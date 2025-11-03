શું ડાયપર પહેરવાથી તમારા બાળકની કિડનીને નુકસાન થઈ શકે છે? બાળરોગ ચિકિત્સકો શું કહે છે તે જાણો
સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ થયેલા એક વીડિયોમાં દાવો કરવામાં આવ્યો છે કે ડાયપર પહેરવાથી બાળકોની કિડનીને નુકસાન થઈ શકે છે.
Published : November 3, 2025 at 8:45 PM IST
નવજાત શિશુની સંભાળ રાખવી એ માતાપિતાની સૌથી મહત્વપૂર્ણ જવાબદારી છે. માતાપિતા તેમના બાળકની નાની-મોટી આદતોથી લઈને તેમના આરામ સુધીની દરેક બાબતનું નજીકથી નિરીક્ષણ કરે છે. શરૂઆતના થોડા મહિનામાં, બાળકો વારંવાર પેશાબ કરે છે અને મળત્યાગ કરે છે, તેથી ઘણા માતાપિતા તેમના બાળકોને ડાયપર પહેરાવવાનું પસંદ કરે છે કારણ કે તે વારંવાર બદલવાની ઝંઝટ દૂર કરે છે અને તેમને આરામથી સૂવા દે છે.
જો કે, તાજેતરમાં સોશિયલ મીડિયા પર એક વિડિઓ વાયરલ થયો છે. જેમાં દાવો કરવામાં આવ્યો છે કે ડાયપરનો ઉપયોગ બાળકની કિડનીને નુકસાન પહોંચાડે છે. આ દાવાથી ઘણા નવા માતાપિતામાં ચિંતા વધી છે. પરંતુ શું આ સાચું છે? ભુવનેશ્વરની મણિપાલ હોસ્પિટલના કન્સલ્ટન્ટ પીડિયાટ્રિશિયન ડૉ. જાનકી બલ્લવ પ્રધાને આ સોશિયલ મીડિયા દાવાનો સ્પષ્ટ જવાબ આપ્યો છે, જે દરેક માતાપિતા માટે જાણવું મહત્વપૂર્ણ છે.
શું ડાયપર કિડનીને નુકસાન પહોંચાડે છે?
ડૉ. જાનકી બલ્લવ પ્રધાને કહ્યું કે સોશિયલ મીડિયા પર ફરતા દાવાઓ સંપૂર્ણપણે ખોટા અને ભ્રામક છે. ડાયપર પહેરવાથી કિડનીને નુકસાન થતું નથી. તેમના મતે, આવી અફવાઓ ફેલાવવાનો હેતુ ફક્ત માતાપિતાને બિનજરૂરી રીતે ડરાવવાનો છે. આવા સોશિયલ મીડિયા દાવાઓ પાયાવિહોણા છે. ડાયપરની કિડની પર કોઈ અસર થતી નથી, કારણ કે કિડનીને અસર કરતા કારણો સંપૂર્ણપણે અલગ હોય છે, જેમ કે જન્મજાત વિકૃતિઓ, ચેપ અથવા અમુક તબીબી ગૂંચવણો.
લાંબા સમય સુધી ગંદા ડાયપર પહેરવાથી સાવધાન રહો!
ડૉ. જાનકી બલ્લવ પ્રધાન સમજાવે છે કે બાળક ડાયપર પહેરે કે ન પહેરે તેની કિડની પર કોઈ અસર થતી નથી. કિડનીનું કામ પ્રવાહીને શુદ્ધ કરવાનું અને પાણી-ઇલેક્ટ્રોલાઇટ સંતુલન જાળવવાનું છે. તેથી, ડાયપર કિડની માટે અપ્રસ્તુત છે. આનો અર્થ એ છે કે ડાયપર કિડનીને સીધું નુકસાન પહોંચાડતા નથી, પરંતુ ગંદા ડાયપરનો લાંબા સમય સુધી ઉપયોગ પેશાબની નળીઓનો વિસ્તાર ચેપ (UTI) નું કારણ બની શકે છે, જે ગંભીર હોય તો કિડનીને અસર કરી શકે છે. લાંબા સમય સુધી ભીના ડાયપર પહેરવાથી ડાયપર ફોલ્લીઓ અને પેરીનિયલ અથવા યુરેથ્રલ ચેપ થઈ શકે છે, જે છોકરીઓમાં વધુ સામાન્ય છે.
બાળરોગ નિષ્ણાત ડૉ. ઇમરાન પટેલે શું કહ્યું?
સોશિયલ મીડિયા પર જાણીતા બાળરોગ નિષ્ણાત ડૉ. ઇમરાન પટેલે પણ આ વિષય પર વાત કરી, અને કહ્યું કે ડાયપર બાળકોને સીધા નુકસાન પહોંચાડતા નથી. તેમનું માનવું છે કે ગંદા ડાયપરનો લાંબા સમય સુધી ઉપયોગ પેશાબની નળીઓનો વિસ્તાર ચેપ (UTI) તરફ દોરી શકે છે, જે ગંભીર હોય તો કિડનીને અસર કરી શકે છે. ઇન્સ્ટાગ્રામ પર વાયરલ થયેલા એક વીડિયોમાં દાવો કરવામાં આવ્યો છે કે ડાયપર પહેરવાથી બાળકોની કિડનીને નુકસાન થાય છે.
ડાયપર કેટલી વાર બદલવા જોઈએ?
ડૉ. જાનકી બલ્લવ પ્રધાન કહે છે કે ડાયપર વાપરવામાં કંઈ ખોટું નથી, પરંતુ તેનો યોગ્ય રીતે ઉપયોગ કરવો જોઈએ. સામાન્ય રીતે, ડાયપર દર બે થી ત્રણ કલાકે બદલવા જોઈએ. જો તમારા બાળકનું મળ નીકળી ગયું હોય, તો તરત જ ડાયપર બદલવું મહત્વપૂર્ણ છે. ભીનું ડાયપર લાંબા સમય સુધી પહેરવાથી ત્વચામાં બળતરા અથવા ચેપ લાગી શકે છે.
તમારા બાળકને ડાયપર-મુક્ત સમય આપો
ડોકટરો પણ ભલામણ કરે છે કે તમારા બાળકને દરરોજ થોડા સમય માટે ડાયપર-મુક્ત રાખો. આને "ડાયપર-મુક્ત સમય" કહેવામાં આવે છે. દિવસમાં બે કે ત્રણ વખત ટૂંકા સમય માટે શ્વાસ લેવા યોગ્ય કપડાં પહેરાવવાથી ત્વચા શ્વાસ લેવામાં મદદ કરે છે અને ચેપનું જોખમ ઓછું થાય છે.
ડૉ. જાનકી બલ્લવ પ્રધાનના મતે, ડાયપરનો ઉપયોગ કર્યા પછી કેટલાક બાળકોમાં ફોલ્લીઓ અથવા લાલ ફોલ્લીઓ થઈ શકે છે. આ ઘણીવાર ડાયપરના અપૂરતા ફેરફારો અથવા ડાયપરના કાપડથી ત્વચાની એલર્જીને કારણે થાય છે. આને ટાળવા
માટે , હંમેશા નરમ, ત્વચાને અનુકૂળ ડાયપરનો ઉપયોગ કરો અને દરેક ડાયપર બદલ્યા પછી બેબી ક્રીમ અથવા નાળિયેર તેલ લગાવો.
માતાપિતા માટે મહત્વપૂર્ણ સલાહ
આખરે, ડોકટરો કહે છે કે ડાયપરનો ઉપયોગ એ વ્યક્તિગત નિર્ણય છે. તે બાળક અને માતાપિતા બંનેના આરામ સ્તર પર આધાર રાખે છે. પરંતુ તેનું યોગ્ય રીતે સંચાલન કરવું પણ એટલું જ મહત્વપૂર્ણ છે. જો તમે આ ત્રણ બાબતોનું પાલન કરો છો. સ્વચ્છતા, સમયસર ડાયપર બદલાવ, અને ચોક્કસ સમયગાળા માટે ડાયપરનો ઉપયોગ ન કરવો, તો ડાયપર તમારા બાળકના સ્વાસ્થ્ય માટે હાનિકારક રહેશે નહીં. તેથી, સોશિયલ મીડિયા પર તમે જે જુઓ છો તેના પર વિશ્વાસ ન કરો. ડૉક્ટરની સલાહ લો અને હંમેશા તમારા બાળકના સ્વાસ્થ્યના નિર્ણયો વૈજ્ઞાનિક માહિતીના આધારે લો.
(અસ્વીકરણ: આ વેબસાઇટ પર તમને આપવામાં આવેલી બધી આરોગ્ય માહિતી અને તબીબી સલાહ ફક્ત તમારા માટે છે. અમે આ માહિતી વૈજ્ઞાનિક સંશોધન, અભ્યાસ, તબીબી અને આરોગ્ય વ્યાવસાયિક સલાહના આધારે આપી રહ્યા છીએ, પરંતુ જો તમે તેમના પર કાર્યવાહી કરતા પહેલા તમારા વ્યક્તિગત ડૉક્ટરની સલાહ લો તો તે વધુ સારું રહેશે.)
આ પણ વાંચો...