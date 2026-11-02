દિવાળીમાં મીઠાઈ અને ફરસાણ ખાવાના શોખીનો સાવધાન! ડાયાબિટીસ, હાર્ટ, લીવર અને BPના દર્દીઓએ આટલું ધ્યાન રાખવું જરૂરી
દિવાળીના તહેવારમાં ચોળાફળી, મઠિયા, ઘૂઘરા, કચોરી અને મીઠાઈ ખાવાની લાલચને કાબૂમાં રાખવી જરૂરી, ફિટનેસ એન્ડ ન્યુટ્રિશન કોચ રીતુ કોન્ટ્રાક્ટરે આપ્યું આરોગ્ય જાળવવાનું માર્ગદર્શન.
Published : November 2, 2026 at 5:57 PM IST
અમદાવાદ: દિવાળીના તહેવારની શરૂઆત થતાં જ ઘરોમાં મીઠાઈ અને ફરસાણની તૈયારીઓ શરૂ થઈ જાય છે. બજારોમાં પણ ચોળાફળી, મઠિયા, ઘૂઘરા, કચોરી, ગાંઠિયા અને વિવિધ પ્રકારની મીઠાઈઓની ખરીદી વધે છે. જોકે, તહેવારની ઉજવણી વચ્ચે ડાયાબિટીસ, હાઈ બ્લડ પ્રેશર (BP), હૃદયરોગ, ફેટી લીવર અને વધેલા કોલેસ્ટ્રોલની સમસ્યા ધરાવતા લોકોએ પોતાના ખાણીપીણી પર વિશેષ ધ્યાન આપવું જરૂરી છે. બેફામ રીતે તળેલો, ગળ્યો અને વધુ ખારો ખોરાક ખાવાથી સ્વાસ્થ્ય પર પ્રતિકૂળ અસર થઈ શકે છે.
ફિટનેસ એન્ડ ન્યુટ્રિશન કોચ રીતુ કોન્ટ્રાક્ટરના જણાવ્યા અનુસાર, આવી બીમારીઓથી પીડાતા લોકોએ આખું વર્ષ ખાણીપીણીમાં સાવચેતી રાખવી જોઈએ, પરંતુ દિવાળી જેવા તહેવારોમાં ખાસ કાળજી રાખવી જરૂરી છે. તહેવારની ઉજવણી ચોક્કસ કરવી જોઈએ, પરંતુ ખોરાકની પસંદગી અને તેના પ્રમાણ પર નિયંત્રણ રાખવું પણ એટલું જ મહત્ત્વનું છે.
ડાયાબિટીસના દર્દીઓએ મીઠાઈ ખાવામાં રાખવી સાવચેતી
ડાયાબિટીસના દર્દીઓએ ખાંડવાળી મીઠાઈઓ જેવી કે ગુલાબજાંબુ, બરફી, ચોકલેટ અને ચાસણીવાળી મીઠાઈઓ ખાવામાં ખાસ સાવચેતી રાખવી જોઈએ. મીઠાઈનું વધુ પ્રમાણ બ્લડ સુગર વધારી શકે છે. આ ઉપરાંત પીણાં, પેકેટવાળા ફ્રૂટ જ્યુસ અને ખાંડવાળી ચા પણ ટાળવી જોઈએ.
રીતુ કોન્ટ્રાક્ટરના જણાવ્યા અનુસાર, સવારના નાસ્તામાં મીઠાઈ કે અન્ય ગળી વસ્તુઓ ખાવાને બદલે પ્રોટીન અને ફાઇબરયુક્ત ખોરાક પસંદ કરવો જોઈએ. દાળના ચિલ્લા, બેસનના પૂડલા અને મગ જેવાં કઠોળમાં વિવિધ શાકભાજી ઉમેરીને ખાવાથી પોષક તત્ત્વો મળી શકે છે. જોકે, ખોરાકનું પ્રમાણ વ્યક્તિની બ્લડ સુગર અને સારવાર મુજબ નક્કી કરવું જોઈએ.
BPના દર્દીઓએ નમકીન અને ફરસાણથી રહેવું સાવધાન
હાઈ બ્લડ પ્રેશરના દર્દીઓએ ચેવડો, ગાંઠિયા, સેવ, પાપડ, અથાણાં અને વધુ નમકવાળા નાસ્તાનું પ્રમાણ ઘટાડવું જોઈએ. સમોસા, કચોરી અને ભજીયાં જેવી તળેલી વસ્તુઓનું સેવન પણ મર્યાદિત રાખવું જોઈએ. વધુ સોડિયમનું સેવન બ્લડ પ્રેશર વધારવામાં ફાળો આપી શકે છે.
હૃદયરોગના દર્દીઓએ તળેલો ખોરાક ટાળવો
હૃદયરોગ અને વધેલા કોલેસ્ટ્રોલની સમસ્યા ધરાવતા લોકોએ વારંવાર તળેલી વસ્તુઓ, વનસ્પતિ ઘીથી બનેલી મીઠાઈઓ, વધુ માખણ અને મલાઈવાળી વાનગીઓનું સેવન ટાળવું જોઈએ. દિવાળીની પાર્ટીમાં દારૂ અને ધૂમ્રપાનથી પણ દૂર રહેવું હિતાવહ છે. તેના બદલે ઓછા તેલમાં બનાવેલો, શેકેલો અને સંતુલિત ખોરાક પસંદ કરવો જોઈએ.
ફેટી લીવર ધરાવતા લોકોએ દારૂથી દૂર રહેવું
ફેટી લીવર ધરાવતા લોકોએ વધુ ખાંડ, તળેલો ખોરાક અને વધુ કેલેરીવાળી વાનગીઓનું સેવન મર્યાદિત રાખવું જોઈએ. દારૂનું સેવન ટાળવું અત્યંત મહત્ત્વનું છે. દાળ, શાકભાજી, યોગ્ય પ્રમાણમાં અનાજ અને સંતુલિત આહારને પ્રાધાન્ય આપવું જોઈએ. લીવરની બીમારીનો પ્રકાર અને ગંભીરતા પ્રમાણે આહારમાં ફેરફાર જરૂરી બની શકે છે.
તહેવારમાં ખાવાની રીતમાં કરો આટલા ફેરફાર
રીતુ કોન્ટ્રાક્ટરના જણાવ્યા અનુસાર, દિવાળીમાં એકસાથે માત્ર ચોળાફળી, કચોરી કે અન્ય ફરસાણ ખાઈને પેટ ભરવાને બદલે સંતુલિત ભોજન લેવું જોઈએ. જમતા પહેલાં સલાડ ખાવાની ટેવ પાડવી અને મીઠાઈ ખાવી હોય તો ભોજન પછી મર્યાદિત પ્રમાણમાં લેવી વધુ યોગ્ય છે. ભૂખ્યા પેટે મીઠાઈ ખાવાનું ટાળવું જોઈએ.
બ્રેકફાસ્ટ, લંચ કે ડિનર કર્યા પછી લગભગ 15 મિનિટ ચાલવાની ટેવ પણ ઉપયોગી બની શકે છે. જોકે, શારીરિક પ્રવૃત્તિ વ્યક્તિની તબિયત અને ડૉક્ટરની સલાહ મુજબ કરવી જોઈએ.
તેમણે વધુમાં જણાવ્યું કે, જરૂર કરતાં વધારે ખાવાથી બ્લડ સુગર અને શરીરના વજન પર અસર પડી શકે છે. સમય જતાં અનિયંત્રિત ડાયાબિટીસ હૃદય સહિતનાં અન્ય અંગો પર પણ અસર કરી શકે છે. તેથી તહેવારના ઉત્સાહમાં આરોગ્યની અવગણના ન કરવી જોઈએ.
દિવાળીની ઉજવણી કરો, પરંતુ સ્વાસ્થ્યને પ્રાથમિકતા આપો. મીઠાઈ અને ફરસાણનું પ્રમાણ નિયંત્રિત રાખો, નિયમિત દવાઓ લેવાનું ચાલુ રાખો અને ડૉક્ટરે આપેલી આહારસંબંધિત સૂચનાઓનું પાલન કરો. ખાસ કરીને ડાયાબિટીસ, હૃદયરોગ, હાઈ બ્લડ પ્રેશર અને લીવરની બીમારી ધરાવતા લોકોએ પોતાની તબિયત અનુસાર જ ખોરાક પસંદ કરવો જોઈએ.
ડિસક્લેમર: આહાર અંગેની સલાહ વ્યક્તિની બીમારીની ગંભીરતા, દવાઓ અને અન્ય તબીબી પરિસ્થિતિઓને ધ્યાનમાં રાખીને લેવી જોઈએ. તમામ દર્દીઓ માટે એકસરખા આહારના નિયમો લાગુ પડતા નથી.
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