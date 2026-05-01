શું તમે પણ ડાયાબિટીસમાં ખાવા-પીવા અંગે મૂંઝવણમાં છો?, ડાયેટિશિયને કહ્યું - આ આહાર યોગ્ય છે
દૂધ અને દહીંથી ભરપૂર હરિયાણામાં ડાયાબિટીસના દર્દીઓની સંખ્યા ઝડપથી વધી રહી છે, જે ખૂબ જ ચિંતાજનક છે.
Published : May 1, 2026 at 6:12 PM IST
ચંદીગઢ : દેશમાં બિનઆરોગ્યપ્રદ જીવનશૈલીને કારણે ડાયાબિટીસનું જોખમ વધી રહ્યું છે. ડાયાબિટીસના દર્દીઓ હવે દરેક ઘરમાં જોવા મળી રહ્યા છે, જેના કારણે ડોકટરો ચેતવણીઓ આપી રહ્યા છે, લોકોને સતર્ક રહેવા અને સ્વસ્થ જીવનશૈલી અપનાવવા વિનંતી કરી રહ્યા છે.
લોકો ખોરાક અંગે મૂંઝવણમાં છે
ETV ભારત સાથે વાત કરતા, PGI ચંદીગઢના ડાયેટિશિયન ડૉ. નેન્સી સાહનીએ ડાયાબિટીસની તુલના કચરા સાથે કરતા કહ્યું કે, જો લોકો પોતાના શરીરમાં કચરો નાખશે, તો ફક્ત કચરો જ બહાર આવશે. શું ખાવું, શું ન ખાવું, અને દિવસમાં માત્ર એક જ વાર ખાવું જોઈએ કે કેમ તે અંગે રીલ્સ જોઈને લોકો મૂંઝવણમાં મુકાઈ જાય છે. અમારી પાસે વિવિધ પ્રકારના દર્દીઓ આવે છે તેઓએ શું ખાવું તો અંગે મુંઝવણમાં હોય છે.
ડાયાબિટીસ ત્રણ પરિબળોને કારણે વધી રહ્યો છે
ડૉ. નેન્સી સાહનીએ કહ્યું કે, આપણે પ્રકૃતિ સાથે જોડાવું જોઈએ અને પ્રકૃતિ જે આપે છે તે ખાવું જોઈએ. તમારે તમારા આહાર અને જીવનશૈલીનું ધ્યાન રાખવાની જરૂર છે. ડાયાબિટીસમાં ત્રણ પરિબળો ફાળો આપી રહ્યા છે: ખોરાક, શારીરિક પ્રવૃત્તિનો અભાવ અને તણાવ. આજકાલ, ટાઇપ 1 ડાયાબિટીસ 25 વર્ષની ઉંમરે થઈ રહ્યો છે, જે આશ્ચર્યજનક છે. ડાયાબિટીસ ધરાવતા લોકોએ તેમની દવા યોગ્ય રીતે લેવી જોઈએ.
યોગ્ય આહાર ખાઓ
ડૉ. નેન્સી સાહનીએ કહ્યું કે, કાર્બોહાઇડ્રેટ્સ પ્રત્યે ખાસ કાળજી લેવી જોઈએ. તે ફક્ત ડાયાબિટીસની દવા લેવા અને ઘણા બધા કાર્બોહાઇડ્રેટ-સમૃદ્ધ ખોરાક ખાવા વિશે નથી. વધુ ફાઇબરથી ભરપૂર ખોરાક ખાવો મહત્વપૂર્ણ છે. જો તમે સતત બહારથી ખોરાક મંગાવી રહ્યા છો, આર્ટિફિશિયલ ફ્લેવરવાળો ખોરાક ખાઈ રહ્યા છો, અથવા પ્રોટીનને બદલે પ્રોટીન શેક લઈ રહ્યા છો, તો આ બધું ખોટું છે. મોડી રાત્રે ખાવાથી તમારા નાસ્તા પહેલાના સુગરના સ્તરમાં વધારો થઈ શકે છે. જો નાસ્તા પછી તમારા સુગરનું સ્તર વધી રહ્યું હોય, તો તમારે ખાતા પહેલાં તમારા નાસ્તાને ચેક કરવાની જરૂર છે. શું તેમાં પ્રોટીનનો અભાવ છે કે ફાઇબરનો? યાદ રાખો, યોગ્ય આહાર તમારી દવાઓની જરૂરિયાતોને પણ ઘટાડશે.
ડાયેટિશિયનની સલાહ
ડૉ. સાહની અને તેમની ટીમે ડાયાબિટીસના દર્દીઓ પર અનેક કાર્બ્સના અભ્યાસો કર્યા છે, જે સ્પષ્ટપણે દર્શાવે છે કે યોગ્ય આહાર બ્લડ સુગરને નોંધપાત્ર રીતે નિયંત્રિત કરી શકે છે. તેઓ મેંદા અને સફેદ ચોખાને બદલે ઘઉંનો લોટ (આટા), બાજરી અને જુવારનો ઉપયોગ કરવાની ભલામણ કરે છે, દરેક ભોજનમાં શાકભાજી અને દાળનો સમાવેશ કરો, મીઠાઈઓ અને તળેલા ખોરાકને મર્યાદિત કરો, દરરોજ ઓછામાં ઓછા 30 મિનિટ ચાલવું અથવા હળવી કસરત કરો, અને આલ્કોહોલ અને જંક ફૂડ ટાળો.
ડાયાબિટીસના દર્દીઓએ શું ખાવું જોઈએ?
ડાયાબિટીસના દર્દીઓએ તેમના આહારનું સંચાલન કરવા પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવું જોઈએ જેથી તેઓ પોષક તત્વોથી ભરપૂર હોય અને સામાન્ય બ્લડ સુગર લેવલ જાળવી રાખે. બ્રોકોલી, પાલક અને ઘંટડી મરી જેવા સ્ટાર્ચ વગરના શાકભાજીનું સેવન કરવું જોઈએ. બ્રાઉન રાઇસ, જુવાર અને ઓટ્સ જેવા આખા અનાજનો આહારમાં સમાવેશ કરવો જોઈએ. આખું અનાજ ધીમે ધીમે ઉર્જા પ્રદાન કરે છે અને બ્લડ સુગર સ્પાઇક્સને અટકાવે છે. ડાયાબિટીસના દર્દીઓએ ઓલિવ તેલ, બદામ અને એવોકાડોનું સેવન કરો. જો તમે ફળ ખાઓ છો, તો ઓછા ગ્લાયકેમિક ઇન્ડેક્સવાળા ફળો પસંદ કરો. આમાં સફરજન, નારંગી અને બેરીનો સમાવેશ થાય છે.
ડાયાબિટીસના દર્દીઓએ શું ટાળવું જોઈએ?
ડાયાબિટીસના દર્દીઓએ એવા ખોરાક ટાળવા જોઈએ જે બ્લડ સુગરનું સ્તર વધારી શકે છે. તેમણે સુગરનું પ્રમાણ વધારે ધરાવતા પીણાં ટાળવા જોઈએ, કારણ કે આ બ્લડ સુગર વધારી શકે છે. પેકેજ્ડ જ્યુસ, સોફ્ટ ડ્રિંક્સ, સોડા અને એનર્જી ડ્રિંક્સ આના ઉદાહરણો છે. તેના બદલે, તેઓ હર્બલ ટી અથવા મીઠા વગરની ચા પસંદ કરી શકે છે. ડાયાબિટીસના દર્દીઓએ રિફાઇન્ડ કાર્બોહાઇડ્રેટ્સ ધરાવતા ખોરાક પણ ટાળવા જોઈએ. આ ખોરાક ગ્લુકોઝનું ઝડપી શોષણ કરે છે, જેના કારણે બ્લડ સુગરમાં ઝડપી વધઘટ થાય છે. આ ખોરાકમાં સફેદ બ્રેડ, પાસ્તા, કેક અને પેસ્ટ્રીનો સમાવેશ થાય છે. ડાયાબિટીસના દર્દીઓએ સોડિયમવાળા ખોરાક પણ ટાળવા જોઈએ. વધુ પડતા મીઠાના સેવનથી શરીરમાં સોડિયમ વધે છે, જે હાઈ બ્લડ પ્રેશરનું કારણ બની શકે છે. ડાયાબિટીસના દર્દીઓએ ફુલ-ક્રીમ દૂધ અને ક્રીમ જેવા ફુલ-ફેટ ડેરી ઉત્પાદનો ટાળવા જોઈએ.
ડાયાબિટીસના સંકેતો
ડાયાબિટીસ ફક્ત એક રોગ નથી, પરંતુ આપણી જીવનશૈલી બિનઆરોગ્યપ્રદ હોવાનો સંકેત છે. જો હવે ધ્યાન આપવામાં નહીં આવે, તો ભવિષ્યમાં આ સમસ્યા વધુ ગંભીર બની શકે છે.
