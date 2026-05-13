શું COVID-19ની જેમ હંટાવાયરસ પણ લઈ શકે છે મહામારીનું સ્વરૂપ? જાણો ડૉક્ટર્સ શું કહે છે

ચેપી રોગના નિષ્ણાત ડૉ. હરિ કિશન બુરુગુ આ રિપોર્ટમાં વિગતવાર સમજાવે છે કે શું હંટાવાયરસ કોરોનાવાયરસની જેમ ફેલાઈ શકે?

Published : May 13, 2026 at 4:15 PM IST

થોડા વર્ષો પહેલા, કોરોનાવાયરસે સમગ્ર વિશ્વમાં તબાહી મચાવી હતી. આ વાયરસને કારણે લાખો લોકોના જીવ ગયા હતા, અનેક દેશોમાં લોકડાઉન લાદવામાં આવ્યું હતું, અને લોકોના જીવન લગભગ થંભી થઈ ગયા હતા. વિશ્વ હજુ તે પીડા અને ભયમાંથી સંપૂર્ણપણે બહાર આવ્યું ન હતું કે બીજો વાયરસ બહાર આવ્યો છે, જેનાથી સમગ્ર વિશ્વમાં વ્યાપક ચિંતા અને ભય ફેલાયો છે. આને હંટાવાયરસ તરીકે ઓળખવામાં આવી રહ્યો છે. જ્યારે એક ક્રુઝ પર હંટાવાયરસ ફાટી નીકળવાના અહેવાલો સામે આવવા લાગ્યા, ત્યારે ઘણા લોકો વાયરસ વિશે ખૂબ ચિંતિત થયા અને તેમના મનમાં પ્રશ્નો ઉભા થયા: શું આ પણ COVID-19 જેવી મહામારીમાં પરિવર્તિત થઈ શકે છે? શું તે COVID-19 ની જેમ લોકોમાં ફેલાઈ શકે છે? આ સંદર્ભમાં, ETV ભારતે હૈદરાબાદની યશોદા હોસ્પિટલ્સના કન્સલ્ટન્ટ ફિઝિશિયન અને ચેપી રોગના નિષ્ણાત ડૉ. હરિ કિશન બુરુગુ સાથે એક વિશિષ્ટ વાતચીત કરી. આ ખાસ મુલાકાતમાં, ડૉ. બુરુગુએ આ વાયરસને લગતા વિવિધ પ્રશ્નોના જવાબ આપ્યા અને સમજાવ્યું કે શું તે COVID-19 જેટલો જ મોટો ખતરો છે કે નહીં...

પહેલા, ચાલો સમજીએ: હંટાવાયરસ શું છે?

હંટાવાયરસને ઝૂનોટિક ચેપ માનવામાં આવે છે. તે પ્રાણીઓથી મનુષ્યોમાં ફેલાય છે, ખાસ કરીને ઉંદરોથી. ઉંદરો અને ખિસકોલી તેના પ્રાથમિક વાહક છે. મનુષ્યોમાં, ઉંદરના મળ, પેશાબ અથવા લાળ સાથે સીધા સંપર્ક દ્વારા અથવા હવામાં દૂષિત કણો શ્વાસમાં લેવાથી ફેલાય છે. ડૉ. બુરુગુનું કહેવું છે કે હંટાવાયરસ કોઈ નવો રોગ નથી; તે દાયકાઓથી વિશ્વના વિવિધ ભાગોમાં અસ્તિત્વમાં છે. આ વાયરસ મુખ્યત્વે 1950ના દાયકામાં કોરિયન યુદ્ધ દરમિયાન ઓળખાયો હતો, જ્યારે સૈનિકો હંટાન નદી નજીક બીમાર પડ્યા હતા.

ડૉ. બુરુગુ કહે છે કે, આપણે ઘણીવાર તેને શોધી શકતા નથી કારણ કે આપણે નિયમિતપણે તેની તપાસ કરતા નથી. ઘણા વાયરલ ચેપમાં સમાન લક્ષણો હોય છે - જેમ કે તાવ, શરીરમાં દુ:ખાવો અને નબળાઇ... અને દર્દીઓ ઘણીવાર ફક્ત સપોર્ટિવ ટ્રીટમેન્ટથી જ સાજા થાય છે. બીજા શબ્દોમાં કહીએ તો, હંટાવાયરસ કદાચ લોકો જે સમજે છે તેના કરતાં ઘણા લાંબા સમયથી અસ્તિત્વમાં છે.

આ વાયરસ COVID-19 જેવી વૈશ્વિક મહામારીનું રૂપ લઈ શકે છે?
ડૉ. બુરુગુ અને વિશ્વ આરોગ્ય સંગઠન (WHO) ના મતે, આ હંટાવાયરસનો ફેલાવો COVID-19 જેવી વૈશ્વિક મહામારીમાં પરિવર્તિત થવાની શક્યતા ઓછી છે અને તેનાથી સામાન્ય લોકો માટે જોખમ ખૂબ જ ઓછું છે. અત્યાર સુધીમાં, ઓછામાં ઓછા ત્રણ લોકો મૃત્યુ પામ્યા છે અને ઘણા લોકો આ વાયરસથી સંક્રમિત થયા છે, જે ડચ ધ્વજવાળા લક્ઝરી ક્રુઝ જહાજ, MV હોન્ડિયસમાં ફેલાયો હતો. જોકે આ રોગચાળાએ વૈશ્વિક આરોગ્ય એજન્સીઓમાં ચિંતા વધારી છે, નિષ્ણાતોએ સ્પષ્ટતા કરી છે કે તે કોરોનાવાયરસ જેટલો ફેલાતો નથી.

COVID-19 અથવા ઈન્ફલ્યુએન્ઝાથી વિપરીત, હંટાવાયરસ વ્યક્તિથી વ્યક્તિમાં સરળતાથી ફેલાતો નથી. સામાન્ય રીતે, આ ચેપ લિફ્ટમાં તમારી બાજુમાં ઊભેલી વ્યક્તિના છીંકવાથી અથવા લાઈનમાં કોઈ વ્યક્તિની બાજુમાં ઊભા રહેવાથી આ ઈન્ફેક્શન ફેલાતું નથી. આના બદલે, આ ચેપ સામાન્ય રીતે ચેપગ્રસ્ત ઉંદરોના મળ, પેશાબ અથવા લાળના સંપર્ક દ્વારા ફેલાય છે. ઉદાહરણ તરીકે, ઉંદરોએ કોઈ જૂના સ્ટોરરૂમ, બેઝમેન્ટ, વેરહાઉસ, અવાવરૂ રૂમ અથવા કોઈ કોઈ એવી જગ્યાએ અડ્ડો જમાવી લીધો હોય જેની યોગ્ય જાળવણી થતી ન હોય. બાદમાં તેમનું મળ ત્યાં જ સૂકાઈ જાય છે અને ધૂળ ઉડે છે. ઈન્ફેક્શન ફેલાવનારા નાના કણ ધૂળ સાથે હવામાં ભળી જાય છ અને તમે શ્વાસ વાટે તેને તમારા શરીરમાં લો છો. આ ઈન્ફેક્શન ફેલાવાના મુખ્ય કારણોમાંનું એક છે.

ડૉ. બુરુગુ જણાવે છે કે જ્યારે ઉંદરોના પેશાબ અથવા મળમાંથી સૂકા કણો હવામાં જાય છે અને માણસો તેને શ્વાસમાં લે છે ત્યારે હંટાવાયરસનો ચેપ લાગી શકે છે. આ જ કારણ છે કે, ક્યારેક-ક્યારેક બંધ જગ્યાઓએ જ્યાં ઉંદરો સંપર્કમાં આવે છે, ત્યાં ઈન્ફેક્શનના કિસ્સા સામે આવે છે

આ કેટલો ખતરનાક છે?

હંટાવાયરસ ચેપ હંમેશા હળવા, ફ્લૂ જેવા લક્ષણોથી શરૂ થાય છે. આ પ્રારંભિક તબક્કાને બીમારીનો પ્રાથમિક અથવા 'પ્રોડ્રોમલ' કહેવામાં આવે છે. આ તબક્કા દરમિયાન, વ્યક્તિને તાવ, શરીરમાં તીવ્ર દુખાવો, થાક, ઉબકા, ઉલટી અને માથાનો દુ:ખાવો જેવા લક્ષણોનો અનુભવ થઈ શકે છે - જે પછી તે સ્વસ્થ થઈ શકે છે.

જોકે, બીજી બાજુ, હંટાવાયરસ અત્યંત ગંભીર હોઈ શકે છે. કેટલાક દર્દીઓમાં, તે હંટાવાયરસ કાર્ડિયોપલ્મોનરી સિન્ડ્રોમ (HCPS) તરફ દોરી જાય છે - એક એવી સ્થિતિ જે ફેફસાં અને હૃદય બંનેને અસર કરે છે. અન્ય દર્દીઓ કિડની ડેમેજ અથવા બ્લિડિંગથી પીડાઈ શકે છે; આ કારણોસર, હંટાવાયરસને વૈકલ્પિક તબીબી નામ આપવામાં આવ્યું છે: હેમોરહેજિક ફીવર - એક એવી સ્થિતિ જે, કેટલીક બાબતોમાં, ડેન્ગ્યુ જેવી હોય છે. જ્યારે બીમારી ગંભીર વળાંક લે છે, ત્યારે તે ઝડપથી આગળ વધે છે, અને દર્દીઓ નીચેના લક્ષણો દેખાડી શકે છે...

  1. શ્વાસ લેવામાં તકલીફ
  2. ફેફસાંમાં તકલીફ
  3. બ્લીડિંગના લક્ષણ
  4. કિડની ડેમેડ
  5. હૃદય સંબંધિત મુશ્કેલીઓ
  6. ગંભીર ડિહાઈડ્રેશન
  7. લો બ્લડ પ્રેશર

કેટલાક કિસ્સાઓમાં, વેન્ટિલેટર સપોર્ટની જરૂર પડી શકે છે, અને ક્યારેક જીવલેણ સાબિત થઈ શકે છે. ડૉ. બુરુગુ જણાવે છે કે કેટલાક ચેપ હળવા હોય છે, પણ ચોક્કસ વ્યક્તિઓ માટે, રોગ અત્યંત ગંભીર બની શકે છે, જેના કારણે ICU માં દાખલ થવું પડે છે. આ અનિશ્ચિતતાને કારણે ચેપી રોગના નિષ્ણાતો તેના પર ખાસ ધ્યાન આપે છે.

શું ભારતમાં આ વાયરસનો ખતરો છે?

ડૉ. બુરુગુ જણાવે છે કે ભારતમાં આ વાયરસના કેસો અત્યંત દુર્લભ છે; તેથી, વ્યાપક રોગચાળાનો તાત્કાલિક ભય નથી. પરિણામે, ચિંતા કરવાનું કોઈ કારણ નથી. હકીકતમાં, ડૉ. બુરુગુ જણાવે છે કે, આ ચેપના કેસો વર્ષોથી ભારતીય તબીબી સાહિત્યમાં દસ્તાવેજીકૃત કરવામાં આવ્યા છે. રસપ્રદ વાત એ છે કે, એક દાયકા કરતાં વધુ સમય પહેલાં, તેમણે પોતે વેલ્લોરની ક્રિશ્ચિયન મેડિકલ કોલેજમાંથી એક સંશોધન અભ્યાસ પ્રકાશિત કરવામાં મદદ કરી હતી, જેમાં નિદાન ન થયેલા તાવથી પીડાતા દર્દીઓનો સમાવેશ થતો હતો. જ્યારે ડોકટરોએ વિવિધ વાયરલ કારણોની તપાસ કરી, ત્યારે આમાંના કેટલાક દર્દીઓમાં હંટાવાયરસ ચેપ મળી આવ્યો.

