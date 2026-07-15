કેન્સરની સારવાર માટેની બે જરૂરી દવાઓની કિંમતમાં 50% નો વધારો, NPPAએ આપી મંજૂરી
NPPAએ પ્લેટિનમ-આધારિત સિસ્પ્લેટિન અને કાર્બોપ્લેટિન દવાઓની મહત્તમ કિંમતમાં 50% વધારાને મંજૂરી આપી, જે સપ્લાય સંકટ દૂર કરવા લેવાયો.
Published : July 15, 2026 at 1:04 PM IST
હૈદરાબાદ : દવાના કાચા માલના ભાવવધારા અને સપ્લાયની અછતને કારણે સરકારે બે પ્લેટિનમ-આધારિત કેન્સર વિરોધી દવાઓની મહત્તમ કિંમતમાં 50 ટકા વધારો કર્યો છે. NPPAએ સિસ્પ્લેટિન અને કાર્બોપ્લેટિનના ભાવ વધારીને તેમની ઉપલબ્ધતા સુનિશ્ચિત કરવાનો નિર્ણય લીધો છે.
કેન્સર માત્ર શારીરિક અને માનસિક રીતે પીડાદાયક નથી, પરંતુ તેનો ઇલાજ પણ ખૂબ મોંઘો છે. આમ અને મધ્યમ વર્ગના પરિવારો માટે આર્થિક રીતે ભારે પડતી આ બીમારી વચ્ચે એક મોટા સમાચાર સામે આવ્યા છે. રોઇટર્સના અહેવાલ મુજબ, ભારતના ડ્રગ પ્રાઇસિંગ રેગ્યુલેટર, નેશનલ ફાર્માસ્યુટિકલ પ્રાઇસિંગ ઓથોરિટી (NPPA) એ બે પ્લેટિનમ-આધારિત કેન્સર દવાઓની સીલિંગ પ્રાઇસમાં 50 ટકાનો વધારો મંજૂર કર્યો છે. દેશભરમાં આ દવાઓની સપ્લાયમાં અવરોધ અને અછતની ચિંતાઓ બાદ આ નિર્ણય લેવાયો છે.
NPPAએ કેન્સરની દવાઓની મહત્તમ કિંમતો વધારી
સરકારે કાચા માલ (પ્લેટિનમ)ની વધતી કિંમતના કારણે સર્જાયેલી અછત દૂર કરવા સિસ્પ્લેટિન અને કાર્બોપ્લેટિનની કિંમતોમાં 50 ટકા વધારો કર્યો છે. NPPA દ્વારા 11 જૂને જારી કરાયેલી નોટિફિકેશન પ્રમાણે, સિસ્પ્લેટિનની મહત્તમ કિંમત 7.26 રૂપિયા પ્રતિ મિલિલીટરથી વધારીને 10.89 રૂપિયા પ્રતિ મિલિલીટર કરવામાં આવી છે. તેવી જ રીતે, કાર્બોપ્લેટિનની મહત્તમ કિંમત 60.49 રૂપિયા પ્રતિ મિલિલીટરથી વધારીને 90.74 રૂપિયા પ્રતિ મિલિલીટર કરવામાં આવી છે (લાગુ થતા ટેક્સ સિવાય).
આ પગલાનો ઉદ્દેશ દવાઓની અછત દૂર કરવાનો છે
રેગ્યુલેટરે જણાવ્યું કે સિસ્પ્લેટિન અને કાર્બોપ્લેટિન ફોર્મ્યુલેશનની અછત અને સપ્લાયના અવરોધે જરૂરી ઓન્કોલોજી (કેન્સર) દવાઓની ઉપલબ્ધતા અંગે ચિંતા વધારી દીધી હતી. બંને દવાઓનો ઉપયોગ ઓવેરિયન, ફેફસાં અને મૂત્રાશયના કેન્સર જેવા રોગોની સારવારમાં મોટા પાયે થાય છે.
પ્લેટિનમની વધતી કિંમતોની ઉત્પાદન પર અસર
ઉદ્યોગના જાણકારોના મતે સપ્લાય સંબંધિત મુશ્કેલીઓને કારણે પ્લેટિનમના ભાવમાં ભારે વધારો થયો છે. પ્લેટિનમ આ દવાઓ બનાવવા માટેનો મહત્વનો કાચો માલ છે. ભારત પ્લેટિનમ માટે ઘણે અંશે આયાત પર નિર્ભર છે અને મુખ્ય ઉત્પાદક ક્ષેત્રોમાંથી સપ્લાયમાં અવરોધના કારણે ઇનપુટ ખર્ચ વધી ગયો છે. પરિણામે ભારતને કેન્સરની જરૂરી દવાઓની ભારે અછતનો સામનો કરવો પડી રહ્યો છે. સરકારે દવા કંપનીઓ ઉત્પાદન ફરી શરૂ કરી શકે અને દર્દીઓને અછત ન પડે તે હેતુથી ભાવ વધાર્યા છે.
આ દવાઓનું ઉત્પાદન કરતી કેટલીક મુખ્ય ફાર્માસ્યુટિકલ કંપનીઓમાં સિપ્લા (Cipla), ઇન્ટાસ ફાર્માસ્યુટિકલ્સ (Intas Pharmaceuticals), નેપ્રોડ લાઇફ સાયન્સિસ (Naprod Life Sciences) અને વિનસ રેમેડીઝ (Venus Remedies)નો સમાવેશ થાય છે. કિંમતોમાં આ ફેરફારથી વધતા ઉત્પાદન ખર્ચનો સામનો કરી રહેલા ઉત્પાદકોને રાહત મળવાની અપેક્ષા છે.
છ મહિના બાદ સમીક્ષા કરાશે
NPPA એ સ્પષ્ટતા કરી છે કે આ એક વખતનો વધારો છે અને છ મહિના પછી બજારની સ્થિતિને ધ્યાનમાં રાખીને તેની સમીક્ષા કરવામાં આવશે. આ પગલાનો મુખ્ય ઉદ્દેશ દવા કંપનીઓને ઉત્પાદન ચાલુ રાખવા પ્રોત્સાહિત કરવાનો છે જેથી દર્દીઓને દવાની અછતનો સામનો ન કરવો પડે. NPPA એ વધુમાં જણાવ્યું કે સિસ્પ્લેટિન અને કાર્બોપ્લેટિનની સુધારેલી મહત્તમ કિંમતો સપ્લાયના અવરોધો દૂર કરવા અને જરૂરી ઓન્કોલોજી દવાઓની ઉપલબ્ધતા સુધારવા લાગુ કરાઈ છે. આ એક વખતનો વધારો છ મહિના પછી સમીક્ષાને અધીન રહેશે.
(ડિસ્ક્લેમરઃ અહીં આપવામાં આવેલી તમામ હેલ્થ માહિતી અને સૂચનો ફક્ત તમારી સમજ માટે છે. આ માહિતી વૈજ્ઞાનિક સંશોધન, અભ્યાસો અને મેડિકલ તથા હેલ્થ નિષ્ણાતોની સલાહના આધારે આપવામાં આવી રહી છે. જોકે, આ ટિપ્સ અનુસરતા પહેલાં હંમેશા તમારા ડૉક્ટરની સલાહ લેવી શ્રેષ્ઠ છે.)
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