શું ડાયાબિટીસના દર્દીઓ તરબૂચ ખાઈ શકે છે? જાણો તેને ખાવાના ફાયદા અને નુકશાન
તરબૂચમાં પાણીની માત્રા વધુ હોય છે, જેથી ગરમીમાં શરીરમાં પાણીની કમી થતી નથી. શરીરને હાઇડ્રેટ રાખવા ઉપરાંત, તે અનેક પોષક તત્વો પણ આપે છે.
Published : April 12, 2026 at 7:07 PM IST
હૈદરાબાદ: બાળકો હોય કે વડીલો, દરેક વ્યક્તિ આ મીઠા ફળને ખાવાનું પસંદ કરે છે. તરબૂચમાં પાણીની માત્રા વધુ હોય છે, જેથી ગરમીમાં શરીરમાં પાણીની કમી થતી નથી. શરીરને હાઇડ્રેટ રાખવા ઉપરાંત, તે અનેક પોષક તત્વો પણ આપે છે. ચાલો જાણીએ તરબૂચ ખાવાના ફાયદા, તે કેવી રીતે ખાવું અને ડાયાબિટીસના દર્દીઓ તેને કેમ ખાઈ શકે છે.
તરબૂચના પોષક તત્વો અને ફાયદા
ન્યુટ્રિશનિસ્ટના જણાવ્યા અનુસાર, તરબૂચ શરીરને ખૂબ સારું હાઇડ્રેશન અને પોષણ આપે છે. તેમાં 91.5 ટકા પાણી હોય છે, એટલે કે તે માત્ર એક ફળ નથી, પરંતુ શરીર માટે હાઇડ્રેશનનો કુદરતી સ્ત્રોત છે. બે બાઉલ તરબૂચ ખાવાથી માત્ર 80 કેલરી મળે છે. તરબૂચમાં વિટામિન C, A, પોટેશિયમ અને મેગ્નેશિયમ જેવા જરૂરી મિનરલ્સ ભરપૂર માત્રામાં હોય છે. તે ડિહાઇડ્રેશન રોકવામાં મદદ કરે છે.
હૃદયના સ્વાસ્થ્ય માટે L-સિટ્રુલિન
તરબૂચ-માં 'L-સિટ્રુલિન' નામનો એમિનો એસિડ ખૂબ જ વધારે પ્રમાણમાં જોવા મળે છે. શરીરમાં ગયા બાદ, તે નાઈટ્રિક ઓક્સાઇડ બનાવવામાં મદદ કરે છે. આ બ્લડ વેસલને આરામ આપે છે, જેથી બ્લડ સર્ક્યુલેશન સુધરે છે અને બ્લડપ્રેશર ઘટે છે. 2025ના એક અભ્યાસ મુજબ, તરબૂચનું નિયમિત સેવન બ્લડપ્રેશરને નોંધપાત્ર રીતે ઘટાડી શકે છે.
લાઇકોપીન ત્વચાને બચાવે છે
ટામેટાને સામાન્ય રીતે લાઇકોપીનથી ભરપૂર માનવામાં આવે છે. પરંતુ ન્યુટ્રિશનિસ્ટનું કહેવું છે કે તરબૂચમાં લીલા ટામેટાની સરખામણીમાં 40 ટકા વધુ લાઇકોપીન હોય છે. લાઇકોપીન એક પાવરફુલ એન્ટીઓક્સીડેન્ટ છે. તે માત્ર શરીરમાં સોજો ઘટાડે છે, પરંતુ ગરમીમાં સૂર્યનાં કિરણો (યુવી રેડિયેશન)થી થતા નુકસાનથી પણ અમુક હદ સુધી રક્ષણ આપે છે.
શું ડાયાબિટીસના દર્દીઓ તરબૂચ ખાઈ શકે છે?
અમેરિકન ડાયાબિટીસ એસોસિએશન મુજબ, તરબૂચ સામાન્ય રીતે મીઠું હોય છે. આ કારણે, ઘણા ડાયાબિટીસના દર્દીઓ તેને ખાવાને લઈને શંકા કરે છે. જોકે, તરબૂચનો ગ્લાયસેમિક ઇન્ડેક્સ (GI) 72 છે, પરંતુ તેમાં કાર્બોહાઇડ્રેટ ઓછો હોય છે. તેથી, તેનો ગ્લાયસેમિક લોડ (GL) માત્ર 5 છે, જે ખૂબ ઓછો છે.
ડાયાબિટીસના દર્દીઓએ તરબૂચ ખાતી વખતે કેટલીક સાવચેતીઓ રાખવી જોઈએ. તેઓ મર્યાદિત માત્રામાં તરબૂચ ખાઈ શકે છે (દા.ત. એક બાઉલ કાપેલું તરબૂચ), પરંતુ તેમણે તેનો જ્યુસ ન પીવો જોઈએ. કારણ કે જ્યુસ પીવાથી બ્લડ શુગર લેવલ ઝડપથી વધી શકે છે.
કોને સાવધાન રહેવું જોઈએ?
તરબૂચ ખાવાના ઘણા ફાયદા છે. જોકે, તે દરેક માટે યોગ્ય નથી. કેટલીક સ્વાસ્થ્ય સમસ્યાવાળા લોકોએ સાવધાની રાખવી જોઈએ:
1. કિડનીની સમસ્યા ધરાવતા લોકો (ક્રોનિક કિડની ડિસીઝ):
તરબૂચમાં પોટેશિયમની માત્રા ખૂબ વધારે હોય છે. જો કિડનીની સમસ્યા ધરાવતા લોકો વધારે માત્રામાં તરબૂચ ખાય છે, તો તેનાથી તેમના લોહીમાં પોટેશિયમનું લેવલ ખતરનાક રીતે વધી શકે છે. આ સ્થિતિને હાઇપરકલેમિયા કહે છે. આનાથી હૃદયની ધબકાર અનિયમિત થઈ શકે છે અને હાર્ટ એટેક આવી શકે છે. કિડનીની સમસ્યાવાળા લોકોએ ડૉક્ટરની સલાહ વિના તરબૂચ ન ખાવું જોઈએ.
2. જેમને ગેસ અથવા IBS (ઇરિટેબલ બાઉલ સિન્ડ્રોમ)ની સમસ્યા છે:
તરબૂચમાં રહેલો ફ્રુક્ટોઝ અને વધારે FODMAP (ફર્મેન્ટેબલ કાર્બોહાઇડ્રેટ) પાચન સંબંધી સમસ્યાઓ (જેમ કે પેટ ફૂલવું, ગેસ, ખેંચાણ અને ઝાડા) પેદા કરી શકે છે, ખાસ કરીને જ્યારે તે વધારે માત્રામાં ખાવામાં આવે. જે લોકો IBS અથવા ફ્રુક્ટોઝ સંવેદનશીલતાથી પીડાય છે, તેમને તરબૂચ ખાધા બાદ આ લક્ષણો દેખાઈ શકે છે. તેથી, આવા લોકોએ ડૉક્ટરની સલાહ લેવી જોઈએ.
3. એલર્જી ધરાવતા લોકો:
નેશનલ લાઇબ્રેરી ઑફ મેડિસિન મુજબ, તરબૂચમાં રહેલા પ્રોટીન્સને કારણે લોકોને એલર્જિક રિએક્શન થઈ શકે છે. આ સ્થિતિને 'લેટેક્સ-ફ્રુટ સિન્ડ્રોમ' તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. આ સમસ્યા તરબૂચમાં જોવા મળતા પ્રોફિલિન અને અન્ય પ્રોટીન્સને કારણે થાય છે.
ધ્યાનમાં રાખવા જેવી બાબતો
ગરમીમાં તંદુરસ્ત લોકો માટે તરબૂચ એક સારો વિકલ્પ છે. તે ડિહાઇડ્રેશનથી બચાવે છે અને તેના અન્ય ઘણા ફાયદા છે. જોકે, કિડનીની સમસ્યા અથવા ગંભીર પાચન સંબંધી સમસ્યાઓ ધરાવતા લોકોએ ડૉક્ટરની સલાહ લેવી જરૂરી છે કે તરબૂચ ખાવું યોગ્ય છે કે નહીં અને કેટલી માત્રામાં ખાવું જોઈએ.
(ડિસ્ક્લેમર: આ લેખમાં આપવામાં આવેલી તમામ સ્વાસ્થ્ય માહિતી માત્ર તમારી જાણકારી માટે છે. અમે આ માહિતી વૈજ્ઞાનિક સંશોધન, અભ્યાસ અને આરોગ્ય વ્યાવસાયિકોની સલાહના આધારે પ્રદાન કરી રહ્યા છે, પરંતુ તેના પર અમલ કરતાં પહેલાં ડૉક્ટરની સલાહ લેવી જરૂરી છે.)
આ પણ વાંચો...