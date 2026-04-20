ETV ભારતે ડાયાબિટીસ પર દેશભરમાં કેમ્પેઇન શરૂ કર્યું, જાણીતા ડૉક્ટર-ડેટા સ્ટોરીઝ અને વાસ્તવિક જીવનની વાતોનો સમાવેશ થશે

ETV ભારતનું એક મહિના સુધી ચાલનારૂ નેશનલ કેમ્પેઇન આજથી શરૂ થયું છે.

By Kasmin Fernandes

Published : April 20, 2026 at 3:18 PM IST

ભારત આજે 21મી સદીના સૌથી મહત્ત્વપૂર્ણ જાહેર આરોગ્ય પરિવર્તનોમાંના એકના કેન્દ્રમાં છે. 10 કરોડથી વધુ લોકો ડાયાબિટીસથી પીડાય છે. લાખો લોકો આ બીમારીના પ્રાથમિક લક્ષણ પણ જાણતા નથી. અહીંથી ETV ભારતના નેશનલ ડાયાબિટીસ કેમ્પેઇનની કહાની શરૂ થાય છે, કારણ કે સૌથી શક્તિશાળી હેલ્થ રિવોલ્યૂશન ભાગ્યે જ લેબમાં શરૂ થાય છે. તે જાગૃતિ (અવેરનેસ)થી શરૂ થાય છે.

એક એવી બીમારી વિશે વિચારો જે બેંગલુરૂમાં ટેક એક્ઝિક્યુટિવ અને ઓડિશામાં ખેડૂત બન્નેને અસર કરે છે. એક એવી બીમારી જેના મૂળ ભલે બેઠાડુ જીવનશૈલીમાં હોય પરંતુ ગરીબી, કુપોષણ, આનુવંશિકતા, તણાવ અને પાછલી પેઢીઓથી વારસાગત મેટાબોલિક બદલાવમાં પણ હોઇ શકે છે. ડાયાબિટીસ હવે માત્ર શહેરી જ નહીં પણ સમગ્ર ભારતની ભૂગોળ બદલી રહી છે.

મુંબઇમાં, ડૉક્ટરો અવિરત મુસાફરી, ફાસ્ટ ફૂડ અને કોર્પોરેટ તણાવ વિશે વાત કરે છે કે જેનાથી દર વર્ષે ગ્લુકોઝનું લેવલ વધી રહ્યું છે. પંજાબ અને હરિયાણામાં આ સવાલ પૂછવામાં આવી રહ્યો છે કે શું સમૃદ્ધ, સેલિબ્રેટરી ડિસ (માખણ, ક્રીમ અને રિફાઇન્ડ ઘઉંથી ભરપૂર)એ મેટાબોલિક હેલ્થને બદલી નાખી છે. છત્તીસગઢ અને ઉત્તર પ્રદેશમાં, વાર્તા ચોખા અને બટાકાની આસપાસ ફરે છે, જે એક સમયે ખેતી મજૂરી માટે જરૂરી મુખ્ય ખોરાક હતો પરંતુ હવે તેને કારણે શારીરિક પ્રવૃતિ ઘટી ગઇ છે. ઓડિશાના આદિવાસી જિલ્લાઓમાં, ડાયાબિટીસને દુર્લભ માનવામાં આવતી હતી. હવે તેના કેસ વધી રહ્યા છે જેનું કારણ મુખ્ય ખોરાકમાં બદલાવ અને પારંપરિક ભોજનની સિસ્ટમમાં ઘટાડો છે. દરમિયાન, હિમાચલ પ્રદેશના પહાડોમાં (જ્યાં લોકો દરરોજ કિલોમીટર ચાલે છે) સક્રિય જીવનશૈલી હોવા છતા, ડાયાબિટીસમાં વધારો થવાથી ડોક્ટરો મૂંઝવણમાં છે. આ રોગ એડજસ્ટ કરવામાં માહેર છે અને આ કેમ્પેઇન આગામી ચાર અઠવાડિયામાં રાજ્ય દર રાજ્ય, કહાની દર કહાનીને સમજવાનો પ્રયાસ કરીશું.

ભારતમાં ડાયાબિટીસ એક પણ વાર્તાને અનુસરતો નથી (Getty Images)

વિઝન અને મિશન

આ કેમ્પેઇનનું વિઝન નાગરિકોને ડાયાબિટીસને રોકવા અને તેને મેનેજ કરવા માટે વિશ્વસનીય જાણકારી, પ્રાથમિક જાગૃતિ અને વ્યવહારૂ ઉકેલો સાથે સશક્ત બનાવવાનું છે. આ મિશન પણ એટલું જ મહત્ત્વાકાંક્ષી છે: બીમારી વિશે લોકોની સમજને ડર અને ખોટી માહિતીથી બદલીને માહિતગાર કાર્યવાહીમાં બદલવાનું છે. આ પરિવર્તન દેશભરના નિષ્ણાતોના ઇન્ટરવ્યુ, ડેટા-આધારિત અહેવાલ, એજ્યુકેશનલ વીડિયોઝ અને દેશભરની વાસ્તવિક જીવનની કહાનીઓ દ્વારા આવશે. બીજા શબ્દોમાં કહીએ તો આ કેમ્પેઇન ડાયાબિટીસના સંકટનો એક રોડમેપ બનાવવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યું છે.

નિષ્ણાતોનો અવાજ

ETV ભારત સમજે છે કે કોઇ નેશનલ હેલ્થ સંકટને સમજવાનો એકમાત્ર રસ્તો એ છે કે લોકોની વાત ધ્યાનથી સાંભળો જે વર્ષોથી દરેક દર્દીને જોઇ રહ્યા છે. અમારા અભિયાનની સૌથી ખાસ વાતમાંથી એક એ છે કે તેમાં દેખાતા મેડિકલ અવાજોની રેન્જ. આ તે ડૉક્ટર છે જેમણે દાયકાઓ સુધી વેઇટિંગ રૂમમાં, લેબ રિપોર્ટમાં અને સમગ્ર ભારતમાં દર્દીઓના અનુભવોમાં પેટર્નનું નિરીક્ષણ કર્યું છે.

ડૉ. વી.મોહનને દેશના અગ્રણી ડાયાબિટીસના નિષ્ણાતોમાંના એક માનવામાં આવે છે. દાયકાઓથી, તેમણે અભ્યાસ કર્યો છે કે શા માટે ભારતીયો ડાયાબિટીસ પ્રત્યે અન્ય ઘણી વસ્તી કરતાં નબળા દેખાય છે, તેમનું કામ કેમ્પેઇનના મુખ્ય સવાલોમાંથી એકને સામે લાવે છે- ભારતમાં ડાયાબિટીસ અલગ રીતે કેમ વર્તે છે? ડૉ. અનુપ મિશ્રા જે એક ડૉક્ટર છે અને જેમણે વર્ષો સુધી દક્ષિણ એશિયન લોકોની મેટાબોલિક ખાસિયતોની તપાસ કરી છે. તેમનો દૃષ્ટિકોણ આ બીમારી વિશે સૌથી જૂની માન્યતાઓમાંની એકને પડકારે છે કે આ માત્ર તે લોકોને પ્રભાવિત કરે છે જેમનું વજન દેખીતી રીતે વધુ હોય છે.

કેમ્પેઇનમાં એક અન્ય અવાજ ઓર્ટિસના ડૉ. સંજય રેડ્ડીનો છે, જે ડાયાબિટીસ ઇન્ડિયિા 2026ના પ્રોગ્રામ ચેર છે. રેડ્ડી એક એવા ડૉક્ટરનો દૃષ્ટિકોણ રજૂ કરે છે જે દરરોજ તે દર્દીઓને મળે છે જે લાંબા સમય સુધી ડાયાબિટીસ મેનેજમેન્ટની જટિલ વાસ્તવિકતાઓ સામે ઝઝુમી રહ્યા છે. આ કેમ્પેઇન AIG હોસ્પિટલના ડૉ. રાકેશ કલાપાલા દ્વારા મેટાબોલિક હેલ્થ અને ડાઇજેસ્ટિવ સિસ્ટમ વચ્ચે કનેક્શનને પણ એક્સપ્લોર કરે છે. કલાપાલાનું કામ ગેસ્ટ્રોએન્ટેરોલોજી અને મેટાબોલિક બીમારી વચ્ચેનું છે જે તપાસ કરે છે કે આંતરડાનું સ્વાસ્થ્ય, સ્થૂળતા અને GERD જેવી બીમારીઓ ડાયાબિટીસના ખતરા સામે કેવી રીતે ઝઝુમે છે. સૌથી ગંભીર તકલીફોમાંની એક ડાયાબિટિસ રેટિનોપૈથી છે, જે રેટિનામાં નાની રક્તવાહિનીઓને નુકસાન પહોંચાડે છે અને જો સારવાર ન કરવામાં આવે તો દ્રષ્ટી ગુમાવી શકે છે.બીમારીના આ પાસાને આંખના ડૉક્ટર ચેત્રા જયદેવે સમજી છે.

ગુજરાતમાં ડૉક્ટર ભગીરથ સોલંકી ડાયાબિટીસને લગતી સામાન્ય માન્યતાઓને ખોટી ઠેરવવા માટે લગભગ ત્રણ દાયકાના ક્લિનિકલ અનુભવનો ઉપયોગ કરે છે. રાજસ્થાનમાં ડાયાબેસિટી ચલાવતા ડૉ. રાજેશ પરીખ રાજ્યમાં ડાયાબિટીસના વધતા જતા બનાવોની ચર્ચા કરે છે. બાળકો અને કિશોરોમાં ટાઇપ 1 અને ટાઇપ 2 ડાયાબિટીસનું નિદાન વધુને વધુ થઇ રહ્યું છે. રાયપુરના ડૉ. અરુણ કેડિયા જેવા નિષ્ણાતો આ પરિવર્તન પાછળના કારણો શોધે છે. આ નિષ્ણાતો મળીને ભારતના ડાયાબિટીસનો માહોલ એક રીતે ઇંટેલેક્ચુઅલ મેપ બનાવે છે. દરેક ડૉક્ટર બીમારીને થોડા અલગ દ્રષ્ટિકોણથી જુએ છે: જિનેટિક્સ, ન્યૂટ્રિશન, એન્ડોક્રિનોલોજી, ગેસ્ટ્રોએન્ટેરોલોજી અથવા પબ્લિક હેલ્થ

બાળકો અને યુવાનોમાં ડાયાબિટીસનું પ્રમાણ વધી રહ્યું છે (Getty Images)

તે સવાલ જેનો જવાબ દરેક ઇચ્છે છે

દરેક સ્વાસ્થ્ય સંકટમાં એક મુખ્ય દંતકથા હોય છે જે લોકોનું ધ્યાન ખેંચે છે. ભારતમાં ડાયાબિટીસ માટે તે દંતકથા સરળ છે: શું તેને દૂર કરી શકાય છે? દેશભરમાં, ક્લિનિક્સ, વેલનેસ પ્રોગ્રામ અને ડિજિટલ પ્લેટફોર્મ 'ડાયાબિટીસને દૂર કરવાનું' વચન આપે છે. જાહેરાતોમાં કહેવામાં આવે છે કે યોગ્ય ડાયટ પ્લાન, એક્સરસાઇઝ રૂટીન અને મેટાબોલિક રીસેટથી આ બીમારી ગાયબ થઇ શકે છે પરંતુ મેડિકલ સાયન્સ તેનાથી ક્યાય વધુ વાર્તા કહે છે.

ટાઇપ 2 ડાયાબિટીસ ધરાવતા કેટલાક દર્દીઓ સ્વસ્થ થઇ શકે છે, જેનો અર્થ એ છે કે, કેટલાક સમય માટે દવા વગર બ્લડ સુગર લેવલ નોર્મલ થઇ જાય છે. છતાં પણ, સ્વસ્થ્ય થવું સારવાર જેવું નથી. મેટાબોલિક નબળાઇ રહે છે. જો જીવનશૈલીમાં બદલાવ ના થયો તો બીમારી ફરી આવી શકે છે. આ કેમ્પેઇન આ મુશ્કેલ સત્યને સામે લાવવાથી શરૂ થાય છે જેમાં જાણીતા ડાયાબિટીસ અને એન્ડોક્રિનોલોજિ,સ્ટ્સનો ઇન્ટરવ્યુ લેવામાં આવે છે જેથી તપાસ કરી શકાય કે આ બીમારીને દૂર કરવી એક મોટી સફળતા છે...અથવા લાંબા સમય સુધી બીમારીના મેનેજમેન્ટની એક ચાલાક રિબ્રાન્ડિંગ. જવાબ વાચકોને આશ્ચર્યચકિત કરી શકે છે.

નાની વાર્તાઓનો દેશ

ભારતમાં ડાયાબિટીસના સૌથી રસપ્રદ પાસાઓમાંનું એક એ છે કે તે એક પણ વાર્તાને અુસરતું નથી. તેના બદલે, તે સૂક્ષ્મ વાર્તાઓના મોઝેક જેવું કામ કરે છે. રાજસ્થાનને જ લો, જ્યાં એક વિગતવાર ડેટા વિશ્લેષણથી ખબર પડે છે કે ડાયાબિટીસ ઉંમરના ગ્રુપ અને જગ્યાના હિસાબથી કેવી રીતે અલગ અલગ હોય છે. અથવા દિલ્હી, જ્યાં વધતા કેસની સંખ્યા શહેરી લાઇફસ્ટાઇલની કહાની બતાવે છે જે સુવિધા અને મેટાબોલિક કોસ્ટ વચ્ચે ફસાયેલી છે, પછી માનવ વાર્તાઓ છે જે વિજ્ઞાનને બતાવે છે. સાઉથ દિલ્હીની 'બાજરા ક્વીન' પલ્લવી ઉપાધ્યાય છે, જેમણે ઘઉં અને ચોખાની જગ્યાએ બાજરો ખાદ્યો અને તેનું HbA1c ઘણુ ઓછું થઇ ગયું. એક IT પ્રોફેશનલ છે જેમણે એક આસાન ટેવ બનાવી કે આખો દિવસ બેસી રહેવાને બદલે દર કલાકે માઇક્રો-વોકિંગ કરવું.

પર્સનલ વાર્તાઓ કરતા આગળ આ કેમ્પેઇન ઉભરતા સાયન્સમાં ઊંડા ઉતરે છે. જાણીતા નિષ્ણાતો (જેમાં જાણીતા ડાયાબિટીસના નિષ્ણાતો, બેરિયાટ્રિક સર્જનો અને સંશોધકો સામેલ છે) આ સવાલો શોધશે જેના પર વૈજ્ઞાનિકો ખુદ હજુ પણ ચર્ચા કરી રહ્યા છે:

  1. ભારતીય લોકો આનુવંશિક રીતે ડાયાબિટીસ માટે વધુ સંવેદનશીલ કેમ છે?
  2. શા માટે બાળકો અને યુવાનોમાં ડાયાબિટીસની ખબર જલદી પડી રહી છે?
  3. ટાઇપ 2 ડાયાબિટીસને ઉત્તેજિત કરવામાં તણાવ શું ભૂમિકા ભજવે છે?
  4. શું આંતરડાના સ્વાસ્થ્યનો મેટાબોલિક રોગ સાથે સંબંધ છે?
  5. પાતળા લોકો અને કુપોષિત લોકોને પણ ડાયાબિટીસ કેમ થઇ રહી છે?

કેટલાક સંશોધકો હવે એક ઓછી જાણીતી કેટેગરી પર ચર્ચા કરી રહ્યા છે જેને ક્યારેક ટાઇપ 5 ડાયાબિટીસ કહેવામાં આવે છે, જે દુબળા-પાતળા લોકોમાં કુપોષણ અને મેટાબોલિક બદલાવ સાથે જોડાયેલી છે. એવું લાગે છે કે આ બીમારી તે જૂના વિચારોને નથી માનતી જેમના પર આપણે ક્યારેક વિશ્વાસ કરતા હતા.ડૉક્ટર ડાયાબિટીસ અને ફેટી લીવર રોગ, હાયપરટેન્શન અને હાર્ટ એટેક જેવી અન્ય બીમારીઓ વચ્ચેની લિંક પર પણ ચર્ચા કરે છે.

જો ડાયાબિટીસ હેડલાઇન હોય તો પ્રિડાયાબિટીસ એ ફૂટનોટ છે જે આખી કહાની બદલી શકે છે. ભારતમાં લગભગ 136 મિલિયન પુખ્ત વયના લોકો પ્રિડાયાબિટીસ સાથે જીવે છે. તેમાંથી મોટાભાગના લોકોમાં કોઇ લક્ષણો હોતા નથી. પ્રિડાયાબિટીસ તમે કોઇ ખ્યાલ વગર ખડકની ધાર પર ઊભા રહેવા જેવું છે પરંતુ તે સ્ટેજ પણ છે જ્યાં બચાવ સૌથી વધુ શક્ય છે. કેમ્પેઇનનું એક મુખ્ય મિશન વાચકોને આ અદ્રશ્ય તબક્કાને સમજવામાં મદદ કરવાનો છે: તેનો અર્થ શું છે, તેને વહેલા કેવી રીતે શોધી શકાય, અને લાઇફસ્ટાઇલમાં ક્યા આસાન બદલાવ બીમારીને સંપૂર્ણપણે વિકસિત થાય તે પહેલાં રોકી શકે છે.

ખોરાક જ કોયડો છે

ભારતની જેમ થોડા ઘણા દેશો ભોજન અને આરોગ્યની જટિલતાને દર્શાવે છે. અહીં ડાયટનો અર્થ માત્ર ન્યૂટ્રિશન નથી પણ ઓળખ, ભૂગોળ, ધર્મ અને ઇતિહાસ પણ છે. પંજાબમાં માખણથી ભરપૂર ગ્રેવી ખવાય છે. ઉત્તર પ્રદેશમાં પેડા અને જલેબી જેવી મીઠાઇઓ પસંદ કરવામાં આવે છે. દક્ષિણની વાનગીઓ ઘણીવાર ચોખાની જ હોય છે. દેશભરમાં, રોજ ઘઉંની રોટલી દૈનિક ભોજનમાં ખવાય છે. છતાં, એક સમય હતો જ્યારે પરંપરાગત આહાર સાથે ડાયાબિટીસનો દર પણ ઘણો ઓછો હતો. શું બદલાયું? આ કેમ્પેઇન તે પરિવર્તનની તપાસ કરે છે. મહારાષ્ટ્રમાં બાજરી આધારિત ભોજન ફરી શરૂ કરવાથી લઇને ગુડમાર (આયુર્વેદમાં 'ખાંડનો નાશ કરનાર' તરીકે ઓળખવામાં આવે છે) જેવી ઔષધીય વનસ્પતિઓની શોધ સુધી, આપણા પત્રકારો શોધે છે કે પરંપરાગત ખોરાકનો મોર્ડન મેટાબોલિક સાયન્સ સાથે કેવી રીતે મેળ હોઇ શકે છે. અહીં સુધી કે ખાસ કરીને ડિઝાઇન કરવામાં આવેલી ડાયાબિટીસ રોટલી જેવી સરળ વસ્તુની પણ તપાસ કરવામાં આવશે. અસલી સવાલ આ છે કે: શું સાંસ્કૃતિક ભોજનની પરંપરાઓને છોડવાની જગ્યાએ અપનાવી શકાય છે?

તાજેતરના વર્ષોમાં બાળકો અને યુવાનોમાં ડાયાબિટીસનો વધારો એ સૌથી ચિંતાજનક બાબત છે. લાઇફસ્ટાઇલમાં બદલાવની તેમાં મુખ્ય ભૂમિકા છે પરંતુ રિસર્ચર બાયોલોજિકલ સવાલો પર પણ ધ્યાન આપી રહ્યા છે. શું માતા-પિતાની ટેવ તેમના બાળકોની મેટાબોલિક હેલ્થ પર અસર કરી શકે છે? કેટલાક અભ્યાસથી ખબર પડે છે કે પિતાના તમાકુનો ઉપયોગ પણ એપિજેનેટિક બદલાવ દ્વારા આગામી પેઢીમાં ડાયાબિટીસનું જોખમ વધી શકે છે. જો આ સાચું હોય, તો ડાયાબિટીસ પેઢીગત સમસ્યા બની જાય છે.

ભારતીય તહેવારોના ભોજનમાં ખાંડ અને કાર્બોહાઇડ્રેટ્સનું પ્રમાણ વધુ હોય છે (Getty Images)

ઉકેલ શોધો

સમસ્યા કેટલી પણ મુશ્કેલ કેમ ના હોય, આશાવાદનું કારણ છે. સમગ્ર ભારતમાં, ડૉક્ટર, રિસર્ચર, યોગ કરનારાઓ, આયુર્વેદિક નિષ્ણાતો અને પબ્લિક હેલ્થ વર્કર સોલ્યૂશન સાથે એક્સપેરિમેન્ટ કરી રહ્યા છે. કેટલાક ડાયાબિટીસના દર્દીઓ માટે ખાસ એક્સરસાઇઝ રૂટીન પર ફોકસ કરે છે. બીજા મેટાબોલિક બેલેન્સ માટે યોગને એક ટૂલ તરીકે જુવે છે. છતાં પણ કેટલાક લોકો હર્બલ થેરેપી, મોર્ડન દવાની શોધ અથવા દરેક શરીર માટે કસ્ટમાઇઝ કરવામાં આવેલા ન્યૂટ્રિશન પ્લાનની તપાસ કરે છે. મધ્ય પ્રદેશના એક યુવા વૈજ્ઞાનિક પ્રિયાંશુ નેમા તો ડાયાબિટીસની નવી સારવાર શોધવા માટે કોમ્પ્યુટેશનલ ડ્રગ ડિસ્કવરી અને ટ્રાન્સક્રિપ્ટોમિક્સનો ઉપયોગ કરી રહ્યા છે. હૉસ્પિટલથી લઇને યૂનિવર્સિટી અને કોમ્યુનિટી હેલ્થ કેમ્પ સુધી, દરેક જગ્યાએ ઇનોવેશન થઇ રહ્યું છે.

ભારતમાં ડાયાબિટીસની કહાની હજુ સમાપ્ત થઇ નથી. હકીકતમાં, સૌથી મહત્ત્વપૂર્ણ ચેપ્ટર હજુ પણ તમારા જેવા વાચકો લખાવાની રાહ જોઇ રહ્યા હશે, જેઓ એક પછી એક જાણકાર પગલું ભરીને અંત બદલવાનો નિર્ણય લે છે.

