ સ્થૂળતા, રિફ્લક્સ અને મેટાબોલિક સમસ્યાઓનું એક ખરાબ ચક્ર બનાવે છે. ડાયાબિટીસ શરીરની નસો પર પણ અસર કરે છે. જ્યારે તે પાચનતંત્રને નિયંત્રિત કરતી નસો પર અસર કરે છે, ત્યારે તે પેટ ખાલી થવાની પ્રક્રિયાને ધીમી કરી શકે છે.
સવાલ 11. ડાયાબિટીસ પાચનતંત્રને કેવી રીતે અસર કરે છે?
લાંબા સમયથી ચાલતી ડાયાબિટીસ પાચનતંત્રની નસોને નુકસાન પહોંચાડી શકે છે. આ સ્થિતિને ડાયાબિટીક ન્યુરોપથી કહેવામાં આવે છે. જ્યારે તે પેટને અસર કરે છે, ત્યારે તે ગેસ્ટ્રોપેરેસિસ નામની સ્થિતિ તરફ દોરી શકે છે. સામાન્ય રીતે, ખોરાક આંતરડામાં જતા પહેલા લગભગ 30 થી 90 મિનિટ સુધી પેટમાં રહે છે. ગેસ્ટ્રોપેરેસિસમાં, પેટ ખૂબ જ ધીમે ધીમે ખાલી થાય છે. ખોરાક ચાર થી પાંચ કલાક સુધી પેટમાં રહી શકે છે, જેના કારણે રિફ્લક્સ, પેટનું ફૂલવું અને અસ્વસ્થતા થાય છે. આ એક કારણ છે કે ડાયાબિટીસ અને GERD ઘણીવાર જોડાયેલા છે.
સવાલ 12. આજે ઘણા લોકો વજન ઘટાડવાની દવાઓનો ઉપયોગ કરે છે. આ પાચનને કેવી રીતે અસર કરે છે?
ઘણી આધુનિક વજન ઘટાડવાની દવાઓ પેટ ખાલી થવાની પ્રક્રિયાને ધીમી કરીને કામ કરે છે જેનાથી ભૂખ ઓછી લાગે છે. તેઓ ગેસ્ટ્રોપેરેસિસનું આર્ટિફિશિયલ રૂપ બનાવે છે, જેમાં ભોજન પેટમાં લાંબા સમય સુધી રહે છે અને લોકોને પેટ ભરેલુ હોય તેવું લાગે છે. જોકે, તેનાથી વજન ઘટાડવામાં મદદ કરે છે પરંતુ કેટલાક લોકોમાં એસિડ રિફ્લક્સ અથવા GERDનું જોખમ પણ વધારી શકે છે. એટલા માટે લાઇફસ્ટાઇલમાં બદલાવ જરૂરી છે.
સવાલ 13. શું ડાયાબિટીસ માટે તૂટક તૂટક ઉપવાસ ફાયદાકારક છે?
તૂટક તૂટક ઉપવાસ આજે એક વિવાદાસ્પદ વિષય છે. તે કેટલાક લોકોને મદદ કરી શકે છે, પરંતુ તે દરેકને અનુકૂળ નથી. એક મહત્ત્વપૂર્ણ કોન્સેપ્ટ છે સર્કેડિયન રિધમ (શરીરની નેચરલ બાયોલોજિકલ ક્લોક) છે. લોકોએ ખૂબ મોડું રાત્ રિભોજન ટાળવું જોઈએ અને આદર્શ રીતે રાત્રિભોજન પછી 15-20 મિનિટ માટે થોડી વાર ચાલવું જોઇએ. પરંતુ મુખ્ય મુદ્દોએ છે કે ડાયટ પ્લાન વ્યક્તિગત હોવો જોઈએ. એક વ્યક્તિ માટે જે કામ કરે છે તે બીજા માટે કામ ન પણ કરે.
સવાલ 14. ડાયાબિટીસ અને સ્થૂળતા ધરાવતા લોકો માટે ક્યા પ્રકારની કસરત શ્રેષ્ઠ છે?
કસરત અત્યંત મહત્ત્વપૂર્ણ છે. મોટાભાગના લોકો ચાલવા, સાયકલ ચલાવવી અથવા દોડવા જેવી એરોબિક એક્સરસાઇઝ પર વધારે ધ્યાન આપે છે.જોકે, સ્ટ્રેન્થ ટ્રેનિંગ પણ એટલી જ મહત્ત્વપૂર્ણ છે. મસલ મેટાબોલિજ્મ નામનું એક વધતુ કોન્સેપ્ટ છે. કેટલાક લોકોમાં સાર્કોપેનિક સ્થૂળતા હોય છે, જ્યાં તેઓ વધુ વજનવાળા દેખાય છે પરંતુ વાસ્તવમાં તેમના મસલ માસ ઘણા ઓછા હોય છે. જ્યારે આવા લોકો ઝડપથી વજન ઓછું કરે છે તો તે ચરબીની જગ્યાએ મસલ્સ ગુમાવી શકે છે, માટે એરોબિક એક્સરસાઇઝ અને સ્ટ્રેન્થ ટ્રેનિંગનું સંયોજન જરૂરી છે. સામાન્ય રીતે દર અઠવાડિયે 150 મિનિટ કસરત અને બે દિવસ સ્ટ્રેન્થ ટ્રેનિંગની સલાહ આપવામાં આવે છે, જેનાથી મેટાબોલિજ્મ, વજન ઘટાડવું અને ડાયાબિટીસ મેનેજમેન્ટમાં સુધારો કરે છે.
સવાલ 15. જો કોઇ વધારે વજન ધરાવે છે અને તેને ડાયાબિટીસ છે તો ક્યા નિષ્ણાતની સલાહ લેવી જોઇએ?
સર્વાંગી સંભાળ લેવી શ્રેષ્ઠ છે. જો તમે માત્ર એન્ડોક્રિનોલોજિસ્ટ પાસે જાઓ છો તો તમને માત્ર દવા જ મળી શકે છે. જો તમે ફક્ત ગેસ્ટ્રોએન્ટોલોજિસ્ટને મળો છો તો સારવાર પાચન સમસ્યાઓ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરી શકે છે. સૌથી સારી રીત છે કે એક મલ્ટીડિસિપ્લિનરી મેટાબોલિક ક્લિનિક છે જેમાં સામેલ છે:
ડાયાબિટિસ નિષ્ણાત અથવા એન્ડોક્રિનોલોજિસ્ટ
એક ન્યૂટ્રિશનિસ્ટ
ક્યારેક ગેસ્ટ્રોએન્ટોરોલોજિસ્ટ
તેનાથી પૂર્ણ દેખરેખ પાક્કી હોય છે.
સવાલ 16. ડાયાબિટીસને રોકવા માટે ભારતીયો માટે તમારો એક મેસેજ?
સૌથી જરૂરી છે લાઇફસ્ટાઇલમાં શિસ્ત. લોકોમાં શાકભાજી, ફળો અને ફાઇબરથી ભરપૂર સંતુલિત ડાયટ પર ફોકસ કરવો જોઇએ, પ્રોસેસ્ડ ફૂડ અને રિફાઇન્ડ કાર્બોહાઇડ્રેટ્સ ઘટાડવા જોઇએ. નિયમિત ઊંઘ લેવી જોઇએ, શારીરિક રીતે સક્રિય રહેવું જોઇએ, તણાવ અને માનસિક સ્વાસ્થ્યને મેનેજ કરવું જોઇએ. ઊંઘ ખાસ કરીને મહત્ત્વપૂર્ણ છે કારણ કે તે મેટાબોલિજ્મ પર ઘણી અસર કરે છે.
(આ ઇન્ટરવ્યુ ETV ભારતના ડાયાબિટીસ સામેના નેશનલ કેમ્પેઇનનો એક ભાગ છે.)
આ પણ વાંચો: