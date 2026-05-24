યુરિક એસિડનું સ્તર વધવાની સાથે જ શરીરમાં આ ગંભીર લક્ષણો દેખાય છે, જાણો શું ખાવું અને શું ટાળવું
શરીરમાં યુરિક એસિડનું ઊંચું સ્તર એક ગંભીર સમસ્યા છે, અને તેને કુદરતી રીતે દૂર કરવાના ઘણા સરળ અને અસરકારક રસ્તાઓ છે.
Published : May 24, 2026 at 6:30 PM IST
આજની આધુનિક જીવનશૈલી, ખાવા-પીવાની આદતો અને પ્રદૂષણને કારણે, ઘણી સ્વાસ્થ્ય સમસ્યાઓ અજાણતાં આપણને ઘેરી રહી છે. તેમાંની એક સૌથી મહત્વપૂર્ણ છે યુરિક એસિડ. જો શરીરમાં યુરિક એસિડનું સ્તર નિર્ધારિત મર્યાદા કરતાં વધી જાય, તો તેને શક્ય તેટલી વહેલી તકે ઘટાડવું જરૂરી છે. નહિંતર, તે સાંધા અને કિડનીના સ્વાસ્થ્યને નુકસાન પહોંચાડી શકે છે. શરૂઆતમાં સાંધાના દુખાવા તરીકે શરૂ થતી આ સમસ્યા, જો વહેલી તકે શોધી ન શકાય તો તે સંધિવા અને કિડનીની સમસ્યાઓ તરફ દોરી શકે છે. આ સંદર્ભમાં, ચાલો યુરિક એસિડની હાનિકારક અસરો અને લેવા માટેની સાવચેતીઓ વિશે જાણીએ...
શરીરમાં યુરિક એસિડનું સ્તર કેવી રીતે ઘટાડવું
મેડલાઇન પ્લસ વેબસાઇટ અનુસાર, યુરિક એસિડનું સ્તર વધવું એ આજકાલ ઘણા લોકો અનુભવી રહેલા સ્વાસ્થ્ય સમસ્યાઓમાંની એક છે. તે શરીરની ચયાપચય પ્રક્રિયાઓ દ્વારા ઉત્પન્ન થતો કુદરતી કચરો છે. મતલબ કે, યુરિક એસિડ એ પ્યુરિન તૂટવાના કારણે બનેલો કચરો છે. પ્યુરિન એ ખોરાક અને પીણાંમાં જોવા મળતા રસાયણો છે અને શરીરમાં કુદરતી રીતે પણ ઉત્પન્ન થાય છે. શરીર આ યુરિક એસિડને લોહીમાં ઓગાળીને કિડની દ્વારા પેશાબમાં બહાર કાઢે છે. જ્યારે શરીરમાં યુરિક એસિડ ખૂબ વધારે થઈ જાય છે અથવા યોગ્ય રીતે દૂર કરવામાં આવતું નથી, ત્યારે લોહીમાં યુરિક એસિડનું સ્તર વધે છે અને સમય જતાં તે સ્ફટિકોમાં ફેરવાય છે, જેને હાઇપર્યુરિસેમિયા કહેવાય છે, જે ગાઉટ અથવા કિડનીમાં પથરી જેવી સમસ્યાઓ તરફ દોરી શકે છે.
ખાવાની આદતો, વધારે વજન, શારીરિક પ્રવૃત્તિનો અભાવ અને અમુક પ્રોટીનયુક્ત ખોરાક તેના કારણો છે. જો કે, જો તેનું વહેલું નિદાન ન થાય, તો તે લાંબા ગાળે કિડનીમાં પથરી અને કિડની સંબંધિત અન્ય સમસ્યાઓ તરફ દોરી શકે છે. તેથી, યુરિક એસિડના લક્ષણોને સમજવું અને તેને વહેલા અટકાવવું મહત્વપૂર્ણ છે.
શરીરમાં યુરિક એસિડનું સ્તર વધવાના લક્ષણો શું છે?
- સાંધાનો દુખાવો - શરીરમાં યુરિક એસિડના સ્તરમાં વધારો થવાનું સૌથી સામાન્ય લક્ષણ સાંધાનો દુખાવો છે. તે અચાનક દુખાવાનું કારણ બને છે, ખાસ કરીને પગના અંગૂઠા, પગની ઘૂંટીઓ, ઘૂંટણ, કાંડા, આંગળીઓના સાંધા અને કોણીમાં. તબીબી ભાષામાં સંધિવા તરીકે ઓળખાય છે, તે ચાલતી વખતે અથવા સાંધાને ખસેડતી વખતે ઝણઝણાટની સંવેદના પેદા કરી શકે છે. પીડાદાયક વિસ્તાર લાલ અને સોજો થઈ શકે છે.
- કિડનીમાં પથરી - જ્યારે શરીરમાં યુરિક એસિડનું સ્તર વધે છે, ત્યારે કિડનીને તેને ફિલ્ટર કરવામાં મુશ્કેલી પડે છે. વધુમાં, જ્યારે યુરિક એસિડના સ્ફટિકો કિડનીમાં એકઠા થાય છે, ત્યારે તે ધીમે ધીમે પથરીમાં ફેરવાય છે. આનાથી પેશાબમાં લોહી આવવું, પેશાબ દરમિયાન બળતરા થવી અને વારંવાર પેશાબ કરવો જેવી સમસ્યાઓ થઈ શકે છે.
- પીઠનો દુખાવો - યુરિક એસિડ સંબંધિત દુખાવો કમરની એક બાજુ અથવા પાંસળી નીચે પીઠમાં શરૂ થાય છે અને કિડનીમાં પથરીની હાજરીમાં તીવ્ર અને અસહ્ય બની જાય છે. આ દુખાવો ધીમે ધીમે નીચેના ભાગમાં અને પેટમાં ફેલાય છે. આ દુખાવો એક મિનિટમાં તીવ્ર બની શકે છે અને બીજી મિનિટે ઓછો થઈ શકે છે. જો તે લાંબા સમય સુધી ચાલુ રહે છે, તો કિડનીની ફિલ્ટરિંગ ક્ષમતા ઓછી થઈ જાય છે. ધીમે ધીમે, આ કિડની ફેલ્યોર તરફ દોરી શકે છે.
- વજન વધવું - જ્યારે લોહીમાં યુરિક એસિડનું સ્તર વધે છે, ત્યારે ઇન્સ્યુલિન પ્રતિકાર વધે છે. આના કારણે શરીર સુગરને ચરબીમાં રૂપાંતરિત કરે છે અને તેને પેટના વિસ્તારમાં સંગ્રહિત કરે છે. જ્યારે શરીરના કોષો ખામીયુક્ત હોય છે, ત્યારે ચરબીના કોષો પણ વધે છે. આનાથી એવું લાગે છે કે તમે ઓછું ખાઓ છો ત્યારે પણ તમારું વજન વધી રહ્યું છે. સાંધાના દુખાવાથી તમે શારીરિક પ્રવૃત્તિ ટાળો છો, જેના કારણે વજન ઝડપથી વધે છે. જ્યારે કિડનીનું કાર્ય ધીમું પડે છે, ત્યારે કચરો એકઠો થાય છે, જેનાથી તમને એવું લાગે છે કે તમારું વજન વધી રહ્યું છે.
- પેશાબમાં ફેરફાર: યુરિક એસિડ સ્ફટિકો એસિડિક હોય છે. જેમ જેમ તેઓ પેશાબની નળીમાંથી પસાર થાય છે, તેમ તેમ તેઓ મૂત્રાશયના અસ્તરને બળતરા કરી શકે છે, જેના કારણે ગંભીર બળતરા થાય છે. પેશાબ આછો, ઘેરો પીળો અથવા લાલ થઈ શકે છે. વધુ પડતા કચરાના કારણે પેશાબમાં તીવ્ર ગંધ આવી શકે છે. તમને વારંવાર પેશાબ કરવાની જરૂર પણ લાગી શકે છે.
- થાક અને તાવ - કિડની વધારાના યુરિક એસિડને ફિલ્ટર કરવામાં ઘણી બધી ઊર્જા ખર્ચ કરે છે, જે સારા આરામ પછી પણ દિવસભર થાક અને સુસ્તીનું કારણ બની શકે છે. સાંધાનો દુખાવો પણ નબળી ઊંઘનું કારણ બની શકે છે. જ્યારે સાંધામાં યુરિક એસિડના સ્ફટિકો એકઠા થાય છે, ત્યારે શરીરની રોગપ્રતિકારક શક્તિ પ્રતિક્રિયા આપે છે, જે સંધિવા તરફ દોરી શકે છે.
- યુરિક એસિડ સ્ફટિકો ત્વચાની નીચે નાની ગાંઠો બનાવે છે જેને ટોફી કહેવાય છે. આ સામાન્ય રીતે આંગળીઓ, કાન, કાંડા, એડી અને કોણી પર જોવા મળે છે. તે ત્યાં દેખાય છે જ્યાં ત્વચા પાતળી હોય છે.
યુરિક એસિડ કુદરતી રીતે કેવી રીતે ઘટાડવું?
વેબસાઇટ health.harvard.edu અનુસાર , દરરોજ પુષ્કળ પાણી પીવો. તમારા આહારમાંથી મટન, ડુક્કરનું માંસ, લીવર, ઝીંગા, કરચલો વગેરે જેવા માંસને દૂર કરો. સોડા, કોલ્ડ ડ્રિંક્સ, ફળોના રસ, આલ્કોહોલ, બીયર અને કોફી ટાળો. બદામ, બ્રાઉન રાઇસ, ઓટ્સ જેવા ફાઇબરયુક્ત ખોરાક અને ચેરી, લીંબુ, નારંગી અને ગૂસબેરી જેવા ખાટા ફળો ખાઓ. ખાસ કરીને, તમારું વજન નિયંત્રણમાં રાખો. મીઠાઈઓ અને બેકરી ઉત્પાદનો ટાળો.
(ડિસ્ક્લેમર: આ વેબસાઇટ પર તમને આપવામાં આવેલી બધી આરોગ્ય માહિતી અને તબીબી સલાહ ફક્ત તમારા માટે છે. અમે આ માહિતી વૈજ્ઞાનિક સંશોધન, અભ્યાસ, તબીબી અને આરોગ્ય વ્યાવસાયિક સલાહના આધારે આપી રહ્યા છીએ, પરંતુ જો તમે તેમના પર કાર્યવાહી કરતા પહેલા તમારા વ્યક્તિગત ડૉક્ટરની સલાહ લો તો તે વધુ સારું રહેશે.)
