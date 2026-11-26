શું તમને તાવ કે ઉધરસ આવે તો એન્ટિબાયોટિક્સ લો છો તો સાવધાન થઇ જજો! આ ટેવ પડી શકે છે ભારે
દરેક તાવમાં એન્ટિબાયોટિક્સની જરૂર હોતી નથી. ઇન્ફેક્શનનું કારણ જાણવા માટે, જરૂર પડે તો ડૉક્ટર લોહીની તપાસ અથવા અન્ય ટેસ્ટ કરાવવાની સલાહ આપી શકે છે.
Published : November 26, 2026 at 2:04 PM IST
ઘણીવાર, જ્યારે હવામાન બદલાય છે અને લોકોને શરદી, ઉધરસ, ગળામાં દુખાવો કે તાવ જેવી સમસ્યાઓ થાય છે, ત્યારે તેઓ ડૉક્ટરની સલાહ લીધા વિના એન્ટિબાયોટિક્સ લેવાનું શરૂ કરી દે છે. કેટલાક લોકો જૂના પ્રિસ્ક્રિપ્શનના આધારે દવાઓ ખરીદે છે, તો વળી કેટલાક લોકો પાસે બચી ગયેલી એન્ટિબાયોટિક્સનો ફરી ઉપયોગ કરે છે. તેઓ માને છે કે આમ કરવાથી તેઓ જલદી સાજા થઇ જશે, પરંતુ નિષ્ણાતો ચેતવણી આપે છે કે આવી આદત ભવિષ્યમાં ગંભીર સ્વાસ્થ્યને લગતી ગંભીર સમસ્યાઓ ઉભી કરી શકે છે.
જયપુરના નારાયણ હોસ્પિટલના ઇન્ટરનલ મેડિસિન વિભાગના સીનિયર કન્સલટન્ટ ડૉ. અજય નાયર સમજાવે છે કે એન્ટિબાયોટિક્સ દરેક પ્રકારના ઇન્ફેક્શન પર કામ કરતી નથી. તે બેક્ટેરિયલ ચેપની સારવાર માટે બનાવાયેલ છે, જ્યારે તે સામાન્ય શરદી, ફ્લૂ અથવા મોટાભાગના વાયરલ ચેપ માટે કોઇ ફાયદો આપતા નથી. આવી પરિસ્થિતિઓમાં એન્ટિબાયોટિક્સ લેવાથી પુન: પ્રાપ્તિ ઝડપી થતી નથી; તેના બદલે, તે શરીરમાં આ દવાઓ સામે વિકસિત થવાનો ખતરો વધી જાય છે.
એન્ટિમાઇક્રોબાયલ રેઝિસ્ટન્સ (AMR) કહેવામાં આવે છે એટલે એન્ટિમાઇક્રોબાયલ પ્રતિકાર તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. સમય જતાં, બેક્ટેરિયા, વાયરસ, ફૂગ અને પરોપજીવીઓ દવાઓ સામે પ્રતિકાર વિકસાવી શકે છે. જે દવાઓ એક સમયે સરળતાથી સંક્રમણની સારવાર પણ મુશ્કેલ બની જાય છે.
WHO શું કહે છે?
વર્લ્ડ હેલ્થ ઓર્ગેનાઇઝેશન અનુસાર, 2023માં, વિશ્વભરમાં પ્રયોગશાળામાં તપાસથી પુષ્ટિ થયેલ લગભગ છમાંથી એક એન્ટિબાયોટિક્સ સામે પ્રતિકાર જોવા મળ્યો હતો. આ આંકડો સમસ્યાની વધતી જતી ગંભીરતા દર્શાવે છે. ડૉક્ટર દ્વારા સલાહ આપવામાં આવે ત્યારે જ એન્ટિબાયોટિક્સ મહત્ત્વપૂર્ણ છે. દવાનો ડોઝ, સમય અને અવધિનું સખતપણે પાલન કરો. તબીબી સલાહ વિના દવા લેવાનું બંધ ના કરો અને તમારે જાતે કોર્સ લંબાવવો જોઇએ નહીં. વધુમાં કોઇ બીજાની બચેલી દવાનો ઉપયોગ કરવો અથવા તમારી પોતાની દવા અન્ય લોકો સાથે શેર કરવી પણ અયોગ્ય છે.
આ સમજવું પણ જરૂરી છે કે દરેક તાવમાં એન્ટિબાયોટિકની જરૂરિયાત નથી હોતી. સંક્રમણનું કારણ જાણવા માટે ડૉક્ટર જરૂર પડવા પર બ્લડ ટેસ્ટ અથવા અન્ય તપાસની સલાહ આપી શકે છે. યોગ્ય તપાસ બાદ જ યોગ્ય સારવાર નક્કી થાય છે. એન્ટિબાયોટિકની અસર માત્ર આજની સારવાર માટે જ નહીં પણ આગામી પેઢીઓ માટે પણ મહત્ત્વપૂર્ણ છે, માટે દવાઓની સમજદારીથી ઉપયોગ કરવો દરેક વ્યક્તિની જવાબદારી છે.
શરદી અને ફ્લૂ માટેના ઘરેલું ઉપાયો
ઘણા લોકો શરદી અને ફ્લૂમાં સાદા ઘરેલું ઉપાયો દ્વારા રાહત મેળવે છે. અહીં કેટલાક અસરકારક ઉપાયો આપવામાં આવ્યા છે:
શરીરમાં પાણીની માત્રા જાળવવી (હાઇડ્રેશન): હર્બલ ટી, સૂપ અથવા મધ અને લીંબુ ભેળવેલું હુંફાળું પાણીનો ઉપયોગ કરો.
સ્ટીમ લેવી: આનાથી નાકના માર્ગો ખુલે છે અને ગળાના દુખાવા કે બળતરામાં રાહત મળે છે.
આરામ: પૂરતી ઊંઘ લેવાથી તમારૂં શરીર ચેપ (ઇન્ફેક્શન) સામે વધુ સારી રીતે લડી શકે છે.
નમકના પાણીના કોગળા કરવા: આનાથી ગળાની તકલીફમાં રાહત મળે છે અને કીટાણુઓનો નાશ કરવામાં મદદ મળે છે.
જોકે ઘરેલું ઉપાયો લક્ષણો ઘટાડવામાં મદદ કરી શકે છે, પરંતુ તે માત્ર સહાયક ઉપાયો છે અને સંપૂર્ણ ઈલાજ નથી. જો લક્ષણો લાંબા સમય સુધી રહે અથવા ગંભીર બની જાય, તો ડૉક્ટરની સલાહ લેવી અનિવાર્ય છે.
શરદી અને ફ્લૂની અસરકારક સારવાર
મોટાભાગની શરદી 7-10 દિવસમાં પોતાની મેળે ઠીક થઇ ગાય છે. OTC દવાઓ માથાનો દુખાવો, તાવ અને નાક બંથ થવા જેવા લક્ષણોમાં રાહત આપી શકે છે. ફ્લૂના કિસ્સામાં, લક્ષણોની શરૂઆતના પહેલા 48 કલાકમાં એન્ટિવાયરલ દવાઓ આપી શકાય છે, જે બીમારીની તીવ્રતા અને અવધિ ઘટાડી શકે છે. જો તમને ત્રણ દિવસથી વધુ સમય સુધી ઉંચો તાવ, શ્વાસ લેવામાં તકલીફ, છાતીમાં દુખાવો અથવા તમારા લક્ષણોમાં સુધારો થવાને બદલે વધુ ખરાબ થવાનો અનુભવ થાય તો તમારે ડૉક્ટરનો સંપર્ક કરવો જોઇએ. સમયસર તબીબી સહાય મેળવવાથી સાઇનસ ચેપ અથવા બ્રોન્કાઇટિસ જેવી ગૂંચવણો અટકાવવામાં મદદ મળી શકે છે.
(ડિસ્ક્લેમર: અહીં આપવામાં આવેલી સ્વાસ્થ્ય સંબંધી માહિતી જાણકારી અને સૂચનો માત્ર શૈક્ષણિક હેતુઓ માટે છે. આ માહિતી વૈજ્ઞાનિક સંશોધન, અભ્યાસ અને તબીબી અને આરોગ્ય નિષ્ણાતોની ભલામણો પર આધારિત છે. આ સૂચનોનું પાલન કરતા પહેલા તમારા ડૉક્ટરની સલાહ લેવી શ્રેષ્ઠ છે.)
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