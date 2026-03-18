શું તમે પણ ઉનાળામાં રેફ્રિજરેટરનું ઠંડુ પાણી પીઓ છો? તો થઈ જજો સાવધાન!
ઉનાળાના મહિનાઓમાં, આપણે બધા ઠંડા પાણીની ઝંખના કરીએ છીએ. પરિણામે, આપણે રેફ્રિજરેટેડ પાણી પીવાનું વલણ રાખીએ છીએ. જોકે, નિષ્ણાતો કહે છે...
Published : March 18, 2026 at 10:42 AM IST
ઉનાળાની ઋતુમાં, માટીના વાસણનું પાણી રેફ્રિજરેટરના પાણી કરતાં વધુ સારું અને સલામત માનવામાં આવે છે. રેફ્રિજરેટરનું પાણી પીવાથી શરીરમાં વિવિધ રોગો અને શારીરિક અસંતુલન થઈ શકે છે. તેનાથી વિપરીત, માટીના વાસણનું પાણી પીવાના ઘણા ફાયદા છે. આયુર્વેદ અનુસાર, માટીના વાસણનું પાણી પીવાથી ઉનાળા દરમિયાન માત્ર મોસમી બીમારીઓ સામે રક્ષણ મળતું નથી, પરંતુ શરીરની રોગપ્રતિકારક શક્તિ અને ચયાપચય જાળવવામાં પણ મદદ મળે છે.
ભોપાલના વરિષ્ઠ આયુર્વેદિક ચિકિત્સક ડૉ. રાજેશ શર્મા સમજાવે છે કે માટીના વાસણમાંથી પાણી પીવાથી એસિડિટી ઓછી થાય છે અને શરીરમાં ક્ષારત્વ વધે છે, કારણ કે માટીના વાસણો કુદરતી રીતે પાણીના pH સ્તરને સંતુલિત કરે છે. આનાથી એસિડિટી અને પેટના દુખાવા સહિત ઘણી બીમારીઓથી રાહત મળે છે.
દિલ્હી સ્થિત પોષણશાસ્ત્રી ડૉ. દિવ્યા શર્મા જણાવે છે કે સામાન્ય રીતે રેફ્રિજરેટરનું ઠંડુ પાણી પીવાથી તરસ છીપતી નથી. જોકે, માટીના વાસણમાં સંગ્રહિત પાણી પીવાથી તરસ છીપાય છે. તેઓ જણાવે છે કે માટી કુદરતી રીતે ક્ષારયુક્ત હોય છે. તેથી, માટીના વાસણમાં પાણીનો સંગ્રહ કરવાથી તેમાં ક્ષારયુક્ત ગુણધર્મો પ્રાપ્ત થાય છે, જેનાથી અનેક સ્વાસ્થ્ય લાભ થાય છે. આવું પાણી પીવાથી શરીરમાં હોર્મોનલ સંતુલન જ જળવાઈ રહે છે, પરંતુ વૃદ્ધત્વના દેખાતા સંકેતો પણ ઓછા થાય છે. વધુમાં, તે બિનજરૂરી વજન વધવાથી બચવામાં મદદ કરે છે. માટીના વાસણમાં સંગ્રહિત પાણી પીવાથી ગર્ભવતી સ્ત્રીઓ અને વૃદ્ધો માટે ખાસ કરીને સલામત માનવામાં આવે છે.
ડૉ. રાજેશ જણાવે છે કે ભલે રેફ્રિજરેટેડ પાણી સ્પર્શ માટે ઠંડુ લાગે, પણ શરીરની અંદર તેની અસર ગરમી ઉત્પન્ન કરે છે, જે વાત વધારે છે. બીજી બાજુ, બરફ કે ઠંડુ પાણી શરીરની બધી સિસ્ટમોને અસર કરે છે, ચેતાતંત્રના સ્વાસ્થ્યને પણ. ઉનાળામાં, સૂર્યપ્રકાશથી આવ્યા પછી તરત જ ઠંડુ પાણી પીવાથી માત્ર શરદી, ગળામાં દુખાવો અને તાવ જેવી સમસ્યાઓનું જોખમ જ નથી, પરંતુ કબજિયાત જેવી પાચન સમસ્યાઓ તેમજ અન્ય ચેપ અને ક્યારેક ગંભીર બીમારીઓનું જોખમ પણ વધે છે.
માટીના વાસણમાં સંગ્રહિત પાણી કેવી રીતે ઠંડુ થાય છે?
હકીકતમાં, માટીના વાસણમાં સંગ્રહિત પાણી બાષ્પીભવનની પ્રક્રિયા દ્વારા ઠંડુ થાય છે. માટીના વાસણોમાં અસંખ્ય નાના છિદ્રો હોય છે જેના દ્વારા પાણી સતત બાષ્પીભવન થાય છે. આ ઠંડક પ્રક્રિયા આપણા શરીર પરસેવા દ્વારા તેમના તાપમાનને કેવી રીતે નિયંત્રિત કરે છે તેના જેવી જ છે. હકીકતમાં, જ્યારે આપણા શરીરમાં વધુ પડતી ગરમીને કારણે પરસેવો થાય છે, ત્યારે આપણી ત્વચા ઠંડી અનુભવે છે. તેવી જ રીતે, જેમ જેમ વાસણમાં રહેલા નાના છિદ્રોમાંથી પાણી સતત બાષ્પીભવન થાય છે, તેમ તેમ વાસણ ઠંડુ રહે છે.
એવું માનવામાં આવે છે કે વાસણમાંથી બાષ્પીભવનનો દર જેટલો વધારે હોય છે, તેટલું પાણી ઠંડુ રહે છે. આ એક કુદરતી પ્રક્રિયા છે જેના પરિણામે તાપમાનમાં કુદરતી ઘટાડો થાય છે. તેથી, આ પાણી પીવાથી શરીરને કોઈ નુકસાન થતું નથી. વધુમાં, માટીના વાસણોના અંતર્ગત ગુણધર્મોને કારણે, આવા વાસણોમાં સંગ્રહિત પાણી સ્વાસ્થ્ય માટે ફાયદાકારક છે. આમ, આ પાણીનું સેવન કરવાથી વિવિધ ચેપ અને રોગોનું જોખમ ઓછું થાય છે. વધુમાં, આવા વાસણો અથવા જગમાં સંગ્રહિત પાણી શરીરની રોગપ્રતિકારક શક્તિ અને ચયાપચય કાર્યોને જાળવવામાં પણ મદદરૂપ થાય છે.
માટીના વાસણ ક્યારે બદલવું
ડૉ. રાજેશ કહે છે કે સલામતીના કારણોસર, વાસણમાં પાણી નિયમિતપણે બદલવું શ્રેષ્ઠ છે. વધુમાં, માટીના વાસણ અથવા જગ દર ત્રણ મહિને બદલવો જોઈએ. આ ઉપરાંત, માટીના વાસણને સ્વચ્છ રાખવા માટે કેટલીક અન્ય બાબતો ધ્યાનમાં રાખવી પણ ફાયદાકારક છે. આમાંથી કેટલીક બાબતો નીચે મુજબ છે.
- વાસણમાં પાણી ભરતા પહેલા, તેને સારી રીતે સાફ કરો અને સૂકવી લો.
- જો શક્ય હોય તો, માટીના વાસણમાં RO પાણીને બદલે ઠંડુ કરેલું ઉકાળેલું પાણી ભરો. કારણ કે ઘણી RO મશીનો શરીર માટે જરૂરી ખનિજો અને અન્ય પોષક તત્વોને અન્ય અશુદ્ધિઓ સાથે ફિલ્ટર કરે છે. ઉકાળેલા પાણીનો ઉપયોગ કરવાથી અશુદ્ધિઓ દૂર થાય છે પરંતુ પોષક તત્વો જળવાઈ રહે છે.
- ક્યારેય પણ પાણી ભરેલા પાત્રમાં હાથ નાખીને તેને બહાર કાઢશો નહીં. જો શક્ય હોય તો, પાત્રમાંથી પાણી કાઢવા માટે હેન્ડલવાળા પાત્રનો ઉપયોગ કરો.
- આજકાલ બજારમાં છિદ્રોવાળા વાસણો અને જગ પણ ઉપલબ્ધ છે. આ વાપરવા માટે પ્રમાણમાં સરળ અને સલામત છે.
- ધૂળ, જંતુઓ અને સૂક્ષ્મજંતુઓથી બચાવવા માટે વાસણને હંમેશા ઢાંકીને રાખો. ખાતરી કરો કે વાસણની અંદર કે બહાર કોઈ શેવાળ ન હોય.
- બારી પાસે પાણીનો વાસણ કે જગ રાખવો વધુ અસરકારક છે, કારણ કે પાણી હવા કરતાં ઘણું ઠંડુ હોય છે.
- જો કોઈ વાસણ કે જગમાં તિરાડ પડી ગઈ હોય, લીક થઈ ગઈ હોય, અથવા તેની સપાટી તિરાડ પડી ગઈ હોય કે છાલ પડી ગઈ હોય, તો તેને તાત્કાલિક બદલવું જોઈએ.
(ડિસ્ક્લેમર: આ સામાન્ય માહિતી ફક્ત વાંચવાના હેતુ માટે આપવામાં આવી છે. ETV ભારત આ માહિતીની વૈજ્ઞાનિક માન્યતા અંગે કોઈ દાવો કરતું નથી. વધુ વિગતો માટે, કૃપા કરીને ડૉક્ટરનો સંપર્ક કરો.)
