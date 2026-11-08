દિવાળીમાં ફટાકડા ફોડતી વખતે દાઝી જવાય તો શું કરવું અને શું ન કરવું? ડૉક્ટર પાસેથી જાણો
ફટાકડા ફોડતી વખતે સિન્થેટિક અને ઢીલાં કપડાં ન પહેરવાં, સુતરાઉ કપડાં વધુ યોગ્ય છે.
Published : November 8, 2026 at 8:36 PM IST|
Updated : November 8, 2026 at 9:05 PM IST
ચંડીગઢ: દિવાળીમાં ફટાકડા ફોડતી વખતે થોડી બેદરકારીથી હાથ, આંગળીઓ, ચહેરા અને આંખોને ગંભીર નુકસાન થઈ શકે છે. દર વર્ષે તહેવારો દરમિયાન ફટાકડાથી દાઝવા અને ઈજા થવાના બનાવો સામે આવે છે. કેટલીક વાર ઈજા એટલી ગંભીર હોય છે કે સારવાર પછી પણ હાથની સામાન્ય કાર્યક્ષમતા સંપૂર્ણપણે પાછી આવતી નથી. આ મુદ્દે ETV ભારતની ટીમે ચંડીગઢ PGIના પ્લાસ્ટિક સર્જન ડૉક્ટર અતુલ પરાશર સાથે વાતચીત કરી.
દિવાળીમાં ફટાકડા ફોડતી વખતે સાવચેતી રાખવી જરૂરી
ડૉક્ટર અતુલ પરાશરે કહ્યું કે દિવાળી ખુશીનો તહેવાર છે, પરંતુ ઉજવણી કરતી વખતે સુરક્ષાનું ધ્યાન રાખવું પણ જરૂરી છે. ફટાકડા ફોડતી વખતે નાની-નાની સાવચેતી રાખવાથી અનેક અકસ્માતો ટાળી શકાય છે. તેમણે જણાવ્યું કે માત્ર ફટાકડાથી જ નહીં, દીવા અને મીણબત્તીથી પણ આગ લાગી શકે છે. સુરક્ષિત દિવાળી માટે તેમણે કેટલીક જરૂરી વાતો પણ જણાવી.
કપડાં અને ફટાકડાં અંગે સાવચેતી રાખો
ડૉક્ટર પરાશરે જણાવ્યું કે ફટાકડા ફોડતી વખતે સિન્થેટિક અને ઢીલાં કપડાં ન પહેરવાં. સુતરાઉ અને શરીર પર બરાબર બંધ બેસતાં કપડાં વધુ યોગ્ય છે. ફટાકડા ફોડતી વખતે જૂતાં પહેરવાં અને ફટાકડાથી યોગ્ય અંતર રાખવું. બાળકોને એકલા ફટાકડા ફોડવા ન દો અને તેમને ફટાકડા પાસે ઊભા રહેતાં રોકો. ફૂટ્યા ન હોય એવા ફટાકડાને ફરીથી ઉપાડવા કે સળગાવવાનો પ્રયાસ ન કરો. તેનાથી હાથ અને આંગળીઓને ગંભીર ઈજા થઈ શકે છે. ફટાકડા ફોડ્યા પછી બચેલા અવશેષોને પાણી અથવા રેતી ભરેલી ડોલમાં નાખો. તેનાથી કોઈના પગમાં ઈજા થવાનું કે આગ લાગવાનું જોખમ ઘટશે.
દાઝી જવા પર ટૂથપેસ્ટ નહીં, પાણી વાપરો
તેમણે જણાવ્યું કે ફટાકડાથી હાથ કે શરીરનો કોઈ ભાગ સહેજ દાઝી જાય તો અસરગ્રસ્ત જગ્યા પર સ્વચ્છ પાણી રેડો. બળતરા ઓછી થાય ત્યાં સુધી પાણી રેડતા રહો. દાઝેલા ભાગ પર ટૂથપેસ્ટ, વાદળી શાહી કે કોઈ ઘરગથ્થુ ઉપાય ન લગાવો.
તેમણે એવી પણ સલાહ આપી કે દાઝ્યા પછી અસરગ્રસ્ત ભાગમાં સોજો આવે તે પહેલાં વીંટી, બંગડીઓ અને અન્ય ઘરેણાં ઉતારી લો. નજીકમાં પાણી ભરેલી ડોલ અથવા અગ્નિશામક સાધન રાખો, જેથી જરૂર પડે ત્યારે તરત ઉપયોગ કરી શકાય.
બર્ન ઇન્જરી થાય તો શું કરવું?
દાઝ્યા પછી તરત જ ઘા પર ઓછામાં ઓછા 15થી 20 મિનિટ સુધી નળનું સામાન્ય વહેતું પાણી રેડો. વહેતું પાણી ત્વચાની અંદર રહેલી ગરમી બહાર કાઢે છે અને ઘા વધુ ઊંડો થતો અટકાવે છે.
અસરગ્રસ્ત ભાગમાં સોજો આવે તે પહેલાં વીંટી, ઘડિયાળ, બંગડી, કડા કે તંગ કપડાં જેવી વસ્તુઓ તરત અને ખૂબ કાળજીપૂર્વક દૂર કરો. ત્વચાને ઠંડી કર્યા પછી ચેપથી બચાવવા ઘાને સ્વચ્છ, સૂકા સુતરાઉ કપડાથી અથવા સ્ટેરાઈલ ડ્રેસિંગથી ઢીલો ઢાંકો. ત્યારબાદ તરત ડૉક્ટરનો સંપર્ક કરો.
બર્ન ઇન્જરી થાય તો શું ન કરવું?
ઘણા લોકો દાઝેલા ભાગ પર ટૂથપેસ્ટ, શાહી, હળદર, માટી, માખણ કે કોઈ ઘરગથ્થુ લેપ લગાવે છે. ડૉક્ટરોના જણાવ્યા મુજબ, આવી વસ્તુઓ ત્વચામાં ગરમી રોકી શકે છે અને ચેપનું જોખમ અનેકગણું વધારી શકે છે.
- બરફનો ઉપયોગ ન કરો: દાઝેલી જગ્યા પર સીધો બરફ કે અત્યંત ઠંડું પાણી ન લગાવો. બરફથી ત્યાંની રક્તવાહિનીઓ સંકોચાઈ શકે છે અને ત્વચાના કોષોને ગંભીર નુકસાન (નેક્રોસિસ) થઈ શકે છે.
- ફોલ્લા ફોડશો નહીં: ત્વચા પર ફોલ્લા થયા હોય તો તેમને સોય કે હાથથી ફોડશો નહીં. ફોલ્લા અંદરની ત્વચાને બહારના બેક્ટેરિયાથી બચાવવાનું કુદરતી આવરણ છે.
- ચોંટેલું કપડું ખેંચશો નહીં: કપડું બળીને ત્વચા સાથે ચોંટી ગયું હોય તો તેને બળજબરીથી ખેંચશો નહીં. આમ કરવાથી ત્વચા પણ ઊખડી શકે છે. કપડાની આસપાસનો ભાગ કાપી નાખો અને ચોંટેલો ભાગ ડૉક્ટર પર છોડો.
- રૂનો ઉપયોગ ન કરો: ઘા પર સામાન્ય છૂટા રેસાવાળી રૂ ન લગાવો. તેના રેસા ઘા પર ચોંટી શકે છે અને પછી દૂર કરતી વખતે ખૂબ દુખાવો તથા ચેપ થઈ શકે છે.
- કપડાંમાં આગ લાગે તો દોડશો નહીં: ડૉક્ટર અતુલ પરાશરે જણાવ્યું કે ફટાકડા કે દીવાથી કપડાંમાં આગ લાગે તો ગભરાઈને દોડવાને બદલે ‘સ્ટોપ, ડ્રોપ અને રોલ’ પદ્ધતિ અપનાવો — તાત્કાલિક ઊભા રહેવાનું બંધ કરો, જમીન પર સૂઈ જાઓ અને આળોટો. તેનાથી આગને હવા મળતી ઓછી થાય છે અને જ્વાળાઓ ઓલવવામાં મદદ મળે છે. આગ બુઝાવવા જાડા ધાબળા કે ગાલીચાથી શરીરને ઢાંકી શકાય છે.
આંખમાં ઈજા થાય તો તરત ડૉક્ટરને બતાવો
ફટાકડાથી આંખમાં ઈજા થાય તો આંખને ઘસવી કે દબાવવી નહીં. આંખને સ્વચ્છ પાણીથી ધોઈને તરત આંખના નિષ્ણાતનો સંપર્ક કરો. ડૉક્ટરોએ લોકોને ફટાકડાથી થતા હવા અને ધ્વનિ પ્રદૂષણનું પણ ધ્યાન રાખવા કહ્યું છે. શક્ય હોય ત્યાં સુધી ગ્રીન ફટાકડાનો ઉપયોગ કરો અને વહીવટીતંત્રે નક્કી કરેલા સમયનું પાલન કરો.
PGIMERના પ્લાસ્ટિક સર્જરી વિભાગે જણાવ્યું કે દિવાળીના સમયગાળામાં દાઝવાથી થતી ઈજાઓના દર્દીઓની સારવાર માટે સંસ્થામાં જરૂરી વ્યવસ્થા કરવામાં આવી છે, જેથી ઇમરજન્સીમાં આવતા લોકોને સમયસર સારવાર મળી શકે.
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