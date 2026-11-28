શું ગરમ કારમાં રાખેલી પ્લાસ્ટિકની બોટલથી પાણી પીવું સુરક્ષિત છે? જાણો કોણે રહેવું જોઈએ સાવધાન
પ્લાસ્ટિકની બોટલ સંપૂર્ણ રીતે સુરક્ષિત નથી. જો પ્લાસ્ટિકની બોટલને કોઈ ગરમ કારમાં મૂકી દેવાય અથવા તાપમાં રાખવાથી તેમાં રહેલા રસાયણો અને માઇક્રોપ્લાસ્ટિક્સ પાણીમાં ભળી જવાનું જોખમ વધી જાય છે.
Published : November 28, 2026 at 10:04 PM IST
આપણામાંથી ઘણા લોકો ઘણીવાર પોતાની કારમાં પ્લાસ્ટિકની પાણીની બોટલો રાખતા હોય છે, જેથી જરૂર પડે ત્યારે તેનો ઉપયોગ કરી શકાય. ઉનાળા દરમિયાન, આવી બોટલો કલાકો સુધી કારમાં પડી રહી શકે છે. આ બાબતને ધ્યાનમાં લેતા, એ વિચારવું જરૂરી છે કે, કલાકો સુધી ગરમ કારમાં રહેલી પ્લાસ્ટિકની બોટલમાંથી પાણી પીવું તમારા સ્વાસ્થ્ય માટે કેટલું સુરક્ષિત છે?
હૈદરાબાદની યશોદા હોસ્પિટલ્સના સિનિયર કન્સલ્ટન્ટ જનરલ ફિઝિશિયન, ડૉ. કે. શેષિ કિરણ જણાવે છે કે, ઉનાળામાં કલાકો સુધી કારમાં રાખેલી પ્લાસ્ટિકની બોટલમાંથી પાણી પીવું સ્વાસ્થ્ય માટે બિલકુલ સુરક્ષિત નથી. જોકે ક્યારેક તાત્કાલિક જરૂરિયાતના સમયે આવી બોટલમાંથી પાણી પીવાથી તરત જ કોઈ ગંભીર બીમારી થવાની શક્યતા ઓછી છે, પરંતુ નિયમિતપણે આવું કરવાથી તમારા શરીરને મોટું નુકસાન થઈ શકે છે.
પ્લાસ્ટિકની બોટલો પર ગરમીની શું અસર થાય છે?
પ્લાસ્ટિકની બોટલો સંપૂર્ણપણે સુરક્ષિત હોતી નથી. જો પ્લાસ્ટિકની બોટલ ગરમ કારમાં રાખવામાં આવે અથવા સૂર્યપ્રકાશના સંપર્કમાં આવે, તો તેમાં રહેલા રસાયણો અને માઇક્રોપ્લાસ્ટિક્સ પાણીમાં ભળી જવાનું જોખમ વધી જાય છે. જ્યારે બોટલ ખૂબ ગરમ થઈ જાય છે, ત્યારે તેમાં રહેલા રસાયણો અને પ્લાસ્ટિકના સૂક્ષ્મ કણો પાણીમાં ઓગળી શકે છે. કાર જેટલી વધુ ગરમ હોય અને બોટલ જેટલો વધુ સમય અંદર રહે તેટલું જ આ જોખમ વધતું જાય છે. પાણીના સ્વાદમાં ફેરફાર થવો ખાસ કરીને તેમાં "પ્લાસ્ટિક જેવો" સ્વાદ આવવો એ એક પ્રારંભિક ચેતવણી હોઈ શકે છે. તેથી, આવી બોટલોમાંથી પાણી પીવાનું ટાળવું જ હિતાવહ છે. ક્યારેક એકાદ ઘૂંટડો પીવાથી કદાચ તરત કોઈ સમસ્યા ન થાય, પરંતુ જ્યારે આ મહિનાઓ કે વર્ષો સુધી એક નિયમિત આદત બની જાય છે, ત્યારે તે ખરેખર ચિંતાનો વિષય બને છે.
પ્લાસ્ટિકની બોટલોમાંથી મુક્ત થતા રસાયણો કેટલા જોખમી હોય છે?
પ્લાસ્ટિકની બોટલોમાંથી મુક્ત થતા રસાયણો શરીર અને એકંદરે સ્વાસ્થ્ય પર હાનિકારક અસરો કરી શકે છે, જેની વિગતો નીચે મુજબ છે:
- થેલેટ્સ અને બિસફિનોલ્સ (જેમ કે BPA): આ પદાર્થો શરીરના હોર્મોનલ કાર્યોમાં અવરોધ ઊભો કરી શકે છે. 'BPA-મુક્ત' ગણાતી બોટલોમાં પણ ઘણીવાર આવા જ અન્ય રસાયણોનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે, જે શરીર પર સમાન રીતે નુકસાનકારક અસરો કરી શકે છે.
- એન્ટિમની: આ એક ધાતુ છે જેનો ઉપયોગ સામાન્ય ડિસ્પોઝેબલ (એકવાર વાપરીને ફેંકી દેવા યોગ્ય) બોટલોના ઉત્પાદનમાં થાય છે. તેના વધુ પડતા સંપર્કમાં આવવાથી ઉબકા આવવા, ઉલટી થવી અને ઝાડા જેવી સમસ્યાઓ થઈ શકે છે.
- માઇક્રોપ્લાસ્ટિક્સ: આ પ્લાસ્ટિકના અત્યંત સૂક્ષ્મ કણો છે. શરીર પર તેમની લાંબા ગાળાની અસરો અંગે સંશોધન ચાલુ છે, પરંતુ પ્રારંભિક પુરાવા સૂચવે છે કે તેઓ બળતરા અને બળતરા પેદા કરી શકે છે.
એક સામાન્ય ગેરસમજ દૂર કરવી
એક સામાન્ય ગેરસમજ છે કે પ્લાસ્ટિક ગરમ કરવાથી 'ડાયોક્સિન' નામના કેન્સર પેદા કરતા પદાર્થો પાણીમાં ભળી જાય છે. આ સાચું નથી. વાસ્તવિક ચિંતાઓ રસાયણો, માઇક્રોપ્લાસ્ટિક્સ અને જંતુઓ સાથે સંબંધિત છે. પ્લાસ્ટિકની બોટલોને ગરમ કરવાથી અથવા ફ્રીઝ કરવાથી ડાયોક્સિન મુક્ત થતા નથી, કારણ કે આ પદાર્થો શરૂઆતમાં પ્લાસ્ટિકમાં હાજર હોતા નથી. ડાયોક્સિન મુખ્યત્વે કચરાના ભસ્મીકરણ અથવા ઔદ્યોગિક પ્રક્રિયાઓ દરમિયાન ઉત્પન્ન થાય છે, ઘરગથ્થુ પ્લાસ્ટિકની વસ્તુઓ ગરમ કરવાથી નહીં.
જંતુઓનો મુદ્દો - ઘણીવાર અવગણવામાં આવે છે
જો બોટલનું ઢાંકણ ખુલ્લું રાખવામાં આવે છે, તો તમારા મોંમાંથી બેક્ટેરિયા કન્ટેનરમાં પ્રવેશી શકે છે. ગરમ કાર આ બેક્ટેરિયાને ખીલવા માટે એક આદર્શ વાતાવરણ પૂરું પાડે છે. આવા પાણીનું સેવન કરવાથી પેટ ખરાબ થઈ શકે છે અથવા ઝાડા થઈ શકે છે. બાળકો, વૃદ્ધો, સગર્ભા સ્ત્રીઓ અને નબળી રોગપ્રતિકારક શક્તિ ધરાવતા વ્યક્તિઓ બીમાર પડવાનું જોખમ વધારે છે.
તે હોર્મોન્સને કેવી રીતે અસર કરી શકે છે?
ડોકટરો અને સંશોધકોના જણાવ્યા અનુસાર, રોજિંદા જીવનમાં પ્લાસ્ટિક (અને તેમાં રહેલા રસાયણો, જેમ કે BPA, થેલેટ્સ અને માઇક્રોપ્લાસ્ટિક્સ) ના લાંબા ગાળાના સંપર્કમાં આવવાથી સ્વાસ્થ્યને લગતી વિવિધ સમસ્યાઓ થઈ શકે છે, જેમાં નીચેનાનો સમાવેશ થાય છે:
- માસિક ચક્ર (પીરિયડ્સ) અનિયમિત થવા
- પ્રજનન ક્ષમતા (ફર્ટિલિટી) સંબંધિત સમસ્યાઓ
- થાઇરોઇડમાં ફેરફાર
- વજન નિયંત્રિત કરવામાં અને શરીરમાં સુગરની પ્રક્રિયામાં મુશ્કેલી
- મૂડ અને ઊર્જાના સ્તરમાં વારંવાર ફેરફાર થવા
નોંધનીય છે કે આ વિષય પર વધુ સંશોધન ચાલી રહ્યું છે. આ ચિંતાઓ રોજિંદા જીવનમાં પ્લાસ્ટિકના સતત અને લાંબા ગાળાના સંપર્ક સાથે જોડાયેલી છે, ન કે ક્યારેક એકાદ વાર પ્લાસ્ટિકની બોટલના ઉપયોગ જેવી છૂટીછવાઈ ઘટનાઓ સાથે.
કોણે વધુ સાવચેત રહેવું જોઈએ?
- સગર્ભા સ્ત્રીઓ: માતાના શરીરમાં પ્રવેશતા પદાર્થો બાળક સુધી પણ પહોંચી શકે છે.
- શિશુઓ: તેમના શરીર હજુ વિકાસની પ્રક્રિયામાં હોય છે.
- જેમને થાઇરોઇડની સમસ્યા હોય અથવા હોર્મોન્સને લગતી અન્ય તકલીફો હોય તેવી વ્યક્તિઓ.
- વૃદ્ધો અને જેમની રોગપ્રતિકારક શક્તિ નબળી હોય તેવી વ્યક્તિઓ.
સુરક્ષિત રહેવા માટેના સરળ ઉપાયો
- કારની અંદર પ્લાસ્ટિકની બોટલમાં પાણી ભરીને રાખવાનું ટાળો; તેના બદલે, તમારી પોતાની બોટલ સાથે રાખો.
- જો કોઈ બોટલ ઘણા કલાકો સુધી ગરમીમાં રહી હોય, તો તે પાણી ફેંકી દો, બોટલને ધોઈ લો અને તેમાં તાજું પાણી ભરો.
- સ્ટીલ અથવા કાચની બોટલોનો ઉપયોગ કરો, કારણ કે તે ગરમી સામે વધુ સારી રીતે ટકી શકે છે. તેને દરરોજ ગરમ પાણી અને સાબુથી ધોઈ લો.
- ડિસ્પોઝેબલ બોટલોનો ફરીથી ઉપયોગ કરશો નહીં; તે માત્ર એક જ વાર વાપરવા માટે હોય છે.
બોટલ ક્યારે બદલવી તે જાણો
જો બોટલનો આકાર બદલાઈ ગયો હોય, તેમાં તિરાડો પડી ગઈ હોય, તે ઝાંખી થઈ ગઈ હોય, તેના પર સ્પષ્ટ ઉઝરડા દેખાતા હોય અથવા તેમાંથી કોઈ અસામાન્ય ગંધ આવતી હોય, તો તેને બદલી નાખો. જો તમારે કારમાં બોટલ રાખવી જ પડે, તો તેને સીધા સૂર્યપ્રકાશમાં ન રાખો; તેના બદલે, તેને એવી થેલીમાં રાખો જે તેને સૂર્યપ્રકાશથી બચાવી શકે.
ધ્યાનમાં રાખવા જેવી બાબત:
જો બોટલ ગરમ થઈ જાય, તો ગભરાવાની જરૂર નથી, પરંતુ બિનજરૂરી જોખમ લેવાનું પણ કોઈ કારણ નથી. તાજું અને ઠંડું પાણી રાખવા માટે સ્ટીલ કે કાચની સ્વચ્છ બોટલનો ઉપયોગ કરવો એ એક એવો સરળ ફેરફાર છે જે તમારા સ્વાસ્થ્ય માટે ખૂબ જ ફાયદાકારક સાબિત થઈ શકે છે.
(ડિસ્કલેમર : અહીં આપવામાં આવેલી સ્વાસ્થ્ય સંબંધિત માહિતી અને સૂચનો માત્ર શૈક્ષણિક હેતુ માટે છે. આ માહિતી વૈજ્ઞાનિક સંશોધનો, અભ્યાસો અને તબીબી તથા સ્વાસ્થ્ય નિષ્ણાતોની ભલામણો પર આધારિત છે. આ સૂચનોનું પાલન કરતા પહેલા તમારા ડૉક્ટરની સલાહ લેવી હિતાવહ છે.)