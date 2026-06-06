શું બ્લેક કૉફી હૃદય માટે સારી છે? તેના ફાયદા, ગેરફાયદા અને તેને યોગ્ય માત્રામાં કેવી રીતે પીવી તે વિશે જાણો
બ્લેક કૉફીના ઘણા સ્વાસ્થ્ય લાભો છે, પરંતુ નિષ્ણાતો કહે છે કે તેનું સેવન સંયમિત રીતે કરવું જોઈએ.
Published : June 6, 2026 at 6:21 PM IST
હૈદરાબાદ : બ્લેક કૉફી એ વિશ્વના સૌથી લોકપ્રિય પીણાંમાંનું એક છે. લોકો ઘણીવાર મૂંઝવણમાં હોય છે કે દૂધ કે ખાંડ વિના બનાવેલી બ્લેક કૉફી સ્વાસ્થ્ય માટે સારી છે કે નહીં. જો કે, તબીબી સંશોધન દર્શાવે છે કે બ્લેક કોફી હૃદય રોગને રોકવામાં વધુ અસરકારક છે. તેમાં કોઈ કેલરી હોતી નથી અને તે એન્ટીઑકિસડન્ટથી ભરપૂર હોય છે, જે હૃદય રોગનું જોખમ ઘટાડવામાં મદદ કરે છે. વધુમાં, નિષ્ણાતો કહે છે કે તેને સંયમિત રીતે પીવાથી મેટાબોલિજમ વધે છે અને ભૂખ ઓછી થાય છે. નિષ્ણાતો કહે છે કે આ પીણાના ફાયદાઓ સાથે, તેની કેટલીક સંભવિત આડઅસરો પણ છે જેના વિશે લોકોએ જાણવું જોઈએ...
શું બ્લેક કૉફી સ્વાસ્થ્ય માટે ફાયદાકારક છે કે નુકસાનકારક?
નિષ્ણાતો કહે છે કે બ્લેક કૉફીમાં રહેલું કેફીન ઉત્તેજક તરીકે કામ કરે છે, કેટલાક લોકોમાં બ્લડ પ્રેશર અને હૃદયના ધબકારા અસ્થાયી રૂપે વધે છે. આ અસર એવા લોકોમાં વધુ સ્પષ્ટ થાય છે જેઓ દરરોજ કોફી પીતા નથી. કેલિફોર્નિયા યુનિવર્સિટીના એક અભ્યાસ મુજબ, કેફીન નોરાડ્રેનાલિન અને નોરેપીનેફ્રાઇન નામના હોર્મોન્સ મુક્ત કરે છે, જે કેટલાક લોકોમાં હૃદયના ધબકારા અને બ્લડ પ્રેશર વધારી શકે છે.
નિષ્ણાતો કહે છે કે બ્લેક કૉફીમાં રહેલા પોલીફેનોલ્સ અને એન્ટીઑકિસડન્ટ ગરમી (થર્મોજેનેસિસ) ઉત્પન્ન કરી વજન ઘટાડવામાં મદદ કરે છે. આ વજન ઘટાડવા માટે ખૂબ જ ફાયદાકારક છે.
દરરોજ 2-3 કપ બ્લેક કૉફી પીવાથી હૃદયરોગનો હુમલો, સ્ટ્રોક અને કોરોનરી ધમની રોગનું લાંબા ગાળાનું જોખમ ઓછું થઈ શકે છે. નેશનલ લાઇબ્રેરી ઓફ મેડિસિનના એક અભ્યાસ મુજબ, મધ્યમ માત્રામાં કૉફી પીવાથી હાઈ બ્લડ પ્રેશર, હૃદયની નિષ્ફળતા અને અનિયમિત ધબકારા (એટ્રિયલ ફાઇબ્રિલેશન) જેવી સમસ્યાઓ ઓછી થઈ શકે છે. નિષ્ણાતો કહે છે કે બ્લેક કૉફીમાં રહેલા એન્ટીઑકિસડન્ટ બળતરા ઘટાડે છે અને રક્ત વાહિનીઓના કાર્યમાં સુધારો કરે છે.
બ્લેક કૉફી હૃદયના સ્વાસ્થ્ય તેમજ મગજને સક્રિય રાખવા માટે સારી માનવામાં આવે છે. તેના એન્ટીઑકિસડન્ટ અને બળતરા વિરોધી ગુણધર્મો વજનને નિયંત્રિત કરવામાં મદદ કરે છે. દરરોજ ઓછામાં ઓછી 80 થી 100 મિલિગ્રામ બ્લેક કૉફી પીવાથી ઘણા સ્વાસ્થ્ય લાભો થાય છે. જો કે, વધુ પડતું પીવાથી સ્વાસ્થ્ય સમસ્યાઓ થઈ શકે છે. - શ્રાવ્ય, ડાયેટિશિયન
ક્યારે સાવધાની રાખવી?
અમેરિકન હાર્ટ એસોસિએશન દ્વારા કરવામાં આવેલા એક અભ્યાસમાં ચેતવણી આપવામાં આવી છે કે દરરોજ બે કે તેથી વધુ કપ કૉફી પીવાથી ગંભીર હાઈ બ્લડ પ્રેશર (160/100 mm Hg કે તેથી વધુ) ધરાવતા લોકોમાં હૃદય રોગથી મૃત્યુનું જોખમ બમણું થઈ શકે છે. નિષ્ણાતો કહે છે કે જો તમને હાઈ બ્લડ પ્રેશર ન હોય, તો દરરોજ 400 મિલિગ્રામ કેફીનનું સેવન સ્વસ્થ પુખ્ત વયના લોકો માટે સલામત માનવામાં આવે છે. વધુમાં, નિષ્ણાતો કહે છે કે, બ્લેક કૉફીમાં ડાયટરપીન્સ (કેફેસ્ટોલ અને કાહવેઓલ) નામના કુદરતી તેલ હોય છે જે ખરાબ કોલેસ્ટ્રોલ (LDL) વધારે છે. આ મિશ્રણનો લીવરમાં પિત્ત એસિડના ઉત્પાદનને અટકાવીને કોલેસ્ટ્રોલના સ્તરને અસર કરે છે.
બ્લેક કૉફી સુરક્ષિત રીતે કેવી રીતે પીવી?
પેપર ફિલ્ટર (ડ્રિપ કોફી, પોર-ઓવર કૉફી) નો ઉપયોગ કરીને ઉકાળવામાં આવેલી કૉફીમાં ડાયટરપીન્સનું સ્તર ખૂબ ઓછું હોય છે અને તે પીવા માટે સલામત માનવામાં આવે છે. નિષ્ણાતો કહે છે કે દિવસમાં 2 થી 4 કપ કોફી પીવી સ્વસ્થ લોકો માટે સલામત માનવામાં આવે છે. જો કે, જો તમને હાઈ બ્લડ પ્રેશર, હૃદયની સમસ્યાઓ હોય અથવા તમે ગર્ભવતી હોવ, તો તમારે બ્લેક કૉફીના ડોઝ વિશે તમારા ડૉક્ટરની સલાહ લેવી જોઈએ. સામાન્ય રીતે, સ્વસ્થ લોકોને દરરોજ 400 મિલિગ્રામથી વધુ કેફીન ન લેવાની સલાહ છે. વધુમાં, એવું પણ કહેવામાં આવે છે કે ખાંડ કે દૂધ વગર મર્યાદિત માત્રામાં બ્લેક કૉફી પીવી સ્વાસ્થ્ય અને હૃદયના સ્વાસ્થ્ય માટે સારી છે.
(ડિસક્લેમર: અહીં આપેલી બધી સ્વાસ્થ્ય માહિતી અને ટિપ્સ ફક્ત તમારી સમજણ માટે છે. આ માહિતી વૈજ્ઞાનિક સંશોધન, અભ્યાસો અને તબીબી અને આરોગ્ય નિષ્ણાતોની સલાહ પર આધારિત છે. જો કે, આ ટિપ્સને અનુસરતા પહેલા તમારા ડૉક્ટરની સલાહ લેવી જરુરી છે.
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