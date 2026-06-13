આરામ અને સક્રિયતા એક સાથે, જાણો ઍક્ટિવ રેસ્ટ ડેનો અર્થ અને તેના અદ્ભુત ફાયદા
ઘણા લોકો વિચારે છે કે વધુ કસરત કરવાથી વધુ સારા પરિણામ મળે છે, પરંતુ વાસ્તવમાં શરીરની સુધારણા કસરત દરમિયાન નહીં, આરામ દરમિયાન થાય છે.
Published : June 13, 2026 at 8:14 PM IST
હૈદરાબાદ : આપણા માટે રવિવાર અથવા રજાનો દિવસ ઘણો ખાસ હોય છે. સવારે ઊઠ્યા પછી આપણી સામે બે વિકલ્પો હોય છે. 1. ધીમું ચાલવા જવું, સ્ટ્રેચિંગ અથવા યોગા કરવા, અને શરીરને એકદમ આરામ આપવો પણ હલનચલન ચાલુ રાખવી. અને 2. બપોર સુધી સૂઈ રહેવું, કલાકો સુધી ઇન્સ્ટાગ્રામ રીલ્સ જોવી, ઘરે બિરયાની ઓર્ડર કરવી અને એક આઈપીએલ મેચ જોવી. જ્યાં સુધી ડોરબેલ ન વાગે ત્યાં સુધી એક જ જગ્યાએ પડ્યા રહેવું.
સાચું કહીએ તો, આપણામાંથી મોટાભાગના લોકો આ 2 વિકલ્પ જ પસંદ કરે છે. આ જ કારણ છે કે આપણે "એક્ટિવ રેસ્ટ ડે" (Active Rest Day) વિશે વાત કરવાની જરૂર છે.
શું છે "એક્ટિવ રેસ્ટ ડે"?
"એક્ટિવ રેસ્ટ ડે" સાંભળવામાં થોડો અટપટો લાગે છે. આરામ અને સક્રિયતા એક સાથે કેવી રીતે શક્ય છે? વિચાર ઘણો સરળ છે. એક્ટિવ રેસ્ટ ડે એટલે અઠવાડિયાનો એક દિવસ, જ્યારે તમે સખત એક્સરસાઇઝ ન કરો પણ હળવી શારીરિક પ્રવૃત્તિ (Light Physical Activity) કરો. આ દિવસે લાંબું દોડવું, HIIT કરવું કે ભારે વજન ઊંચકવું નથી કરવાનું. તમે હળવી હરકતો કરો.
એક્ટિવ રેસ્ટ ડેમાં આ પ્રવૃત્તિઓ કરી શકો છો:
- ચાલવું (Walking)
- હળવી સાયકલિંગ (Light Cycling)
- રિસ્ટોરેટિવ યોગા (Restorative Yoga)
- સ્ટ્રેચિંગ (Stretching)
- ધીમે ધીમે સ્વિમિંગ (Swimming at an easy pace)
- મોબિલિટી એક્સરસાઇઝ (Mobility Exercises)
- ડાન્સ કરવો
- બાળકો અથવા પાલતુ પ્રાણીઓ સાથે હળવી રમતો રમવી
આ દિવસે તમારા શ્રમનું સ્તર ઘણું હળવું હોવું જોઈએ. એક્સરસાઇઝ પૂરી કર્યા પછી તમારે થાકેલા અનુભવવાને બદલે તાજગી અનુભવવી જોઈએ. આ દિવસનો ઉદ્દેશ કેલરી બર્ન કરવી કે પર્સનલ રેકોર્ડ તોડવાનો નથી. ઉદ્દેશ માત્ર "રિકવરી" (Recovery) છે. તમારા શરીરને પરફોર્મન્સ મોડ (Performance Mode) ને બદલે મેન્ટેનન્સ મોડ (Maintenance Mode) માં રાખો. આને એવી રીતે સમજો કે, રજાના દિવસે તમે શરીરને શાંતિથી રિચાર્જ થવા દો.
ભારતીય ફિટનેસ સંસ્કૃતિની સૌથી મોટી ભૂલ
આપણા ઘણા ભારતીયોનો ફિટનેસ સાથે થોડો અજીબ સંબંધ છે. કાં તો આપણે આરામ જ નથી કરતા, અથવા આપણે એવો આરામ કરીએ છીએ જાણે શિયાળામાં હાઇબરનેશન માટે તૈયારી થઈ રહી હોય. આપણી સંસ્કૃતિ મહેનત અને કઠોર પરિશ્રમને માન છે. સમસ્યા એ છે કે તમારા સ્નાયુઓને કોઈ પ્રેરણા બળ નથી મળતું. જ્યારે તમે સખત કસરત કરો છો, ખાસ કરીને સ્ટ્રેન્થ ટ્રેનિંગ અથવા ઇન્ટેન્સ કાર્ડિયો કરો છો, ત્યારે સ્નાયુના તંતુઓમાં નાના તૂટેલા ભાગો (Micro-tears) બને છે. જ્યારે આપણે આરામ કરીએ છીએ ત્યારે આ તંતુઓ પોતાને સુધારે છે અને મજબૂત બને છે. આરામ વિના, શરીર સતત તણાવની સ્થિતિમાં રહે છે.
પરંતુ ભારતમાં ઘણા લોકો ખોટા ઉત્સાહમાં આવી જાય છે. લોકો ગર્વથી કહે છે: "મેં અઠવાડિયામાં સાતે દિવસ કસરત કરી" અથવા "હું ત્રણ મહિનાથી કોઈ પણ કસરત ચૂક્યો નથી." પરંતુ વ્યવસાયિક રમતવીરો પણ પોતાના શેડ્યૂલમાં "રિકવરી" ડે રાખે છે. કારણ કે તેઓ સમજે છે કે સુધારો કસરતના સમયે નહીં, પણ રિકવરીના સમયે થાય છે. વધુ પડતી કસરત ઈજા પહોંચાડી છે.
"એક્ટિવ રેસ્ટ ડે" દરમિયાન શરીરમાં શું થાય છે?
- જ્યારે તમે "એક્ટિવ રેસ્ટ ડે"માં હળવી હલનચૂલન કરો છો, ત્યારે શરીરમાં ઘણી સારી વસ્તુઓ થાય છે.
- લોહીનું પરિભ્રમણ (Blood Circulation) સુધરે છે. આનાથી થાકેલા સ્નાયુઓ સુધી પોષક તત્વો પહોંચે છે અને જે કચરો (Waste Products) થાકનું કારણ બને છે, તે દૂર થાય છે.
- તમારા સાંધા (Joints) લવચીક અને તંદુરસ્ત રહે છે.
- તમારી નર્વસ સિસ્ટમ (Nervous System) સતત દબાણમાંથી આરામ મળે છે.
- એક્સરસાઇઝની આદત જાળવી રાખો છો, પણ શરીરને થકાવતા નથી.
ફિટનેસ વિશે સૌથી મોટો ગેરસમજ એ છે કે વધુ કસરત જાદુઈ રીતે વધુ સારા પરિણામ લાવે છે. આ એવું છે કે જાણે વધુ અભ્યાસ કરવાથી પરીક્ષામાં વધુ ગુણ મળશે. જેણે કોઈ પરીક્ષા પહેલા આખી રાત વાંચે છે, તે જાણે છે કે મગજ કંટાળી જાય છે. આખરે, આપણી એનર્જી પૂરી થઈ જાય છે. "એક્ટિવ રેસ્ટ ડે" એ કમજોરીની નિશાની નથી. તે એ નિશાની છે કે તમે લાંબા ગાળાની યોજના વિચારી રહ્યા છો. આપણું લક્ષ્ય માત્ર એક કઠોર વર્કઆઉટને સહન કરવાનું નથી. અમારું લક્ષ્ય દાયકાઓ સુધી તંદુરસ્ત, સક્રિય અને ચપળ રહેવાનું છે. તેથી, આપણે રજાના દિવસોને બસ સૂઈ જવાના દિવસો ગણવાનું બંધ કરીએ અને તેમને તાલીમના આવશ્યક ભાગ તરીકે જોઈએ.
રેફરન્સ:
- https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC6445608/
- https://jhk.termedia.pl/The-Importance-of-Recovery-nin-Resistance-Training-Microcycle-Construction,186659,0,2.html
આ પણ વાંચો...