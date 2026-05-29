ETV Bharat / health

કિડની ફેલિયરનું કારણ બની શકે છે આ બીમારી, જાણો શરૂઆતના લક્ષણો અને સાવચેતીના ઉપાય

ક્રોનિક કિડની ડિઝીઝના કારણે હાડકાં નબળાં, હૃદયરોગ અને એનિમિયા જેવી સમસ્યાઓ થઈ શકે છે

શું ઓટોઇમ્યુન કિડની રોગ અત્યંત ખતરનાક અને ગંભીર છે? જો સમયસર ખબર ન શકાય તો તે જીવલેણ બની શકે છે.
શું ઓટોઇમ્યુન કિડની રોગ અત્યંત ખતરનાક અને ગંભીર છે? જો સમયસર ખબર ન શકાય તો તે જીવલેણ બની શકે છે. (CANVA)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : May 29, 2026 at 1:34 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

હૈદરાબાદ : ઓટોઇમ્યુન કિડની ડિઝીઝ ત્યારે થાય છે જ્યારે શરીરની રોગપ્રતિકારક શક્તિ ભૂલથી કિડની પર હુમલો કરે છે. એટલે કે, રોગપ્રતિકારક શક્તિ પોતાની જ સ્વસ્થ કોશિકાઓને બાહ્ય ખતરો માનીને તેમના પર હુમલો કરી દે છે. આના કારણે કિડનીના ગ્લોમેરુલીમાં સોજો આવી જાય છે અને તેઓ તેમનું સામાન્ય કામ લોહીને સાફ કરવાનું યોગ્ય રીતે કરી શકતા નથી. જો સમયસર ખબર ન પડે અને સારવાર ન કરવામાં આવે તો આ સ્થિતિ ક્રોનિક કિડની ડિઝીઝ અથવા કિડની ફેલિયરનું સ્વરૂપ ધારણ કરી શકે છે.

ઓટોઇમ્યુન કિડની રોગ શું છે?

નેશનલ લાઇબ્રેરી ઑફ મેડિસિનના મતે, ઓટોઇમ્યુન કિડનીની બીમારીમાં, અસામાન્ય રોગપ્રતિકારક પ્રતિક્રિયા કિડનીની પેશીઓને નુકસાન પહોંચાડે છે, ખાસ કરીને તે ફિલ્ટરિંગ એકમોને જેને 'ગ્લોમેરુલી' કહેવામાં આવે છે. આના પરિણામે ફિલ્ટરેશન ઘટી જાય છે, પ્રોટીન પેશાબ સાથે બહાર નીકળવા લાગે છે, અને લોહીમાં કચરાના ઉત્પાદનોનું સ્તર વધવા લાગે છે. આ બીમારીઓ કોઈપણ ઉંમર અથવા કોઈપણ લિંગના લોકોને થઈ શકે છે, જોકે આનુવંશિક કારણો અને પર્યાવરણીય પરિબળોના કારણે કોઈને આ થવાની સંભાવના વધુ હોઈ શકે છે.

ઓટોઇમ્યુન કિડની ડિઝીઝના સામાન્ય પ્રકારો

  • ગ્લોમેરુલોનેફ્રાઇટિસ
  • લ્યુપસ નેફ્રાઇટિસ
  • IgA નેફ્રોપથી
  • વેસ્ક્યુલાઇટિસ-સંબંધિત કિડની ડિઝીઝ
  • દરેક સ્થિતિ માટે ખાસ નિદાનાત્મક પરીક્ષણ અને લક્ષિત સારવારની જરૂર હોય છે.

ઓટોઇમ્યુન કિડની ડિઝીઝના સંકેત અને લક્ષણો

ઓટોઇમ્યુન કિડની ડિઝીઝના લક્ષણોને ઓળખવા એ નક્કી કરી શકે છે કે સારવાર સરળતાથી થઈ જશે કે તેના માટે ડાયાલિસિસની જરૂર પડશે. શરૂઆતના લક્ષણો હળવા લાગે છે અને ઘણીવાર લોકો તેમને આરોગ્ય સંબંધિત કોઈ નાની-મોટી બાબત સમજીને અવગણના કરી દે છે.

પેશાબમાં ફેરફાર: શરૂઆતના સંકેતો ઘણીવાર તમારા પેશાબમાં દેખાય છે. પ્રોટીન્યુરિયાનો અર્થ છે કે તમારા પેશાબમાં ઘણો પ્રોટીન આવે છે, જેના કારણે ફ્લશ કર્યા પછી પણ પેશાબમાં ફીણ બની રહે છે. પેશાબમાં લોહી આવવું, જેને હિમેટ્યુરિયા કહે છે, તમારા પેશાબનો રંગ ગુલાબી, લાલ અથવા કોલા જેવો પણ હોઈ શકે છે. આ સમસ્યાઓ ત્યારે થાય છે જ્યારે કિડનીના ફિલ્ટર (નેક્રોન અથવા ગ્લોમેરુલી)ને નુકસાન થાય છે, ત્યારે તેઓ પ્રોટીન (જેમ કે એલ્બ્યુમિન) અને લાલ રક્ત કોશિકાઓને લોહીમાં રોકવાને બદલે પેશાબમાં લીક કરી દે છે.

સૂજન અને પાણી જમા થવું: કોઈ કારણ વગર તમારી આંખો, ટખણાં અથવા પગના ભાગે સૂજન સૂચવે છે કે તમારી કિડની પ્રવાહીને સંતુલિત રાખી શકતી નથી. આ સૂજન સવારે સૌથી વધુ હોય છે અને વધુ પ્રવાહી જમા થવાથી ઝડપથી વજન વધી શકે છે.

સિસ્ટમિક લક્ષણો: સતત થાક જેને ઊંઘ પણ ઠીક ન કરી શકે, સતત હાઈ બ્લડ પ્રેશર અને ભૂખ ન લાગવી, આ ઘણીવાર ઓટોઇમ્યુન કિડનીની સમસ્યાઓમાં દેખાય છે. જો કિડનીની સમસ્યા કોઈ મોટા ઓટોઇમ્યુન ડિસઓર્ડર સાથે જોડાયેલી હોય, તો ઘણા લોકોને સાંધામાં દુખાવો, ત્વચા પર ફોલ્લીઓ અથવા વારંવાર ચેપ થવા લાગે છે.

ગંભીર ચેતવણીના સંકેતો: જેમ જેમ સમસ્યા વધે છે, તેમ તેમ લક્ષણો વધુ સ્પષ્ટ થતા જાય છે. બીમાર લાગવું, ઉલ્ટી થવી, ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવામાં તકલીફ થવી, અથવા વારંવાર પેશાબ જવાની જરૂરિયાત અથવા પેશાબમાં ફેરફાર કિડનીની સમસ્યા વધવાનો સંકેત છે. આ લક્ષણો દેખાતાની સાથે જ તમારે તાત્કાલિક ડૉક્ટરની સલાહ લેવી જોઈએ.

ઓટોઇમ્યુન કિડની ડિઝીઝના કારણે થતી જટિલતાઓ (કોમ્પ્લિકેશન્સ)

ઓટોઇમ્યુન કિડનીની જટિલતાઓ ક્રોનિક કિડની ડિઝીઝ શરીરના લગભગ દરેક ભાગ પર અસર કરી શકે છે. જટિલતાઓમાં નીચેનાનો સમાવેશ થઈ શકે છે:

  • હાઈ બ્લડ પ્રેશર: કિડનીનું મુખ્ય કામ લોહીને ફિલ્ટર કરવાનું અને કચરો, મીઠું અને પાણીને પેશાબ દ્વારા બહાર કાઢવાનું છે. જ્યારે કિડની યોગ્ય રીતે કામ નહીં કરે, તો શરીરમાં મીઠું અને પાણી જમા થાય છે. આનાથી નસોમાં બ્લડ પ્રેશર વધે છે. હાઈ બ્લડ પ્રેશર કિડનીની ઝીણી નસોને સખત અને નબળી બનાવી દે છે, જેનાથી કિડનીની ફિલ્ટર કરવાની ક્ષમતા ઘટી જાય છે.
  • એસિડ બિલ્ડઅપ (એસિડોસિસ): આ ત્યારે થાય છે જ્યારે કિડની શરીરના એસિડને બહાર કાઢવામાં અસમર્થ હોય છે અથવા શરીર ખૂબ વધુ એસિડ બનાવે છે.
  • પ્રવાહી રિટેન્શન: આનાથી પગમાં સૂજન, હાઈ બ્લડ પ્રેશર અથવા ફેફસામાં પ્રવાહી જમા થઈ શકે છે, જેને પલ્મોનરી એડિમા કહે છે, જેના કારણે શ્વાસ લેવામાં તકલીફ થાય છે.
  • લોહીમાં પોટેશિયમનું સ્તર વધુ હોવું (હાઇપરકલેમિયા): આ સ્થિતિ અચાનક થઈ શકે છે અને તે સામાન્ય રીતે કિડનીની બીમારીના અંતિમ તબક્કામાં થાય છે. તે દિલને નુકસાન પહોંચાડી શકે છે અને જાનલેવા હોઈ શકે છે.
  • એનિમિયા: જ્યારે શરીરની પેશીઓ સુધી પૂરતી ઓક્સિજન પહોંચતી નથી, ત્યારે થાક, નબળાઈ અને ત્વચામાં પીળાપણું જેવા લક્ષણો દેખાય છે.
  • હૃદયરોગ: કિડનીની ગંભીર બીમારી થવાથી, ધમનીઓ સખત થઈ શકે છે અને બંધ થઈ શકે છે. આનાથી બ્લડ પ્રેશર વધે છે અને હૃદયરોગ થઈ શકે છે.
  • નબળાં હાડકાં: નબળાં હાડકાં અને હાડકાં તૂટવાનો વધુ ખતરો થઈ શકે છે.
  • જાતીય સ્વાસ્થ્ય સંબંધિત ચિંતાઓ: જાતીય ઇચ્છામાં ઘટાડો, ઇરેક્ટાઇલ ડિસ્ફંક્શન અથવા પ્રજનન ક્ષમતામાં ઘટાડો થઈ શકે છે.
  • સેન્ટ્રલ નર્વસ સિસ્ટમને નુકસાન: આનાથી ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવામાં તકલીફ અથવા વ્યક્તિત્વમાં ફેરફાર આવી શકે છે.
  • ગર્ભાવસ્થાની જટિલતાઓ: માતા અને ગર્ભમાં રહેલા બાળક માટે ખતરો થઈ શકે છે.

કિડનીને લાંબા સમય સુધી નુકસાન: જીવિત રહેવા માટે ડાયાલિસિસ અથવા કિડની ટ્રાન્સપ્લાન્ટની જરૂર પડી શકે છે.

(ડિસક્લેમર: અહીં આપવામાં આવેલી તમામ આરોગ્ય માહિતી અને સૂચનો માત્ર તમારી સમજણ માટે છે. આ માહિતી વૈજ્ઞાનિક સંશોધન, અભ્યાસ અને તબીબી અને આરોગ્ય નિષ્ણાતોની સલાહના આધારે આપવામાં આવી છે. જોકે, આ ટિપ્સને અનુસરતા પહેલા હંમેશા તમારા ડૉક્ટરની સલાહ લેવી શ્રેષ્ઠ છે.)

આ પણ વાંચો...

  1. હીટવેવ અને તીવ્ર ગરમીથી હાર્ટ ફેલિયરનું જોખમ વધી શકે છે, જાણો હ્રદયના દર્દીઓ કેવી રીતે રાખે સ્વાસ્થ્યનું ધ્યાન
  2. સવારે ઉઠીને ખાલી પેટે પાણી પીવું સ્વાસ્થ્ય માટે કેમ ફાયદાકારક છે? જાણો શું કહે છે એક્સપર્ટ

TAGGED:

KIDNEY FAILURE RISK
EARLY WARNING SIGNS
LUPUS NEPHRITIS SYMPTOMS
GLOMERULONEPHRITIS
AUTOIMMUNE KIDNEY DISEASE

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.