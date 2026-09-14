ગણેશ પૂજા 2026: વધુ મોદક અને મિઠાઇઓ ખાવાથી પેટ ખરાબ થઇ શકે છે, બચવા અપનાવો આ ટીપ્સ
સતત ઘણા દિવસો સુધી વધુ મિઠાઇઓ ખાવાથી તમારા પાચનતંત્ર પર ખરાબ અસર થઇ શકે, જેથી એસિડીટી, પેટ ફુલવા, વગેરે આડઅસર થઇ શકે છે
Published : September 14, 2026 at 7:31 PM IST
ગણેશોત્સવ દરમિયાન લોકો મોદક, લાડુ, પુરણ પોળી, રસમલાઇ, ગુલાબજાંબુ અને બીજી મીઠાઇઓની મજા લે છે. પરંતુ આ બધું ખાતા પહેલા સાવચેતી રાખવી જોઇએ. તહેવારો દરમિયાન વધુ મિઠાઇઓ ખાવાથી એસિડિટી, પેટ ફુલવા અને પાચન સાથે જોડાયેલી સમસ્યાઓ થઇ શકે છે. તેથી મિઠાઇઓ ઓછી અથવા તો દિવસમાં એક કે બે જ મિઠાઇ ખાવી હિતાવહ છે.
ગણેશ મહોત્સવના આગામી દસ દિવસ પરિવાર સાથે બાપ્પાની પૂજા અર્ચાનાની સાથે પારંપરિક મિઠાઇઓની મજા લેવા માટેના છે. ગણેશોત્સવ એક ભવ્ય તહેવાર છે જે લોકોને એકબીજાને પરસ્પર સામાજીક રીતે નજીક લાવે છે. લોકો ભગવાન ગણેશના આશીર્વાદ લેવા માટે મિત્રો, સંબંધીઓ અને કુટુંબિજનોના ઘરે જાય છે જેથી એકબીજા સાથેના સંબંધ મજબૂત થાય છે. આ દરમિયાન ઘણા લોકો પોતાના ડાયટ પર ધ્યાન નથી આપતા અને મિઠાઇઓ આરોગતા રહે છે.
ડોક્ટરની સલાહ
- પુણેની એપોલો સ્પેક્ટ્રા હોસ્પિટલના ગેસ્ટ્રોલિજીસ્ટ ડૉ. વિશાલ શેઠનું કહેવું છે કે મોદક, લાડુ, પુરણ પોળી અને અન્ય મિઠાઇઓ આ ગણેશ મહોત્સવનો મહત્વપૂર્ણ ભાગ છે. પરંતુ સતત દિવસો સુધી વધુ મિઠાઇઓ ખાવાથી તમારા પાચનતંત્ર પર માઠી અસર પડી શકે છે, જેથી એસિડિટી, પેટ ફુલવા, વજન વધવા અને પેટમાં ગડબડ થઇ શકે છે.
- તહેવારનું પારંપરિક ભોજન સ્વાદિષ્ઠ અને ગળપણવાળું હોય છે. જેથી આવું ભોજન ઓછા પ્રમાણમાં આરોગવું જોઇએ. એટલે કે સતત દસ દિવસ સુધી આવું ભારે ભોજન ન કરવું જોઇએ. કારણ કે તેનાથી પાચનતંત્ર પર ખરાબ અસર પડી શકે છે, જેથી વજન વધવા અને ખાસ કરીને પેટ વધવાની સમસ્યા થઇ શકે છે.
- કેટલાક લોકોને મિઠાઇઓ ખાવાથી એસિડિટી, છાતીમાં બળતરા કે એસિડ રિફ્લક્સ જેવી સમસ્યાઓ વધી શકે છે. ગેસ અને અપચાની પણ ફરિયાદો વધી શકે છે. ડૉ. શેઠ કહે છે કે મિઠાઇઓથી દૂર રહેવું એ સર્વશ્રેષ્ઠ છે. પરંતુ જો તમે આવું નથી કરી શકતા તો તેને ઓછા પ્રમાણમાં ખાવી જોઇએ. દિવસમાં માત્ર એક કે બે મોદક અથવા બીજી કોઇ મિઠાઇ ખાઇ શકો. મિઠાઇને ધીમે-ધીમે અથવા કલાકોનું અંતર રાખીને ખાવી જોઇએ કારણ કે વધુ મિઠાઇઓ ખાવાથી પાચનતંત્ર પર બોજ વધી શકે છે.
- આ સિવાય મિઠાઇઓની સાથે તળેલું કે ભારે ભોજન ખાવથી પાચનતંત્ર પર વિપરીત અસર પડે છે. જે લોકોને પહેલેથી જ એસિડિટી કે અસિડ રિફ્લક્સની સમસ્યા છે, તેમણે આવા પદાર્થોના સેવાન બાદ છાતીમાં બળતરા, ખાટા ઓડકાર કે બેચેની અનુભવાઇ શકે છે. ગણેશોત્સવ દરમિયાન ખાવા-પીવાની અનિયમિત આદતો પણ એક ચિંતાની બાબાત છે. અનિયમિત ભોજન, જરુરથી વધુ ખાવું અને મોડી રાત્રે ભોજન કરવાથી પાચંનતંત્ર પર ખરાબ અસર પડે છે, જેથી એસિડિટી અને ગેસ્ટ્રોઓસોફેગલ રિફ્લક્સ રોગ (GERD)ના લક્ષણો ઘણા વધે છે. કેટલાક લોકોને આખો દિવસ જુદીજુદી મિઠાઇઓ અને ફરસાણ ખાધા બાદ રાત્રે ભોજન કરવાથી રિફ્લક્સના લક્ષણ વધુ ગંભીર બની શકે છે.
પાચન સંબંધી સમસ્યાઓથી વચવા માટે
- મિઠાઇઓ અને તળેલી વસ્તુઓ ઓછી ખાવ
- 2થી 3 લિટર પાણી પીવો
- સમયસર જમી લો
- રોજ 45 મિનિટ કસરત કરો
- જમ્યા બાદ તરત જ ઊંઘી ન જાવો
- દિવસભર સક્રિય રહો
- ભારે ભોજન ન કરો
- પ્રોબાયોટિક્સનું સેવન ન કરો
- સોડા અને કોલા ન પીવો
જો તમને ખૂબ જ એસિડટી, પેટમાં સતત દુખાવો, ઉલટી, કે કોઇ કારણથી વજન ઘટવા જેવી સમસ્યાઓ હોય તો તહેવારો દરમિયાન વધુ ભોજન ન કરો અને આવી સમસ્યા થાય તો ગેસ્ટ્રોએન્ટેરોલોજિસ્ટની સલાહ લો.
(ડિસ્ક્લેમર: અહીંયા આપવામાં આવેલી સ્વાસ્થ્ય સંબંધિત માહિતી અને સલાહ માત્ર જાગૃતિ માટે છે. અમે આ માહિતી વૈજ્ઞાનિક શોધ, અધ્યયનો અને ચિકિત્સા તથા સ્વાસ્થ્ય નિષ્ણાતોની સલાહ પ્રમાણે રજૂ કરવામાં આવી છે. આ સલાહોનું પાલન કરતા પહેલા પોતાના ડોક્ટર પાસેથી જરુર સલાહ લો.)