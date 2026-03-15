ETV Bharat / health

ફેટી લીવરના શરૂઆતના લક્ષણો ચહેરા પર દેખાય છે?, જાણો કયો પ્રકાર વધુ ખતરનાક છે

બ્લડ પ્રેશર અને ડાયાબિટીસની જેમ, ફેટી લીવર રોગ પણ આજકાલ એક ચર્ચાનો વિષય બની ગયો છે.

author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : March 15, 2026 at 7:09 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

ફેટી લીવર રોગ વિશ્વભરમાં સૌથી સામાન્ય લીવર રોગોમાંનો એક બની ગયો છે. તે મુખ્યત્વે જીવનશૈલીના પરિબળો જેમ કે ખરાબ આહાર, શારીરિક પ્રવૃત્તિનો અભાવ, સ્થૂળતા અને ચયાપચય સમસ્યાઓને કારણે થાય છે. આ સ્થિતિ ત્યારે થાય છે જ્યારે લીવર કોષોમાં વધારાની ચરબી એકઠી થાય છે, જે સામાન્ય લીવર કાર્યમાં દખલ કરી શકે છે.

શરીરમાંથી ઝેરી તત્વો દૂર કરવામાં, પોષક તત્વોનું પ્રક્રિયા કરવામાં, ચયાપચયને નિયંત્રિત કરવામાં અને આવશ્યક પ્રોટીન ઉત્પન્ન કરવામાં લીવર મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકા ભજવે છે. જ્યારે સમય જતાં લીવરમાં ચરબી એકઠી થાય છે, ત્યારે જો સારવાર ન કરવામાં આવે તો તે બળતરા અથવા વધુ ગંભીર લીવર સમસ્યાઓ તરફ દોરી શકે છે.

ફેટી લીવર રોગ શું છે?

ફેટી લીવર રોગ ત્યારે થાય છે જ્યારે લીવરમાં ચરબીનું પ્રમાણ તેના કુલ વજનના 5-10 ટકાથી વધુ હોય છે. તેના બે મુખ્ય પ્રકાર છે.

1. નોન-આલ્કોહોલિક ફેટી લીવર ડિસીઝ (NAFLD) : તે સામાન્ય રીતે સ્થૂળતા, ઇન્સ્યુલિન પ્રતિકાર અને મેટાબોલિક સિન્ડ્રોમ સાથે સંકળાયેલું છે.

2. આલ્કોહોલિક ફેટી લીવર ડિસીઝ (AFLD) : આલ્કોહોલ-સંબંધિત ફેટી લીવર ડિસીઝ તરીકે પણ ઓળખાય છે, તે વધુ પડતા દારૂના સેવનથી થાય છે.

ખાસ કરીને, નોન-આલ્કોહોલિક ફેટી લીવર રોગને શાંત સ્વાસ્થ્ય માટે ખતરો માનવામાં આવે છે. ઘણા કિસ્સાઓમાં, ફેટી લીવર રોગ વર્ષો સુધી એસિમ્પટમેટિક (શાંત) રહી શકે છે, અને તેના ગંભીર સ્વાસ્થ્ય પરિણામો પછીથી જ સ્પષ્ટ થાય છે. આ કારણોસર, તેને "શાંત રોગ" પણ કહેવામાં આવે છે. જોકે તે વર્ષો સુધી લક્ષણો વિના ચાલુ રહી શકે છે, એકવાર તે ગંભીર બની જાય છે, પછી ત્વચામાં વિવિધ ફેરફારો દેખાય છે. આ ત્વચા ફેરફારો લીવરની સમસ્યાઓ સૂચવે છે.

હોપકિન્સ મેડિસિનના એક અભ્યાસમાં જાણવા મળ્યું છે કે લીવરની સમસ્યા ધરાવતા કેટલાક લોકોને ત્વચામાં પીળો પડવો (કમળો), સતત ખંજવાળ, સોજો (પગમાં સોજો), કરોળિયા જેવી રક્તવાહિનીઓ (સ્પાઈડર એન્જીયોમાસ) અને સરળતાથી ઉઝરડા જેવા ત્વચાના ફેરફારોનો અનુભવ થઈ શકે છે. ત્વચાના આ ફેરફારો લીવરની તકલીફના પ્રારંભિક સંકેતો હોઈ શકે છે અને તેને અવગણવા જોઈએ નહીં. ત્વચાના આ મુખ્ય ફેરફારો લીવરની સમસ્યાઓ સૂચવે છે.

લીવર લોહીમાંથી ઝેરી તત્વો દૂર કરવામાં મદદ કરે છે. જ્યારે લીવરનું કાર્ય ક્ષતિગ્રસ્ત થાય છે, ત્યારે શરીરમાં અમુક પદાર્થો એકઠા થઈ શકે છે. આ સંચય ક્યારેક ત્વચામાં બળતરા અથવા ખંજવાળનું કારણ બની શકે છે, જે પીઠ, હાથ અથવા શરીરના અન્ય કોઈપણ ભાગ પર દેખાઈ શકે છે. જો કે, ત્વચામાં ફેરફાર ઘણા પરિબળોને કારણે થઈ શકે છે, જેમ કે એલર્જી, ચેપ અથવા ત્વચાની અન્ય સ્થિતિઓ. તેથી, ફક્ત આ લક્ષણોનો અર્થ એ નથી કે તમને લીવર રોગ છે.

ફેટી લીવર રોગના અન્ય સંભવિત લક્ષણો નીચે મુજબ છે, જેને તમારે અવગણવા જોઈએ નહીં

મેડલાઇનપ્લસના અભ્યાસમાં જણાવાયું છે કે ફેટી લીવર રોગમાં ઘણીવાર ઓછા અથવા કોઈ લક્ષણો હોતા નથી. જ્યારે લક્ષણો દેખાય છે, ત્યારે તેમાં શામેલ હોઈ શકે છે.

  • થાક અનુભવવો
  • પેટના ઉપરના જમણા ભાગમાં હળવો દુખાવો અથવા અગવડતા
  • વજનમાં ન સમજાય તેવા ફેરફારો
  • રક્ત પરીક્ષણોમાં લીવર એન્ઝાઇમનું સ્તર વધ્યું
  • કારણ કે તેના લક્ષણો ઘણીવાર ખૂબ જ હળવા હોય છે, ફેટી લીવર રોગ ઘણીવાર ફક્ત નિયમિત તબીબી તપાસ અથવા ઇમેજિંગ પરીક્ષણ દરમિયાન જ શોધી શકાય છે.

ફેટી લીવર રોગ માટેના જોખમી પરિબળો

ક્લેવલેન્ડ ક્લિનિકના સંશોધન મુજબ, ઘણા પરિબળો ફેટી લીવર રોગ થવાનું જોખમ વધારી શકે છે, જેમાં...

  • વધારે વજન અથવા સ્થૂળતા
  • ઉચ્ચ કોલેસ્ટ્રોલ અથવા ટ્રાઇગ્લિસરાઇડ સ્તર
  • પ્રકાર 2 ડાયાબિટીસ અથવા ઇન્સ્યુલિન પ્રતિકાર
  • બેઠાડુ જીવનશૈલી
  • વધુ પડતો દારૂનો ઉપયોગ
  • ખાંડ અથવા પ્રોસેસ્ડ ખોરાકનું પ્રમાણ વધુ હોય તેવો ખોરાક
  • આ જોખમી પરિબળોને સમજવાથી લોકોને એવી જીવનશૈલી પસંદ કરવામાં મદદ મળી શકે છે જે લીવરના સ્વાસ્થ્યને વધુ સારી રીતે પ્રોત્સાહન આપે છે.

લીવરનું સ્વાસ્થ્ય કેવી રીતે જાળવવું

લીવરના સ્વાસ્થ્યને જાળવવા માટે, સંતુલિત આહાર (ફાઇબર, ફળો અને શાકભાજીથી ભરપૂર) લેવો, નિયમિતપણે કસરત કરવી, દારૂ ટાળવો અને સ્વસ્થ વજન જાળવી રાખવું મહત્વપૂર્ણ છે. આ મેટાબોલિક તણાવ ઘટાડે છે અને લીવરને શરીરમાંથી ઝેરી તત્વો દૂર કરવામાં મદદ કરે છે.

લીવરને સુરક્ષિત રાખવા માટેની કેટલીક જીવનશૈલી વ્યૂહરચનાઓ નીચે મુજબ છે

  • સ્વસ્થ વજન જાળવવું
  • ફળો, શાકભાજી અને આખા અનાજથી ભરપૂર સંતુલિત આહાર લો
  • મીઠા પીણાં અને પ્રોસેસ્ડ ખોરાકનું સેવન મર્યાદિત કરો
  • નિયમિત કસરત કરવી
  • વધુ પડતા દારૂના સેવનથી દૂર રહેવું
  • નિયમિત તબીબી તપાસ કરાવવી
  • જીવનશૈલીમાં નાના ફેરફારો પણ લીવરના કાર્ય અને ચયાપચયના સ્વાસ્થ્યમાં નોંધપાત્ર સુધારો કરી શકે છે.

તમારા શરીરમાં થતા ફેરફારો પર ધ્યાન આપો

ફેટી લીવર રોગ ઘણીવાર સાજો થઈ શકે છે, ખાસ કરીને જો તે વહેલા શોધી કાઢવામાં આવે. જોકે લીવરની સમસ્યાઓ ક્યારેક ત્વચામાં ફેરફાર અથવા ખંજવાળનું કારણ બની શકે છે, આ લક્ષણો જરૂરી નથી કે તે કોઈ ચોક્કસ રોગની નિશાની હોય અને હંમેશા આરોગ્ય વ્યાવસાયિક દ્વારા તેની તપાસ કરાવવી જોઈએ.

જો કોઈ અસામાન્ય લક્ષણો ચાલુ રહે, તો ડૉક્ટરની સલાહ લેવાથી કારણ નક્કી કરવામાં અને યોગ્ય સંભાળ સુનિશ્ચિત કરવામાં મદદ મળી શકે છે. લાંબા ગાળાના યકૃત સ્વાસ્થ્ય અને એકંદર સુખાકારી માટે વહેલા નિદાન અને સ્વસ્થ જીવનશૈલી જરૂરી છે.

TAGGED:

EARLY SYMPTOMS OF NAFLD
LIVER PROBLEMS SYMPTOMS AND CAUSES
FATTY LIVER DISEASE
EARLY SIGNS OF FATTY LIVER DISEASES
EARLY SYMPTOMS OF NAFLD

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.