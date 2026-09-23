શું BMI સ્વાસ્થ્ય માપવાની સાચી રીત છે? જાણો શું કહે છે એક્સપર્ટ
BMIએ તમારી ઊંચાઈ અને વજન પર આધારિત એક સરળ અને ઝડપી ગણતરી છે. તે ભારે મસલ્સ અને શરીરમાં જમા થયેલી ચરબી વચ્ચેનો તફાવત...
Published : September 23, 2026 at 1:29 PM IST
ઘણીવાર આપણે આપણા સ્વાસ્થ્યનો અંદાજો લગાવવા માટે સંપૂર્ણ રીતે કોઈ એક નંબર (જેમ વજન (BMI), બ્લડ શુગર લેવલ કે બ્લડ પ્રેશર) પર નિર્ભર રહીએ છીએ અને માની લઈએ છીએ કે એ નક્કી કરે છે કે આપણે ખરેખર સ્વસ્થ છીએ કે નહીં. પણ શું BMI અસલમાં સ્વાસ્થ્ય માપવાની સાચી રીત છે? શું કોઈ એક નંબર (BMI) ખરેખર એ નક્કી કરી શકે છે કે કોઈ વ્યક્તિ અંદરથી કેટલો સ્વસ્થ છે?
જયપુરના CK બિરલા હૉસ્પિટલમાં ઈન્ટરનલ મેડિસિનના એડિશનલ ડાયરેક્ટર ડૉ.નિરંજન સિંહ કહે છે કે, BMI તમારા ડાયટ અને વજનના આધાર પર નક્કી થાય છે. જો કે આ એક ઉપયોગી સ્ક્રીનિંગ ટૂલ હોઈ શકે છે, પણ તે એ વિશે જાણકારી નથી આપતું કે શરીરમાં ફેટ ક્યાં જમા છે, તમારી પાસે કેટલા મસલ્સ છે, કે તમારા શરીરની અંદરના સ્ટ્રક્ચરની હાલત કેવી છે.
ઉદાહરણ માટે, બે લોકોનું BMI એક જેવું હોઈ શકે છે, એક વ્યક્તિમાં સારુ મસલ માસ અને ઓછું બૉડી ફેડ હોઈ શકે છે, જ્યારે બીજાના પેટની આસ-પાસ વધારે ફેટ હોઈ શકે છે. આ વાત એટલા માટે મહત્ત્વની છે કારણ કે સામાન્ય BMIવાળા લોકોમાં પણ, પેટની આસ-પાસ વધારે ફેટ હોવાથી ડાયાબિટીસ, હાઈ બ્લડ પ્રેશર, કોલેસ્ટ્રૉલનું અસામાન્ય સ્તર અને ફેટી લિવર જેવી સમસ્યાઓ થઈ શકે છે.
ડૉ.નિરંજન સિંહનું કહેવું છે કે, માટે જ્યારે અમે કોઈ દર્દીની ઈન્ટરનલ મેડિસિન સાથે જાડોયેલી સમસ્યાઓની તપાસ કરીએ છીએ, તો અમે ફક્ત BMIથી આગળની ચીજો પર પણ ધ્યાન આપીએ છીએ, કમરનો ઘેરાવો, બ્લડ પ્રેશર, બ્લડ શુગર, લિપિડ પ્રોફાઈલ, લિવરનં સ્વાસ્થ્ય અને જીવનશૈલીની આદતો, આ તમામ મેટાબોલિક હેલ્થની સ્પષ્ટ તસ્વીર દર્શાવી શકે છે.
વધુ એક સ્થિતિ એવી પણ હોય છે જેમાં કેટલાક લોકોનું વજન તો સામાનય્ દેખાય છે (મેડિકલ ભાષામાં તેને નૉર્મલ-વેટ ઓબેસિટી કે સામાન્ય ભાષામાં સ્કિની ફૈટ કહેવાય છે) પણ તેમાં મસલ્સ ઓછા હોય છે અને શરીરમાં ફેટનું લેવલ વધારે હોય છે. માટે, ફક્ત વજન કરતા મશીન પર નિર્ભર રહેવાથી આ સ્થિતિ વિશે જાણવું મુશ્કેલ થઈ જાય છે.
BMI ચેક કરવાનું બંધ કરી દેવું જોઈએ?
તો, શું તમારે બૉડી માસ ઈન્ડેક્સ (BMI) ચેક કરવાનું બંધ કરી દેવું જોઈએ? ડૉ. નિરંજન સિંહ કહે છે કે નહીં, આ તમારા સ્વાસ્થ્યને સમજવા માટે એક સારી શરૂઆત છે, પણ સ્વાસ્થને પરિભાષિત કરવા માટે અન્ય ઘણી વસ્તુઓ જરૂરી છે. ફક્ત એ પૂછવાની જગ્યાએ કે 'મારું BMI નૉર્મલ છે?' એવા સવાલ પૂછો કે, શું મારી કમરનો ઘેરાવો હેલ્ધી રેન્જમાં છે? શું મારુ બ્લડ શુગર અને કોલેસ્ટ્રૉલ લેવલ OK છે? હું કેટલો મજબૂત છું? શું હું એક્સરસાઈઝ કરી રહ્યો છું, અને મારી ઓવરઑલ મેટાબોલિક હેલ્થ કેવી છે?
ડૉક્ટર શું કહે છે?
ડૉ. નિરંજન સિંહ કહે છે કે, તમારુ વજન તમારા સ્વાસ્થ્યની કહાનીનું એક પાસુ છે, આખી કહાની નહીં. સામાન્ય વજન કે BMI હોવાનો અર્થ એ નથી કે કોઈ વ્યક્તિ સંપૂર્ણ રીતે સ્વસ્થ છે. મેડિકલ ભાષામાં તેને 'મેટાબોલિકલી ઓબીસી નૉર્મલ વેટ' કે સામાન્ય રીતે 'TOFI' કહેવામા આવે છે, એટલે કે બહારથી પાતળા દેખાવું, પણ અંદરથી અસ્વસ્થ હોવું. ઈન્ટરનલ મેડિસિન ચેક-અપથી આ રિસ્કવાળા ફેક્ટર્સની ઝડપથી ઓળખ કરી શકાય છે, ભલે તમારુ BMI સામાન્ય દેખાય.
(અસ્વીકરણ: અહીં આપવામાં આવેલી સ્વાસ્થ્ય-સંબંધિત માહિતી અને સૂચનો માત્ર શૈક્ષણિક હેતુ માટે છે. અમે આ માહિતી વૈજ્ઞાનિક સંશોધનો, અભ્યાસો અને તબીબી તથા સ્વાસ્થ્ય નિષ્ણાતોની ભલામણોના આધારે પ્રદાન કરીએ છીએ. આ સૂચનોનું પાલન કરતા પહેલા તમારા ડૉક્ટરની સલાહ લેવી હિતાવહ છે.)
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