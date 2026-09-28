શું દરરોજ બીટનો Juice પીવાથી ડિટોક્સ થાય છે લીવર? જાણો શું કહે છે નિષ્ણાતો
શું બીટનો રસ લીવરને ડિટોક્સ કરે છે? નિષ્ણાતો પાસેથી જાણો કે બીટનો રસ લીવરના સ્વાસ્થ્ય માટે કેવી રીતે ફાયદાકારક છે...
Published : September 28, 2026 at 2:27 PM IST
બીટ આયર્નથી ભરપૂર હોય છે; તે ન માત્ર હિમોગ્લોબિનનું સ્તર ઝડપથી વધારે છે, પરંતુ શરીરને આવશ્યક પોષક તત્વો પણ પૂરા પાડે છે. તેના અનેક ફાયદાઓને કારણે, મોટાભાગના લોકો તેને પોતાના રોજિંદા આહારમાં સામેલ કરે છે. જોકે, ઘણીવાર એવો પ્રશ્ન થાય છે કે શું દરરોજ બીટનો રસ પીવાથી લીવર ડિટોક્સ થાય છે? તે આ લેખમાં જાણીશું....
બીટનો રસ લીવરની કાર્યક્ષમતા સુધારવામાં અને તેના સ્વાસ્થ્યને જાળવી રાખવામાં મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકા ભજવે છે. નિષ્ણાતોનું કહેવું છે કે બીટમાં રહેલા વિશિષ્ટ પોષક તત્વો લીવર માટે રક્ષણાત્મક કવચ તરીકે કામ કરે છે. આ ઉપરાંત, તે લીવરમાંથી ઝેરી તત્વોને બહાર કાઢવામાં પણ મહત્વની ભૂમિકા ભજવે છે.
એન્ટીઑક્સીડેન્ટથી ભરપૂરઃ બીટમાં બેટાલેન ભરપૂર માત્રામાં હોય છે. જાણકારોના મતે આ કમ્પાઉન્ડ્સમાં જોરદાર એન્ટીઑક્સીડેન્ટ ગુણ હોય છે. આ એન્ટીઑક્સીડેન્ટ ઑક્સીડેટિવ સ્ટ્રેસને રોકવામાં મહત્ત્વની ભૂમિકા નિભાવે છે, જે લીવરના સેલ્સને નુકસાન પહોંચાડે છે અને તેના કામ કરવાની ક્ષમતાને ઓછી કરે છે. તદ્દપરાંત, ઈન્ટરનેશનલ જર્નલ ઑફ નર્સિંગ એજ્યુકેશન એન્ડ રિસર્ચમાં જણાવવામા આવ્યું છે કે બેટાલેન એ એન્જાઈમના પ્રોડક્શનને વધારે છે જે શરીરમાં ટૉક્સિન્સને તોડે છે અને શરીરની નેચરલ ડિટૉક્સિફિકેશન પ્રોસેસમાં મદદ કરે છે.
બીટાઈનઃ બીટમાં મળી આવતું એક નેચરલ કમ્પાઉન્ડ, બીટેન લીવરના સ્વાસ્થ્યને જાળવી રાખવામા મદદ કરે છે. જાણકારોનું કહેવું છે કે તે શરીરને ફેટનો યોગ્ય રીતે ઉપયોગ કરવામા મદદ કરે છે. તે વધારે ફેટ જમા થવાથી રોકીને લીવરને ફેટી લીવર ડિસીઝ જેવી બીમારીઓથી બચાવે છે. સાથે જ, તે લીવરની કોશિકાઓને નુકસાનથી પણ બચાવે છે. નેશનલ લાઈબ્રેરી ઑફ મેડિસિનના ડાટાથી ખ્યાલ આવે છે કે બીટનો જ્યૂસ વયસ્કોમાં નૉનૃઆલ્કોહોલિક ફેટી લીવર ડિસીઝ (NAFLD)ની સારવારની એક અસરદાર રીત છે.
સોજો ઘટાડતા ગુણઃ જાણકારોનું કહેવું છે કે લાંબા સમય સુધી રહેતો સોજો લીવરને નુકસાન પહોંચાડી શકે છે. બીટમાં સોજો ઘટાડનારા ગુણ હોય છે જે લીવરના સોજાને ઓછો કરવા અને લીવરના સ્વાસ્થ્યને સુધારવામા મદદ કરે છે. તેમાં રહેલું બીટાલેન અને નાઈટ્રેટ સોજો ઘટાડવા અને બ્લડ સર્કુલેશનને સારુ બનાવવામાં સહાયક હોય છે. કહેવાય છે કે તે લીવરને જરૂરી પોષક તત્વો આપે છે અને સેલ રિપેરની પ્રક્રિયાને વધારે છે.
લીવર એન્ઝાઈમનું કામઃ એક્સપર્ટ્સનું કહેવું છે કે બીટનો જ્યૂસ નિયમિત રીતે પીવાથી લીવર એન્ઝાઈમનું કામ સારુ થઈ શકે છે. લોહીમાં ALT (એલાનિન એમિનોટ્રાન્સફરેઝ) અને ALP (અલ્કલાઈન ફૉસ્ફેટેજ) એન્ઝાઈમનું લેવલ વધારે હોવું લીવર પર દબાણનો સંકેત આપે છે. ઘણી સ્ટડીઝથી ખબર પડે છે કે બીટનો જ્યૂસ નિયમિત રીતે પીવાથી આ એન્ઝામનું લેવલ ઘણું ઓછું થઈ જાય છે, જેનાથી લીવરનું કામ સારુ થાય છે.
જોકે, બીટનો રસ લીવર માટે અત્યંત ફાયદાકારક છે, તેમ છતાં નિષ્ણાતો તેનું મર્યાદિત માત્રામાં સેવન કરવાની સલાહ આપે છે. તેના વધુ પડતા સેવનથી આડઅસરો થઈ શકે છે, જેમ કે પેશાબનો રંગ ગુલાબી કે લાલ થઈ જવો (બીટુરિયા). બીટમાં ઓક્સાલેટનું પ્રમાણ વધુ હોવાથી, કેટલાક વ્યક્તિઓમાં કિડનીમાં પથરી થવાનું જોખમ રહેલું હોઈ શકે છે. જો તમને પહેલેથી જ કિડનીને લગતી કોઈ સમસ્યા હોય, તો બીટરૂટના રસનું સેવન કરતા પહેલા ડૉક્ટરની સલાહ લેવી હિતાવહ છે.
(અસ્વીકરણ: અહીં આપવામાં આવેલી સ્વાસ્થ્ય-સંબંધિત માહિતી અને સૂચનો માત્ર શૈક્ષણિક હેતુ માટે છે. અમે આ માહિતી વૈજ્ઞાનિક સંશોધનો, અભ્યાસો અને તબીબી તથા સ્વાસ્થ્ય નિષ્ણાતોની ભલામણોના આધારે પ્રદાન કરીએ છીએ. આ સૂચનોનું પાલન કરતા પહેલા તમારા ડૉક્ટરની સલાહ લેવી હિતાવહ છે.)
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