દરરોજ આદુ ખાવાથી શું ફાયદા થાય છે? નિષ્ણાતોનું શું કહેવું છે જાણો
સ્વાસ્થ્ય માટે વરદાન સમાન આદુ, રોજિંદા આહારમાં સમાવેશ કરવાથી પાચનથી લઈને હૃદય સુધી થાય છે અનેક લાભ.
Published : June 15, 2026 at 4:26 PM IST
હૈદરાબાદ: આદુ એક એવો કુદરતી ઘટક છે જેનો ઉપયોગ હજારો વર્ષોથી રસોઈ અને પરંપરાગત સ્વાસ્થ્ય ઉપાયોમાં વિશ્વભરમાં કરવામાં આવે છે. તેના વિશિષ્ટ તીખા સ્વાદ અને સુગંધ માટે પ્રખ્યાત આ ઘટક ચા અને સૂપથી લઈને વિવિધ સ્વાસ્થ્ય પીણાં સુધીની દરેક વસ્તુમાં મુખ્ય બની ગયો છે. તાજેતરના વર્ષોમાં, આદુ તેના બાયોએક્ટિવ સંયોજનો, ખાસ કરીને 'જીંજરોલ'ની વિપુલતાને કારણે વૈજ્ઞાનિકોનું ધ્યાન આકર્ષિત કરે છે. આ સંયોજનો સંભવિત સ્વાસ્થ્ય લાભોની શ્રેણી પ્રદાન કરે છે.
નિષ્ણાતોના જણાવ્યા અનુસાર, આદુ ફક્ત એક સ્વાદિષ્ટ ઘટક જ નહીં, પરંતુ સ્વાસ્થ્ય માટે વરદાન સમાન છે. તેનું નિયમિત સેવન કરવાથી શરીરને અનેક ફાયદા થાય છે. જો કે, નિષ્ણાતો એ પણ સ્પષ્ટ કરે છે કે આદુ કોઈપણ રોગનો ઈલાજ નથી અને તેને તબીબી સારવારને બદલવી જોઈએ નહીં. સંતુલિત આહારમાં યોગ્ય માત્રામાં તેનો સમાવેશ કરવાથી નોંધપાત્ર સ્વાસ્થ્ય લાભ મળી શકે છે.
આદુ શું છે અને તેમાં શું છે ખાસ?
આદુ ઝિંગિબર ઑફિસિનેલ છોડના મૂળ અથવા રાઇઝોમમાંથી મેળવવામાં આવે છે. તેનો ઉપયોગ વિવિધ સ્વરૂપોમાં કરી શકાય છે - તાજા અથવા સૂકા, ચા અથવા ખોરાકમાં ઉમેરીને, પાવડર તરીકે, અથવા પૂરક તરીકે પણ. આદુમાં 'જીંજરોલ' નામનું એક શક્તિશાળી સંયોજન જોવા મળે છે, જેને તેના સૌથી જૈવિક રીતે સક્રિય ઘટકોમાંનું એક માનવામાં આવે છે.
આદુના સેવનથી થતા મુખ્ય સ્વાસ્થ્ય લાભો
પાચનમાં મદદ: નિષ્ણાતો જણાવે છે કે આદુ પાચન ઉત્સેચકોના ઉત્પાદનમાં વધારો કરે છે અને પાચનતંત્ર દ્વારા ખોરાકને વધુ ઝડપથી ખસેડવામાં મદદ કરે છે. આ અપચો, પેટનું ફૂલવું અને કબજિયાત જેવી સમસ્યાઓને દૂર કરવામાં સહાયક છે. નેશનલ લાઇબ્રેરી ઓફ મેડિસિનના એક અભ્યાસમાં સૂચવવામાં આવ્યું છે કે આદુ ગર્ભાવસ્થા દરમિયાન સવારની માંદગી, મુસાફરી દરમિયાન બિમાર પડવું અને કીમોથેરાપી પછી ઉબકા દૂર કરવામાં ખૂબ અસરકારક છે.
બળતરા ઘટાડવામાં મદદ: આદુમાં રહેલું જીંજરોલમાં એન્ટીઑકિસડન્ટ ગુણધર્મો હોય છે, જે શરીરના દુખાવા અને બળતરા ઘટાડવામાં મદદ કરે છે. તે ખાસ કરીને સાંધાના સોજા અને સંધિવા સાથે સંકળાયેલ દુખાવાને દૂર કરવા માટે ફાયદાકારક છે. તે માસિક ધર્મના દુખાવામાં રાહત આપવામાં પણ અસરકારક છે.
રોગપ્રતિકારક શક્તિમાં વધારો: આદુમાં રહેલા એન્ટીઑકિસડન્ટો રોગપ્રતિકારક શક્તિને મજબૂત બનાવે છે. આ જ કારણ છે કે તે શરદી, ખાંસી અને ગળામાં દુખાવો જેવી સામાન્ય બીમારીઓના લક્ષણોને દૂર કરવામાં મદદ કરે છે, જ્યારે શરીરને રોગોથી બચાવે છે. તેના એન્ટિમાઇક્રોબાયલ ગુણધર્મો તેને ચોક્કસ પ્રકારના બેક્ટેરિયા અને વાયરસ સામે લડવા સક્ષમ બનાવે છે.
હૃદયના સ્વાસ્થ્ય માટે ફાયદાકારક: UCLA હેલ્થ દ્વારા કરવામાં આવેલા એક અભ્યાસમાં જાણવા મળ્યું છે કે આદુમાં રહેલા પોષક તત્વો ખરાબ કોલેસ્ટ્રોલનું સ્તર ઘટાડી શકે છે. નિષ્ણાતો સૂચવે છે કે નિયમિત સેવન બ્લડ પ્રેશર ઘટાડી શકે છે અને રક્ત પરિભ્રમણને સુધારી શકે છે. આ સ્વસ્થ રક્તવાહિની તંત્રને પ્રોત્સાહન આપે છે અને હૃદય રોગનું જોખમ ઘટાડે છે.
બ્લડ સુગરને નિયંત્રિત કરવા: આદુ બ્લડ સુગર લેવલ, ઇન્સ્યુલિન સંવેદનશીલતા અને લિપિડ પ્રોફાઇલ પર સકારાત્મક અસર કરે છે. તે ડાયાબિટીસના દર્દીઓમાં બ્લડ સુગર લેવલને નિયંત્રિત કરવામાં મદદ કરે છે અને એકંદર ગ્લાયકેમિક નિયંત્રણમાં સુધારો કરે છે. ક્લેવલેન્ડ ક્લિનિકના અભ્યાસ મુજબ, જીંજરોલ બ્લડ સુગર લેવલને સ્થિર કરવામાં મદદરૂપ થાય છે.
મગજના કાર્ય: ઘણા અભ્યાસો સૂચવે છે કે આદુ મગજના કાર્યને વધારે છે અને જ્ઞાનાત્મક ક્ષમતાઓમાં વય-સંબંધિત ઘટાડા સામે રક્ષણ આપે છે. તેના એન્ટીઑકિસડન્ટ અને બળતરા વિરોધી ગુણધર્મો મેમરી અને જ્ઞાનાત્મક કાર્યને સુધારવામાં મદદ કરે છે.
સાવધાની અને નિષ્ણાતોની સલાહ
મોટાભાગના લોકો માટે આદુ સલામત હોવા છતાં, નિષ્ણાતો ચેતવણી આપે છે કે તે ચોક્કસ દવાઓ લેતા લોકો અથવા ચોક્કસ સ્વાસ્થ્ય સમસ્યાઓ ધરાવતા લોકો માટે યોગ્ય ન પણ હોય. નવી પદ્ધતિ શરૂ કરતા પહેલા અથવા આદુનું સેવન વધારતા પહેલા આરોગ્ય સંભાળ વ્યાવસાયિકની સલાહ લેવી સલાહભર્યું છે.
(ડિસક્લેમર : અહીં આપેલી બધી આરોગ્ય માહિતી અને સૂચનો ફક્ત શૈક્ષણિક હેતુઓ માટે છે. આ માહિતી વૈજ્ઞાનિક સંશોધન, અભ્યાસો અને તબીબી અને આરોગ્ય નિષ્ણાતોની સલાહ પર આધારિત છે. જો કે, આ ટિપ્સને અનુસરતા પહેલા તમારા ડૉક્ટરની સલાહ લેવી જરૂરી છે.)
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