શું તીવ્ર પ્રકાશથી માથાનો દુખાવો, ચક્કર કે ખેંચ આવી શકે છે? જાણો કોને છે જોખમ?
દરેક ચમકતી લાઇટ એક સરખી જોખમી નથી હતી. જોખમ એ વાત પર નિર્ભર કરે છે કે તે કેવી રીતે ચમકે છે, કેટલી તેજ છે
Published : October 3, 2026 at 5:29 PM IST
આજની દુનિયામાં મચકતી લાઇટ્સ અને વિઝ્યુઅલ સ્ક્રીન દરેક જગ્યાએ હાજર છે અને આપણે તેના દરરોજ સંપર્કમાં આવી છીએ. તે પછી તે સ્માર્ટફોન, વીડિયો ગેમ, સોશિયલ મીડિયા વીડિયો, કેન્સર્ટ, સ્ટ્રોબ લાઇટ અને ટીવી સ્ક્રીન હોય કે પછી સૂર્ય પ્રકાશ જ કેમ ન હોય. જો કે ચમકવા કે બ્લિન્ક થતી લાઇટો મોટાભાગના લોકોને પરેશાન નથી કરતી પરંતુ કેટલાક લોકો માટે તે ગંભીર શારીરિક સમસ્યાઓ પેદા કરી શકે છે. જે લોકોને પ્રકાશની પરેશાની છે તેમને માથાનો દુખાવો, ચક્કર આવવા અને કેટલાક કિસ્સામાં ખેંચ આવવાનું કારણ પણ બની શકે છે.
પ્રકાશ પ્રત્યે સંવેદનશીલતા ફોટોફોબિયા
વડોદરામાં સિનિયર કન્સલ્ટન્ટ યુરોલિજીસ્ટ અને મૂવમેન્ટ ડિસઓર્ડર સ્પેશ્યાલિસ્ટ ડૉ. આશીષ સુસ્વિરકરનું કહેવું છે કે તેજ પ્રકાશ પ્રત્યે એક સામાન્ય પ્રતિક્રિયા 'ફોટોફોબિયા'છે, જેનો અર્થ પ્રકાશ પ્રત્યે સંવેદનશીલતા છે. ફોટોફોબિયા તે લોકોમાં વધુ જોવા મળે છે જેમને માઇગ્રેનની સમસ્યા હોય છે. તેજ કે બ્લિન્ક થતા પ્રકાશથી માઇગ્રેનો અટેકે આવી શકે છે અને તેની સાથે આંખોમાં તકલીફ, બેચેની અને અવાજ પ્રત્યે સંવેદનશીલતા જેવા લક્ષણ પણ જોઇ શકાય છે. માઇગ્રેનથી પીડિત 80થી 90 ટકા લોકોમાં ફોટોફોબિયા જોવા મળે છે. તેથી સખત પ્રકાશના સંપર્કમાં આવ્યા બાદ માથાનો દુખાવો કે બેચેની અનુભવવાનો અર્થ એ નથી ખેંચની બીમારી થઇ છે.
મગજ અને આંખો પર ગંભીર અસર
ડૉ. આશીષ સુસ્વિરકરના જણાવ્યા અનુસાર તેજ ચમકતી લાઇટ કે ઝડપથી બદલાતા વિઝ્યુઅલની પેટર્ન આપણા મગજ અને આંખો પર ગંભીર અસર કરે છે. તેનાથી ચક્કર આવવા, ધુંધળું દેખાવું કે બેચેની થઇ શકે છે. તેની અસર ખાસ કરીને તે લોકો પર વધુ જોવા મળ છે જેમને માઇગ્રેનની સમસ્યા કે તેમની આંખો કે શરીરનું સમતોલન જાળવી રાખવાની ક્ષમતા ખૂબ સંવેદનશીલ હોય. આ લક્ષણ ત્યારે દેખાય જ્યારે આંખોથી મળતી જાણકારી શરીરના સમતોલનને જાળવી રાખનારી સિસ્ટમ સાથે મેળ ન ખાય કે મગજમાં અસામાન્ય ઇલેક્ટ્રિકલ ગતિવિધિ થાય.
ફોટોસેન્સિટિવ એપિલેપ્સી શું છે?
ડૉ. આશીષ સુસ્વિકર કહે છે કે વધુ એક દુર્ભલ સમસ્યા 'ફોટોસેન્સિટિવ એપિલેપ્સી ' (પ્રકાશના કારણે આવતી ખેંચ) છે. સંવેદનશીલ લોકોમાં વારંવાર ચમકતી લાઇટોથી મગજની ગતિવિધિને અસામાન્ય રીતે સિંક (તોલમેલ બેસાડવો) કરી શકે છે અને ખેંચને ટ્રિગર કરી શકે છે. માનવામાં આવે છે કે ખેંચથી પીડિત 3 ટકા લોકોમાં ફોટોસેન્સિટિવિટી હોય છે. તે બાળકો, કિશોરો અને ખાસ પ્રકારની ખેંચ જેવા કે જુનેવાઇલ માયોક્લોનિક એપિલેપ્સી અને એપિલેપ્સી વિથ આઇલિડ મોયક્લોનિયાથી પીડિત લોકો માટે ખાસ કરીને મહત્વપૂર્ણ છે.
દરેક ચમકતો પ્રકાશ ખતરનાક નથી હોતો
ડૉ. આશીશ સુસ્વિકરનું કહેવું છે કે દરેક ચમકતી લાઇટ સમાન રીતે ખતરનાક નથી હોતી. ચમકતી લાઇટ્સથી થતું જોખમ એ વાત પર નિર્ભર કરે છે કે તે કેવી રીતે ચમકે છે, કેટલી ઝડપી, તેમાં કોન્ટ્રાસ્ટ કેટલો છે, રંગ કેવો છે, આંખનો કેટલો હિસ્સા તેને જોઇ રહ્યો છે, લાઇટ કેટલી પાસે છે અને કેટલા સમય સુધી પ્રકાશીત રહે છે. જો લાઇટ પ્રતિ સેકન્ડ 5થી 30 વાત બ્લિન્ક થાય છે તો તેની પ્રતિક્રિયા થવાની શક્યા સૌથી વધુ માનવામાં આવે છે, પરંતુ દરેક વ્યક્તિની પ્રતિક્રિયા અલગ-અલગ હોય છે. ઝડપથી બદલાતા રંગો કે કેન્ટ્રાસ્ટવાળી પેટર્ન પણ પરેશાની પેદા કરી શકે છે.
સાવધાની ક્યા લોકોએ વર્તવી જોઇએ
સૌથી વધુ સાવધાની તે લોકોએ વર્તવી જોઇએ જેમને પહેલા ખેંચ આવી હોય, ખેંચના ખાસ સિન્ડ્રોમવાળા બાળકો અને કિશોરોએ અને તે લોકો જેમને પહેલા તેજ ચમકતી રોશનીથી ખેંચ આવી ચુકી છે. ઓછી ઊંઘ, થાક, દારુનું સેવન, બીમારી અને ખેંચની દવા ન લેવાથી સંવેદનશીલ લોકોને તેનો એટેકે આવવાની શક્યતા વધુ રહે છે.
ક્યા લક્ષણોને ધ્યાન બહાર ન કરવા જોઇએ
માથું દુખવું, આંખોમાં બેચેની કે ચક્કર આવવા જેવા લક્ષણો ઘણી અલગ અલગ પ્રકારની સ્વાસ્થ્ય સંબંધિત સમસ્યાઓનું કારણ પણ હોઇ શકે છે. તે હંમેશા ન્યૂરોલોજીકલ એટેકે કે મગજની કોઇ ગંભીર સમસ્યા સાથે જોડાયેલી હોતી નથી. જો કે કોઇ વ્યક્તિ બેભાન થઇ જાય છે, એક ધાર્યું જોયા કરે છે કે કોઇ પ્રતિક્રિયા ન આપે, વારંવાર આંખો પટપટાવે, શરીરમાં ઝાટકા અનુભવાય, અચાનક આંખો ઉપર નીત કે ઉપર-નીચે ફરવી કે ઘટના બાદ કન્ફ્યુઝ રહેવું, આવા બધા લક્ષણોને ધ્યાન બહાર ન કરવા.
ડોક્ટર કેવી રીતે તપાસ કરે છે
જ્યારે ડોક્ટરોને ખેંચ અંગે શંકા જાય છે તો તેઓ ઇલેક્ટ્રોઇન્સેફ્લોગ્રામ (EEG) ટેસ્ટ દરમિયાન દર્દી સામે તેજ ચમકતી લાઇટ (સ્ટ્રોબ લાઇટ)નો ઉપયોગ કરે છે. મેડિકલ સાયન્સમાં આ પ્રક્રિયાને 'ફોટિક સ્ટિમ્યુલેશન'કહેવામાં આવે છે. આ ટેસ્ટથી માલૂમ કરવામાં મદદ કરે છે કે શું મગજ ચમકતી લાઇટ પર અસામાન્ય રીતે પ્રતિક્રિયા આપે છે. EEG (ઇલેક્ટ્રોએન્સેફેલોગ્રામ)ના પરિણામને હમેશા દર્દીની મેડિકલ હિસ્ટ્રી, લક્ષણો અને ડોક્ટરની શારીરિક તપાસ સાથે મળીને જ સમજવી જોઇએ.
આ વસ્તુઓથી ડરવાની જરુર નથી
સ્માર્ટફોન કે કમ્પ્યુટરની સામાન્ય સ્ક્રીન લાઇટથી ખેંચ નથી આવતી. તેથી કોઇપણ પણ તેનાથી ડરવાની જરુર નથી. જો કે સંવેદનશીલ કે વધુ ભાવુક લોકોએ પોતાના સ્વાસ્થ્યની જાળવણી કરવા અને તણાવને સંભાળવા માટે નકારાત્મક, હિંસક કે વધુ ઉત્તેજિત કરનારા વિઝ્યુઅલ કન્ટેન્ટથી બચવું જોઇએ.
અહીંયા કેટલાક સરળ ઉપાય આપીએ છીએ જે મદદ કરી શકે છે
- સ્ક્રીનથી યોગ્ય અંતર જાળવી રાખી બેસવું અને બ્રાઇટનેસ અને કોન્ટ્રાસ્ટ ઓછું રાખો
- સારા પ્રકાશવાળા રુમમાં સ્ક્રીનો ઉપયોગ કરો
- લાંબા સમય સુધી તીવ્ર ચમકતી લાઇટવાળા વીડિયો જોવાથી બચવું અને વચ્ચે-વચ્ચે બ્રેક લેવો.
- જો તમને અચાનક તેજ લાઇટ દેખાય તો બીજી તરફ નજર ફેરવી લો
- જો શક્ય હોય તો લાઇટની અસરને ઓછી કરવા એક આંખ બંધ કરી દો
ડૉ. આશીષ સુસ્વિકરના જણાવ્યા અનુસાર જો કોઇ વ્યક્તિને ખેંચ આવે તો તેને માત્ર સ્ક્રીન સેન્સિટિવિટી જ છે તેવું માની લેવું ન જોઇએ. બેભાન થવું, વાંરવાર કોઇ પ્રતિક્રિયા ન આપવી, આંચકા આવવા, પડી જવું કે ઘટના બાદ બેચેની થવી એ વાતનો સંકતે છે કે ન્યૂરોલિજિકલ તપાસની જરુર છે. જો ખેંચ પાંચ મિનિટથી વધુ રહે છે, વાંરવાર આવ્યા કરે છે, વ્યક્તિને ગંભીર ઇજા પહોંચાડે છે કે શ્વાસ લેવામાં મુશ્કેલી પેદા કરે છે તો ઇમર્જન્સી મદદની જરુર છે.
મુખ્ય વાત એ છે કે ચમકતા પ્રકાશના કરાણે બની શકે છે, પરંતુ આ પોતે કોઇ બીમારી નથી. ચમકતા પ્રકાશથી માઇગ્રેનને વધારી શકે છે અને ઘણા લોકોને ચક્કર આવવા કે આંખો સામે ધુંધળું દેખાવા જેવી સમસ્યાઓ પેદા કરી શકે છે. પરંતુ પ્રકાશના કારણે અસલી ખેંચ મુખ્ય રીતે તો સંવેદનશીલ લોકોના એક નાના ગૃપને જ પડી શકે છે. તેમની વચ્ચેનો તફાવત સમજવાથી, આપણે બિનજરૂરી ચિંતા કર્યા વિના એવા લોકોને ઓળખી શકીએ છીએ જેમને ખરેખર ન્યુરોલોજીકલ તપાસની જરૂર છે.
ડિસ્ક્લેમર: અહીંયા આપવામાં આવેલી સ્વાસ્થ્ય સંબંધિત જાણકારી અને સલાહ માત્ર શૈક્ષણિક હેતુ માટે છે. અમે આ જાણકારી વૈજ્ઞાનિક શોધ, અધ્યયનો અને ચિકિત્સા તેમજ સ્વાસ્થ્ય નિષ્ણાતોની સલાહના આધારે પ્રદાન કરવામાં આવી રહી છે. આ સલાહોનું પાલન કરતા પહેલા પોતાના ડોક્ટરનો સંપર્ક કરવો સર્વોત્તમ રહેશે.)
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