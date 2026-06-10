શું તમે પણ વજન ઘટાડવા માટે GLP-1 દવાઓ લો છો?, તો આજે જ આ 8 સપ્લિમેન્ટ્સ ટાળો
ભારતમાં GLP-1 દવાઓનું એકંદર બજાર ઝડપથી વધી રહ્યું છે. વજન નિયંત્રણ માટે તેનો ઉપયોગ કરતા લોકોની સંખ્યા વધી રહી છે.
Published : June 10, 2026 at 9:21 AM IST
આજકાલ વજન કંટ્રોલ કરવા માટે GLP-1 દવાઓનો ઉપયોગ કરનાર લોકોની સંખ્યા વધી રહી છે. રિપોર્ટ્સ મુજબ ભારતમાં GLP-1 દવાઓના ઉપયોગમાં નોંધપાત્ર વધારો થયો છે. NFHS-5ના ડેટા અનુસાર, ભારતમાં લગભગ દરેક ચાર પૈકી એક પુખ્ત (લગભગ 25 ટકા) વ્યક્તિનું વજન વધારે છે અથવા તેઓ મોટાપાની સમસ્યાથી પીડિત છે. દેશમાં 10 કરોડથી વધુ લોકો ડાયાબિટીસથી પીડિત છે. જોકે ઘણા દર્દીઓને આ દવાઓ વિશે જાણ નથી, તેમ છતાં છેલ્લા કેટલાક વર્ષોમાં ટાઇપ-2 ડાયાબિટીસને કંટ્રોલ કરવા અને વજન ઘટાડવા માટે GLP-1 દવાઓ (ખાસ કરીને ઓઝેમ્પિક અને માઉંઝારો)નો ઉપયોગ ઘણી ગણી વધ્યો છે.
ભારતમાં GLP-1 દવાઓનો કુલ બજાર ઝડપથી વધી રહ્યો છે અને તેની કિંમત કરોડો ડોલર સુધી પહોંચી ગઈ છે. જોકે, જે લોકો GLP-1 ટ્રીટમેન્ટ લઈ રહ્યા છે, તેમના માટે એ સમજવું જરૂરી છે કે આ દવા લેતી વખતે જીવનશૈલીમાં શું ફેરફાર કરવાની જરૂર છે. સાથે જ GLP-1 દવાઓ લેતી વખતે કયા 8 સપ્લિમેન્ટ્સથી બચવું જોઈએ, તેની વિગત આ અહેવાલમાં વાંચો વિગતે...
8 સપ્લિમેન્ટ્સ જેમાથી બચવું જોઈએ
1. ફાઈબર સપ્લિમેન્ટ્સ
ધ જર્નલ ઓફ ક્લિનિકલ એન્ડોક્રિનોલોજી એન્ડ મેટાબોલિઝમ મુજબ, ફાઈબર સામાન્ય રીતે પાચન તંત્રના સ્વાસ્થ્ય માટે ખૂબ સારું હોય છે, પરંતુ જરૂર કરતાં વધુ અથવા અચાનક તેનો વધુ સેવન (ખાસ કરીને સપ્લિમેન્ટ્સ રૂપે) ઘણા ગંભીર પ્રશ્નોનું કારણ બની શકે છે. GLP-1 દવાઓ (જેમ કે ઓઝેમ્પિક અથવા વેગોવી) પાચન પ્રક્રિયાને ધીમી કરે છે, જેના કારણે ફાઈબર સપ્લિમેન્ટ લેવાથી પેટ ફૂલી જવું, ગેસ અને ઉબકા જેવી સમસ્યાઓ વધુ વધી શકે છે. આ સાઇડ ઇફેક્ટ્સથી બચવા માટે ઓછી ડોઝથી શરૂઆત કરવી, પૂરતું પાણી પીવું અને ડાયેટમાં ફેરફાર કરવો શ્રેષ્ઠ છે. ઘણા લોકોને GLP-1 દવા લેતા કબજિયાતની સમસ્યા થાય છે, તેથી કબજિયાતથી રાહત મેળવવા અને મલત્યાગ નિયમિત કરવા માટે આહારમાં ફાઈબર ધીમે ધીમે વધારવું ખૂબ અસરકારક છે. ધીમે ધીમે ફાઈબર વધારવાથી મલત્યાગ નિયમિત થઈ શકે છે. પરંતુ સપ્લિમેન્ટ્સ લેવાને બદલે ડાયેટમાં વધુ ફાઈબરવાળા ખોરાક અને પૂરતી પ્રવાહી સામગ્રી લેવી વધુ યોગ્ય છે.
2. મેગ્નેશિયમ ઓક્સાઈડ
કેટલાક લોકો પોતાના આહારમાં મેગ્નેશિયમ સપ્લિમેન્ટ ઉમેરે છે કારણ કે તે મસલ્સના કાર્ય, નસોના સ્વાસ્થ્ય અને સારી ઊંઘ માટે જરૂરી ખનિજ છે. જોકે, મેગ્નેશિયમ ઓક્સાઈડનો યોગ્ય રીતે અથવા યોગ્ય માત્રામાં ઉપયોગ ન કરવામાં આવે તો તે શરીરને નુકસાન પહોંચાડી શકે છે. સૌથી સારી સ્થિતિમાં પણ આ પ્રકારનું મેગ્નેશિયમ શરીરમાં સારી રીતે શોષાતું નથી. શરીર તેનો માત્ર 4 ટકા ભાગ જ શોષી શકે છે. GLP-1 દવાઓ પાચન ધીમું કરે છે અને તેની સાથે મેગ્નેશિયમ લેવાથી શરીરમાં તેનો શોષણ વધુ મુશ્કેલ થઈ શકે છે, જેના કારણે પેટ ફૂલો, ક્રેમ્પ્સ અથવા ડાયરીયા જેવી સમસ્યાઓ થઈ શકે છે.
3. ફેટ બર્નર અથવા સ્ટિમ્યુલન્ટ્સ
સાયન્સ ડાયરેક્ટ મુજબ, GLP-1 દવાઓ સાથે ફેટ બર્નર અથવા સ્ટિમ્યુલન્ટ્સ (જેમ કે કેફીન અને ગ્રીન ટી) લેવું ગંભીર આરોગ્ય જોખમ ઊભું કરી શકે છે. આ સપ્લિમેન્ટ્સ દવાઓથી થતી ઉબકા જેવી સમસ્યાને વધુ વધારી શકે છે અને વધારે ભૂખ ઘટાડીને કુપોષણ અને નબળાઈનો ખતરો ઊભો કરી શકે છે. આ દવાઓ અને સપ્લિમેન્ટ્સ સાથે લેવાથી હાર્ટ રેટ અને બ્લડ પ્રેશર વધી શકે છે, જેના કારણે એન્ઝાયટી અથવા હાઈપરટેન્શન થઈ શકે છે. ઉપરાંત GLP-1ના સામાન્ય સાઇડ ઇફેક્ટ્સ જેમ કે પેટ ફૂલો, એસિડિટી અને ઉબકા વધુ વધી શકે છે.
4. બર્બેરિન
ફાર્મસી ટાઈમ્સ મુજબ, કેટલીક રિસર્ચ દર્શાવે છે કે બર્બેરિન ઇન્સ્યુલિન રેઝિસ્ટન્સ ઘટાડવા અને વજન નિયંત્રિત કરવામાં મદદરૂપ થઈ શકે છે. કેટલાક લોકો માને છે કે આ એક પ્લાન્ટ આધારિત “નેચરલ” વિકલ્પ છે. જોકે GLP-1 દવાઓ અને બર્બેરિન બંને બ્લડ શુગર ઘટાડે છે, તેથી બંનેને સાથે લેવાથી બ્લડ શુગર ખતરનાક રીતે નીચે જઈ શકે છે, જેના કારણે ગંભીર ચક્કર, બેભાન થવું અથવા ઇમરજન્સી સ્થિતિ સર્જાઈ શકે છે.
5. અલ્ફા-લિપોઇક એસિડ (ALA)
આ એન્ટીઓક્સિડન્ટ કુદરતી રીતે યીસ્ટ, બ્રોકોલી અને પાલકમાં મળે છે, પરંતુ કેટલાક લોકો નસના દુખાવા અને સોજા માટે ALA સપ્લિમેન્ટ લે છે. બર્બેરિનની જેમ ALA પણ ઇન્સ્યુલિન સેન્સિટિવિટી અને બ્લડ શુગર ઘટાડે છે, તેથી GLP-1 દવાઓ સાથે તેનો ઉપયોગ યોગ્ય નથી.
6. ભૂખ ઘટાડવાની દવાઓ
આ દવાઓ અને સપ્લિમેન્ટ્સને સાથે લેવાથી શરીર પર નકારાત્મક અસર પડી શકે છે. હાર્ટ રેટ અને બ્લડ પ્રેશર વધી શકે છે, જેના કારણે એન્ઝાયટી અથવા હાઈપરટેન્શન થઈ શકે છે. GLP-1ના સામાન્ય સાઇડ ઇફેક્ટ્સ જેમ કે પેટ ફૂલો, એસિડિટી અને ઉબકા વધુ તીવ્ર બની શકે છે.
7. ક્રોમિયમ
આ એક અન્ય સપ્લિમેન્ટ છે જે બ્લડ શુગર નિયંત્રિત કરવા માટે લેવામાં આવે છે. જોકે GLP-1 અથવા અન્ય ડાયાબિટીસ દવાઓ સાથે તેનું સેવન કરવાથી હાઈપોગ્લાયસેમિયા (લો બ્લડ શુગર)નો જોખમ વધી શકે છે.
8. ગાર્સિનિયા કેમ્બોજિયા
આ સપ્લિમેન્ટ તેના સક્રિય ઘટક હાઈડ્રોક્સીસિટ્રિક એસિડ (HCA) માટે વજન ઘટાડવાના ઉત્પાદનમાં બહુ પ્રચલિત છે. જોકે વૈજ્ઞાનિક પુરાવા મુજબ માનવોમાં તેનો વજન ઘટાડવાનો અસર ખૂબ મર્યાદિત છે. વધુમાં તેનો અનિયંત્રિત ઉપયોગ લિવરને નુકસાન પહોંચાડી શકે છે.
(ડિસ્ક્લેમર: અહીં આપવામાં આવેલી તમામ આરોગ્ય માહિતી અને સૂચનો માત્ર તમારી સમજ માટે છે. આ માહિતી વૈજ્ઞાનિક રિસર્ચ, સ્ટડીઝ અને મેડિકલ તથા હેલ્થ એક્સપર્ટ્સની સલાહના આધારે આપવામાં આવી છે. જોકે, આ સૂચનો અપનાવતા પહેલાં હંમેશા તમારા ડોક્ટરની સલાહ લેવી સૌથી યોગ્ય છે.)
આ પણ વાંચો...