મસાજ ગનનો ઉપયોગ શરીરના ક્યા અંગો પર કરવો અને ક્યા અંગો પર ન કરવો, ડોક્ટર પાસેથી જાણો
કેટલાક લોકોને ગરદન કે માથા પર મસાજ ગનનો ઉપયોગ કરવાથી ક્યારેક માથાનો દુખાવો કે ચક્કર આવી શકે છે, જોકે...
Published : October 26, 2026 at 5:53 PM IST
મસાજ ગન ગર્દન અને પીઠ દર્દથી આરામ મેળવવા માટે એક ખૂબ જ પાવરફૂલ અને અસરદાર ઉપાય બની ગયો છે. આજની ભાગદોડ ભરી જીવનશૈલીમાં શારીરિક દુખાવા જેવી ઘણી સમાસ્યાઓ સામાન્ય બની રહી છે. મોટાભાગે કોમ્પ્યુટર સામે કલાકો બેસી રહેનારા, ડેસ્ક જોબ કરનારા કે ખોટી રીતે ઊંઘવાની ટીવને કારણે આવી તકલીફ થઇ શકે છે. જોકે મસાજ ગનનો ઉપયોગ સ્નાયુઓના તણાવ અને જડતાને અસ્થાયી રૂપે દૂર કરવામાં મદદ કરી શકે છે, પરંતુ ગરદન કે પીઠના દર્દ માટે તેનો ઉપયોગ કરતા સમયે યોગ્ય પ્રકારે અને સુરક્ષા સાથે જોડાયેલી સતર્કતા રાખવી ખૂબ જ જરુરી છે.
હૈદરાબાદની યશોદા હોસ્પિટલ્સમાં કન્સલ્ટન્ટ ન્યૂરોસર્જન ડૉ. સયુઝ કૃષ્ણન એસ. નું કહેવું છે કે જો મસાજ ગનનો ઉપયોગ યોગ્ય રીતે જગ્યા પર હલકા હાથથી કરવામાં આવે તો સ્નાયુના જકડાવાને ઓછું કરી શકે છે. પરંતુ જો તેનો જોરથી અને બહુ સમય સુધી ઉપયોગ કરવામાં આવે તો ત્વચા પર ઉઝરડા પડી શકે છે, નસોમાં બળતરા થઇ શકે છે અને કેટલાક કિસ્સામાં રક્તવાહિકાઓને ગંભીર ઇજા થઇ શકે છે.
મસાજ ગન ક્યાં મદદરુપ થઇ શકે છે
ઘણા લોકો માને છે કે મસાજ ગન સ્નાયુઓમાં દુખાવો અને જડતા ઘટાડે છે, તે કામચલાઉ ધોરણે શરીરની લવચીકતા અને હલનચલનની ક્ષમતામાં વધારો કરે છે, તથા કસરત પછી રાહત આપે છે. આ ફાયદા સામાન્ય રીતે થોડા સમય માટે જ હોય છે અને મસાજ ગન દર્દના મૂળ કારણનો ઇલાજ નથી કરતી. લાંબા સમય સુધી તેનો શું ફાયદો થઇ શકે છે તે બાબત હજુ સુધી સાબિત થઇ શકી નથી.
ગરદન અને પીઠ દર્દનો ઓછું કરવાનો સુરક્ષિત ઉપાય
ગરદનમાં દર્દ સામાન્ય રીતે આસપાસના સ્નાયુઓમાં ખૂબ જ જડતાના કારણે થાય છે, તેથી આપણું ધ્યાન ખાસ એ જગ્યા પર જ કેન્દ્રિત રહે છે. જો ટ્રેપેજિયસ સ્નાયુઓ, ખભાના હાડકાઓ વચ્ચેના સ્નાયુઓ અને પીઠના મોટા સ્નાયુઓ પર ધ્યાન આપીએ તો મસાજ ગનનો ઉપયોગ માત્ર સ્નાયુઓ પર જ કરી શકાય. તેનો ઉપયોગ હાડકાઓ જેવા કે કરોડરજ્જુ, ખભા કે પાસંળીઓ પર ન કરવો કરવો જોઇએ.
સૌથી ઓછા સેટિંગથી શરુઆત કરો અને એક જાડા મુલાયામ અટેચમેન્ટ હેડનો ઉપયોગ કરો. ડિવાઇસને એક જ જગ્યાએ ન રાખો. પરંતુ તેને સતત ચલાવતા રહો. કોઇપણ એક જગ્યાએ લગભગ 10થી 20 સેકન્ડ સુધી કોઇ એક જ મસલ ગૃપ પર વધુમાં વધુ 2 મિનિટ સુધી તેનો ઉપયોગ કરવો. વધુ દબાણ કરવાથી સારુ પરિણામ નથી મળતું, પરંતુ તેનાથી ઇજા થવાનું જોખમ વધી જાય છે. પીઠના તે હિસ્સાઓ પર જ્યાં તમારો હાથ સરળતાથી નથી પહોંચતો ત્યાં મસાજ કરવા માટે પોતાના શરીરને વધુ વાળવા કરતા બીજા કોઇની મદદ લેવી.
ખોટા ઉપયોગથી થતું નુકશાન
- વધુ ઉપયોગ કરવા કે વધુ દબાણ કરવાથી ઇજા થઇ શકે છે, પીડા થઈ શકે છે અને નરમ પેશીઓને નુકસાન થઈ શકે છે.
- જો ડિવાઇસનો ઉપયોગ હડકાવાળા ભાગ પર કરવામાં આવે અથવા તેને ખૂબ જ ઝડપી સેટિંગ પર ચલાવવામાં આવે તો નસોમાં બળતરા થવાનું જોખમ વધી જાય છે.
- જે લોકોના હાડકાની ઘનતા ઓછી છે તેના પર જો ડિવાઇસથી વધુ દબાણ આપવામાં આવે તો ફ્રેક્ચર થઇ શકે છે અથવા સાંધામાં સોજો આવી શકે છે.
- જરુર કરતા વધુ ઉપયોગથી રેબડોમાયોલિસિ થઇ શકે છે, આ એવી સ્થિતિ છે જેમાં જરુર કરતા વધુ કામ કરવા કે સ્નાયુઓ પર વધુ દબાણથી તે તૂટવા લાગે છે. તેનાથી કિડની પર દબાણ પડી શકે છે અથવા તેને બ્લોક કરી શકે છે, જેથી Acute Kidney Injury થઇ શકે છે.
- આ સિવાય મસાજ ગન અગાઉથી થયેલા મચકોડ, ખેંચાણ કે અન્ય ઈજાઓને વધુ ગંભીર બનાવી શકે છે.
મસાજ ગનના ઉપયોગ પહેલા ડોક્ટરની સલાહ લેવી જોઇએ?
ડૉ. સયુઝ કૃષ્ણન એસ. કહે છે કે આ ડિવાઇસને ગરદનની આસપાસ અને કિનારાઓ, માથા અને ચહેરા, કરોડરજ્જુ અને હડાકાઓની આસપાસથી દૂર રાખવું જોઇએ. તેનો ઉપયોગ છાતી પર ન કરવો. ખાસ કરીને જો તમને ફેફસા સાથે જોડાયેલી કોઇ બીમારી કે સમસ્યા છે તો તેનો ઉપયોગ ફેફસા આસપાસ ન કરવો. સાથે જ તેને બગલ, જાંઘની અંદરના ભાગ, કોણીના અંદરના ભાગ કે ઘૂંટણની પાછળના ભાગમાં બિલકુલ ન કરવો કારણ કે આ જગ્યાઓ પર રક્તવાહિનીઓ ત્વચાની સપાટીથી ખૂબ જ નજીક હોય છે. આ સિવાય ઇજા, રેસિઝ, ઇજાના નિશાન, સોજા કે લાલ ત્વચા, તાજા ઇજાના નિશાન જેવી જગ્યા પર ક્યારેય ન કરવો. તેમજ હડકું તૂટવાની શક્યતા હોય ત્યાં પણ મસાજ ડિવાઇસનો ઉપયોગ ન કરવો.
ક્યારે અટકવું અને મેડિકલ મદદ લેવી
જો તમને તીવ્ર દુખાવો, સુન્નતા કે ઝણઝણાટી અનુભવાય, અથવા સોજો, ગરમી કે ઉઝરડા વધે, તો આ ડિવાસઇનો ઉપયોગ કરવાનું બંધ કરો. જો તમને ગરદનમાં વારંવાર દુખાવો થાય છે, અથવા કોઇ દુર્ઘટના કે પડ્યા બાદ દુખાવો શરુ થાય તો કોઇ ડોક્ટર કે હેલ્થકેર પ્રોફેશનલ પાસે તેની તપાસ કરાવવી જરુરી છે.
જો ગરદન પર આ પ્રોડક્ટનો ઉપયોગ કર્યા બાદ તમને અચાનક ખૂબ જ દર્દ, ચક્કર આવવા, દેખવામાં તકલીફ, બોલવામાં મુશ્કેલી, ચહેરો એક તરફ ઢળવો કે અશક્તિ અનુભવાય તો તાત્કાલીક ઇમર્જન્સી મેડિકલ મદદ લો. કારણ કે આ સ્ટ્રોકના લક્ષણ હોઇ શકે છે.
ગરદન અને પીઠના દુખાવા માટેના અન્ય વિકલ્પો
ડૉ. સયુજ કૃષ્ણન એસ.ના જણાવ્યા અનુસાર, હળવી સ્ટ્રેચિંગ (સ્નાયુઓને ખેંચવાની કસરત) અને નિયમિત શારીરિક પ્રવૃત્તિ ઘણીવાર કોઈપણ ઉપકરણ જેટલી જ ફાયદાકારક હોય છે. સ્નાયુઓની જકડન માટે ગરમી આપવી (શેક કરવો) રાહત આપી શકે છે, જ્યારે તાજેતરમાં થયેલી સોજાની સમસ્યા અથવા ગરમ અને ફૂલી ગયેલા ભાગો માટે બરફનો ઉપયોગ વધુ અસરકારક રહે છે.તમે કેવી રીતે બેસો છો તેમાં નાના ફેરફારો કરવા—જેમ કે તમારી સ્ક્રીનને આંખના સ્તરે રાખવી અને દર 30 થી 45 મિનિટે તમારી બેઠક પરથી ઊભા થવું—ઘણો મોટો ફરક લાવી શકે છે. તમારી પીઠના ઉપરના ભાગ અને ખભાને મજબૂત કરવાથી સમય જતાં તમારી ગરદનને વધુ સારી આધાર (સપોર્ટ) મળે છે. જો દુખાવામાં સુધારો ન થાય, તો તમારે ફિઝિયોથેરાપિસ્ટની સલાહ લેવી જોઈએ.
ધ્યાનમાં રાખવા જેવી બાબતો
મસાજ ગન માત્ર આરામ મેળવવાનું એક સાધન છે, નહીં કે કોઇ ડોક્ટરી ઇલાજ. જો દુખાવો ખૂબ જ હોય, સતત હોય અથવા તેની સાથે સુન્નતા અનુભવાય છે તો આ માત્ર સ્નાયુઓ સાથે કોઇ સામાન્ય સમસ્યા નહીં પણ ડિસ્ક સાથે જોડાયેલી સમસ્યા પણ હોઇ શકે છે. તેથી તેની યોગ્ય ડોક્ટરી સારવાર કરાવવી જરુરી છે.
(ડિસ્ક્લેમર: અહીંયા આપવામાં આવેલી સ્વાસ્થ્ય સંબંધિત જાણકારી અને સલાહ માત્ર શૈક્ષણિક હેતુ માટે છે. અમે આ જાણકારી વૈજ્ઞાનિક શોધ, અધ્યયનો અને ચિકિત્સા તેમજ સ્વાસ્થ્ય નિષ્ણાતોની ભલામણોના આધારે પ્રદાન કરવામાં આવી છે. આ ભલામણોને અનુસરતા પહેલા પોતાના ડોક્ટરની સલાહ લેવી સર્વોત્તમ રહેશે.)
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