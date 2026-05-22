કેન્દ્ર સરકારનો મોટો નિર્ણય: પ્રેગાબાલિન ગોળીઓ હવે પ્રિસ્ક્રિપ્શન વિના નહીં મળે, શેડ્યૂલ H1માં સમાવેશ
પ્રેગાબાલિન ગોળીઓની આડઅસરો અને વ્યસનની શક્યતાને ધ્યાનમાં રાખીને કેન્દ્ર સરકારે લીધો નિર્ણય, ફક્ત રજિસ્ટર્ડ મેડિકલ પ્રેક્ટિશનરના પ્રિસ્ક્રિપ્શન સાથે જ મળશે દવા
Published : May 22, 2026 at 8:59 PM IST
નવી દિલ્હી : કેન્દ્ર સરકારે પ્રેગાબાલિન ગોળીઓ પર પોતાની પકડ કડક બનાવી દીધી છે. આરોગ્ય અને પરિવાર કલ્યાણ મંત્રાલયે શુક્રવારે ડ્રગ્સ રૂલ્સ, 1945 હેઠળ પ્રેગાબાલિનને શેડ્યૂલ H1માં સમાવવા માટે એક સૂચના જારી કરી હતી. આ નિર્ણય બાદ હવે આ દવા પ્રિસ્ક્રિપ્શન વિના નહીં મળે.
આરોગ્ય મંત્રાલયના એક અધિકારીએ ETV ભારતને જણાવ્યું હતું કે, કેટલાક રાજ્યોમાંથી મળેલા અહેવાલોને ધ્યાનમાં રાખીને આ નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે. ઘણા રાજ્યોના યુવાનોમાં પ્રેગાબાલિનના દુરુપયોગ અને વ્યસનના અહેવાલો સામે આવ્યા છે. સરકારે સ્પષ્ટ કર્યું છે કે આ નિયમોના ઉલ્લંઘનો ડ્રગ્સ અને કોસ્મેટિક્સ એક્ટ, 1940 અને સંબંધિત નિયમો હેઠળ દંડને પાત્ર થશે.
પ્રેગાબાલિન ગોળીઓ મુખ્યત્વે એન્ટિકોનવલ્સન્ટ અને ન્યુરોપેથિક પીડા નિવારક તરીકે ઓળખાય છે. તે ઓવરએક્ટિવ ચેતાને શાંત કરીને કામ કરે છે. તબીબી નિષ્ણાતો ઘણીવાર તેમને ફાઇબ્રોમીઆલ્ગીઆ, ક્રોનિક પેઇન, ન્યુરોપથી અને ચેતા નુકસાન સાથે સંકળાયેલ પીડાની સારવાર માટે લખી આપે છે. જો કે, મંત્રાલયના જણાવ્યા અનુસાર, દવાનો ઉપયોગ તેની શામક, ઉત્તેજક અને મનોવૈજ્ઞાનિક અસરો માટે પણ થતો હતો.
મંત્રાલયના જણાવ્યા અનુસાર, દેશના વિવિધ ભાગોમાં પ્રિગાબાલિનના ગેરકાયદેસર સંગ્રહ અને અનધિકૃત વેચાણના કિસ્સાઓ પણ નોંધાયા છે. નવા જાહેરનામા બાદ, આ દવા હવે શિડ્યુલ H ને બદલે વધુ કડક શિડ્યુલ H1 નિયમો હેઠળ નિયંત્રિત કરવામાં આવશે.
આ નિયમો હેઠળ, પ્રિગાબાલિન ફક્ત રજિસ્ટર્ડ મેડિકલ પ્રેક્ટિશનર (RMP) ના માન્ય પ્રિસ્ક્રિપ્શન સાથે જ વેચી શકાય છે. ફાર્માસ્યુટિકલ રિટેલર્સે વેચાણ અને પ્રિસ્ક્રિપ્શનના અલગ રેકોર્ડ જાળવવા જરૂરી છે. ઉત્પાદકોએ દવાના પેકેજિંગ પર "શિડ્યુલ H1 ડ્રગ ચેતવણી" સ્પષ્ટપણે પ્રદર્શિત કરવી જરૂરી છે.
સરકારે જણાવ્યું છે કે, આ પગલાનો હેતુ સપ્લાય ચેઇનમાં જવાબદારી વધારવા, અનધિકૃત દવાઓની ઉપલબ્ધતા અટકાવવા, પ્રિસ્ક્રિપ્શન મોનિટરિંગને મજબૂત બનાવવા અને ગેરકાયદેસર ડ્રગ વેપારને રોકવાનો છે. મંત્રાલયના જણાવ્યા અનુસાર, આ નિર્ણય જાહેર આરોગ્યનું રક્ષણ કરવા અને યુવાનોમાં ડ્રગ્સના વધતા દુરુપયોગને રોકવા તરફ એક મહત્વપૂર્ણ પગલું છે.
પ્રેગાબાલિન ગોળીઓ મુખ્યત્વે સેન્ટ્રલ નર્વસ સિસ્ટમ (CNS) ને ડિપ્રેસ કરીને, આરામની સ્થિતિ, શારીરિક પ્રવૃત્તિમાં અવરોધ અને માનસિક અલગતા ઉત્પન્ન કરીને એક વ્યસનકારક દવા તરીકે કાર્ય કરે છે. આ અસરો દારૂ અથવા ટ્રાંક્વીલાઈઝરના ઉપયોગની અસરો જેવી જ છે. જ્યારે વધુ પડતી માત્રામાં લેવામાં આવે છે અથવા દુરુપયોગ કરવામાં આવે છે, ત્યારે તે મગજની પ્રવૃત્તિને નોંધપાત્ર રીતે ધીમી કરે છે, જેના કારણે શારીરિક અને માનસિક આડઅસરો થાય છે.
(ડિસક્લેમર: આ વેબસાઇટ પર તમને આપવામાં આવેલી બધી આરોગ્ય માહિતી અને તબીબી સલાહ ફક્ત તમારી માહિતી માટે છે. અમે આ માહિતી વૈજ્ઞાનિક સંશોધન, અભ્યાસ, તબીબી અને આરોગ્ય વ્યાવસાયિક સલાહના આધારે પ્રદાન કરી રહ્યા છીએ, પરંતુ જો તમે તેનો ઉપયોગ કરતા પહેલા તમારા ફેમિલી ડૉક્ટરની સલાહ લો તો તે વધુ સારું રહેશે.)
