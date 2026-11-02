શું ઓમેગા-3 સપ્લિમેન્ટથી યાદશક્તિ વધે છે? નવા અભ્યાસે પ્રચલિત માન્યતાને પડકારી
ડૉ. કૌસ્તુભ મહાજનનો અભિપ્રાય, મગજ એક પોષક તત્ત્વથી નથી ચાલતું, લોહીનો પ્રવાહ, ઊંઘ અને કસરત જરૂરી છે.
Published : November 2, 2026 at 1:56 PM IST
હૈદરાબાદ: મગજની કાર્યક્ષમતા સુધારવા અને યાદશક્તિ ઘટતી અટકાવવા જીવનશૈલીમાં ફેરફાર કરવો જરૂરી છે, એ આપણે સૌ જાણીએ છીએ. જોકે, સામાન્ય લોકોમાં એવી માન્યતા ઘણી પ્રચલિત છે કે ઓમેગા-3 અથવા ફિશ ઑઇલ સપ્લિમેન્ટ લેવાથી યાદશક્તિ વધે છે અને ઉંમર વધવા સાથે થતી યાદશક્તિની ખોટ અટકાવી શકાય છે. મગજ સંબંધિત સમસ્યાઓ માટેના સરળ ઉપાય તરીકે પણ તેનો પ્રચાર થાય છે. પરંતુ એક નવા અભ્યાસે આ માન્યતાને પડકારી છે.
અભ્યાસ શું કહે છે?
અમેરિકાની યુનિવર્સિટી ઑફ સધર્ન કેલિફોર્નિયાની ‘કેક સ્કૂલ ઑફ મેડિસિન’ના સંશોધકોએ 55થી 80 વર્ષની વયના 365 લોકોને સામેલ કરીને બે વર્ષ સુધી વિગતવાર અભ્યાસ કર્યો. આ તમામ સહભાગીઓને અલ્ઝાઇમર થવાનું જોખમ વધારે હતું. અભ્યાસમાં એક જૂથને દરરોજ 2,000 મિલિગ્રામ DHA ધરાવતું સપ્લિમેન્ટ આપવામાં આવ્યું, જ્યારે બીજા જૂથને ‘પ્લેસિબો’—એટલે કે દવા જેવી દેખાતી, પરંતુ કોઈ તબીબી લાભ ન આપતી ગોળી—આપવામાં આવી. અભ્યાસનાં પરિણામો બે વર્ષ પછી પ્રકાશિત થયાં.
ઓમેગા-3 સપ્લિમેન્ટ નિયમિત લેતા લોકોના મગજ અને કરોડરજ્જુમાં DHAનું પ્રમાણ વધ્યું હતું. પરંતુ પ્લેસિબો લેનારા લોકોની સરખામણીમાં યાદશક્તિ, વિચારવાની-સમજવાની ક્ષમતા (કૉગ્નિટિવ ફંક્શન) કે મગજના સંકોચન (બ્રેઇન ઍટ્રોફી)ને અટકાવવામાં કોઈ નોંધપાત્ર તફાવત જોવા મળ્યો નહોતો. બીજા શબ્દોમાં કહીએ તો, સપ્લિમેન્ટ મગજ સુધી પહોંચ્યું હોવા છતાં બે વર્ષ બાદ DHA લેનારા અને પ્લેસિબો લેનારા જૂથોના યાદશક્તિ તથા વિચારશક્તિના પરીક્ષણનાં પરિણામોમાં કોઈ ફરક નહોતો. DHA સપ્લિમેન્ટ લેનારાઓની યાદશક્તિ કે વિચારવાની-સમજવાની ક્ષમતામાં સુધારો થયો નહોતો.
આ અભ્યાસથી સ્પષ્ટ થાય છે કે માત્ર વધુ માત્રામાં ઓમેગા-3 (DHA) સપ્લિમેન્ટ અથવા ફિશ ઑઇલની કૅપ્સ્યુલ લેવાથી અલ્ઝાઇમરનું જોખમ ઘટતું નથી. સંશોધકોના મતે, ફક્ત ઓમેગા-3 સપ્લિમેન્ટ પર આધાર રાખવાને બદલે મેડિટેરેનિયન આહાર અપનાવવો અને નિયમિત કસરત કરવી—એવો સર્વાંગી અભિગમ મગજના સ્વાસ્થ્ય માટે વધુ ફાયદાકારક બની શકે છે.
ડૉક્ટરનો અભિપ્રાય શું છે?
પી. ડી. હિન્દુજા હૉસ્પિટલ ઍન્ડ મેડિકલ રિસર્ચ સેન્ટરના કન્સલ્ટન્ટ ન્યુરોલોજિસ્ટ ડૉ. કૌસ્તુભ મહાજન સમજાવે છે કે ઓમેગા-3 ફૅટી ઍસિડ—ખાસ કરીને DHA—મગજના કોષોની રચના અને કાર્ય માટે ખૂબ જરૂરી છે. પરંતુ મગજને તેની જરૂર છે એટલે તેને ગોળીરૂપે લેવાથી યાદશક્તિ સુધરશે અથવા અલ્ઝાઇમર જેવી ન્યુરોલૉજિકલ બીમારીઓથી બચી શકાશે, એવું નથી.
તેઓ આગળ સમજાવે છે કે મગજ કોઈ એવું યંત્ર નથી, જે કોઈ એક ખાસ પોષક તત્ત્વ મળતાં જ વધુ સારી રીતે કામ કરવા લાગે. તેનું કાર્ય અનેક પરિબળો પર આધારિત છે, જેમાં લોહીનો પ્રવાહ, ચયાપચય, ઊંઘ અને કસરતનો સમાવેશ થાય છે.
એ જ રીતે, કલ્યાણની ફોર્ટિસ હૉસ્પિટલના ન્યુરોલોજી વિભાગના ઍડિશનલ ડિરેક્ટર ડૉ. રાકેશ લાલા કહે છે કે ઓમેગા-3 સપ્લિમેન્ટને ઘણી વાર યાદશક્તિ અને એકાગ્રતા સાથે જોડવામાં આવે છે, પરંતુ તે યાદશક્તિમાં સતત સુધારો કરે છે અથવા ડિમેન્શિયા અટકાવે છે એવું સાબિત કરતો કોઈ નક્કર પુરાવો નથી.
કઈ બાબતોને પ્રાથમિકતા આપવી?
યાદશક્તિની ખોટ અટકાવવા ગોળીઓ શોધવાને બદલે રોજિંદા જીવનમાં કેટલાક સ્વસ્થ ફેરફારો કરવા જરૂરી છે, જેમ કે:
- સ્વસ્થ આહાર: ઓમેગા-3 કુદરતી રીતે માછલી, અખરોટ, ચિયા સીડ્સ અને અળસીના બીજમાં મળે છે.
- પૂરતી કસરત અને ઊંઘ: કસરત અને ગાઢ ઊંઘ મગજના કોષોને આરામ આપે છે અને તેમને ફરી તાજગી મેળવવામાં મદદ કરે છે.
- બીમારીઓનું નિયંત્રણ: હાઈ બ્લડપ્રેશર અને ડાયાબિટીસ જેવી સ્વાસ્થ્ય સમસ્યાઓને યોગ્ય રીતે નિયંત્રિત કરવી જોઈએ.
પોતાની રીતે સપ્લિમેન્ટ લેવાના જોખમો
ડૉ. રાકેશ લાલા ચેતવણી આપે છે કે યોગ્ય તબીબી સલાહ વિના વધુ પડતી ઓમેગા-3 ગોળીઓ લેવાથી પેટ ખરાબ થવું, છાતીમાં બળતરા અને ઝાડા જેવી આડઅસરો થઈ શકે છે. ખાસ કરીને લોહી પાતળું કરવાની દવા લેતા લોકો આવાં સપ્લિમેન્ટ લે તો રક્તસ્રાવનું જોખમ વધી શકે છે. તેથી પોતાની રીતે કોઈ પણ પોષક સપ્લિમેન્ટ લેવાનું ટાળવું વધુ યોગ્ય છે.
યોગ્ય તબીબી સલાહ જરૂરી
યાદશક્તિની ખોટ માત્ર વૃદ્ધાવસ્થાનું પરિણામ નથી. ગંભીર તણાવ, ઊંઘની અછત અથવા શરીરમાં રહેલી અન્ય કોઈ સમસ્યાને કારણે પણ આવું થઈ શકે છે. તેથી યાદશક્તિમાં ફેરફાર કે સુસ્તી અનુભવાય તો તરત દવાઓ લેવાને બદલે વાસ્તવિક કારણ જાણવા અને તેની સારવાર કરવા માટે લાયક ડૉક્ટરની સલાહ લેવી યોગ્ય છે.
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