રાત્રે સૂતી વખતે ભૂલથી પણ ન પીઓ આ 4 ડ્રિંક્સ, બની શકે છે જીવલેણ
Published : February 26, 2026 at 9:24 PM IST|
Updated : February 26, 2026 at 10:08 PM IST
શું ઊંઘ દરમિયાન તમારા હૃદયના ધબકારા ધીમા પડી જાય છે, તમારી શ્વાસ લેવાની ક્ષમતા બદલાય છે અને તમારું બ્લડ પ્રેશર આપમેળે ઘટી જાય છે? તો સચેત થઈ જાઓ, અમુક પીણાં બ્લડ શુગર, હાર્ટ રિધમ, પાચન અથવા પ્રવાહી સંતુલનને અસર કરીને આ પ્રક્રિયામાં દખલ કરી શકે છે. નવી મુંબઈના ખારઘર સ્થિત મેડિકોવર હોસ્પિટલ્સના કન્સલ્ટન્ટ ગેસ્ટ્રોએન્ટેરોલોજિસ્ટ, હેપેટોલોજિસ્ટ અને થેરાપ્યુટિક એન્ડોસ્કોપિસ્ટ ડૉ. વિક્રમ ધારપ કહે છે કે, હાઈ બ્લડ પ્રેશર, ડાયાબિટીસ, હૃદય રોગ અથવા કિડનીની સમસ્યાઓ ધરાવતા લોકો માટે આ અસરો વધુ ગંભીર હોઈ શકે છે. વધુમાં, રાત્રે દારૂ પીવાથી વારંવાર પેશાબ, ડિહાઇડ્રેશન અથવા ઇલેક્ટ્રોલાઇટ અસંતુલન પણ થઈ શકે છે, જે ચક્કર, અનિયમિત ધબકારા અથવા પગ અને ફેફસામાં સોજા જેવા લક્ષણો વધારી શકે છે.
સૂતા પહેલા આ પીણાં ન પીઓ
ખાંડવાળા પીણાં - સૂતા પહેલા મીઠા પીણાં સૌથી ખરાબ વિકલ્પો પૈકીનો એક છે. આનાથી બ્લડ શુગર ઝડપથી વધી શકે છે, જેના કારણે શરીરને ઇન્સ્યુલિન છોડવાની ફરજ પડી શકે છે. ડાયાબિટીસ અથવા પ્રી-ડાયાબિટીસ ધરાવતા લોકો માટે, તેનાથી આખી રાત ખતરનાક વધઘટ, નબળી ઊંઘની ગુણવત્તા અને બળતરામાં વધારો થઈ શકે છે. "સ્વસ્થ" ફળોના રસમાં પણ ખાંડનું પ્રમાણ વધુ હોઈ શકે છે અને રાત્રે એસિડ રિફ્લક્સનું જોખમ વધી શકે છે. સમય જતાં, રાત્રે નિયમિત ખાંડનું સેવન કરવાથી વજન વધી શકે છે અને મેટાબોલિક તણાવ વધી શકે છે.
વધુ સારા વિકલ્પો: સાદું પાણી, ખાંડ વગરની ગરમ હર્બલ ટી અથવા જરૂર પડે તો ઓછી ખાંડવાળું ઇલેક્ટ્રોલાઇટ પાણી પીઓ.
દારૂ (બીયર, વાઇન અને સ્પિરિટ્સ)
શરાબ શરૂઆતમાં તમને ઊંઘ લાવી શકે છે, પરંતુ તે ઘણીવાર ઊંઘમાં ખલેલ, ડિહાઇડ્રેશન અને પેશાબમાં વધારા તરફ દોરી જાય છે. વધુ અગત્યનું, દારૂ અનિયમિત ધબકારા, બ્લડ પ્રેશર વધારી શકે છે અને સ્લીપ એપનિયાને વધુ ખરાબ કરી શકે છે. વૃદ્ધ લોકો અથવા હૃદય રોગ ધરાવતા કોઈપણ માટે, રાત્રે દારૂ પીવો ખતરનાક બની શકે છે કારણ કે તે ઊંઘ દરમિયાન ખતરનાક ઓક્સિજનનો અભાવ અથવા અનિયમિત ધબકારાનું કારણ બની શકે છે.
વધુ સારા વિકલ્પો: લીંબુ, કેમોમાઈલ ટી સાથે સ્પાર્કલિંગ વૉટર પીને અથવા દિવસમાં વહેલા ઉઠ્યા પછી પાણી પીને રાત્રે તરસ ઓછી કરો.
કેફીનયુક્ત પીણાં (કોફી, ચા, એનર્જી ડ્રિંક્સ)
કેફીન એક ઉત્તેજક તત્વ છે જે શરીરમાં કલાકો સુધી રહે છે. જો તમને "સારું" લાગે, તો પણ તે હૃદયના ધબકારા, ચિંતા અને તણાવના હોર્મોન્સ વધારી શકે છે. સંવેદનશીલ વ્યક્તિઓમાં, કેફીન હૃદયના ધબકારા વધારી શકે છે અથવા સૂતી વખતે હાઈ બ્લડ પ્રેશરનું કારણ બની શકે છે. એનર્જી ડ્રિંક્સ ખાસ કરીને ચિંતાજનક છે કારણ કે તેમાં ખાંડ અને અન્ય ઉત્તેજકો સાથે કેફીનનું પ્રમાણ વધુ હોઈ શકે છે. મોડી રાત્રે આ એક બિનઆરોગ્યપ્રદ મિશ્રણ છે.
વધુ સારા વિકલ્પો: કેફીન-મુક્ત હર્બલ ટી અથવા ગરમ પાણી. જો તમને ચા પીવાનું મન થાય, તો ડીકેફ ટી પસંદ કરો અને પહેલા તેને પીઓ.
ખૂબ ઠંડુ પાણી (ખાસ કરીને ઉચ્ચ જોખમ ધરાવતા વ્યક્તિઓ માટે)
ઠંડુ પાણી દરેક માટે ખતરનાક નથી. જોકે, ડોકટરો ચેતવણી આપે છે કે તે ખાસ કરીને ચોક્કસ તબીબી પરિસ્થિતિઓ ધરાવતા લોકો માટે ખતરનાક છે, ખાસ કરીને વૃદ્ધો, હૃદય રોગ ધરાવતા લોકો અથવા બેહોશ થવાનું જોખમ ધરાવતા લોકો માટે. ખૂબ ઠંડા પીણાં ક્યારેક હૃદયના ધબકારા અને બ્લડ પ્રેશરને અસર કરતી પ્રતિક્રિયા પેદા કરી શકે છે. આ દુર્લભ છે, પરંતુ તે એક કારણ છે કે કેટલાક નિષ્ણાતો સૂતા પહેલા મોટી માત્રામાં ઠંડા પીણાં ટાળવાની ભલામણ કરે છે, ખાસ કરીને જો તમને હૃદય રોગ હોય અથવા ચક્કર આવવાનો ઇતિહાસ હોય.
વધુ સારા વિકલ્પો: રાત્રે રૂમ ટેમ્પરેચરવાળું પાણી અથવા ગરમ પાણી સુરક્ષિત રીતે પીવો.
જો તમને સૂતા પહેલા તરસ લાગે છે, તો તેને અવગણશો નહીં, પરંતુ સમજદારીપૂર્વક પીવો:
- મોટા ઘૂંટડા નહીં, નાના ચુસ્કીઓ લો.
- સાદું, રૂમ ટેમ્પરેચરવાળું પાણી પસંદ કરો.
- જો રાત્રે પેશાબ કરવાની સમસ્યા હોય, તો સૂવાના 30-60 મિનિટની અંદર પાણી પીવાનું ટાળો.
- દિવસ દરમિયાન સતત હાઇડ્રેટ રાખો જેથી તમને રાત્રે વધુ પડતી તરસ ન લાગે.
- જ્યારે રાત્રે તરસ લાગે છે ત્યારે તે રેડ ફ્લેગ હોય
જો તમે વારંવાર ખૂબ તરસ્યા જાગો છો, તો તે ડિહાઇડ્રેશન કરતાં વધુ હોઈ શકે છે. જો તમને આ પણ દેખાય તો ડૉક્ટરને મળો...
- વારંવાર પેશાબ કરવો
- પગ અથવા તળિયામાં અચાનક સોજો આવવો
- કોઈ દેખીતા કારણ વગર થાક
- ઝડપી ધબકારા અથવા શ્વાસ લેવામાં તકલીફ
- મ્હો સૂકાવવાની સમસ્યા જે દૂર ન થતી હોય
- આ ડાયાબિટીસ, કિડનીની સમસ્યાઓ, સ્લીપ એપનિયા અથવા હૃદયની સમસ્યાઓના સંકેતો હોઈ શકે છે.
(ડિસ્ક્લેમર: અહીં આપેલી બધી આરોગ્ય માહિતી અને સલાહ ફક્ત માહિતીના હેતુ માટે છે. આ માહિતી વૈજ્ઞાનિક સંશોધન, અભ્યાસો અને તબીબી અને આરોગ્ય નિષ્ણાતોની સલાહ પર આધારિત છે. આ સૂચનાઓનું પાલન કરતા પહેલા તમારા ડૉક્ટરની સલાહ લેવી શ્રેષ્ઠ છે.)