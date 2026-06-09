ETV Bharat / health

કેન્સરની સારવાર હવે માત્ર 7 મિનિટમાં થશે; કેવી રીતે થશે ટ્રીટમેન્ટ, દવાની કિંમત કેટલી?

રોશે એક એવી દવા વિકસાવી છે જે ફક્ત સાત મિનિટમાં સારવાર પૂરી પાડી શકે છે, જેનાથી હોસ્પિટલોમાં કલાકો સુધી રાહ જોવાની જરૂરિયાત દૂર થઈ.

હવે માત્ર 7 મિનિટમાં કેન્સરની સારવાર થશે
હવે માત્ર 7 મિનિટમાં કેન્સરની સારવાર થશે (GETTY IMAGES)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : June 9, 2026 at 2:36 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

કેન્સરના દર્દીઓ માટે એક મહત્ત્વપૂર્ણ અને રાહતના સમાચાર છે. હવે કેન્સરની સારવાર માટે હોસ્પિટલોમાં કલાકો સુધી રાહ નહીં જોવી પડે. ફેફસાના કેન્સરના દર્દીઓ માટે વિશ્વની પ્રથમ સબક્યુટેનીયસ (ત્વચાની નીચે) ઇમ્યુનોથેરાપી શરૂ કરવામાં આવી છે. આ પદ્ધતિથી સારવાર પૂર્ણ થવામાં ફક્ત સાત મિનિટ લાગે છે. સ્વિસ ફાર્માસ્યુટિકલ કંપની રોશે તેને ગુરુવારે લોન્ચ કરી છે. ટેસેન્ટ્રિક એસસી (એટેઝોલિઝુમાબ) દવાનો ઉપયોગ કેન્સરની સારવારનો સમય 80 ટકા સુધી ઘટાડશે. રોશનું કહેવું છે કે આનાથી સારવારનો ખર્ચ પણ ઘટી શકે છે.

ડ્રગ કંટ્રોલર જનરલ ઓફ ઇન્ડિયા (DCGI)એ ત્રણ મહિના પહેલા એડવાન્સ્ડ અને મેટાસ્ટેટિક ફેફસાના કેન્સર (NSCLC)ના દર્દીઓની સારવાર માટે આ દવાને મંજૂરી આપી હતી. ટેસેન્ટ્રિક SCનો એક ડોઝ ₹3.7 લાખનો છે, અને તે દર 21 દિવસે આપવામાં આવે છે. આ દવા CGHS કાર્ડધારકો માટે પણ ઉપલબ્ધ છે. નાણાકીય રાહત પૂરી પાડવા અને દર્દીઓ પરનો બોજ હળવો કરવા માટે, રોશે તેના 'બ્લુ ટ્રી' પ્રોગ્રામ દ્વારા સહાય અને સરળ સમાન માસિક હપ્તા (EMI)નો વિકલ્પ પણ આપી રહ્યું છે.

હવે માત્ર 7 મિનિટમાં કેન્સરની સારવાર થશે
હવે માત્ર 7 મિનિટમાં કેન્સરની સારવાર થશે (GETTY IMAGES)

એવો અંદાજ છે કે આપણા દેશમાં વાર્ષિક 80,000 લોકો ફેફસાના કેન્સરથી પ્રભાવિત થાય છે. સ્ટડીથી ખબર પડે છે કે સ્મોકિંગ અને એર પોલ્યૂશન આ કેન્સરનું મુખ્ય કારણ છે. જોકે, ડૉક્ટરોનું કહેવું છે કે ફેફ્સાના કેન્સરથી પ્રભાવિત 80-90 ટકા લોકોને ત્યારે ખબર પડે છે જ્યારે બીમારી એડવાન્સ સ્ટેજ પર હોય છે. રોશ ફાર્મા ઇન્ડિયાના ચીફ મેડિકલ ઓફિસર ડૉ. શિવબાલન શિવનેસને જણાવ્યું કે, ટ્રેસેંટ્રિક SC દવા સાથે, આપણે એક એવું ઇનોવેશન લાવી રહ્યા છીએ જે અસરકારકતા અને સલામતીના ધોરણોને જાળવી રાખીને સારવારનો સમય નોંધપાત્ર ઘટાડશે.

રોશનું કહેવું છે કે તેની દવા, ટેસેન્ટ્રિક એસસીને 85 દેશોમાં મંજૂરી મળી છે અને વિશ્વભરમાં 10,000 દર્દીઓને ફાયદો થયો છે. તે ઇન્ટ્રાવેનસ ઇન્જેક્શન દ્વારા એક દર્દીની સારવાર માટે જેટલા સમયમાં લાગે છે તેમાં પાંચ દર્દીની સારવાર કરવાની ક્ષમતા છે, જેનાથી હેલ્થકેર સંસાધનોનો મહત્તમ ઉપયોગ કરવામાં મદદ મળે છે.

હવે માત્ર 7 મિનિટમાં કેન્સરની સારવાર થશે
હવે માત્ર 7 મિનિટમાં કેન્સરની સારવાર થશે (GETTY IMAGES)

શું 'ટેસેન્ટ્રિક SC' કેન્સરનો કાયમી ઈલાજ છે?

'ટેસેન્ટ્રિક SC' (એટેઝોલિઝુમાબ) કોઈપણ પ્રકારના કેન્સરનો કાયમી ઈલાજ નથી. તે એક અદ્યતન ઇમ્યુનોથેરાપી છે જે શરીરની રોગપ્રતિકારક શક્તિને વધારે છે, જે તેને કેન્સરના કોષોને ઓળખવામાં અને લડવામાં મદદ કરે છે. કેન્સરને સંપૂર્ણપણે નાબૂદ કરવાને બદલે, તેનો ઉપયોગ ગાંઠના વિકાસને ધીમો કરવા, કેન્સરને ફેલાતા અટકાવવા અને દર્દીના જીવન ટકાવી રાખવાના દર અને જીવનની ગુણવત્તા સુધારવા માટે થાય છે. તે કાયમી ઉકેલ નથી અને જીવનભર આપવામાં આવતો નથી; સામાન્ય રીતે, તે 1 થી 2 વર્ષ સુધી અથવા જ્યાં સુધી કેન્સર પ્રગતિ ન કરે ત્યાં સુધી આપવામાં આવે છે.

હવે માત્ર 7 મિનિટમાં કેન્સરની સારવાર થશે
હવે માત્ર 7 મિનિટમાં કેન્સરની સારવાર થશે (GETTY IMAGES)

મહત્ત્વપૂર્ણ વાત:

આ દવા સમય બચાવશે અને હોસ્પિટલો પરનો બોજ ઘટાડશે. પરંપરાગત ઇન્ટ્રાવેનસ (IV) ઇન્ફ્યુઝન (જેમાં ઘણા કલાકો સુધી નસ દ્વારા દવા આપવી પડે છે)ની તુલનામાં, આ નવો વિકલ્પ સારવારનો સમય લગભગ 80 ટકા ઘટાડે છે.

ડ્રગ કંટ્રોલર જનરલ ઓફ ઇન્ડિયા (DCGI)એ આ દવાને સહાયક ઉપચાર અને મેટાસ્ટેટિક નોન-સ્મોલ સેલ ફેફસાના કેન્સર (NSCLC)ની સારવાર માટે મંજૂરી આપી છે.

આ દવામાં એટેઝોલિઝુમાબ (atezolizumab) નામનું મોલિક્યૂલ હોય છે. એક ડોઝની કિંમત આશરે ₹3.7 લાખ છે.

(ડિસ્ક્લેમર: અહીં આપેલી બધી હેલ્થ જાણકારી અને ટિપ્સ ફક્ત તમારી સમજણ માટે છે. આ માહિતી વૈજ્ઞાનિક સંશોધન, અભ્યાસો અને તબીબી અને આરોગ્ય નિષ્ણાતોની સલાહ પર આધારિત છે. જોકે, આ ટિપ્સને અનુસરતા પહેલા ડૉક્ટરની સલાહ લેવી હંમેશા શ્રેષ્ઠ છે.)

આ પણ વાંચો:

TAGGED:

CANCER TREATMENT
JUST 7 MINUTE CANCER TREATMENT
CANCER
CANCER 7 MINUTE TREATMENT
CANCER TREATMENT JUST 7 MINUTE

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.