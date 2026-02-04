ETV Bharat / health

હવે તમારા કાનનું મીણ જણાવશે તમને કેન્સર છે કે નહીં!

બ્રાઝિલના વૈજ્ઞાનિકો દ્વારા કરવામાં આવેલા અભ્ચાસમાં સાબિત થયું છે કે, કાનના મીણથી કેન્સરનું નિદાન થઈ શકે છે

બ્રાઝિલના વૈજ્ઞાનિકોની ક્રાંતિકારી સ્ટડી
બ્રાઝિલના વૈજ્ઞાનિકોની ક્રાંતિકારી સ્ટડી (Canva)
કેન્સર એક ખૂબ જ ખતરનાક રોગ છે જે સમગ્ર વિશ્વને ડરાવી રહ્યો છે. કેન્સર શરીરની બહારથી ઉદ્ભવતું નથી. પરંતુ, શરીરના પોતાના કોષો કેન્સર કોષોમાં પરિવર્તિત થાય છે. આ પ્રક્રિયામાં ઘણા વર્ષો લાગે છે. બીજા શબ્દોમાં કહીએ તો, કેન્સરને સંપૂર્ણ રીતે વિકસિત થવામાં 5-7 અથવા તો 10 વર્ષ લાગી શકે છે. આ સમય દરમિયાન કોઈ લક્ષણો દેખાતા નથી. પીડા, રક્તસ્રાવ અથવા વજન ઘટાડા જેવા લક્ષણો ત્યારે જ દેખાય છે જ્યારે રોગ ખૂબ ગંભીર બની જાય છે.

નિષ્ણાંતો કેન્સરનું નિદાન કરવા માટે રક્ત પરીક્ષણો, બાયોપ્સી અને સ્કેન જેવા જટિલ પરીક્ષણોનો ઉપયોગ કરે છે. આ પરીક્ષણો પીડાદાયક હોઈ શકે છે. જો કે, બ્રાઝિલના વૈજ્ઞાનિકોએ એક એવી પદ્ધતિ શોધી કાઢી છે જે પીડારહિત છે અને તેને શસ્ત્રક્રિયાની જરૂર નથી. આ નવા સંશોધન મુજબ, કાનના મીણનો ઉપયોગ શરીરમાં છુપાયેલા ગંભીર રોગો ખાસ કરીને કેન્સરનું નિદાન કરવા માટે કરી શકાય છે.

આ ક્રાંતિકારી સ્ટડી બ્રાઝિલની ફેડરલ યુનિવર્સિટી ઓફ ગોઇઆસ (UFG) દ્વારા હાથ ધરવામાં આવ્યી હતી. "સેરુમેનો ગ્રામ" નામનું આ સંશોધન બ્રાઝિલની ફેડરલ યુનિવર્સિટી ઓફ ગોઇઆસ (UFG) દ્વારા વિકસાવવામાં આવ્યું હતું. "સેરુમેનો ગ્રામ" સંશોધન એક નૉન-ઈન્વેન્સિવ તકનીક છે જે કેન્સર અને કેન્સર પહેલાના તબક્કાઓ શોધવા માટે કાનના મીણનું વિશ્લેષણ કરે છે. આ ક્રાંતિકારી સંશોધનને 2025 CAPES એવોર્ડ્સમાં વિશેષ માન્યતા મળી.

કાનનું મીણ રોગો શોધવા માટે ફિંગરપ્રિન્ટ કેવી રીતે બન્યું?

સંશોધકો કહે છે કે, જ્યારે આપણું શરીર સંપૂર્ણપણે સ્વસ્થ હોય છે ત્યારે કાનના મીણની રાસાયણિક રચના યથાવત રહે છે. જો કે, ગંભીર બીમારીના કિસ્સામાં, ખાસ કરીને કેન્સરના કિસ્સામાં કાનના મીણની રાસાયણિક રચના બદલાવા લાગે છે. રિસર્ચ એસોસિએટ નેલ્સન એન્ટોનિયો ફિલ્હો કહે છે કે, કાનનું મીણ આપણા સ્વાસ્થ્યનું પ્રતીક બની ગયું છે. આનો અર્થ એ છે કે, કાનનું મીણ હવે આપણને કહી શકે છે કે શરીરની અંદર શું થઈ રહ્યું છે.

શું આ ટેસ્ટ ખરેખર સચોટ છે?

નેચરમાં પ્રકાશિત થયેલા આ અભ્યાસમાં 751 લોકોના નમૂનાઓનું પરીક્ષણ કરવામાં આવ્યું હતું. આમાંથી, 531 લોકો પહેલાથી જ કેન્સરની સારવાર લઈ રહ્યા હતા. ઇયરવેક્સ ટેસ્ટથી તે બધામાં કેન્સરનું સચોટ નિદાન થયું હતું. 220 લોકોમાં કોઈ લક્ષણો નહોતા. આમાંથી ફક્ત પાંચમાં શંકાસ્પદ લક્ષણો હતા. પાછળથી, માનક પરીક્ષણોએ તે બધામાં કેન્સરની પુષ્ટિ કરી. નિષ્ણાતો માને છે કે, આ જ કારણ છે કે આ ટેસ્ટ આટલો સચોટ અને વિશ્વસનીય છે.

શું આ ટેસ્ટ કેન્સર પહેલાની સ્થિતિ પણ શોધી શકે છે?

2025માં વૈજ્ઞાનિકોએ બીજી એક મોટી સફળતા મેળવી. સંશોધન દર્શાવે છે કે આ ટેસ્ટ કેન્સર પહેલાની સ્થિતિ પણ શોધી શકે છે. આનો અર્થ એ છે કે...

રોગ શરૂ થાય તે પહેલાં જ સારવાર શક્ય છે.

સારવાર સરળ અને ઓછી પીડાદાયક હોઈ શકે છે.

દર્દીઓના બચવાની શક્યતા વધુ હશે.

શું આ ટેસ્ટ સામાન્ય લોકો માટે ઉપલબ્ધ થશે?

નિયમનકારી પ્રતિબંધોને કારણે, આ ટેસ્ટ હાલમાં બ્રાઝિલની જાહેર આરોગ્ય પ્રણાલીમાં મફતમાં ઉપલબ્ધ નથી. જો કે, તે ટૂંક સમયમાં ખાનગી હોસ્પિટલો અને જાહેર શૈક્ષણિક સંસ્થાઓમાં ઉપલબ્ધ થવાની અપેક્ષા છે.

શું આ પરીક્ષણ અલ્ઝાઇમર અને પાર્કિન્સન જેવા રોગો શોધી શકે છે?

વૈજ્ઞાનિકો હવે આ ટેકનોલોજીનો ઉપયોગ અલ્ઝાઇમર, પાર્કિન્સન અને ડિમેન્શિયા જેવા ન્યુરોલોજીકલ રોગો શોધવા માટે કરી રહ્યા છે. જો સફળ થાય, તો તે તબીબી નિદાનની દુનિયામાં સંપૂર્ણપણે ક્રાંતિ લાવી શકે છે. ઇયરવેક્સ હવે ફક્ત સ્વચ્છતાની ચિંતા નથી; તે સ્વાસ્થ્ય માટે ચાવી બની રહ્યું છે. બ્રાઝિલમાં હાથ ધરાયેલા સંશોધન દર્શાવે છે કે કેન્સર જેવા જીવલેણ રોગોને પીડારહિત પરીક્ષણ દ્વારા શરૂઆતમાં શોધી શકાય છે.

